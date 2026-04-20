Γιάννης Μανιάτης: Γιατί δεν έχουν ακόμα αναθέσει τη μελέτη για το καλώδιο;

Επίτροπος Ενέργειας Νταν Γιόργκενσεν: Η Ευρώπη είναι αντιμέτωπη με ένα δύσκολο καλοκαίρι λόγω του πολέμου στο Ιράν
Δήμος Αθηναίων: Ολοκληρώθηκε η απαλλοτρίωση 86 στρεμμάτων στον Ελαιώνα
Ημέρα της Γης - Η ΔΕΗ επιταχύνει την ενεργειακή μετάβαση με επίκεντρο την καθαρή ενέργεια
Γ. Αυτιάς: Διπλάσιους πόρους για τη Δ. Μακεδονία λόγω απολιγνιτοποίησης
Μπιρόλ: Η σύγκρουση στη Μ. Ανατολή προκαλεί τη μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση στην ιστορία
Καλλιόπη Βέττα: «Οι διεκδικήσεις των εργαζομένων στα λιγνιτικά πεδία αφορούν όλη τη Δυτική Μακεδονία» – Συνάντηση με Σπάρτακο
Μεταλλεία Θράκης: Νέοι χώροι ενημέρωσης και διαλόγου παίρνουν μορφή
Κομισιόν για αερομεταφορές: Δεν υπάρχουν ελλείψεις καυσίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή
Αίτημα της ENERWAVE Α.Ε για την τροποποίηση της άδειας Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου για το έργο «THESSALONIKI FSRU»
Ντ. Τραμπ: «Μακρά και δύσκολη διαδικασία» για να «ξεθαφτούν» τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν
WWF: Με Προεδρικό Διάταγμα κατοχυρώνεται μόνιμα η προστασία της Γυάρου
ΔΕΗ Tour of Hellas 2026: Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας φέρνει στο προσκήνιο τις περιοχές της
Ξανά στο τραπέζι ο GSI- Αναζωπύρωση ενδιαφέροντος και κίνηση προς την ΕΤΕπ από Αθήνα και Λευκωσία
Μέση Ανατολή: Κόστος και ελλείψεις πρώτων υλών «χτυπούν» την αγορά- Ντόμινο επιπτώσεων με ανατιμήσεις προ των πυλών
«Plug-in» ή φωτοβολταϊκά στέγης: Τι αξίζει περισσότερο
Τo παλιό σου ψυγείo κοστίζει: Πόση ενέργεια μπορείς να γλιτώσεις ετησίως
Έξι τρόποι να γλυτώσεις χρήματα όταν πλένεις τα ρούχα
Συνάντηση Παπασταύρου με τους επικεφαλής των Masdar, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή
Καγκελάριος Μερτς: Διασφαλισμένη η προμήθεια καυσίμων
CURA και Όμιλος ΤΙΤΑΝ: Συνεργασία για τη δοκιμή τεχνολογίας τσιμέντου μειωμένου άνθρακα
Ασπίδα περιβαλλοντικής προστασίας για τη νήσο Γυάρο με την υπογραφή του Προεδρικού Διατάγματος
Σ.Αρναούτογλου: Οι τοπικές κοινωνίες δεν μπορεί να χρηματοδοτούν την ενεργειακή μετάβαση χωρίς να λαμβάνουν τα ανταποδοτικά που δικαιούνται
Delphi Economic Forum ΧΙ: Η στρατηγική σημασία του Οικονομικού Διαδρόμου Ινδίας-Μ. Ανατολής-Ευρώπης για το παγκόσμιο εμπόριο και την Ελλάδα
Σημαντικές πιέσεις στις εξαγωγικές επιχειρήσεις – «Καμπανάκι» ΣΕΒΕ για κόστος και ανταγωνιστικότητα
Διημερίδα στο Ζάππειο Μέγαρο για τα Τομεακά Προγράμματα – ΕΣΠΑ 2021–2027: Πρόοδος που μετριέται, Μέλλον που χτίζεται
Γ. Τσακίρης (Αντιπρόεδρος ΕτΕΠ): Η νέα στρατηγική της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και το στοίχημα των επενδύσεων
Μελέτη Schneider Electric: Οι κατασκευαστές του κλάδου CPG βλέπουν το Industrial AI ως κρίσιμο μοχλό ανταγωνιστικότητας έως το 2030
Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ Μάρτιος 2026
Νέα «έξυπνα εργαλεία» για την αποφυγή «μπλακάουτ» - Δοκιμάστηκαν με επιτυχία την περίοδο του Πάσχα
Π. Κουκουλόπουλος: Η ενεργειακή ασφάλεια της Ελλάδας επιτάσσει τη διατήρηση του εγχώριου λιγνίτη στο ενεργειακό μείγμα της Χώρας
Γιάννης Μανιάτης: Γιατί δεν έχουν ακόμα αναθέσει τη μελέτη για το καλώδιο;
Newsroom
Δευτέρα, 20/04/2026 - 08:27

Την αδικαιολόγητη καθυστέρηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου (Great Sea Interconnector), λόγω πολύμηνης καθυστέρησης στην ανάθεση της αχρείαστης μελέτης οικονομικών παραμέτρων του έργου, φέρνει με κατεπείγουσα ερώτησή του στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Αντιπρόεδρος της Ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, καθ. Γιάννης Μανιάτης.

