Ευαγγελία Λιακούλη: Τεράστια ταλαιπωρία στους αγρότες, η δυσλειτουργία του net metering
Newsroom
Τρίτη, 02/06/2026 - 09:28
Το σοβαρό πρόβλημα που έχει ανακύψει με τον αποκλεισμό επαγγελματιών αγροτών από την έκδοση βεβαίωσης κατά κύριο επάγγελμα αγρότη, εξαιτίας δυσλειτουργιών στις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις στοιχείων για τα συστήματα Εικονικού Ενεργειακού Συμψηφισμού (Virtual NetMetering), αναδεικνύει με κοινοβουλευτική παρέμβαση της – Ερώτηση στη Βουλή των Ελλήνων, η Τομεάρχης Δικαιοσύνης ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ και Βουλευτής Λάρισας Ευαγγελία Λιακούλη, αιτούμενη την άμεση παρέμβαση του αρμόδιου Υπουργείου.

Όπως επισημαίνει η Βουλευτής Λάρισας στην ερώτησή της:

«Τεράστια αναστάτωση έχει προκληθεί σε πλήθος επαγγελματιών αγροτών σε όλη την επικράτεια, οι οποίοι ενώ έχουν επενδύσει νόμιμα σε συστήματα Εικονικού Ενεργειακού Συμψηφισμού (Virtual Net Metering) για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών των αγροτικών τους εκμεταλλεύσεων, εξαιτίας μίας ασυμβατότητας στα ψηφιακά συστήματα διασταύρωσης, διαπιστώνουν ότι αποκλείονται αυτοματοποιημένα από την έκδοση της βεβαίωσης κατά κύριο επάγγελμα αγρότη από το Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) με το πρόβλημα να επικεντρώνεται στις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις στοιχείων μεταξύ ΑΑΔΕ, ΟΣΔΕ και ΜΑΑΕ για τα έτη 2024 και 2025.

Πιο αναλυτικά, όταν εντοπίζεται εγκατεστημένο σύστημα Virtual Net Metering το οποίο δεν έχει αποτυπωθεί στις δηλώσεις ΟΣΔΕ, το πληροφοριακό σύστημα εμφανίζει αυτόματα ένδειξη σφάλματος (error) και «κλειδώνει» την έκδοση της σχετικής βεβαίωσης, θεωρώντας εσφαλμένα ότι υφίσταται εμπορική δραστηριότητα παραγωγής ενέργειας ή απόκρυψη στοιχείων.

Επισημαίνεται ότι τα εν λόγω συστήματα, αφορούν αποκλειστικά αυτοπαραγωγή και αυτοκατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας για αγροτικές ανάγκες, όπως αγροτικό/ποτιστικό ρεύμα και γεωτρήσεις, χωρίς να παράγεται εμπορικό εισόδημα ή να πραγματοποιείται πώληση ενέργειας.

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. 3874/2010, η λειτουργία σταθμών ΑΠΕ είναι απολύτως συμβατή με την αγροτική ιδιότητα, ιδίως μάλιστα όταν δεν παράγεται κανένα εμπορικό έσοδο, δεν υφίσταται πώληση ενέργειας και δεν αλλοιώνεται ο χαρακτήρας της αγροτικής εκμετάλλευσης ενώ στις μέχρι τώρα σήμερα εγκυκλίους και οδηγίες του ΟΠΕΚΕΠΕ για την υποβολή των δηλώσεων ΟΣΔΕ δεν προβλέπεται ρητή υποχρέωση δήλωσης συστημάτων αυτοπαραγωγής και αυτοκατανάλωσης ως προϋπόθεση διατήρησης της αγροτικής ιδιότητας.

Επιπλέον, τα κατά τόπους Τμήματα Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχων (ΤΑΑΕ – πρώην ΚΕΠΠΥΕΛ), αν και αναγνωρίζουν το πρόβλημα, δηλώνουν αδυναμία χειροκίνητης παρέμβασης, καθώς το πληροφοριακό σύστημα δεν επιτρέπει τροποποιήσεις στο αυτοματοποιημένο «κλείδωμα» των ετών 2024 – 2025».

H E. Λιακούλη επισημαίνει ότι «το εν λόγω ζήτημα έχει δημιουργήσει σημαντικές συνέπειες στους παραγωγούς καθώς καταλήγουν: Σε αποκλεισμό από την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης (ΕΦΚ) αγροτικού πετρελαίου, όπου η εγγραφή στο ΜΑΑΕ αποτελεί απαράβατο όρο, σε απώλεια των φορολογικών ελαφρύνσεων, όπως το αγροτικό αφορολόγητο, η απαλλαγή από το τέλος επιτηδεύματος και η έκπτωση φόρου εισοδήματος, σε πλήρη αποκλεισμό από αναπτυξιακά προγράμματα, όπως τα σχέδια βελτίωσης και τα προγράμματα νέων αγροτών, στερώντας μας τη δυνατότητα εκσυγχρονισμού και σε αδυναμία έκδοσης ή ανανέωσης αδειών για αγροτικά φορτηγά (ΦΙΧ)».

Καταλήγοντας, η Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, θέτει στον αρμόδιο Υπουργό τα ακόλουθα ερωτήματα: «Αν το αρμόδιο υπουργείο σχεδιάζει να προβεί άμεσα σε τεχνική τροποποίηση (“override”) του πληροφοριακού συστήματος του ΜΑΑΕ, ώστε να μην εμφανίζεται αυτόματα σφάλμα στις αποδεδειγμένες περιπτώσεις Virtual Net Metering, αν εξετάζεται η δυνατότητα να εγκρίνονται χειροκίνητα από τις αρμόδιες υπηρεσίες οι βεβαιώσεις κατά κύριο επάγγελμα αγρότη για τα έτη 2024 και 2025, κατόπιν σχετικού ελέγχου των συμβάσεων Εικονικού Ενεργειακού Συμψηφισμού και των συνοδευτικών δικαιολογητικών και τέλος, αν υπάρχει πρόβλεψη για τη δημιουργία ειδικού πεδίου στις επόμενες δηλώσεις ΟΣΔΕ, προκειμένου να καταγράφονται διακριτά οι υποδομές Virtual NetMetering και να αποτρέπονται αντίστοιχα προβλήματα στο μέλλον».

