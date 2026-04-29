ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Ρώσος ΥΠΟΙΚ: Η αποχώρηση των ΗΑΕ από τον ΟΠΕΚ θα αυξήσει την παγκόσμια παραγωγή πετρελαίου με αποτέλεσμα πτώση των τιμών
ΚΟΣΜΟΣ
29/04/2026 - 15:44
ΕΕ: Έγκριση του Προσωρινού Πλαισίου Κρατικών Ενισχύσεων για Γεωργία, Αλιεία, Μεταφορές και Ενεργοβόρες Βιομηχανίες
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
29/04/2026 - 15:31
Π. Πέρκα: Η ΔΕΗ οφείλει να είναι πυλώνας ενεργειακής ασφάλειας και προστασίας των καταναλωτών
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
29/04/2026 - 15:20
ΠΑΣΟΚ: Η ενεργειακή πολιτική της Ν.Δ. οδηγεί στα σκουπίδια ηλεκτρική ενέργεια μηδενικού κόστους που αντιστοιχεί στην ετήσια κατανάλωση 1 εκ. νοικοκυριών
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
29/04/2026 - 15:06
Σταύρος Παπασταύρου: Η Ελλάδα πρωταγωνιστεί στην ενεργειακή ασφάλεια της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και των Δυτικών Βαλκανίων
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
29/04/2026 - 14:41
Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Συντονισμός στην απελευθέρωση αποθεμάτων πετρελαίου κι αύξηση παραγωγής στα διυλιστήρια της ΕΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
29/04/2026 - 13:54
Συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Εμίρη του Κατάρ: Οι επενδύσεις σε υποδομές, data centers, ενέργειας και φιλοξενίας στο επίκεντρο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
29/04/2026 - 13:07
ΤΕΕ: Πραγματικότητα η Διακήρυξη για τα Πράσινα Κατασκευαστικά Υλικά
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
29/04/2026 - 12:29
H Ελληνικά Λατομεία ολοκλήρωσε την εξαγορά του 51% της ΡΗΓΑΣ ΠΑΡΟΣ ΙΚΕ ενισχύοντας τις λατομικές δραστηριότητες του Ομίλου AKTOR
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
29/04/2026 - 11:34
ΥΠΕΝ: Παράταση έως τις 30 Ιουνίου 2026 σε 4 προγράμματα εξοικονόμησης που υλοποιούνται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
29/04/2026 - 11:00
Η Ευρώπη είναι η ταχύτερα θερμαινόμενη ήπειρος στον πλανήτη
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
29/04/2026 - 10:00
ΑΑΔΕ: Πληρωμή 20,7 εκατ. ευρώ σε 88.069 δικαιούχους για την πρώτη δόση επιστροφής ΕΦΚ αγροτικού πετρελαίου 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
29/04/2026 - 09:30
Στο υψηλότερο επίπεδο από την έναρξη του πολέμου στη Μ. Ανατολή οι τιμές καυσίμων στις ΗΠΑ
ΚΟΣΜΟΣ
29/04/2026 - 09:05
Αν. Τασούλας: Η Ελλάδα υποστηρίζει σθεναρά τις πρωτοβουλίες που ενισχύουν τη διασυνδεσιμότητα σε ολόκληρη την Ευρώπη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
29/04/2026 - 08:42
Σάκης Αρναούτογλου: Χωρίς σωστή διαχείριση νερού, οι αγρότες θα πληρώνουν την κλιματική κρίση
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
29/04/2026 - 08:30
Η AKTOR LNG USA και η ALBGAZ υπέγραψαν 20ετή συμφωνία για την πώληση αμερικανικού LNG
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
29/04/2026 - 08:16
Γιάννης Τριήρης: Εμφύλιος στην κυβέρνηση, λιμός στην κοινωνία
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
29/04/2026 - 08:07
Φυσικό αέριο: Άνοδος 24% στη ζήτηση τον Μάρτιο, ρεκόρ τριετίας στις εξαγωγές
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
29/04/2026 - 08:04
Φυσικό αέριο: «Κλείδωσαν» οι χρεώσεις φόρτωσης LNG στη Ρεβυθούσα για 2026-2027
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
29/04/2026 - 08:02
Τι πρέπει να κάνετε πριν ανοίξετε το κλιματιστικό για πρώτη φορά φέτος
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
29/04/2026 - 06:33
Το χρονοδιάγραμμα του νέου «Ανακαινίζω»: Έως 36.000 ευρώ το ύψος της επιδότησης
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
29/04/2026 - 06:34
Στα Τίρανα η Κ. Γκιλφόιλ - Συνάντηση με τον πρωθυπουργό της Αλβανίας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
28/04/2026 - 15:40
Η Enterprise Greece στην WindEurope 2026: Η ενεργειακή κρίση αναθερμαίνει το παγκόσμιο ενδιαφέρον για έργα ΑΠΕ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
28/04/2026 - 15:37
ΣΠΕΦ: Υπόμνημα προς τη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής με αλλαγές και προτάσεις επί του ν/σ του ΥΠΕΝ για τις ΑΠΕ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
28/04/2026 - 15:23
ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ: Ημέρα για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία με το βλέμμα στραμμένο στην Τεχνητή Νοημοσύνη
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
28/04/2026 - 15:09
myΔΕΗ: Νέες προσφορές και επιβραβεύσεις μέσω myRewards Coupons
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
28/04/2026 - 14:41
Κ. Χατζηδάκης: Η ΔΕΗ από το χείλος της χρεωκοπίας επί ΣΥΡΙΖΑ, γίνεται εθνικός πρωταθλητής
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
28/04/2026 - 14:29
Η Volton και η Orizon στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών: Η νέα πραγματικότητα του customer journey στην εποχή του AI
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
28/04/2026 - 14:25
Η Ελλάδα στην 11η θέση του κόσμου στις περιβαλλοντικές επιδόσεις
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
28/04/2026 - 12:49
Η Alpha Bank ενισχύει την ενεργειακή αυτονομία των επιχειρήσεων με χρηματοδότηση έως 80%
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
28/04/2026 - 12:38

