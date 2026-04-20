Π. Κουκουλόπουλος: Η ενεργειακή ασφάλεια της Ελλάδας επιτάσσει τη διατήρηση του εγχώριου λιγνίτη στο ενεργειακό μείγμα της Χώρας

Στη Βουλή καλεί -για μια ακόμη φορά- ο Αντιπρόεδρος της Βουλής & Βουλευτής Κοζάνης του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Πάρις Κουκουλόπουλος, την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, για να δώσει ζωντανά εξηγήσεις στην Ολομέλεια, αναφορικά με την ενεργειακή εξάρτηση της Χώρας, υπό το πρίσμα των πολεμικών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.

Με νέα Επίκαιρη Ερώτηση που κατέθεσε σήμερα στο Κοινοβούλιο για το θέμα, διεκδικεί ξανά εμφατικά «να παραταθεί το χρονοδιάγραμμα απόσυρσης των λιγνιτικών μονάδων της Δυτικής Μακεδονίας σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά δεδομένα, τουλάχιστον έως ότου αποδώσει η ήδη δρομολογηθείσα αξιοποίηση των εγχώριων υδρογονανθράκων».

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ:

Σε συνέχεια της 8721/2025 Ερώτησής μου «Η Δυτική Μακεδονία απαιτεί παράταση στο χρονοδιάγραμμα απόσυρσης των λιγνιτικών μονάδων της», της 27/2025 Επίκαιρης Ερώτησής μου «Ξεκάθαρες απαντήσεις τώρα στη Δυτική Μακεδονία για την παράταση λειτουργίας των λιγνιτικών μονάδων και το μέλλον όλων των εργαζομένων με κάθε μορφή απασχόλησης σε αυτές» και σειράς θεματικά συναφών μέσων κοινοβουλευτικού ελέγχου και δημόσιων παρεμβάσεων, επανέρχομαι στην αναγκαιότητα διατήρησης του εγχώριου λιγνίτη στο ενεργειακό μείγμα της Χώρας, δεδομένων των νέων εξελίξεων.

Η τρέχουσα πολεμική κρίση στη Μέση Ανατολή, ως γνωστόν, επέφερε πολύπλευρες αναταράξεις σε παγκόσμιο επίπεδο, πρωτίστως μία ακόμη ενεργειακή κρίση (τη 2η μέσα σε τέσσερα χρόνια) με αλυσιδωτές οικονομικές επιπτώσεις, ιδίως στο κόστος προϊόντων και υπηρεσιών που επιβαρύνει την κοινωνία και κυρίως τους μη προνομιούχους.

Ανεξαρτήτως των οποίων πρόσκαιρων ή τελικών εξελίξεων για τα Στενά του Ορμούζ, αρκούν μόνο οι καταστροφές στις ενεργειακές εγκαταστάσεις της Μέσης Ανατολής, για να αντιληφθεί και ο πλέον αδαής πως η ενεργειακή κρίση δεν είναι απλό θέμα λίγων ημερών. Ενδεικτικά, ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας τόνισε πως «ο κόσμος δεν έχει ζήσει ποτέ διαταραχή του ενεργειακού εφοδιασμού τέτοιου μεγέθους (…) η τρέχουσα κρίση είναι πιο σοβαρή από αυτές του 1973, του 1979 και του 2022 μαζί» και υπογράμμισε ότι μέχρι τις 7 Απριλίου «75 ενεργειακές υποδομές υπέστησαν επιθέσεις και ζημιές και πάνω από το ένα τρίτο από αυτές έχουν χτυπηθεί σοβαρά ως πολύ σοβαρά», προειδοποιώντας πως «θα χρειαστεί πολύς χρόνος (…) η πλήρης αποκατάσταση μπορεί να διαρκέσει έως και δύο χρόνια».

