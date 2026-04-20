Π. Κουκουλόπουλος: Η ενεργειακή ασφάλεια της Ελλάδας επιτάσσει τη διατήρηση του εγχώριου λιγνίτη στο ενεργειακό μείγμα της Χώρας

Δήμος Αθηναίων: Ολοκληρώθηκε η απαλλοτρίωση 86 στρεμμάτων στον Ελαιώνα
21/04/2026 - 13:18
Ημέρα της Γης - Η ΔΕΗ επιταχύνει την ενεργειακή μετάβαση με επίκεντρο την καθαρή ενέργεια
21/04/2026 - 12:56
Γ. Αυτιάς: Διπλάσιους πόρους για τη Δ. Μακεδονία λόγω απολιγνιτοποίησης
21/04/2026 - 12:20
Μπιρόλ: Η σύγκρουση στη Μ. Ανατολή προκαλεί τη μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση στην ιστορία
21/04/2026 - 11:36
Καλλιόπη Βέττα: «Οι διεκδικήσεις των εργαζομένων στα λιγνιτικά πεδία αφορούν όλη τη Δυτική Μακεδονία» – Συνάντηση με Σπάρτακο
21/04/2026 - 11:12
Μεταλλεία Θράκης: Νέοι χώροι ενημέρωσης και διαλόγου παίρνουν μορφή
21/04/2026 - 10:25
Κομισιόν για αερομεταφορές: Δεν υπάρχουν ελλείψεις καυσίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή
21/04/2026 - 09:36
Αίτημα της ENERWAVE Α.Ε για την τροποποίηση της άδειας Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου για το έργο «THESSALONIKI FSRU»
21/04/2026 - 09:19
Ντ. Τραμπ: «Μακρά και δύσκολη διαδικασία» για να «ξεθαφτούν» τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν
21/04/2026 - 08:55
WWF: Με Προεδρικό Διάταγμα κατοχυρώνεται μόνιμα η προστασία της Γυάρου
21/04/2026 - 08:28
ΔΕΗ Tour of Hellas 2026: Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας φέρνει στο προσκήνιο τις περιοχές της
21/04/2026 - 08:11
Ξανά στο τραπέζι ο GSI- Αναζωπύρωση ενδιαφέροντος και κίνηση προς την ΕΤΕπ από Αθήνα και Λευκωσία
21/04/2026 - 08:03
Μέση Ανατολή: Κόστος και ελλείψεις πρώτων υλών «χτυπούν» την αγορά- Ντόμινο επιπτώσεων με ανατιμήσεις προ των πυλών
21/04/2026 - 07:59
«Plug-in» ή φωτοβολταϊκά στέγης: Τι αξίζει περισσότερο
21/04/2026 - 06:23
Τo παλιό σου ψυγείo κοστίζει: Πόση ενέργεια μπορείς να γλιτώσεις ετησίως
21/04/2026 - 06:23
Έξι τρόποι να γλυτώσεις χρήματα όταν πλένεις τα ρούχα
21/04/2026 - 06:23
Συνάντηση Παπασταύρου με τους επικεφαλής των Masdar, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή
20/04/2026 - 15:38
Καγκελάριος Μερτς: Διασφαλισμένη η προμήθεια καυσίμων
20/04/2026 - 15:13
CURA και Όμιλος ΤΙΤΑΝ: Συνεργασία για τη δοκιμή τεχνολογίας τσιμέντου μειωμένου άνθρακα
20/04/2026 - 14:44
Ασπίδα περιβαλλοντικής προστασίας για τη νήσο Γυάρο με την υπογραφή του Προεδρικού Διατάγματος
20/04/2026 - 14:18
Σ.Αρναούτογλου: Οι τοπικές κοινωνίες δεν μπορεί να χρηματοδοτούν την ενεργειακή μετάβαση χωρίς να λαμβάνουν τα ανταποδοτικά που δικαιούνται
20/04/2026 - 13:45
Delphi Economic Forum ΧΙ: Η στρατηγική σημασία του Οικονομικού Διαδρόμου Ινδίας-Μ. Ανατολής-Ευρώπης για το παγκόσμιο εμπόριο και την Ελλάδα
20/04/2026 - 13:26
Σημαντικές πιέσεις στις εξαγωγικές επιχειρήσεις – «Καμπανάκι» ΣΕΒΕ για κόστος και ανταγωνιστικότητα
20/04/2026 - 12:49
Διημερίδα στο Ζάππειο Μέγαρο για τα Τομεακά Προγράμματα – ΕΣΠΑ 2021–2027: Πρόοδος που μετριέται, Μέλλον που χτίζεται
20/04/2026 - 12:18
Γ. Τσακίρης (Αντιπρόεδρος ΕτΕΠ): Η νέα στρατηγική της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και το στοίχημα των επενδύσεων
20/04/2026 - 11:45
Μελέτη Schneider Electric: Οι κατασκευαστές του κλάδου CPG βλέπουν το Industrial AI ως κρίσιμο μοχλό ανταγωνιστικότητας έως το 2030
20/04/2026 - 10:53
Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ Μάρτιος 2026
20/04/2026 - 10:10
Νέα «έξυπνα εργαλεία» για την αποφυγή «μπλακάουτ» - Δοκιμάστηκαν με επιτυχία την περίοδο του Πάσχα
20/04/2026 - 09:42
Π. Κουκουλόπουλος: Η ενεργειακή ασφάλεια της Ελλάδας επιτάσσει τη διατήρηση του εγχώριου λιγνίτη στο ενεργειακό μείγμα της Χώρας
20/04/2026 - 09:14
WWF: Δήλωση Δημήτρη Καραβέλλα για το Net Zero Framework του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού
20/04/2026 - 08:59