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Η ενεργειακή πολιτική της Ν.Δ. οδηγεί στα σκουπίδια ηλεκτρική ενέργεια μηδενικού κόστους που αντιστοιχεί στην ετήσια κατανάλωση 1 εκ. νοικοκυριών
Newsroom
Τετάρτη, 29/04/2026 - 15:06

Κοινή ανακοίνωση Φραγκίσκου Παρασύρη, Κοινοβουλευτικού Υπεύθυνου Τομέα Ενέργειας και Κώστα Μαθιουδάκη Γραμματέα Τομέα Ενέργειας

Σε κατάσταση απελπισίας έχουν περιέλθει οι μικρομεσαίοι παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά, καθώς σύμφωνα με σχετική μελέτη του Α.Π.Θ., οι απώλειες εσόδων από τις περικοπές, τις μηδενικές και αρνητικές τιμές θα ξεπεράσουν το 40% για τα επόμενα τέσσερα έτη.

Μάλιστα, ήδη το πρώτο 20ήμερο του Απριλίου οι μικρομεσαίοι παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας από Φ/Β έρχονται αντιμέτωποι με μία μείωση – σοκ των εσόδων τους που ξεπερνά το 62%, με αποτέλεσμα να οδηγούνται σε χρεοκοπία. Αιτία είναι ο τραγικός ενεργειακός σχεδιασμός που ακολούθησε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας τα τελευταία έτη, με την ανεξέλεγκτη προσθήκη ΑΠΕ, χωρίς την αντίστοιχη υλοποίηση των απαραίτητων μονάδων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, χωρίς καμία πρόοδο όσον αφορά τον εξηλεκτρισμό σημαντικών κομματιών της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας -που θα σήμαινε αύξηση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας- στην Ελλάδα και χωρίς σημαντική αύξηση της δυνατότητας εξαγωγών από τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις.

