Σταύρος Παπασταύρου: Η Ελλάδα πρωταγωνιστεί στην ενεργειακή ασφάλεια της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και των Δυτικών Βαλκανίων

Ο ΥΠΕΝ συμμετείχε στη Σύνοδο της Πρωτοβουλίας των Τριών Θαλασσών, ως μέρος της Εθνικής Αντιπροσωπείας υπό τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κωσταντίνο Τασούλα

Ολοκληρώθηκε σήμερα η Σύνοδος της Πρωτοβουλίας και το Οικονομικό Φόρουμ των Τριών Θαλασσών, με την συμμετοχή του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρου Παπασταύρου στη συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με θέμα «Advancing Energy Corridors in the Three Seas Region».

Τη συζήτηση διοργάνωσε ο Υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, κ. Chris Wright και συμμετείχαν ομόλογοί του Υπουργοί από την Κροατία, την Πολωνία, τη Λιθουανία, τη Βουλγαρία, τη Μολδαβία, τη Λετονία και άλλες χώρες της ΝΑ Ευρώπης, καθώς και αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μεταξύ των οποίων η Γενική Διευθύντρια Ενέργειας, Ditte Juul Jørgensen.

Στην συνάντηση, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανέδειξε τον πρωταγωνιστικό ρόλο της Ελλάδας στον Κάθετο Διάδρομο, και στις ενεργειακές συμφωνίες που επιτεύχθηκαν στο P-TEC που διαμορφώνουν το ενεργειακό τοπίο στην περιοχή μας.

Στην τοποθέτησή του αναφέρθηκε σε τέσσερα βασικά σημεία:

Πρώτον, ο Υπουργός ενημέρωσε τους ομολόγους για τη συμφωνία που επιτεύχθηκε πριν από λίγες εβδομάδες μεταξύ των Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς της Ελλάδας, της Βουλγαρίας, της Ρουμανίας, της Μολδαβίας και της Ουκρανίας, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία σηματοδοτεί ένα ουσιαστικό άλμα ωρίμανσης για τον Κάθετο Διάδρομο.

Όπως τόνισε, η συμφωνία διασφαλίζει κανονιστική σαφήνεια, ανταγωνιστικά και προβλέψιμα τιμολόγια, καθώς και δυνατότητα μακροπρόθεσμων δεσμεύσεων δυναμικότητας, ενισχύοντας την εμπορική βιωσιμότητα του διαδρόμου. Το αποτέλεσμα είναι η μετάβαση από αποσπασματικές ροές σε ένα αξιόπιστο και χρηματοδοτήσιμο ενεργειακό δίκτυο, που ενισχύει την ασφάλεια εφοδιασμού στην ευρύτερη περιοχή.

Δεύτερον, χαιρέτησε τα χειροπιαστά και αποφασιστικά βήματα που έγιναν χθες αφενός με τη σημαντική 20ετή συμφωνία, που υπογράφηκε μεταξύ της AKTOR LNG USA και της αλβανικής AlbGaz, και αφετέρου με τη συμφωνία για τον αγωγό φυσικού αερίου της Νότιας Διασύνδεσης Βοσνίας–Κροατίας, χαρακτηρίζοντάς τες «αποφασιστικά βήματα που οδηγούν στην περαιτέρω ανεξαρτησία από το ρωσικό φυσικό αέριο».

Τρίτον, επισήμανε την ανάγκη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να περιφρουρήσει την παράκαμψη μέσω Turkstream και την τήρηση της απαγόρευσης από την Τουρκία, και κάλεσε την Επιτροπή να προχωρήσει σε γενναίες χρηματοδότησεις για έργα ενεργειακών υποδομών αλλά και προσαρμογή του ρυθμιστικού πλαισίου, τονίζοντας πως «οι υποδομές ακολουθούν το ρυθμιστικό πλαίσιο και οι επενδύσεις ακολουθούν τη βεβαιότητα».

Τέλος, προανήγγειλε ότι θα υπάρξει, το επόμενο διάστημα, συνάντηση με τη Σερβία και τη Βόρεια Μακεδονία, για την επίσπευση των έργων διασύνδεσης των τριών χωρών στο πλαισίου του διευρυμένου Κάθετου Άξονα.

Υπενθυμίζεται ότι την πρώτη μέρα της Συνόδου, Τρίτη 28 Απριλίου, ο κ. Παπασταύρου συμμετείχε στο Οικονομικού Φόρουμ της Συνόδου ως ομιλητής στο πάνελ “The Adriatic-Ionian Corridor” με ομολόγους του από την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Το μεσημέρι της Τρίτης, ο κ. Παπασταύρου μαζί με την Υφυπουργό Εξωτερικών, αρμόδια για Πολιτικές Υποθέσεις των ΗΠΑ, κα Allison Hooker, καθώς και τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Οργανισμού Εξωτερικού Εμπορίου της Ιαπωνίας, κ. Isiguro Norihiko, συμμετείχε σε κλειστή συζήτηση γεύματος εργασίας του Οικονομικού Φόρουμ με θέμα τη «Στροφή στην Ασία».

Το απόγευμα της Τρίτης, ο κ. Παπασταύρου πραγματοποίησε διμερή συνάντηση με τον Υπουργό Οικονομικών Σχέσεων της Κροατίας, αρμόδιο για την ενέργεια, κ. Ante Šušnjar. Επίσης, μαζί με τον Υπουργό Ενέργειας των ΗΠΑ, κ. Chris Wright, και τον Υφυπουργό Εξωτερικών, κ. Χάρη Θεοχάρη, είχαν συνάντηση με τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, κ. Τασούλα.

Κατά την αποχώρηση του από την Κροατία, ο κ. Παπασταύρου αποτίμησε την συμμετοχή της εθνικής αντιπροσωπείας, συνοψίζοντας: «Ολοκληρώθηκε η Σύνοδος της Πρωτοβουλίας των Τριών Θαλασσών. Αναδείχτηκε με ξεκάθαρο τρόπο ο πρωταγωνιστικός ρόλος που έχει η χώρα μας, η Πατρίδα μας, στην ενεργειακή ασφάλεια και ανεξαρτησία της περιοχής της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και των Δυτικών Βαλκανίων. Οι ενεργειακές συμφωνίες που υπεγράφησαν πέρυσι τον Νοέμβριο στην Ευρωπαϊκή Σύνοδο για την Ενέργεια στο P-TEC αποτελούν την ναυαρχίδα για την ενεργειακή ασφάλεια της Νοτιοανατολικής Ευρώπης».