ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΕΕ: Η Κομισιόν εγκρίνει ελληνικό πρόγραμμα κρατικής ενίσχυσης ύψους 405 εκατ. ευρώ για τη στήριξη εταιρειών με μεγάλη κατανάλωση ενέργειας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
18/05/2026 - 15:28
19-20-21 Μαΐου 2026: Συνεδριάσεις του Association of Issuing Bodies (ΑΙΒ) στην Αθήνα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
18/05/2026 - 15:25
Προσωρινός πίνακας παύσεως ισχύος Αδειών Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας έως την 30η Απριλίου 2026
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
18/05/2026 - 15:03
Μπιρόλ: Ραγδαία μείωση των εμπορικών αποθεμάτων πετρελαίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
18/05/2026 - 14:31
ΡΑΑΕΥ: Νέο εργαλείο για τη στατιστική ανάλυση των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
18/05/2026 - 13:56
Η ZeniΘ δίνει ενέργεια στις ιδέες του σήμερα, υποστηρίζοντας τα TEDx UniversityOfCrete & TEDx Mavili
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
18/05/2026 - 13:23
Σταύρος Παπασταύρου: Οι ΗΠΑ αναγνωρίζουν την ενεργειακή στρατηγική του Κυριάκου Μητσοτάκη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
18/05/2026 - 12:51
ΥΠΕΝ: Η ανάρτηση του Προέδρου Ντ.Τραμπ για την ενεργειακή στρατηγική της κυβέρνησης Μητσοτάκη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
18/05/2026 - 12:19
Αιτήσεις και Τροποποιήσεις Αποθήκευσης κύκλου Μαΐου 2026
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
18/05/2026 - 11:46
Το Angostura τροφοδοτεί την παραγωγή των bitters με ηλιακή ενέργεια
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
18/05/2026 - 11:24
ΔΕΗ: Στις 26 Μαΐου η εισαγωγή των νέων μετοχών από την ΑΜΚ έως 4 δισ. ευρώ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
18/05/2026 - 10:39
Π. Κουκουλόπουλος: Μην υποτιμάτε τις επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία της σκόπιμης ενεργειακής εξάρτησης με το πρόωρο τέλος του λιγνίτη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
18/05/2026 - 10:22
Αυστραλία: Η Καμπέρα διατάσσει επενδυτές σπανίων γαιών από την Κίνα να πουλήσουν τις μετοχές τους
ΚΟΣΜΟΣ
18/05/2026 - 09:30
ΗΑΕ: Καταγγέλλουν «επικίνδυνη κλιμάκωση» μετά το πλήγμα με drone σε πυρηνική εγκατάσταση
ΚΟΣΜΟΣ
18/05/2026 - 08:58
ΡΑΑΕΥ: Αιτήσεις χορήγησης Βεβαίωσης Παραγωγής Υδρογόνου - Κύκλος Μαΐου 2026
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
18/05/2026 - 08:37
Με Κοινή Υπουργική Απόφαση καθορίζονται οι όροι και οι ρήτρες για τις συμβάσεις κοινωνικής αντιπαροχής
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
18/05/2026 - 08:19
Γιάννης Τριήρης: Τα ερωτήματα που δεν απάντησε ο κ. Μητσοτάκης στο συνέδριο της ΝΔ
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
18/05/2026 - 08:09
Ποιοι κλάδοι περιόρισαν τις βιομηχανικές εκπομπές στην Ελλάδα το 2025
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
18/05/2026 - 08:04
Έλεγχο για τη λειτουργία της αγοράς ρεύματος στις 5-10 Μαΐου ζητά η ΕΒΙΚΕΝ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
18/05/2026 - 08:02
«Ανακαινίζω»: Τι πρέπει να κάνετε στην πρώτη φάση, ξεκινά τέλη Μαΐου
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
18/05/2026 - 06:43
Τα 3 +1 λάθη που «σαμποτάρουν» το κλιματιστικό σου
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
18/05/2026 - 06:43
Σκούπα ρομπότ VS σκούπα στικ: Ποια αγορά αξίζει περισσότερο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/05/2026 - 08:37
Το λάθος που κοστίζει στην κουζίνα, τι πρέπει να αλλάξετε
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/05/2026 - 08:37
Πώς μπορείτε να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής του κλιματιστικού σας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/05/2026 - 08:37
Συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από τον ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
15/05/2026 - 15:42
Κινητή μονάδα εξυπηρέτησης καταναλωτών στον Δήμο Λεβαδέων για τη σύνδεση με το δίκτυο φυσικού αερίου
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
15/05/2026 - 15:11
Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ επί της εισήγησης του ΔΕΣΦΑ για τα Τιμολόγια του έτους 2027 σύμφωνα με το άρθρο 28 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/460
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
15/05/2026 - 14:39
TechLiving Zone: Προϊόντα ενέργειας και τεχνολογίας στα καταστήματα ΔΕΗ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
15/05/2026 - 14:00
Σταύρος Παπασταύρου: Ενώνουμε δυνάμεις και ενισχύουμε την ενεργειακή ασφάλεια και γεωπολιτική σταθερότητα της περιοχής
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
15/05/2026 - 13:17
ΔΕΔΔΗΕ: Νέο Κέντρο Διανομής στην Κερατέα
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
15/05/2026 - 13:12

