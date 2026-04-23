Η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή κόμβος ανάπτυξης της Masdar στην Ανατολική Ευρώπη
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
23/04/2026 - 15:47
ΠΑΣΟΚ: Υποθηκεύουν την εθνική ενεργειακή ασφάλεια εν μέσω παγκόσμιας κρίσης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
23/04/2026 - 15:42
Ο Κάθετος Διάδρομος ως κρίσιμος άξονας ενεργειακής ασφάλειας και περιφερειακής συνεργασίας
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
23/04/2026 - 15:35
Επιχειρήσεις Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ διοργανώνει Ενημερωτική Εκδήλωση για Ιδιώτες Μετόχους
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
23/04/2026 - 15:03
ΕΕ: Νέα δόση ύψους 1,2 δισ. ευρώ προς την Ελλάδα ευρώ στο πλαίσιο του «NextGenerationEU»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
23/04/2026 - 14:28
Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας επενδύει στην ψηφιακή εμπειρία με νέο website και mobile app
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
23/04/2026 - 13:37
Α. Εξάρχου: Ενεργειακή ασφάλεια σημαίνει εθνική ασφάλεια
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
23/04/2026 - 13:25
Η Greenpeace προειδοποιεί: 40 χρόνια μετά το ατύχημα του Τσερνόμπιλ, η πυρηνική ενέργεια είναι το ίδιο επικίνδυνη
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
23/04/2026 - 12:30
ΒΕΘ για νέα μέτρα στήριξης: Στη σωστή κατεύθυνση, αλλά χρειάζεται μείωση έμμεσων φόρων και κόστους ενέργειας
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
23/04/2026 - 12:01
Γκιλφόιλ: Πιο κοντά από ό, τι νομίζετε ένα μέλλον όπου η Ελλάδα θα αποτελεί Προμηθευτή Ενέργειας για την περιοχή
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
23/04/2026 - 11:25
11ο Οικονομικό Φόρουμ Δελφών: Επανασχεδιάζοντας τον χάρτη αποβλήτων και κυκλικής οικονομίας της Ελλάδας
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
23/04/2026 - 11:22
ΔΑΠΕΕΠ: Πίνακας Ποσών Εγγύησης για το έτος 2026
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
23/04/2026 - 10:38
Η κυβέρνηση των ΗΠΑ υπεραμύνεται της αναστολής μέρους των κυρώσεων στο πετρέλαιο της Ρωσίας
ΚΟΣΜΟΣ
23/04/2026 - 10:08
Λειψυδρία και διαχείριση νερού στην Ελλάδα: Δεν εφησυχάζουμε - Να δοθεί χρόνος για να αποδώσουν όσα έχουν γίνει
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
23/04/2026 - 09:46
Στ. Παπασταύρου: Η προστασία του περιβάλλοντος δεν είναι αφηρημένη έννοια – είναι χρέος μας στην Πατρίδα, στα παιδιά μας, στις επόμενες γενιές
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
23/04/2026 - 09:16
Γ. Γεραπετρίτης – Ντ. Σουίτσα: Κοινές λύσεις για κοινές προκλήσεις στη Μεσόγειο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
23/04/2026 - 08:33
Μητσοτάκης: Η πυρηνική ενέργεια είναι κρίσιμη για τη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
23/04/2026 - 08:23
Ηλεκτρίστηκε το «Θεμέλιο», το πρώτο μας έργο αποθήκευσης ενέργειας
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
23/04/2026 - 08:17
Ημέρα της Γης 2026: όταν ο πλανήτης δείχνει τα όριά του
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
23/04/2026 - 08:08
Ρεύμα: Αντέχουν τα πράσινα τιμολόγια παρά τη στροφή στα μπλε
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
23/04/2026 - 08:05
Αποθήκευση ενέργειας: 16 νέα έργα αντλησιοταμίευσης και επενδυτική ώθηση με αιχμή τα μεγάλα projects
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
23/04/2026 - 08:03
Ο δίλεπτος έλεγχος που μπορεί να σας εξοικονομήσει έως και 375 ευρώ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
23/04/2026 - 06:43
10 τρόποι για να μειώσετε το κόστος χρήσης του στεγνωτηρίου
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
23/04/2026 - 06:43
Κάν' το όπως η Κίνα: Η ενεργειακή κρίση μεταμορφώνει την Ασία
ΓΕΩ ΠΟΛΙΤΙΚΑ
23/04/2026 - 06:43
Aegean - Ευτ. Βασιλάκης: Δύσκολη χρονιά το 2026 - 90 με 110 εκατ. ευρώ θα μας κοστίσει η αύξηση της τιμής των καυσίμων
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
22/04/2026 - 15:47
Επίτροποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συμμετέχουν στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών 2026
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
22/04/2026 - 15:45
ΕΛΕΤΑΕΝ και ANEV υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας στη Μαδρίτη
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
22/04/2026 - 15:42
Η Ελλάδα στην πρώτη δεκάδα των ΑΠΕ παγκοσμίως, σύμφωνα με έκθεση
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
22/04/2026 - 15:26
Fish Guide- Μην τσιμπάς, διάλεξε σωστά!
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
22/04/2026 - 14:41
Η Ελληνικός Χρυσός επενδύει στη νέα γενιά Γεωλόγων
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
22/04/2026 - 14:17

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Υποθηκεύουν την εθνική ενεργειακή ασφάλεια εν μέσω παγκόσμιας κρίσης

ΠΑΣΟΚ: Υποθηκεύουν την εθνική ενεργειακή ασφάλεια εν μέσω παγκόσμιας κρίσης
Newsroom
Πέμπτη, 23/04/2026 - 15:42

Ανακοίνωση Φραγκίσκου Παρασύρη, Κοινοβουλευτικού Υπευθύνου Τομέα Ενέργειας και Κώστα Μαθιουδάκη Γραμματέα Τομέα Ενέργειας

Η είδηση της ανάθεσης του έργου μετατροπής της υπερσύγχρονης λιγνιτικής μονάδας «Πτολεμαΐδα 5» σε μονάδα φυσικού αερίου αποκαλύπτει ένα από τα πιο εντυπωσιακά κατορθώματα ενεργειακής αυτοκαταστροφής στη νεότερη ιστορία της χώρας.

Ζούμε το απόλυτο θέατρο του παραλόγου. Αποτελεί τραγική ειρωνεία το γεγονός ότι, εν μέσω μιας παγκόσμιας κρίσης τροφοδοσίας σε φυσικό αέριο λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή -ο οποίος μετατρέπει τις αγορές φυσικού αερίου σε πεδίο γεωπολιτικών εκβιασμών- η Ελλάδα επιλέγει να απεμπολήσει επίσημα το δικαίωμά της να χρησιμοποιεί μια εγχώρια πηγή ενέργειας. Αντί να θωρακιστούμε απέναντι στην αβεβαιότητα, η κυβέρνηση και η διοίκηση της ΔΕΗ αποφασίζουν να δέσουν τη χώρα ακόμα πιο σφιχτά στο άρμα του εισαγόμενου φυσικού αερίου. Μάλιστα, τη στιγμή που βρίσκεται ήδη στο στάδιο της κατασκευής άλλη μία νέα μονάδα φυσικού αερίου στη χώρα, η κυβερνητική αυτή απόφαση γιγαντώνει την επικίνδυνη ομηρία μας.

Πρόκειται για ενεργειακό αφοπλισμό εν καιρώ κρίσης!

Η κυβέρνηση, εγκλωβισμένη στις εμμονές της, δεν συγκινείται ούτε από τις προειδοποιήσεις των ειδικών. Την ώρα που ο ίδιος ο ΑΔΜΗΕ ζητά την παράταση λειτουργίας της λιγνιτικής μονάδας «Πτολεμαΐδα 5» μπροστά στο κίνδυνο ενός «μπλακ άουτ» τον χειμώνα, λόγω της ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή που τινάζει στον αέρα την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας, το Υπουργείο και η ΔΕΗ κωφεύουν επιδεικτικά.

Αφού ξοδεύτηκαν 1,5 δισ. ευρώ για μια μονάδα που απαξιώνεται πριν καλά-καλά λειτουργήσει, τώρα η ΔΕΗ καλείται να πληρώσει άλλα 420 εκατ. ευρώ για να την «ξεχτίσει».

Το πιο εξοργιστικό; Αντί η κυβέρνηση να παροτρύνει τη ΔΕΗ να αξιοποιήσει αυτό το υπέρογκο ποσό για να ενισχύσει την αποθήκευση ενέργειας -που είναι το πραγματικό ζητούμενο των καιρών- δεν προβάλλει καμία απολύτως αντίρρηση στο να το ξοδέψει για να μας βυθίσει σε ακόμα μεγαλύτερη εξάρτηση από τα εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα.

Απαιτούμε άμεσες απαντήσεις: Ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη αν αύριο κλείσουν οι στρόφιγγες;

Η «Πτολεμαΐδα 5» έπρεπε να είναι το οχυρό της εθνικής μας ανεξαρτησίας, όχι το μνημείο της υποταγής μας στα εργολαβικά και εισαγωγικά συμφέροντα.

ΕΕ: Νέα δόση ύψους 1,2 δισ. ευρώ προς την Ελλάδα ευρώ στο πλαίσιο του «NextGenerationEU»
ΕΕ: Νέα δόση ύψους 1,2 δισ. ευρώ προς την Ελλάδα ευρώ στο πλαίσιο του «NextGenerationEU» 23 Απριλίου 2026