Η τραγική ειρωνεία είναι ότι τη φθηνή ηλεκτρική ενέργεια δεν την επωφελούνται τα ελληνικά νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις, αλλά κάποιες πολύ μεγάλες εταιρείες ενέργειας με πολύ μεγάλη παρουσία στη λιανική αγορά ηλεκτρισμού. Σύμφωνα με τη σχετική μελέτη, οι περικοπές φθηνής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ για το 2026 θα αγγίξουν τις 3.500Gwh, που σημαίνει ότι ως χώρα θα πετάξουμε στα σκουπίδια ηλεκτρική ενέργεια μηδενικού κόστους που αντιστοιχεί με την ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας 1.000.000 νοικοκυριών!

Η κατάσταση αυτή δεν πλήττει μόνο τους μικρομεσαίους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας από Φ/Β, αλλά και τους καταναλωτές, καθώς η απώλεια φθηνής ενέργειας από ΑΠΕ λόγω ανυπαρξίας μονάδων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας επιβαρύνει τον τελικό καταναλωτή. τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά, που πληρώνουν πανάκριβα την ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από φυσικό αέριο.

Την ίδια στιγμή, τα έσοδα των προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας μόνο για τις ώρες 11:00 έως 16:00, για το 2026 θα ξεπεράσουν τα 1,3 δις ευρώ, ενώ για τα επόμενα έτη θα είναι ακόμη περισσότερα.

Είναι δυνατόν την ώρα που οι μικροί παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας από Φ/Β δεν πληρώνονται και οδηγούνται στη χρεοκοπία, να υπάρχουν πάροχοι που να εκμεταλλεύονται τις φθηνές τιμές τις ώρες του μεσημεριού στη χονδρεμπορική και την ταυτόχρονη πρόσβασή τους σε πολύ φθηνές πηγές παραγωγής, όπως τα νερά, τις υπόλοιπες ώρες και να κερδίζουν εκατομμύρια κρατώντας ψηλά τα τιμολόγια τους ενώ έχουν χαμηλό κόστος ενέργειας;

Είναι δυνατόν να δημιουργεί η κυβέρνηση συνθήκες αισχροκέρδειας (ή υπερ-εσόδων) δισεκατομμυρίων στην προμήθεια;

Αυτό το μοντέλο ονομάζει η κυβέρνηση ενεργειακή πολιτική;

Αυτή είναι η ενεργειακή δημοκρατία που ευαγγελίζεται η κυβέρνηση;

Το αποτέλεσμα είναι τραγικό. Μέσα σε λιγότερο από δύο έτη, πάνω από 2.200 μικροί Φ/Β σταθμοί έχον πωληθεί σε ελάχιστους ενεργειακούς ομίλους. Για αυτούς μεριμνά η κυβέρνηση και όχι για την κοινωνία.

Για την κατάσταση αυτή δεν υπάρχουν άλλοθι και ελαφρυντικά. Η κυβέρνηση δεν μπορεί να πει ότι δεν γνώριζε καθώς εδώ και τρία έτη όλοι οι θεσμικοί φορείς του κλάδου αλλά και η ίδια η ΡΑΑΕΥ προειδοποιούσαν για το αδιέξοδο της πολιτικής τους και εδώ και τρία χρόνια αγνοούν τις προτάσεις τους. Συνεπώς, δεν πρόκειται απλώς για μία αποτυχημένη πολιτική, αλλά για ένα οργανωμένο σκάνδαλο.

Η κυβέρνηση οφείλει τώρα, πριν να είναι πολύ αργά, να δείξει έμπρακτα ότι στηρίζει τους μικρομεσαίους Φ/Β παραγωγούς και να λάβει άμεσα μέτρα για τη στήριξη τους, στη βάση των εισηγήσεων των θεσμικών φορέων του κλάδου.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