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΑΕ: Καταγγέλλουν «επικίνδυνη κλιμάκωση» μετά το πλήγμα με drone σε πυρηνική εγκατάσταση

ΗΑΕ: Καταγγέλλουν «επικίνδυνη κλιμάκωση» μετά το πλήγμα με drone σε πυρηνική εγκατάσταση
Newsroom
Δευτέρα, 18/05/2026 - 08:58
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε μετά από πλήγμα με μη επανδρωμένο αεροσκάφος κοντά στο πυρηνικό εργοστάσιο στο Μπαράκαχ, στη δυτική πλευρά των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, χωρίς να προκληθούν τραυματισμοί ή αύξηση της ραδιενέργειας, με τις αρχές να καταγγέλλουν μια «επικίνδυνη κλιμάκωση».

Τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας εντόπισαν «τρία μη επανδρωμένα αεροσκάφη που εισήλθαν από τα δυτικά σύνορα», δύο εκ των οποίων αναχαιτίστηκαν με επιτυχία, ενώ το άλλο «χτύπησε γεννήτρια ηλεκτρικής ενέργειας» κοντά στον πυρηνικό σταθμό, ανέφερε το υπουργείο Άμυνας των Εμιράτων.

Το υπουργείο δήλωσε ότι διεξάγει έρευνα για να «καθορίσει απ’ όπου προήλθαν οι επιθέσεις».

Οι επιθέσεις συνιστούν «μια επικίνδυνη κλιμάκωση, μια απαράδεκτη πράξη επιθετικότητας και άμεση απειλή για την ασφάλεια της χώρας», τόνισε το υπουργείο Εξωτερικών.

Το Αμπού Ντάμπι δεν έδειξε αυτή τη φορά το Ιράν, παρά το γεγονός ότι το έχει κατηγορήσει επανειλημμένα πως πραγματοποιεί επιθέσεις κατά του εδάφους του από τότε που τέθηκε σε ισχύ η κατάπαυση του πυρός της 8ης Απριλίου, η οποία έβαλε τέλος στις εχθροπραξίες μεταξύ της Ισλαμικής Δημοκρατίας από τη μια μεριά, του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών από την άλλη.

Κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης, ένοπλες φιλοϊρανικές ομάδες που έχουν τη βάση τους στο Ιράκ και οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης, σύμμαχοι της Τεχεράνης, ανέλαβαν επίσης την ευθύνη για επιθέσεις στην περιοχή.

Ο πυρηνικός σταθμός του Μπαράκαχ βρίσκεται περισσότερα από 200 χιλιόμετρα δυτικά του Αμπού Ντάμπι, κοντά στα σύνορα με τη Σαουδική Αραβία και το Κατάρ, πιο κοντά στη Ντόχα του Κατάρ παρά στα μεγάλα αστικά κέντρα των Εμιράτων.

«Δεν αναφέρθηκε κανένας τραυματισμός και δεν διαπιστώθηκε καμία επίπτωση στα επίπεδα ραδιολογικής ασφάλειας», διευκρίνισε η υπηρεσία Τύπου της τοπικής κυβέρνησης του Αμπού Ντάμπι.

«Η Ομοσπονδιακή Ρυθμιστική Αρχή Πυρηνικής Ενέργειας (FANR) επιβεβαίωσε ότι η πυρκαγιά δεν επηρέασε την ασφάλεια του σταθμού ή τη διαθεσιμότητα των κρίσιμων συστημάτων του και ότι όλες οι μονάδες λειτουργούν κανονικά», σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Ο γενικός διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) Ραφαέλ Γκρόσι εξέφρασε τη «βαθιά ανησυχία» του σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, κρίνοντας «απαράδεκτη» οποιαδήποτε στρατιωτική δραστηριότητα που απειλεί την πυρηνική ασφάλεια.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ήταν η δεύτερη χώρα της περιοχής, μετά το Ιράν, που απέκτησε πυρηνικό σταθμό παραγωγής ενέργειας και η πρώτη στον αραβικό κόσμο.

Κατασκευασμένο από την νοτιοκορεατική κοινοπραξία με επικεφαλής τον προμηθευτή ενέργειας Kepco, ο πυρηνικός σταθμός του Μπαράκαχ άρχισε να λειτουργεί το 2020. Σύμφωνα με τον δημόσιο φορέα εκμετάλλευσης Emirates Nuclear Energy Corporation (ENEC), ο σταθμός παράγει 40 τεραβατώρες ετησίως και καλύπτει έως το 25% των αναγκών σε ηλεκτρική ενέργεια της πλούσιας πετρελαϊκής μοναρχίας.

