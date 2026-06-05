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Η METLEN τιμήθηκε με το Βραβείο «Βιώσιμη Εταιρική Διακυβέρνηση» στα Βραβεία ΕΒΕΑ 2026

Η METLEN τιμήθηκε με το Βραβείο «Βιώσιμη Εταιρική Διακυβέρνηση» στα Βραβεία ΕΒΕΑ 2026
Newsroom
Παρασκευή, 05/06/2026 - 15:35
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Η διαχρονική προσήλωση της METLEN στην εφαρμογή υψηλών προτύπων εταιρικής διακυβέρνησης, διαφάνειας και λογοδοσίας, που αποτελούν βασικούς πυλώνες της στρατηγικής της ανάπτυξης και της διεθνούς της παρουσίας, αναγνωρίστηκε για ακόμη μία φορά, με τη βράβευσή της στην κατηγορία «Βιώσιμη Εταιρική Διακυβέρνηση» στα φετινά Βραβεία του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ).

Η τελετή απονομής πραγματοποιήθηκε χθες στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, παρουσία εκπροσώπων της επιχειρηματικής, πολιτικής και ακαδημαϊκής κοινότητας. Το βραβείο παρέδωσε ο Κωστής Χατζηδάκης, Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, στον κ. Χρήστο Γαβαλά, CEO της METLEN, ο οποίος ευχαρίστησε το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών για την ιδιαίτερα τιμητική αυτή διάκριση και σημείωσε: «Για τη METLEN, η επιλογή να λειτουργούμε με υψηλά διεθνή πρότυπα αποτέλεσε διαχρονική στρατηγική κατεύθυνση. Μια επιλογή που μας επέτρεψε να εξελιχθούμε σε έναν διεθνή ενεργειακό και βιομηχανικό οργανισμό με παρουσία σε περισσότερες από 40 χώρες και με ισχυρή πρόσβαση στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου».

Παράλληλα, πρόσθεσε ότι: «Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, η αποτελεσματική εταιρική διακυβέρνηση συνδέεται άμεσα με την επιχειρησιακή ανθεκτικότητα, τη σωστή διαχείριση κινδύνου και την ικανότητα μιας εταιρείας να λαμβάνει έγκαιρες και υπεύθυνες αποφάσεις σε ένα περιβάλλον αυξημένης πολυπλοκότητας. Για τη METLEN, αποτελεί βασικό εργαλείο στρατηγικής συνέχειας και βιώσιμης ανάπτυξης, σε όλες τις αγορές όπου δραστηριοποιούμαστε».

Σε μια εποχή διαρκών μεταβολών και σύνθετων προκλήσεων, η ανθεκτικότητα των επιχειρήσεων συνδέεται περισσότερο από ποτέ με την ποιότητα της εταιρικής τους διακυβέρνησης. Στο πλαίσιο αυτό, η METLEN εφαρμόζει έναν από τους πλέον απαιτητικούς κώδικες εταιρικής διακυβέρνησης στην Ελλάδα, έχοντας υιοθετήσει οικειοθελώς από το 2019 τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου. Η προσέγγιση αυτή λειτουργεί ως ένας ουσιαστικός οδικός χάρτης εμπιστοσύνης, διασφαλίζοντας συνέπεια, υπευθυνότητα και διαφάνεια σε όλες τις δραστηριότητες της METLEN.

H διάκριση αυτή, παράλληλα, επιβεβαιώνει τη σταθερή προσήλωση της Εταιρείας στη βιώσιμη ανάπτυξη και στη δημιουργία αξίας για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Η METLEN αξιολογείται συστηματικά από κορυφαίους διεθνείς οργανισμούς ESG και βιωσιμότητας, κατέχοντας τη μοναδική ελληνική θέση στον δείκτη Dow Jones Best-in-Class Emerging Markets Index και διακρινόμενη από διεθνείς οίκους και φορείς όπως οι MSCI, Sustainalytics, ISS, S&P Global ESG, LSEG, CDP, FTSE Russell, ESG Book, EcoVadis, Bloomberg και IdealRatings, επιβεβαιώνοντας στην πράξη ότι η υπεύθυνη εταιρική διακυβέρνηση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της μακροπρόθεσμης στρατηγικής της.

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