Στην ερώτησή του ο Γ. Μανιάτης ζητά από την Επιτροπή να πληροφορηθεί εάν έχουν αιτηθεί οι ελληνικές και κυπριακές Αρχές οικονομική, ή τεχνική βοήθεια από ευρωπαϊκούς θεσμούς (Επιτροπή, ΕΙΒ κτλ), ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της μελέτης, καθώς και τις προθέσεις της τελευταίας για την προώθηση του έργου στο πλαίσιο των σχεδιαζόμενων μέτρων αντιμετώπισης της πρόσφατης ενεργειακής κρίσης.

Στις 9 Απριλίου υιοθετήθηκε από την ΕΕ ο 7ος κατά σειρά κατάλογος Έργων Κοινού Ενδιαφέροντος της ΕΕ (Projects of Common Interest / PCI). Η ηλεκτρική διασύνδεση της Ελλάδας με τη Κύπρο έχει συμπεριληφθεί σε όλους τους προηγούμενους 6 καταλόγους PCI (επικαιροποιούνται ανά διετία), αποδεικνύοντας ότι το έργο «πληροί τα κριτήρια του κανονισμού ΔΕΔ-Ε, συμπεριλαμβανομένης θετικής ανάλυσης κόστους-οφέλους», όπως άλλωστε επισήμανε η Επιτροπή στις 18 Φεβρουαρίου 2026 με την απάντησή της σε προηγούμενη ερώτησή του Γ. Μανιάτη (E-004589/2025/18.2.2026).

Παρότι το έργο:

(α) είναι από τα παλαιότερα, που δεν έχουν υλοποιηθεί, στον σχετικό κατάλογο προτεραιοτήτων της ΕΕ στην ενέργεια (πρώτη φορά συμπεριλήφθηκε με πρωτοβουλία μας το 2013),

(β) έχει εξασφαλίσει μια από τις μεγαλύτερες χρηματοδοτήσεις όλων των εποχών από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF) με 657 εκατ. Ευρώ,

(γ) διαθέτει ισχυρή πολιτική στήριξη από την ΕΕ (στην απάντησή της στις 18 Φεβρουαρίου η Επιτροπή, μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι: «η Επιτροπή δεσμεύεται πλήρως να δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην ενωσιακή διάσταση του έργου σε τρίτες χώρες, ώστε να αποφευχθούν περαιτέρω καθυστερήσεις στην υλοποίησή του») και

(δ) τον Δεκέμβριο η Επιτροπή ενέταξε το έργο στις 8 προτεραιότητες διασυνδέσεων της ΕΕ, τις λεγόμενες «Ενεργειακές Λεωφόρους» του Πακέτου για τα Δίκτυα,

οι κυβερνήσεις Ελλάδας και Κύπρου συνειδητά επέλεξαν να καθυστερήσουν το έργο με την ανάθεση μιας αχρείαστης μελέτης εξέτασης ορισμένων οικονομικών παραμέτρων του.

Δυστυχώς, τόσους μήνες μετά και παρά τη διαρκή επιδείνωση στις αγορές ενέργειας, λόγω των διαδοχικών κρίσεων, οι δύο Κυβερνήσεις έχουν επιλέξει να παγώσουν ένα έργο που θα άρει την ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου, θα βελτιώσει την ενεργειακή ασφάλεια (το 2023 η ενεργειακή εξάρτηση Ελλάδας και Κύπρου από τρίτους προμηθευτές ήταν περίπου 75% και 92% αντίστοιχα, με το μ.ο. της ΕΕ-27 μόλις 58%) και θα επιτρέψει τη διασυνοριακή ανάπτυξη των ΑΠΕ και την εξομάλυνση των τιμών, μέσω της εμπορίας ενέργειας.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

«Η ηλεκτρική διασύνδεση Great Sea Interconnector, προσφάτως ενταγμένη για 7η κατά σειρά φορά στον ενωσιακό κατάλογο Έργων Κοινού Ενδιαφέροντος (PCI), έχοντας λάβει σημαντική χρηματοδότηση από τον Μηχανισμό «Συνδέοντας της Ευρώπη» (CEF), και αποτελώντας μία από τις Ενεργειακές Λεωφόρους, της δέσμης μέτρων για τα ευρωπαϊκά δίκτυα του Δεκεμβρίου 2025, όπως άλλωστε αναγνωρίζει η Επιτροπή με προηγούμενη απάντησή της (E-004589/2025/18.2.2026) «πληροί τα κριτήρια του κανονισμού ΔΕΔ-Ε, συμπεριλαμβανομένης θετικής ανάλυσης κόστους-οφέλους». Παρόλα αυτά, οι ελληνικές και κυπριακές Αρχές, το φθινόπωρο 2025, επέλεξαν να καθυστερήσουν το έργο δηλώνοντας ότι θα αναθέσουν μελέτη εξέτασης ορισμένων οικονομικών παραμέτρων του, που σύμφωνα με πληροφορίες, παρά την παρέλευση μηνών, δεν έχει ανατεθεί ακόμα.