Σύμφωνα με την Kepco, ο σταθμός δεν δέχτηκε άμεση επίθεση ούτε υπέστη ζημιές. «Οι λειτουργίες σε έναν αντιδραστήρα ανεστάλησαν για λίγο προληπτικά», πρόσθεσε αξιωματούχος που δεν κατονομάζεται, τον οποίο επικαλείται το νοτιοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων Yonhap.

Υπενθυμίζεται πως στις αρχές Μαΐου, ένα πλήγμα με μη επανδρωμένο αεροσκάφος είχε στόχο μια άλλη ενεργειακή εγκατάσταση των Εμιράτων, το πετρελαϊκό συγκρότημα στη Φουτζέιρα, στα ανατολικά, μια επίθεση που τότε αποδόθηκε στην Τεχεράνη, η οποία απέρριψε κάθε εμπλοκή.

Από την αρχή του πολέμου στη Μέση Ανατολή, ο οποίος ξέσπασε στις 28 Φεβρουαρίου με την ισραηλινοαμερικανική επίθεση εναντίον του Ιράν, τα Εμιράτα έχουν γίνει στόχος περισσότερων από 2.800 πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών, καθώς υφίστανται το μεγαλύτερο μέρος των ιρανικών αντιποίνων ανάμεσα στις μοναρχίες του Κόλπου.

Η Τεχεράνη κατηγορεί τους γείτονές της ότι επέτρεψαν στις αμερικανικές δυνάμεις να χρησιμοποιούν τα εδάφη τους για να εξαπολύουν επιθέσεις κατά του ιρανικού εδάφους.

Η ένταση αυξήθηκε περισσότερο αυτή την εβδομάδα έπειτα από δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για πλήγματα που διεξήχθησαν απευθείας από τα Εμιράτα και τη Σαουδική Αραβία εναντίον του Ιράν κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης.

Σε αυτή τη συγκυρία, η Τεχεράνη κατηγόρησε το Αμπού Ντάμπι ότι διαδραμάτισε «ενεργό» ρόλο στο πλευρό των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ, κατηγορίες που τα Εμιράτα απέρριψαν «κατηγορηματικά».

Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

HAE: Οι αρχές θα επιταχύνουν την κατασκευή πετρελαιαγωγού που θα συμβάλει στην παράκαμψη του Στενού του Ορμούζ
HAE: Οι αρχές θα επιταχύνουν την κατασκευή πετρελαιαγωγού που θα συμβάλει στην παράκαμψη του Στενού του Ορμούζ 15 Μαϊος 2026
Αυστραλία: Η Καμπέρα διατάσσει επενδυτές σπανίων γαιών από την Κίνα να πουλήσουν τις μετοχές τους 18 Μαϊος 2026
Αυστραλία: Η Καμπέρα διατάσσει επενδυτές σπανίων γαιών από την Κίνα να πουλήσουν τις μετοχές τους

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

HAE: Οι αρχές θα επιταχύνουν την κατασκευή πετρελαιαγωγού που θα συμβάλει στην παράκαμψη του Στενού του Ορμούζ
ΚΟΣΜΟΣ

HAE: Οι αρχές θα επιταχύνουν την κατασκευή πετρελαιαγωγού που θα συμβάλει στην παράκαμψη του Στενού του Ορμούζ

Μεγάλη δασική πυρκαγιά στην απαγορευμένη ζώνη του Τσερνόμπιλ μετά την πτώση drone
ΚΟΣΜΟΣ

Μεγάλη δασική πυρκαγιά στην απαγορευμένη ζώνη του Τσερνόμπιλ μετά την πτώση drone

Μπαχρέιν και ΗΑΕ ζητούν αποφασιστική απάντηση του ΣΑ του ΟΗΕ στις ιρανικές επιθέσεις - Άρση ναυτικού αποκλεισμού ζητεί το Ιράν
ΚΟΣΜΟΣ

Μπαχρέιν και ΗΑΕ ζητούν αποφασιστική απάντηση του ΣΑ του ΟΗΕ στις ιρανικές επιθέσεις - Άρση ναυτικού αποκλεισμού ζητεί το Ιράν

Δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε από «άγνωστα βλήματα» ανοικτά των ΗΑΕ
ΚΟΣΜΟΣ

Δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε από «άγνωστα βλήματα» ανοικτά των ΗΑΕ

Ρώσος ΥΠΟΙΚ: Η αποχώρηση των ΗΑΕ από τον ΟΠΕΚ θα αυξήσει την παγκόσμια παραγωγή πετρελαίου με αποτέλεσμα πτώση των τιμών
ΚΟΣΜΟΣ

Ρώσος ΥΠΟΙΚ: Η αποχώρηση των ΗΑΕ από τον ΟΠΕΚ θα αυξήσει την παγκόσμια παραγωγή πετρελαίου με αποτέλεσμα πτώση των τιμών

Πυρκαγιά ξέσπασε στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στο λιμάνι Φουτζάιρα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα
ΚΟΣΜΟΣ

Πυρκαγιά ξέσπασε στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στο λιμάνι Φουτζάιρα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα