ΣΥΦΩΕΛ: «ΟΧΙ» στην αύξηση ταρίφας-Ζητούν άμεσες αποζημιώσεις 100 εκατ. ευρώ για τα μικρά φωτοβολταϊκά
17/04/2026 - 14:48
Σανγκάη: Τα ηλεκτροκίνητα οχήματα είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο στις εξαγωγές οχημάτων στο πρώτο τρίμηνο του 2026
17/04/2026 - 14:24
Δήμος Θεσσαλονίκης: Διαγωνισμός για την προμήθεια 2.600 κάδων απορριμμάτων
17/04/2026 - 13:50
Data4: Εγκαινίασε δεύτερο data center κοντά στη Βαρσοβία
17/04/2026 - 13:36
Αρναούτογλου: Η πράσινη ναυτιλία είναι επένδυση στην ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης
17/04/2026 - 13:12
Πρωτιά της ΕΚΟ στη δημοσίευση Περιβαλλοντικών Δηλώσεων Προϊόντων (EPDs) για τα λιπαντικά της
17/04/2026 - 12:46
Με τον Βουλευτή Π.Ε Κοζάνης κ. Στάθη Κωνσταντινίδη συναντήθηκε ο ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ
17/04/2026 - 12:04
Η Ελλάδα στο επίκεντρο των Ενεργειακών Εξελίξεων: Δυναμική Παρουσία στην EGYPES 2026
17/04/2026 - 11:50
ΠΑΣΟΚ: Ερώτηση για την επικίνδυνη ατμοσφαιρική ρύπανση στη Θεσσαλονίκη
17/04/2026 - 11:43
ΡΑΑΕΥ: Τιμολόγιο Αναφοράς και Χρεώσεις Προμήθειας Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας για τον μήνα Απρίλιο 2026
17/04/2026 - 10:09
Συμμετοχή του πρωθυπουργού στην τηλεδιάσκεψη για τα Στενά του Ορμούζ, που διοργανώνουν Μακρόν και Στάρμερ
17/04/2026 - 09:35
ΙΟΒΕ: Οι εκτιμήσεις για την ελληνική οικονομία
17/04/2026 - 09:01
Η δημόσια επιχείρηση πετρελαίου PEMEX παραδέχθηκε πως ευθύνεται για μόλυνση στον Κόλπο του Μεξικού
17/04/2026 - 08:43
Πιερρακάκης: Η προώθηση μιας Ενεργειακής Ένωσης στην Ευρώπη θα έχει θετικό αντίκτυπο στην ενέργεια και στην ανταγωνιστικότητα
17/04/2026 - 08:36
ΔΕΗ blue: 20% επιστροφή, για φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων σε συνεργασία με τη Visa
17/04/2026 - 08:17
Γιάννης Τριήρης: Διπλά χαμένος ο Μητσοτάκης - Σε θεσμικό και οικονομικό ναρκοπέδιο το «success story»
17/04/2026 - 08:04
Έρχονται αλλαγές στη λιανική αγορά ρεύματος- Προ των πυλών και τα υβριδικά τιμολόγια
17/04/2026 - 08:02
Αποθήκευση ενέργειας: Αλλάζει το πλαίσιο, ξεκινούν τα πρώτα έργα
17/04/2026 - 07:59
Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ σχετικά με την δεύτερη τροποποίηση της Μεθοδολογίας για τον Συντονισμό της Περιφερειακής Επιχειρησιακής Ασφάλειας
16/04/2026 - 15:45
ΡΑΑΕΥ: Αίτημα της ΔΕΗ Α.Ε. για χορήγηση άδειας παραγωγής σε φορητά Η/Ζ συνολικής ισχύος 23MW
16/04/2026 - 15:17
Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για τα μέτρα ενεργειακού κόστους στη Βιομηχανία
16/04/2026 - 14:43
Οι ΗΠΑ δεν θα παρατείνουν την προσωρινή αναστολή κυρώσεων στο πετρέλαιο της Ρωσίας
16/04/2026 - 14:09
Συμμετοχή της εταιρίας NAS στην 3η έκθεση Renewable EnergyTech στην Θεσσαλονίκη
16/04/2026 - 13:07
Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών XI: Η ενέργεια στο επίκεντρο της διεθνούς ατζέντας
16/04/2026 - 12:35
Στρατηγικά αποθέματα λιπασμάτων στην ΕΕ για τη στήριξη των αγροτών σε περιόδους κρίσης ζητεί ο Γ. Μανιάτης
16/04/2026 - 11:42
Γιάννης Τριήρης: Εκρηκτικό μείγμα σκανδάλων και ακρίβειας
16/04/2026 - 11:08
Δυναμικό παρών της nvisionist στην κορυφαία διεθνή έκθεση Αιολικής Ενέργειας WindEurope 2026 για έκτη συνεχή χρονιά
16/04/2026 - 10:59
Η Grid Telecom εντάσσεται στη SubOptic και στην ICPC
16/04/2026 - 10:25
Οι υποψήφιοι για τη θέση του Αντιπροέδρου Κλάδου Ενέργειας της ΡΑΑΕΥ και τεσσάρων Μελών, καθώς και οι προτάσεις των αρμόδιων Υπουργών
16/04/2026 - 09:49
Η ElvalHalcor στο πλευρό της ομάδας καλαθοσφαίρισης «Κύδων Special Team» για παιδιά στο Φάσμα του Αυτισμού
16/04/2026 - 09:31

Αρναούτογλου: Η πράσινη ναυτιλία είναι επένδυση στην ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης
Newsroom
Παρασκευή, 17/04/2026 - 13:12

Παρέμβαση του ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής στην Επιτροπή Αναφορών για τον αντίκτυπο της ευρωπαϊκής νομοθεσίας στα ναυτιλιακά καύσιμα και το κόστος μεταφορών.

Στην ανάγκη η πράσινη μετάβαση στη ναυτιλία να προχωρήσει με τρόπο δίκαιο, εφαρμόσιμο και με επαρκή χρηματοδότηση αναφέρθηκε ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Σάκης Αρναούτογλου, μιλώντας στην Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, την Τετάρτη 15 Απριλίου 2026,στο πλαίσιο της συζήτησης για την Αναφορά υπ’ αριθ. 2324/2025 σχετικά με τον αντίκτυπο της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τα ναυτιλιακά καύσιμα στην ανταγωνιστικότητα της οικονομίας της Ένωσης και στο κόστος των εισαγωγών.

Ο κ. Αρναούτογλου υπογράμμισε ότι η πράσινη μετάβαση στον ναυτιλιακό τομέα δεν σχεδιάστηκε για να αποδυναμώσει την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα, αλλά αντίθετα για να τη θωρακίσει μακροπρόθεσμα, μέσω της καινοτομίας, της ενεργειακής ασφάλειας και της μείωσης της εξάρτησης από ασταθείς εισαγωγές ορυκτών καυσίμων.

Όπως τόνισε, ήδη από την 1η Ιανουαρίου 2025 βρίσκεται σε ισχύ ο Κανονισμός FuelEU Maritime, ο οποίος επιβάλλει τη σταδιακή χρήση ανανεώσιμων και καυσίμων χαμηλών εκπομπών στη ναυτιλία, ενώ από το 2030 προβλέπεται και η υποχρεωτική χρήση παροχής ηλεκτρικής ενέργειας από την ξηρά στα λιμάνια. Το πλαίσιο αυτό, όπως σημείωσε, συνδέεται άμεσα με την επέκταση του Συστήματος Εμπορίας Εκπομπών (ETS) στη ναυτιλία και με τον Κανονισμό για τις Υποδομές Εναλλακτικών Καυσίμων (AFIR).

Παράλληλα, ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ επεσήμανε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη θέσει σε λειτουργία από τον Ιούλιο του 2024 το Ship Financing Portal, ένα εργαλείο που συγκεντρώνει όλα τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά μέσα για την ανανέωση του στόλου, τις μετασκευές πλοίων, τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας και τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του ναυτιλιακού τομέα.

«Η πραγματική απειλή για το κόστος των μεταφορών δεν είναι η πράσινη μετάβαση», υπογράμμισε ο Σάκης Αρναούτογλου, «αλλά η εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα, που αφήνει την ευρωπαϊκή οικονομία εκτεθειμένη σε κάθε διεθνή κρίση και σε κάθε νέο σοκ τιμών».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην ελληνική πραγματικότητα, σημειώνοντας ότι η ελληνική κυβέρνηση έχει επιλέξει να μην μειώσει τον ΦΠΑ στα καύσιμα, γεγονός που επηρεάζει άμεσα το κόστος.

Ο κ. Αρναούτογλου κατέληξε τονίζοντας ότι η Ευρώπη διαθέτει ήδη σαφές ρυθμιστικό πλαίσιο για την απανθρακοποίηση της ναυτιλίας και παράλληλα αναπτύσσει τα αναγκαία χρηματοδοτικά εργαλεία για να στηρίξει τη μετάβαση του κλάδου. Όπως σημείωσε, ζητούμενο πλέον είναι η εφαρμογή των πολιτικών αυτών να γίνει χωρίς αδικίες και στρεβλώσεις, διασφαλίζοντας ότι εργαζόμενοι και επιχειρήσεις δεν θα μείνουν πίσω.

Με βάση τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ εκτίμησε ότι ο αναφέρων πρέπει να ενημερωθεί πλήρως για τα μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο και, σε αυτή τη βάση, η αναφορά μπορεί να κλείσει.

Συμμετοχή του πρωθυπουργού στην τηλεδιάσκεψη για τα Στενά του Ορμούζ, που διοργανώνουν Μακρόν και Στάρμερ

