ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το ΠΑΣΟΚ αντιμετωπίζει την εθνική προσπάθεια ανάπτυξης των υδρογονανθράκων με επιπολαιότητα, αναφέρουν πηγές του ΥΠΕΝ
Newsroom
Παρασκευή, 29/05/2026 - 17:30
«Για πολλοστή φορά, ο Τομέας Ενέργειας του ΠΑΣΟΚ αντιμετωπίζει την εθνική προσπάθεια ανάπτυξης των υδρογονανθράκων με επιπολαιότητα και όρους μικροκομματικής αντιπαράθεσης. Οι ισχυρισμοί του ΠΑΣΟΚ, ωστόσο, καταρρίπτονται από την ίδια την πραγματικότητα».

Αυτό επισημαίνουν πηγές του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αναφέρει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Εδήσεων, και προσθέτουν τα εξής:

Αλήθεια 1η: Καμία από τις 73 (και όχι 75!) γεωτρήσεις που επικαλείται το ΠΑΣΟΚ, όπως προκύπτει από την επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου, δεν έχει πραγματοποιηθεί σε μεγάλο βάθος νερού.

Εκτός και αν στο ΠΑΣΟΚ θεωρούν ότι τα 221 μέτρα βάθους νερού της γεώτρησης στο Κατάκολο το 1982 μπορούν να συγκριθούν με τα περίπου 900 μέτρα βάθους νερού, στα οποία θα πραγματοποιηθεί η γεώτρηση στο ΒΔ Ιόνιο.

Πρόκειται, άλλωστε, για στόχο που βρίσκεται σε βάθος σχεδόν τετραπλάσιο από κάθε αντίστοιχη ερευνητική γεώτρηση που έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα στη χώρα.

Η πραγματικότητα, λοιπόν, είναι σαφής. Η γεώτρηση, που προγραμματίζεται τον Φεβρουάριο του 2027 από την κοινοπραξία ExxonMobil - Energean - Helleniq Energy θα αποτελέσει τη βαθύτερη ερευνητική γεώτρηση που έχει επιχειρηθεί ποτέ στην Ελλάδα.

Αλήθεια 2η: Η χώρα μας από το 2019 έχει υπερδιπλασιάσει τις δισδιάστατες σεισμικές έρευνες (2D) από 13.225 χλμ σε 28.342 χλμ, και έχει σχεδόν πενταπλασιάσει τις τρισδιάστατες έρευνες (3D) από 1.822 τ.χλμ. σε 8.584 τ.χλμ. Η Ελλάδα εξερευνά με αποφασιστικότητα τον δυνητικό υποθαλάσσιο πλούτο της.

Αλήθεια 3η: Η δήθεν «αποτυχημένη» πολιτική της Κυβέρνησης Μητσοτάκη έχει εδραιώσει την παρουσία των δύο μεγαλύτερων αμερικανικών πετρελαϊκών ομίλων στη χώρα μας. Αυτό από μόνο του αποτελεί ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης στην Ελλάδα, στην ενεργειακή της στρατηγική και τις προοπτικές της.

Ο τομέας ανάπτυξης υδρογονανθράκων είναι εθνική υπόθεση. Απαιτεί σχέδιο, συνέπεια και θεσμική υπευθυνότητα.

Αφορά το μέλλον της Πατρίδας μας και των επόμενων γενεών. Δεν προσφέρεται για μικροπολιτικές σκοπιμότητες.

Στο ΠΑΣΟΚ οφείλουν, επιτέλους, να το αντιληφθούν».

