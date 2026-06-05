Συνάντηση ΠΟΣΠΗΕΦ με τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη

Πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 04/06/2026, στο γραφείο της Αντιπροεδρίας της Κυβέρνησης, συνάντηση αντιπροσωπείας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Παραγωγών Ηλεκτρικής Ενέργειας από Φωτοβολταϊκά (ΠΟΣΠΗΕΦ) με τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης κ. Κωστή Χατζηδάκη.

Από πλευράς ΠΟΣΠΗΕΦ συμμετείχαν ο Πρόεδρος κ. Γιάννης Παναγής, ο Αντιπρόεδρος κ. Άρης Νίκας και το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Αστέριος Τόκας. Στη συνάντηση παρευρέθηκε επίσης ο Βουλευτής Πιερίας της Νέας Δημοκρατίας κ. Σπύρος Κουλκουδίνας.

Κύριο θέμα της συζήτησης αποτέλεσε η ιδιαίτερα δυσμενής κατάσταση που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίοι παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά, εξαιτίας των εκτεταμένων περικοπών παραγωγής, καθώς και των ολοένα αυξανόμενων ωρών μηδενικών και αρνητικών τιμών στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Η Ομοσπονδία ανέδειξε τις σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις που προκαλούνται στους παραγωγούς και τόνισε την ανάγκη άμεσων παρεμβάσεων για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας χιλιάδων μικρομεσαίων επενδύσεων στον κλάδο.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η ΠΟΣΠΗΕΦ παρουσίασε αναλυτικά τις προτάσεις που έχει ήδη καταθέσει προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, οι οποίες στηρίζονται σε τρεις βασικούς άξονες:

Σημαντική εμπροσθοβαρής αύξηση της ταρίφας τουλάχιστον για τα επόμενα 5 έτη, με την υποχρέωση τα ποσά αυτά να επιστραφούν όταν θα εξομαλυνθεί η κατάσταση.

τουλάχιστον για τα επόμενα 5 έτη, με την υποχρέωση τα ποσά αυτά να επιστραφούν όταν θα εξομαλυνθεί η κατάσταση. Παράταση της διάρκειας των συμβάσεων των έργων , ώστε να αντισταθμιστούν οι απώλειες εσόδων που προκαλούνται από τις συνθήκες της αγοράς και τους περιορισμούς του συστήματος, η οποία κρίνεται απαραίτητη για να μπορέσει να γίνει επιμήκυνση των δανειακών υποχρεώσεων των παραγωγών, καθώς κινδυνεύουν να γίνουν «κόκκινες» λόγω μειωμένων εσόδων.

, ώστε να αντισταθμιστούν οι απώλειες εσόδων που προκαλούνται από τις συνθήκες της αγοράς και τους περιορισμούς του συστήματος, η οποία κρίνεται απαραίτητη για να μπορέσει να γίνει επιμήκυνση των δανειακών υποχρεώσεων των παραγωγών, καθώς κινδυνεύουν να γίνουν «κόκκινες» λόγω μειωμένων εσόδων. Αποζημίωση των μηδενικών τιμών, ώστε να διασφαλιστεί η στοιχειώδης οικονομική βιωσιμότητα των επενδύσεων.

Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης κ. Κωστής Χατζηδάκης άκουσε με ιδιαίτερη προσοχή τα ζητήματα που τέθηκαν από την αντιπροσωπεία της Ομοσπονδίας και αναγνώρισε τη σοβαρότητα των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο κλάδος.

Παράλληλα, εξέφρασε τη βούλησή του να στηρίξει τις θέσεις και τις προτάσεις της ΠΟΣΠΗΕΦ, αναγνωρίζοντας την ανάγκη λήψης μέτρων που θα συμβάλουν στη διατήρηση και ενίσχυση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Η ΠΟΣΠΗΕΦ ευχαριστεί θερμά τον κ. Χατζηδάκη για τη συνάντηση και το ειλικρινές ενδιαφέρον που επέδειξε για τα προβλήματα των παραγωγών, καθώς και τον Βουλευτή Πιερίας κ. Σπύρο Κουλκουδίνα για τη συμβολή του στη συνάντηση.

Η Ομοσπονδία θα συνεχίσει με συνέπεια και αποφασιστικότητα τις παρεμβάσεις της προς κάθε αρμόδια αρχή, με στόχο τη διασφάλιση της βιωσιμότητας των μικρομεσαίων φωτοβολταϊκών παραγωγών και την ομαλή ανάπτυξη της πράσινης ενέργειας στη χώρα.