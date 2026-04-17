Αρναούτογλου: Η πράσινη ναυτιλία είναι επένδυση στην ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης

Παρέμβαση του ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής στην Επιτροπή Αναφορών για τον αντίκτυπο της ευρωπαϊκής νομοθεσίας στα ναυτιλιακά καύσιμα και το κόστος μεταφορών.

Στην ανάγκη η πράσινη μετάβαση στη ναυτιλία να προχωρήσει με τρόπο δίκαιο, εφαρμόσιμο και με επαρκή χρηματοδότηση αναφέρθηκε ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Σάκης Αρναούτογλου, μιλώντας στην Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, την Τετάρτη 15 Απριλίου 2026,στο πλαίσιο της συζήτησης για την Αναφορά υπ’ αριθ. 2324/2025 σχετικά με τον αντίκτυπο της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τα ναυτιλιακά καύσιμα στην ανταγωνιστικότητα της οικονομίας της Ένωσης και στο κόστος των εισαγωγών.

Ο κ. Αρναούτογλου υπογράμμισε ότι η πράσινη μετάβαση στον ναυτιλιακό τομέα δεν σχεδιάστηκε για να αποδυναμώσει την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα, αλλά αντίθετα για να τη θωρακίσει μακροπρόθεσμα, μέσω της καινοτομίας, της ενεργειακής ασφάλειας και της μείωσης της εξάρτησης από ασταθείς εισαγωγές ορυκτών καυσίμων.

Όπως τόνισε, ήδη από την 1η Ιανουαρίου 2025 βρίσκεται σε ισχύ ο Κανονισμός FuelEU Maritime, ο οποίος επιβάλλει τη σταδιακή χρήση ανανεώσιμων και καυσίμων χαμηλών εκπομπών στη ναυτιλία, ενώ από το 2030 προβλέπεται και η υποχρεωτική χρήση παροχής ηλεκτρικής ενέργειας από την ξηρά στα λιμάνια. Το πλαίσιο αυτό, όπως σημείωσε, συνδέεται άμεσα με την επέκταση του Συστήματος Εμπορίας Εκπομπών (ETS) στη ναυτιλία και με τον Κανονισμό για τις Υποδομές Εναλλακτικών Καυσίμων (AFIR).

Παράλληλα, ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ επεσήμανε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη θέσει σε λειτουργία από τον Ιούλιο του 2024 το Ship Financing Portal, ένα εργαλείο που συγκεντρώνει όλα τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά μέσα για την ανανέωση του στόλου, τις μετασκευές πλοίων, τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας και τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του ναυτιλιακού τομέα.

«Η πραγματική απειλή για το κόστος των μεταφορών δεν είναι η πράσινη μετάβαση», υπογράμμισε ο Σάκης Αρναούτογλου, «αλλά η εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα, που αφήνει την ευρωπαϊκή οικονομία εκτεθειμένη σε κάθε διεθνή κρίση και σε κάθε νέο σοκ τιμών».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην ελληνική πραγματικότητα, σημειώνοντας ότι η ελληνική κυβέρνηση έχει επιλέξει να μην μειώσει τον ΦΠΑ στα καύσιμα, γεγονός που επηρεάζει άμεσα το κόστος.

Ο κ. Αρναούτογλου κατέληξε τονίζοντας ότι η Ευρώπη διαθέτει ήδη σαφές ρυθμιστικό πλαίσιο για την απανθρακοποίηση της ναυτιλίας και παράλληλα αναπτύσσει τα αναγκαία χρηματοδοτικά εργαλεία για να στηρίξει τη μετάβαση του κλάδου. Όπως σημείωσε, ζητούμενο πλέον είναι η εφαρμογή των πολιτικών αυτών να γίνει χωρίς αδικίες και στρεβλώσεις, διασφαλίζοντας ότι εργαζόμενοι και επιχειρήσεις δεν θα μείνουν πίσω.

Με βάση τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ εκτίμησε ότι ο αναφέρων πρέπει να ενημερωθεί πλήρως για τα μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο και, σε αυτή τη βάση, η αναφορά μπορεί να κλείσει.