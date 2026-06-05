Γ. Γεραπετρίτης: Μονομερείς ενέργειες στο πεδίο του δικαίου της θάλασσας δεν παράγουν δίκαιο, ούτε δημιουργούν τετελεσμένα

«Η Ελλάδα διαθέτει, αυτή τη στιγμή, ένα εξαιρετικά μεγάλο γεωπολιτικό κεφάλαιο το οποίο μπορεί να χρησιμοποιήσει, αν θεωρήσει ότι πλήττονται τα εθνικά συμφέροντα. Θέλω να είμαι σαφής: καμία παραχώρηση στα εθνικά μας δίκαια και συμφέροντα», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, απαντώντας νωρίτερα σήμερα στη Βουλή, σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρου Καζαμία για τον κίνδυνο ψήφισης τουρκικού νόμου, με τον οποίο η Άγκυρα ενισχύει την προβολή παρανόμων διεκδικήσεων στο Αιγαίο

«Είναι αυτονόητο, και θέλω να το πω σε κάθε τόνο, ότι μονομερείς ενέργειες στο πεδίο του δικαίου της θάλασσας δεν παράγουν δίκαιο, ούτε δημιουργούν τετελεσμένα. Αυτό βεβαίως δεν αναιρεί το γεγονός ότι είναι υποχρέωση της ελληνικής κυβέρνησης και της ελληνικής πολιτείας να μην εφησυχάζει, να διατηρεί ενεργά όλα τα όπλα που διαθέτει και όλους τους διαύλους τους οποίους έχει. Είναι αυτονόητο ότι για τα ζητήματα που αφορούν την ειρήνη και την ασφάλεια στην ανατολική Μεσόγειο, είναι απολύτως ενήμεροι εταίροι και οι σύμμαχοί μας, όπως επίσης και οι διεθνείς οργανισμοί. Θέλω να είμαι απολύτως σαφής ότι θα πρέπει τα ζητήματα αυτά και ενόσω δεν είναι γνωστό το περιεχόμενο του φερόμενου νομοσχεδίου, να αντιμετωπίζονται με ιδιαίτερη σοβαρότητα, με ευθυκρισία και κυρίως με γνώση και ικανότητα και να αποφεύγουμε να δημιουργούμε εντυπώσεις εκ του μη όντος», είπε ο υπουργός Εξωτερικών.

Ο βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρος Καζαμίας υπογράμμισε ότι το κόμμα του θέτει αυτό το ζήτημα «ξανά και ξανά», επειδή η Πλεύση Ελευθερίας θέλει να επηρεάσει την πολιτική της κυβέρνησης στο θέμα αυτό προς μια «πιο ενεργή και δραστήρια κατεύθυνση». «Πράγματι τέτοιες ενέργειες δεν δημιουργούν τετελεσμένα στο διεθνές δίκαιο, αλλά υπάρχει ο κίνδυνος να δημιουργηθούν de facto καταστάσεις οι οποίες είναι τετελεσμένες, δηλαδή ολοκληρωμένες, χωρίς νομικό αντίκρισμα και αυτό μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και μεγαλύτερη δυσκολία να επιβάλλουμε τις νόμιμες θέσεις μας, όσον αφορά το Αιγαίο», είπε ο κ. Καζαμίας και σχολίασε πως είναι αντιληπτό ότι όσο περνάει ο καιρός, η κυβέρνηση στρέφεται προς μια πολιτική πιο δραστήρια αλλά αυτή η πολιτική δεν φαίνεται να είναι μια πολιτική που πάει να προλάβει αλλά φαίνεται ότι είναι μια πολιτική που τώρα, δηλώνει πως θα αντιδράσει και πως υπάρχουν έννομα εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν. «Εμείς θα θέλαμε να υπάρχει κινητοποίηση σε όλα τα επίπεδα, και στο διμερές επίπεδο-θα συναντηθείτε από ό,τι φαίνεται με τον κ. Φιντάν στη Σόφια-και στο ευρωπαϊκό επίπεδο και στους διεθνείς οργανισμούς και μέσω δημόσιας διπλωματίας, κάτι που σας προτρέπει να κάνετε και ο πρώην πρωθυπουργός Κ. Καραμανλής. Μας ανησυχεί το γεγονός ότι συνεχίζετε να δηλώνετε ότι μια laissez faire στάση, μια στάση του "θα περιμένουμε να δούμε, γιατί το νομοθέτημα δεν έχει ακόμα υιοθετηθεί", αυτό μας ανησυχεί. Θα περιμέναμε μια πιο δραστήρια στάση», είπε ο βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας.

«Χαίρομαι που προσχωρήσατε στη στάση ότι δεν παράγονται τετελεσμένα. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό για να υπάρχει μια κοινή κατανόηση», σχολίασε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και πρόσθεσε ότι «η πραγματικότητα είναι σαφής και μια: δεν δημιουργείται δίκαιο με μονομερείς ενέργειες και δεν παράγεται κανένα τετελεσμένο. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει μια προληπτική ενεργός πολιτική». Ο υπουργός Εξωτερικών σημείωσε ότι βεβαίως και ενημερώνονται όλοι οι σύμμαχοι και οι εταίροι ώστε να διασφαλίζονται τα εθνικά δίκαια. «Εκείνο το οποίο θέλω σε κάθε περίπτωση να τονίσω είναι ότι η Ελλάδα και προληπτικώς δρα, διότι έχει τη δυνατότητα να το πράξει. Η Ελλάδα είναι στον σκληρό πυρήνα όλων των διεθνών οργανισμών, καθορίζει με τη στάση της και δεν παρακολουθεί απλά τις διεθνείς εξελίξεις και έχει διεθνείς συμμαχίες, πάνω στις οποίες μπορεί να στηριχθεί ανά πάσα στιγμή. Και βεβαίως διαθέτει όπλα να αντιπαρατεθεί σε οτιδήποτε προκύψει», είπε ο Γιώργος Γεραπετρίτης και τόνισε ότι πλέον η ελληνική εξωτερική πολιτική είναι ενεργώς δραστήρια προληπτική. «Δεν περιμένουμε την αντίδραση αλλά προκαλούμε τη δράση. Ζητήματα τα οποία δεν ανέκυψαν στα πενήντα χρόνια της μεταπολίτευσης, σήμερα υφίστανται ως δεδομένα και όχι απλώς επειδή το επιθυμούμε, επειδή περιβάλλονται την ισχύ διατάξεων ανώτερης τυπικής ισχύος», είπε ο υπουργός Εξωτερικών και αναφέρθηκε στο θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, τα θαλάσσια πάρκα, στην εξόρυξη και έρευνα υδρογονανθράκων, τις σχέσεις με τους διεθνείς οργανισμούς, την παρουσία της Ελλάδας ως μη μόνιμου μέλους στο Συμβούλιο Ασφαλείας, στον σκληρό πυρήνα της ΕΕ, την ενίσχυση των ΕΔ και την αταλάντευτη ευχέρεια «να διατάσσουμε τις ΕΔ όπως προσήκει στην αμυντική ισχύ», τη διεθνή παρουσία της χώρας «παντού».

«Η Ελλάδα σήμερα απλώνει το γεωπολιτικό της αποτύπωμα, από τις ΗΠΑ, και όχι μόνο τη διοίκηση αλλά και τη Βουλή και τη Γερουσία, έως τη Β. Αφρική, τη Λιβύη και την Αίγυπτο, έως τα δυτικά Βαλκάνια που έχουμε αναλάβει προληπτικά ενεργή εξωτερική πολιτική, επισπεύδοντας την προοπτική την ευρωπαϊκή των δυτικών Βαλκανίων, των χωρών του Κόλπου, το Ισραήλ, την Ινδία και όλες τις χώρες της Ασίας», είπε ο κ. Γεραπετρίτης για να σημειώσει η Ελλάδα έχει όραμα να καταστεί οικουμενική δύναμη και σήμερα, περισσότερο από ποτέ, έχει καταφέρει να είναι μια ισχυρή δύναμη στο παγκόσμιο γεωπολιτικό σκηνικό.