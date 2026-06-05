Σε λειτουργία το Έργο Αποθήκευσης Ενέργειας με Μπαταρίες POLYGYROS II στη Χαλκιδική

Σε σχετική ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η εταιρία αναφέρει:



Από το 2025, η METLEN έχει παραδώσει με επιτυχία περισσότερες από 2,7 GWh σε βασικές αγορές, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Χιλή, η Ιταλία, το Πουέρτο Ρίκο, η Τυνησία, η Νιγηρία και η Ελλάδα, ενισχύοντας τη θέση της ως βασικός παίκτης στην παγκόσμια αγορά BESS.



Τα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας μπαταριών (BESS) διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στην ενεργειακή μετάβαση αποθηκεύοντας ηλεκτρική ενέργεια όταν η παραγωγή είναι άφθονη και απελευθερώνοντάς την όταν αυξάνεται η ζήτηση. Αυτή η ικανότητα είναι ιδιαίτερα σημαντική για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας όπως η ηλιακή και η αιολική, επιτρέποντας μεγαλύτερη ευελιξία, αξιοπιστία και σταθερότητα σε όλα τα συστήματα ισχύος.



Στη METLEN, θεωρούμε την αποθήκευση ενέργειας ως στρατηγικό καταλύτη του σύγχρονου ενεργειακού συστήματος. Πέρα από την υποστήριξη της ενσωμάτωσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, το BESS ενισχύει την ενεργειακή ασφάλεια, ενισχύει την ανθεκτικότητα του δικτύου και παρέχει την ευελιξία που απαιτείται από τα ολοένα και πιο δυναμικά δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας.



Καθώς τα ενεργειακά συστήματα εξελίσσονται, πιστεύουμε ότι ο συνδυασμός παραγωγής ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αποθήκευσης ενέργειας και ισχυρότερης υποδομής δικτύου θα είναι θεμελιώδης για την οικοδόμηση πιο ασφαλών, ανθεκτικών και ανεξάρτητων ενεργειακών συστημάτων παγκοσμίως.



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