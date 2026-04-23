ΠΑΣΟΚ: Υποθηκεύουν την εθνική ενεργειακή ασφάλεια εν μέσω παγκόσμιας κρίσης

Η είδηση της ανάθεσης του έργου μετατροπής της υπερσύγχρονης λιγνιτικής μονάδας «Πτολεμαΐδα 5» σε μονάδα φυσικού αερίου αποκαλύπτει ένα από τα πιο εντυπωσιακά κατορθώματα ενεργειακής αυτοκαταστροφής στη νεότερη ιστορία της χώρας.

Ζούμε το απόλυτο θέατρο του παραλόγου. Αποτελεί τραγική ειρωνεία το γεγονός ότι, εν μέσω μιας παγκόσμιας κρίσης τροφοδοσίας σε φυσικό αέριο λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή -ο οποίος μετατρέπει τις αγορές φυσικού αερίου σε πεδίο γεωπολιτικών εκβιασμών- η Ελλάδα επιλέγει να απεμπολήσει επίσημα το δικαίωμά της να χρησιμοποιεί μια εγχώρια πηγή ενέργειας. Αντί να θωρακιστούμε απέναντι στην αβεβαιότητα, η κυβέρνηση και η διοίκηση της ΔΕΗ αποφασίζουν να δέσουν τη χώρα ακόμα πιο σφιχτά στο άρμα του εισαγόμενου φυσικού αερίου. Μάλιστα, τη στιγμή που βρίσκεται ήδη στο στάδιο της κατασκευής άλλη μία νέα μονάδα φυσικού αερίου στη χώρα, η κυβερνητική αυτή απόφαση γιγαντώνει την επικίνδυνη ομηρία μας.

Πρόκειται για ενεργειακό αφοπλισμό εν καιρώ κρίσης!

Η κυβέρνηση, εγκλωβισμένη στις εμμονές της, δεν συγκινείται ούτε από τις προειδοποιήσεις των ειδικών. Την ώρα που ο ίδιος ο ΑΔΜΗΕ ζητά την παράταση λειτουργίας της λιγνιτικής μονάδας «Πτολεμαΐδα 5» μπροστά στο κίνδυνο ενός «μπλακ άουτ» τον χειμώνα, λόγω της ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή που τινάζει στον αέρα την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας, το Υπουργείο και η ΔΕΗ κωφεύουν επιδεικτικά.

Αφού ξοδεύτηκαν 1,5 δισ. ευρώ για μια μονάδα που απαξιώνεται πριν καλά-καλά λειτουργήσει, τώρα η ΔΕΗ καλείται να πληρώσει άλλα 420 εκατ. ευρώ για να την «ξεχτίσει».

Το πιο εξοργιστικό; Αντί η κυβέρνηση να παροτρύνει τη ΔΕΗ να αξιοποιήσει αυτό το υπέρογκο ποσό για να ενισχύσει την αποθήκευση ενέργειας -που είναι το πραγματικό ζητούμενο των καιρών- δεν προβάλλει καμία απολύτως αντίρρηση στο να το ξοδέψει για να μας βυθίσει σε ακόμα μεγαλύτερη εξάρτηση από τα εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα.

Απαιτούμε άμεσες απαντήσεις: Ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη αν αύριο κλείσουν οι στρόφιγγες;

Η «Πτολεμαΐδα 5» έπρεπε να είναι το οχυρό της εθνικής μας ανεξαρτησίας, όχι το μνημείο της υποταγής μας στα εργολαβικά και εισαγωγικά συμφέροντα.