Π. Κουκουλόπουλος: Η ενεργειακή ασφάλεια της Ελλάδας επιτάσσει τη διατήρηση του εγχώριου λιγνίτη στο ενεργειακό μείγμα της Χώρας

Δευτέρα, 20/04/2026 - 09:14

Στη Βουλή καλεί -για μια ακόμη φορά- ο Αντιπρόεδρος της Βουλής & Βουλευτής Κοζάνης του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Πάρις Κουκουλόπουλος, την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, για να δώσει ζωντανά εξηγήσεις στην Ολομέλεια, αναφορικά με την ενεργειακή εξάρτηση της Χώρας, υπό το πρίσμα των πολεμικών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.

Με νέα Επίκαιρη Ερώτηση που κατέθεσε σήμερα στο Κοινοβούλιο για το θέμα, διεκδικεί ξανά εμφατικά «να παραταθεί το χρονοδιάγραμμα απόσυρσης των λιγνιτικών μονάδων της Δυτικής Μακεδονίας σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά δεδομένα, τουλάχιστον έως ότου αποδώσει η ήδη δρομολογηθείσα αξιοποίηση των εγχώριων υδρογονανθράκων».

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ:

Σε συνέχεια της 8721/2025 Ερώτησής μου «Η Δυτική Μακεδονία απαιτεί παράταση στο χρονοδιάγραμμα απόσυρσης των λιγνιτικών μονάδων της», της 27/2025 Επίκαιρης Ερώτησής μου «Ξεκάθαρες απαντήσεις τώρα στη Δυτική Μακεδονία για την παράταση λειτουργίας των λιγνιτικών μονάδων και το μέλλον όλων των εργαζομένων με κάθε μορφή απασχόλησης σε αυτές» και σειράς θεματικά συναφών μέσων κοινοβουλευτικού ελέγχου και δημόσιων παρεμβάσεων, επανέρχομαι στην αναγκαιότητα διατήρησης του εγχώριου λιγνίτη στο ενεργειακό μείγμα της Χώρας, δεδομένων των νέων εξελίξεων.

Η τρέχουσα πολεμική κρίση στη Μέση Ανατολή, ως γνωστόν, επέφερε πολύπλευρες αναταράξεις σε παγκόσμιο επίπεδο, πρωτίστως μία ακόμη ενεργειακή κρίση (τη 2η μέσα σε τέσσερα χρόνια) με αλυσιδωτές οικονομικές επιπτώσεις, ιδίως στο κόστος προϊόντων και υπηρεσιών που επιβαρύνει την κοινωνία και κυρίως τους μη προνομιούχους.