Υπό αυτό το ασταθές παγκόσμιο και πανευρωπαϊκό περιβάλλον, λοιπόν, ήρθε εκ νέου εμφατικά στην επιφάνεια η ευαλωτότητα της ενεργειακής εξάρτησης συνολικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικότερα της Ελλάδας. Αναδείχθηκε δε με τον πιο εύληπτο τρόπο ο εσφαλμένος και επιζήμιος χαρακτήρας της κυβερνητικής επιλογής, να εξαρτήσετε την πατρίδα μας αρχικά από το ρωσικό φυσικό αέριο και έπειτα από το LNG των ΗΠΑ. Ταυτόχρονα, αποδείχθηκε πόσο βλαπτική υπήρξε η πολυετής καθυστέρησή σας στην υπόθεση της εξόρυξης των εγχώριων υδρογονανθράκων, που -όπως ακριβώς και ο ΣΥΡΙΖΑ- κρατήσατε “στο ψυγείο” για περισσότερο από μία δεκαετία και τώρα όψιμα τους θυμηθήκατε στα “στερνά” της διακυβέρνησής σας. Όπως αργοπορημένα νοιαστήκατε για την κρίσιμη παράμετρο της αποθήκευσης των ΑΠΕ, μετά από επτά χρόνια αβελτηρίας (συνεπεία της οποίας φέτος πετάμε 3,5 TWh που αντιστοιχούν στο 7% των αναγκών της Χώρας σε ηλεκτρική ενέργεια, ενώ πέρυσι από τα 2,5 GW ενέργειας ΑΠΕ παραγόμενης από ενεργειακές κοινότητες και μεμονωμένους πολίτες, το 50% άλλαξε χέρια, πέρασε στους ισχυρούς, ακριβώς γιατί δεν προχωρήσατε την αποθήκευση).

Συνεπώς, με δεδομένη την απόλυτη ενεργειακή εξάρτηση της Χώρας, ως αποτέλεσμα συγκεκριμένων ενεργειακών επιλογών σας, η αναγκαιότητα διατήρησης του εγχώριου λιγνίτη στο ενεργειακό μείγμα της Ελλάδας αναδεικνύεται ακόμα πιο επιτακτική. Οι διαδοχικές ενεργειακές κρίσεις είναι μαθήματα που επιτέλους στην Κυβέρνηση πρέπει να μελετήσετε, εάν πράγματι -ως οφείλετε- έχετε προτεραιότητα το δημόσιο συμφέρον και όχι τα ισχυρά συμφέροντα του ενεργειακού ολιγοπωλίου. Όπως άλλωστε ήδη άλλες ευρωπαϊκές χώρες επαναφέρουν το “δίχτυ ασφαλείας” της αξιοποίησης του λιγνίτη τους.

Κι όμως, η δυσμενής πραγματικότητα στη Δυτική Μακεδονία φανερώνει πως δεν έχετε ακόμα διδαχθεί τίποτα. Παρά την εντυπωσιακή κυβίστηση του Πρωθυπουργού υπέρ των ορυκτών καυσίμων, επιμένετε στο καταστροφικό χρονοδιάγραμμα της βίαιης απολιγνιτοποίησης, παραγνωρίζοντας τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Εμμένετε στην απολύτως εθνικά επιζήμια μετατροπή της “Πτολεμαΐδας V” -της πιο σύγχρονης λιγνιτικής μονάδας- σε εισαγόμενου φυσικού αερίου, ενώ γνωρίζετε πως -εάν αυτή λειτουργούσε κατά τη διάρκεια της προηγούμενης ενεργειακής κρίσης- το Κράτος θα είχε αποφύγει επιδοτήσεις 1,6 δις, ήτοι το 20% των επιδοτήσεων. Γράφετε στα “παλαιότερα των υποδημάτων” σας τον κοινοβουλευτικό έλεγχο, αφήνοντας αναπάντητη την 262/25.2.2026 Α.Κ.Ε., με την οποία σας ζήτησα έγγραφα συμβάσεων και αποφάσεων της ΔΕΗ για την κατασκευή της Μονάδας. Όσο για τη ΔΕΗ, υπό τις ευλογίες σας, σύμφωνα με πληροφορίες μανιωδώς επιδίδεται σε εσπευσμένο ξήλωμα κάθε δυνατότητας αξιοποίησης του εγχώριου λιγνίτη.

Δεδομένων των ανωτέρω, ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1) Για ποιους λόγους, σε αντίθεση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, αρνείστε να διδαχθείτε από τις ενεργειακές κρίσεις και επιμένετε στην εθνικά επιζήμια επιλογή της ενεργειακής εξάρτησης της Ελλάδας, απορρίπτοντας πεισματικά τη διατήρηση του εγχώριου λιγνίτη στο ενεργειακό μείγμα της Χώρας;

2) Υπό τις τρέχουσες πολεμικές εξελίξεις και διεθνείς αβεβαιότητες, σκοπεύετε να παρατείνετε το χρονοδιάγραμμα απόσυρσης των λιγνιτικών μονάδων της Δυτ. Μακεδονίας σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά δεδομένα, τουλάχιστον έως ότου αποδώσει η ήδη δρομολογηθείσα αξιοποίηση των εγχώριων υδρογονανθράκων;

Ο Ερωτών Βουλευτής

Παρασκευάς (Πάρις) Κουκουλόπουλος