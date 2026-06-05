Ολοκληρώθηκε ένας ακόμα κύκλος εκπαιδευτικών δράσεων από την ΕΛΕΤΑΕΝ

Η ΕΛΕΤΑΕΝ, σε συνεργασία με τον οργανισμό The Why Community , υλοποίησε εκπαιδευτικές δράσεις με τίτλο «Το χωριό που θέλει να αναπνεύσει» σε δημοτικά σχολεία της Περιφέρειας Αττικής. Η δράση διήρκησε από τον Φεβρουάριο έως τον Ιούνιο . Συνολικά πάνω από 650 μαθητές , από δεκάδες σχολικά τμήματα Ε’ & ΣΤ’ τάξης, συμμετείχαν στο πρόγραμμα, γνωρίζοντας την αιολική ενέργεια και τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Στόχος της δράσης ήταν η εξοικείωση των μαθητών με τις βασικές έννοιες της ενέργειας και η καλλιέργεια της κριτικής σκέψης, της επιχειρηματολογίας και της ενεργού συμμετοχής τους σε ζητήματα περιβάλλοντος, ενώ παράλληλα ήρθαν πιο κοντά σε ζητήματα ενεργειακής μετάβασης και βιώσιμης ανάπτυξης. Μέσα από ένα ειδικά σχεδιασμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, η γνώση μετατράπηκε σε βιωματική εμπειρία, ενισχύοντας την κατανόηση και τη συμμετοχή.



Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλάμβανε:

• παρουσίαση βασικών θεματικών ενοτήτων για την ενέργεια και τις ΑΠΕ

• quiz γνώσεων, με στόχο την διαδραστική συμμετοχή και την εμπέδωση της πληροφορίας

• ένα βίντεο-δίλημμα, που ενίσχυσε τον προβληματισμό και τη συζήτηση γύρω από τις θεματικές

Μέσα από αυτές τις δραστηριότητες, οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με έμφαση στην αιολική, συνδέοντας τις προϋπάρχουσες γνώσεις τους με ένα από τα πιο κρίσιμα περιβαλλοντικά ζητήματα της εποχής μας, αυτό της κλιματικής αλλαγής και της τοπικής ρύπανσης εξαιτίας των ορυκτών καυσίμων. Επιπλέον, στους μαθητές μοιράστηκαν αναμνηστικά δώρα και το έντυπο «Μαθαίνω για την αιολική ενέργεια» της ΕΛΕΤΑΕΝ.

Παράλληλα, δημιουργήθηκε ψηφιακή πλατφόρμα, η οποία υποστηρίζει το πρόγραμμα με τίτλο «Το χωριό που θέλει να αναπνεύσει» και παρέχει πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό και πληροφορίες, επεκτείνοντας τη μαθησιακή εμπειρία και πέρα από την τάξη.

Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δράσεων της ΕΛΕΤΑΕΝ που, μόνο για φέτος, έχουν συμβάλει στην ενημέρωση πάνω από 1000 μαθητών σε όλη την Ελλάδα, ενισχύοντας τη γνώση γύρω από την αιολική ενέργεια.