Ανεξαρτήτως των οποίων πρόσκαιρων ή τελικών εξελίξεων για τα Στενά του Ορμούζ, αρκούν μόνο οι καταστροφές στις ενεργειακές εγκαταστάσεις της Μέσης Ανατολής, για να αντιληφθεί και ο πλέον αδαής πως η ενεργειακή κρίση δεν είναι απλό θέμα λίγων ημερών. Ενδεικτικά, ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας τόνισε πως «ο κόσμος δεν έχει ζήσει ποτέ διαταραχή του ενεργειακού εφοδιασμού τέτοιου μεγέθους (…) η τρέχουσα κρίση είναι πιο σοβαρή από αυτές του 1973, του 1979 και του 2022 μαζί» και υπογράμμισε ότι μέχρι τις 7 Απριλίου «75 ενεργειακές υποδομές υπέστησαν επιθέσεις και ζημιές και πάνω από το ένα τρίτο από αυτές έχουν χτυπηθεί σοβαρά ως πολύ σοβαρά», προειδοποιώντας πως «θα χρειαστεί πολύς χρόνος (…) η πλήρης αποκατάσταση μπορεί να διαρκέσει έως και δύο χρόνια».

Υπό αυτό το ασταθές παγκόσμιο και πανευρωπαϊκό περιβάλλον, λοιπόν, ήρθε εκ νέου εμφατικά στην επιφάνεια η ευαλωτότητα της ενεργειακής εξάρτησης συνολικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικότερα της Ελλάδας. Αναδείχθηκε δε με τον πιο εύληπτο τρόπο ο εσφαλμένος και επιζήμιος χαρακτήρας της κυβερνητικής επιλογής, να εξαρτήσετε την πατρίδα μας αρχικά από το ρωσικό φυσικό αέριο και έπειτα από το LNG των ΗΠΑ. Ταυτόχρονα, αποδείχθηκε πόσο βλαπτική υπήρξε η πολυετής καθυστέρησή σας στην υπόθεση της εξόρυξης των εγχώριων υδρογονανθράκων, που -όπως ακριβώς και ο ΣΥΡΙΖΑ- κρατήσατε “στο ψυγείο” για περισσότερο από μία δεκαετία και τώρα όψιμα τους θυμηθήκατε στα “στερνά” της διακυβέρνησής σας. Όπως αργοπορημένα νοιαστήκατε για την κρίσιμη παράμετρο της αποθήκευσης των ΑΠΕ, μετά από επτά χρόνια αβελτηρίας (συνεπεία της οποίας φέτος πετάμε 3,5 TWh που αντιστοιχούν στο 7% των αναγκών της Χώρας σε ηλεκτρική ενέργεια, ενώ πέρυσι από τα 2,5 GW ενέργειας ΑΠΕ παραγόμενης από ενεργειακές κοινότητες και μεμονωμένους πολίτες, το 50% άλλαξε χέρια, πέρασε στους ισχυρούς, ακριβώς γιατί δεν προχωρήσατε την αποθήκευση).

Συνεπώς, με δεδομένη την απόλυτη ενεργειακή εξάρτηση της Χώρας, ως αποτέλεσμα συγκεκριμένων ενεργειακών επιλογών σας, η αναγκαιότητα διατήρησης του εγχώριου λιγνίτη στο ενεργειακό μείγμα της Ελλάδας αναδεικνύεται ακόμα πιο επιτακτική. Οι διαδοχικές ενεργειακές κρίσεις είναι μαθήματα που επιτέλους στην Κυβέρνηση πρέπει να μελετήσετε, εάν πράγματι -ως οφείλετε- έχετε προτεραιότητα το δημόσιο συμφέρον και όχι τα ισχυρά συμφέροντα του ενεργειακού ολιγοπωλίου. Όπως άλλωστε ήδη άλλες ευρωπαϊκές χώρες επαναφέρουν το “δίχτυ ασφαλείας” της αξιοποίησης του λιγνίτη τους.

