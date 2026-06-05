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ΔΟΑΕ: Η έλλειψη πρόσβασης στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν προκαλεί «ανησυχία για εξάπλωση» των πυρηνικών

ΔΟΑΕ: Η έλλειψη πρόσβασης στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν προκαλεί «ανησυχία για εξάπλωση» των πυρηνικών
Newsroom
Παρασκευή, 05/06/2026 - 12:45
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Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) δήλωσε σήμερα σε εμπιστευτική έκθεση που περιήλθε σε γνώση του Γαλλικού Πρακτορείου ότι η έλλειψη πρόσβασης για την επαλήθευση του πυρηνικού υλικού στο Ιράν αποτελεί «θέμα ανησυχίας για την εξάπλωση» των πυρηνικών όπλων, καλώντας το Ιράν να «συνεργαστεί εποικοδομητικά».

Ο ΔΟΑΕ δεν έχει πλέον πρόσβαση σε ορισμένες σημαντικές εγκαταστάσεις του Ιράν από τότε που το Ισραήλ, μαζί με τις ΗΠΑ, ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2025 μια σύγκρουση 12 ημερών κατά τη διάρκεια της οποίας επλήγησαν πυρηνικές εγκαταστάσεις.

Πυρηνικές εγκαταστάσεις επλήγησαν και κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης που μαίνεται. Ο ΔΟΑΕ έχει επανειλημμένα ζητήσει να μπορεί να έχει πρόσβαση στις θέσεις αυτές.

Στην έκθεσή του, ο ΔΟΑΕ αναφέρει ότι διεξήγαγε μια επιθεώρηση αυτή την εβδομάδα στον πυρηνικό σταθμό του Μπουσέρ, αλλά όχι σε άλλες εγκαταστάσεις. Αυτός ο πυρηνικός σταθμός κατασκευάστηκε και λειτουργεί με τη βοήθεια της Ρωσίας για μη στρατιωτικούς σκοπούς, και ο οποίος στοχοποιήθηκε επίσης στον πολεμο.

«Παρότι ο ΔΟΑΕ παραδέχτηκε ότι οι στρατιωτικές επιθέσεις κατά των ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων και θέσεων δημιούργησαν μια άνευ προηγουμένου κατάσταση, έχει καθοριστική σημασία ο οργανισμός να μπορεί να διεξάγει γρήγορα τις δραστηριότητές του», αναφέρει η έκθεση.

«Η απουσία πρόσβασης εδώ και κοντά έναν χρόνο προκειμένου να ελεγχθεί το ουράνιο που είχε δηλωθεί προηγούμενα --κάτι που είναι πολύ όψιμο σε σχέση με τις συνήθεις πρακτικές-- είναι ένα θέμα ανησυχίας όσον αφορά την εξάπλωση» των πυρηνικών όπλων, πρόσθεσε.

Ο γενικός διευθυντής Ραφαέλ Γκρόσι καλεί το Ιράν να «συνεργαστεί εποικοδομητικά για να διευκολύνει την πλήρη και αποτελεσματική εφαρμογή των εγγυήσεων», προστίθεται.

Η έκθεση αναμένεται να εξεταστεί κατά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου των κυβερνητών του ΔΟΑΕ την προσεχή εβδομάδα στην Αυστρία, όπου έχει την έδρα του ο οργανισμός.

Πριν από τα αμερικανικά πλήγματα τον Ιούνιο του 2025, ο ΔΟΑΕ είχε υπολογίσει ότι το Ιράν διέθετε περίπου 440 κιλά ουρανίου εμπλουτισμένου σε ποσοστό 60%, δηλαδή σε επίπεδο που πλησιάζει το 90% που απαιτείται για την κατασκευή ατομικής βόμβας.

Από τον Ιούνιο του 2025, η τύχη των αποθεμάτων αυτών παραμένει αβέβαιη. Η Τεχεράνη αρνείται την πρόσβαση στους επιθεωρητές του ΔΟΑΕ στις εγκαταστάσεις που υπέστησαν ζημιές από τα αμερικανικά και ισραηλινά πλήγματα.

Το Ισραήλ και οι ΗΠΑ κατηγορούν τον Ιράν ότι θέλει να εξοπλιστεί με πυρηνικό όπλο, με τον Ντόναλντ Τραμπ να επικαλείται την απειλή αυτή για να αιτιολογήσει ταυτόχρονα τη σύγκρουση 12 ημερών πέρυσι και τον πόλεμο που μαίνεται ο οποίος άρχισε με τα πλήγματα των ΗΠΑ και του Ισραήλ στις 28 Φεβρουαρίου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος επέμεινε στο γεγονός ότι το Ιράν πρέπει να δεχτεί ότι δεν θα διαθέτει πυρηνικό όπλο και ότι το ουράνιο πρέπει να καταστραφεί.

Η Τεχεράνη έχει αρνηθεί επανειλημμένα ότι τρέφει μια φιλοδοξία στρατιωτικού σκοπού, διεκδικώντας το δικαίωμά της στην τεχνολογία για πολιτικούς σκοπούς.

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