Η ΑΝΑΚΕΜ Δίνει τη Σκυτάλη της Κυκλικής Οικονομίας στη Νέα Γενιά

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, η ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε., το μεγαλύτερο Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) , αναδεικνύει την προσήλωσή της στις αρχές της κυκλικής οικονομίας και της βιώσιμης ανάπτυξης.

Με στρατηγικό στόχο την καλλιέργεια οικολογικής συνείδησης στους αυριανούς πολίτες, η εταιρεία στηρίζει ενεργά πρωτοβουλίες περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, αποδεικνύοντας έμπρακτα ότι η ορθή διαχείριση των αποβλήτων ξεκινά από την εκπαίδευση και τη βιωματική συμμετοχή των παιδιών.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΑΝΑΚΕΜ έδωσε δυναμικό «παρών» στο διήμερο δράσεων που διοργάνωσε ο Δήμος Θεσσαλονίκης στον Κήπο των Ρόδων, στη Νέα Παραλία. Εκεί, μαθητές της Δ’ και Ε’ Δημοτικού, καθώς και ωφελούμενοι του Κέντρου ΑμεΑ «Ο Σωτήρ», είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε βιωματικές δραστηριότητες στο περίπτερο της εταιρείας. Μέσα από το διαδραστικό παιχνίδι, οι συμμετέχοντες έμαθαν ότι τα μπάζα δεν αποτελούν άχρηστα απόβλητα, αλλά πολύτιμα υλικά που, με την κατάλληλη επεξεργασία, επαναχρησιμοποιούνται σε νέες κατασκευές και σύγχρονα έργα υποδομής.

Δίνοντας το παρών σε αυτή τη σημαντική δράση, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε., κ. Ηλίας Δημητριάδης, συνομίλησε με τους μαθητές και υπογράμμισε ότι η εταιρεία επενδύει στρατηγικά στη νέα γενιά, η οποία θα κληθεί να σηκώσει το βάρος της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης. Διαπιστώνοντας με ικανοποίηση ότι τα παιδιά έχουν πλέον κατανοήσει την ορθή διαχείριση των αποβλήτων, επεσήμανε τον κρίσιμο ρόλο των ενηλίκων, δηλώνοντας:

«Το πιο σημαντικό είναι να μην καταστρέφουμε εμείς οι ίδιοι την οικολογική συνείδηση των παιδιών. Επιστρέφουν στο σπίτι ενημερωμένα και έτοιμα να μας ευαισθητοποιήσουν. Ως γονείς, έχουμε την ευθύνη να παραδειγματιστούμε από τον τρόπο που μας υποδεικνύουν και να εφαρμόσουμε στην πράξη αυτά που μας μαθαίνουν».

Μετατρέποντας την εταιρική κοινωνική ευθύνη σε δράση, η ΑΝΑΚΕΜ στήριξε έμπρακτα την πρωτοβουλία καθαρισμού της παραλίας των Ψακουδίων που πραγματοποιήθηκε στις 4 Ιουνίου. Με τους εκπροσώπους της να συμμετέχουν ενεργά στο πλευρό των μαθητών, καθαρίζοντας την ακτή και μεταλαμπαδεύοντας τις αξίες της ανακύκλωσης, η εταιρεία υπογράμμισε με τον πιο άμεσο τρόπο την αδιαπραγμάτευτη δέσμευσή της για ένα πιο καθαρό και βιώσιμο περιβάλλον.

Για την ΑΝΑΚΕΜ, η καλλιέργεια της οικολογικής συνείδησης των αυριανών πολιτών αποτελεί θεμελιώδη προτεραιότητα και κεντρικό πυλώνα της στρατηγικής της. Το όραμα αυτό υλοποιείται έμπρακτα μέσα από το καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ας βάλουμε τα μπάζα στη θέση τους», το οποίο πραγματοποιείται με επιτυχία στις σχολικές αίθουσες. Φέρνοντας τη βιωματική μάθηση μέσα στη σχολική κοινότητα, η πρωτοβουλία αυτή καλεί τους νέους να γνωρίσουν στην πράξη τις αρχές της κυκλικής οικονομίας, μαθαίνοντας να αντιμετωπίζουν τα απόβλητα με υπευθυνότητα.