Κι όμως, η δυσμενής πραγματικότητα στη Δυτική Μακεδονία φανερώνει πως δεν έχετε ακόμα διδαχθεί τίποτα. Παρά την εντυπωσιακή κυβίστηση του Πρωθυπουργού υπέρ των ορυκτών καυσίμων, επιμένετε στο καταστροφικό χρονοδιάγραμμα της βίαιης απολιγνιτοποίησης, παραγνωρίζοντας τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Εμμένετε στην απολύτως εθνικά επιζήμια μετατροπή της “Πτολεμαΐδας V” -της πιο σύγχρονης λιγνιτικής μονάδας- σε εισαγόμενου φυσικού αερίου, ενώ γνωρίζετε πως -εάν αυτή λειτουργούσε κατά τη διάρκεια της προηγούμενης ενεργειακής κρίσης- το Κράτος θα είχε αποφύγει επιδοτήσεις 1,6 δις, ήτοι το 20% των επιδοτήσεων. Γράφετε στα “παλαιότερα των υποδημάτων” σας τον κοινοβουλευτικό έλεγχο, αφήνοντας αναπάντητη την 262/25.2.2026 Α.Κ.Ε., με την οποία σας ζήτησα έγγραφα συμβάσεων και αποφάσεων της ΔΕΗ για την κατασκευή της Μονάδας. Όσο για τη ΔΕΗ, υπό τις ευλογίες σας, σύμφωνα με πληροφορίες μανιωδώς επιδίδεται σε εσπευσμένο ξήλωμα κάθε δυνατότητας αξιοποίησης του εγχώριου λιγνίτη.

Δεδομένων των ανωτέρω, ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1) Για ποιους λόγους, σε αντίθεση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, αρνείστε να διδαχθείτε από τις ενεργειακές κρίσεις και επιμένετε στην εθνικά επιζήμια επιλογή της ενεργειακής εξάρτησης της Ελλάδας, απορρίπτοντας πεισματικά τη διατήρηση του εγχώριου λιγνίτη στο ενεργειακό μείγμα της Χώρας;

2) Υπό τις τρέχουσες πολεμικές εξελίξεις και διεθνείς αβεβαιότητες, σκοπεύετε να παρατείνετε το χρονοδιάγραμμα απόσυρσης των λιγνιτικών μονάδων της Δυτ. Μακεδονίας σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά δεδομένα, τουλάχιστον έως ότου αποδώσει η ήδη δρομολογηθείσα αξιοποίηση των εγχώριων υδρογονανθράκων;

Ο Ερωτών Βουλευτής

Παρασκευάς (Πάρις) Κουκουλόπουλος

Γιάννης Μανιάτης: Γιατί δεν έχουν ακόμα αναθέσει τη μελέτη για το καλώδιο;
Γ. Τσακίρης (Αντιπρόεδρος ΕτΕΠ): Η νέα στρατηγική της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και το στοίχημα των επενδύσεων 20 Απριλίου 2026
Καλλιόπη Βέττα: «Οι διεκδικήσεις των εργαζομένων στα λιγνιτικά πεδία αφορούν όλη τη Δυτική Μακεδονία» – Συνάντηση με Σπάρτακο
Ξανά στο τραπέζι ο GSI- Αναζωπύρωση ενδιαφέροντος και κίνηση προς την ΕΤΕπ από Αθήνα και Λευκωσία
Σ.Αρναούτογλου: Οι τοπικές κοινωνίες δεν μπορεί να χρηματοδοτούν την ενεργειακή μετάβαση χωρίς να λαμβάνουν τα ανταποδοτικά που δικαιούνται
Delphi Economic Forum ΧΙ: Η στρατηγική σημασία του Οικονομικού Διαδρόμου Ινδίας-Μ. Ανατολής-Ευρώπης για το παγκόσμιο εμπόριο και την Ελλάδα
Γ. Τσακίρης (Αντιπρόεδρος ΕτΕΠ): Η νέα στρατηγική της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και το στοίχημα των επενδύσεων
Γιάννης Μανιάτης: Γιατί δεν έχουν ακόμα αναθέσει τη μελέτη για το καλώδιο;