Δεδομένης της επιδεινούμενης κατάστασης της αγοράς ενέργειας, λόγω των διαδοχικών πολεμικών – ενεργειακών κρίσεων, της γεωπολιτικής και ενεργειακής σπουδαιότητας της διασύνδεσης (άρση απομόνωσης Κύπρου, ενοποίηση αγορών, προώθηση πράσινου ηλεκτρισμού, κτλ), της διαχρονικής έμπρακτης στήριξης της Επιτροπής στο έργο, αλλά και της δηλωμένης πρόθεσής της να επιταχύνει την ενεργειακή ένωση στην ΕΕ, ερωτάται η Επιτροπή:

  1. Γνωρίζει πότε θα προχωρήσει η ανάθεση της μελέτης και με ποιο χρονοδιάγραμμα;
  2. Έχουν αιτηθεί οι ελληνικές και κυπριακές Αρχές οικονομική, ή τεχνική βοήθεια για τη μελέτη από ευρωπαϊκούς θεσμούς (Επιτροπή, ΕΙΒ κτλ);
  3. Στις αναμενόμενες νέες πρωτοβουλίες της λόγω της ενεργειακής κρίσης, η Επιτροπή σχεδιάζει μέτρα για διασυνδέσεις με σοβαρές καθυστερήσεις υλοποίησης, όπως αυτή;»
Τελευταία τροποποίηση στις 20/04/2026 - 12:39

Αρναούτογλου: Η πράσινη ναυτιλία είναι επένδυση στην ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης
Αρναούτογλου: Η πράσινη ναυτιλία είναι επένδυση στην ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης 17 Απριλίου 2026
Π. Κουκουλόπουλος: Η ενεργειακή ασφάλεια της Ελλάδας επιτάσσει τη διατήρηση του εγχώριου λιγνίτη στο ενεργειακό μείγμα της Χώρας 20 Απριλίου 2026
Π. Κουκουλόπουλος: Η ενεργειακή ασφάλεια της Ελλάδας επιτάσσει τη διατήρηση του εγχώριου λιγνίτη στο ενεργειακό μείγμα της Χώρας

Σ.Αρναούτογλου: Οι τοπικές κοινωνίες δεν μπορεί να χρηματοδοτούν την ενεργειακή μετάβαση χωρίς να λαμβάνουν τα ανταποδοτικά που δικαιούνται
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σ.Αρναούτογλου: Οι τοπικές κοινωνίες δεν μπορεί να χρηματοδοτούν την ενεργειακή μετάβαση χωρίς να λαμβάνουν τα ανταποδοτικά που δικαιούνται

Π. Κουκουλόπουλος: Η ενεργειακή ασφάλεια της Ελλάδας επιτάσσει τη διατήρηση του εγχώριου λιγνίτη στο ενεργειακό μείγμα της Χώρας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Π. Κουκουλόπουλος: Η ενεργειακή ασφάλεια της Ελλάδας επιτάσσει τη διατήρηση του εγχώριου λιγνίτη στο ενεργειακό μείγμα της Χώρας

Αρναούτογλου: Η πράσινη ναυτιλία είναι επένδυση στην ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρναούτογλου: Η πράσινη ναυτιλία είναι επένδυση στην ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης

ΠΑΣΟΚ: Ερώτηση για την επικίνδυνη ατμοσφαιρική ρύπανση στη Θεσσαλονίκη
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΑΣΟΚ: Ερώτηση για την επικίνδυνη ατμοσφαιρική ρύπανση στη Θεσσαλονίκη

Στρατηγικά αποθέματα λιπασμάτων στην ΕΕ για τη στήριξη των αγροτών σε περιόδους κρίσης ζητεί ο Γ. Μανιάτης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στρατηγικά αποθέματα λιπασμάτων στην ΕΕ για τη στήριξη των αγροτών σε περιόδους κρίσης ζητεί ο Γ. Μανιάτης

Σ. Αρναούτογλου: Το κόστος καυσίμων απειλεί την επιβίωση της Ευρωπαϊκής αλιείας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σ. Αρναούτογλου: Το κόστος καυσίμων απειλεί την επιβίωση της Ευρωπαϊκής αλιείας