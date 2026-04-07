Μνημόνιο Συνεργασίας ΔΥΠΑ – ΑΒΑΞ για την ενίσχυση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και της απασχόλησης στον κατασκευαστικό κλάδο
07/04/2026 - 15:40
Γ. Αυτιάς σε Κομισιόν: Αυξήστε τα κονδύλια των Ταμείων Συνοχής για νοικοκυριά και επιχειρήσεις
07/04/2026 - 15:03
Τη Σημασία της Ενεργειακής Αποδοτικότητας στα Κτίρια και τη Βιομηχανία Ανέδειξε η Ημερίδα ΙΕΝΕ-ΤΕΕ
07/04/2026 - 14:18
Το Κίεβο προτείνει στη Μόσχα παύση επιθέσεων εναντίον ενεργειακών υποδομών
07/04/2026 - 13:27
Ν. Παπαθανάσης: Οι ευάλωτοι και η καθημερινότητα στο επίκεντρο του Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου και του Ταμείου Εκσυγχρονισμού
07/04/2026 - 12:53
Πασχαλινές Διαδρομές με Δωροεπιταγές Καυσίμων ΕΚΟ
07/04/2026 - 12:50
ΔΕΗ: Συμμετοχή στο ερευνητικό έργο ΜΕΤΕΝ για τη δυναμική τιμολόγηση ηλεκτρικής ενέργειας
07/04/2026 - 11:40
Β. Κικίλιας: Ξεκίνησε η καταβολή 22,6 εκατ. ευρώ για το μεταφορικό ισοδύναμο
07/04/2026 - 10:58
Απαραίτητη η ΑΜΚ ύψους 1 δισ. ευρώ για να στηριχθεί η αναπτυξιακή «έκρηξη» των ηλεκτρικών δικτύων
07/04/2026 - 10:54
Γιάννης Μπρατάκος: Θετική δυναμική, αλλά με σαφείς προκλήσεις για την επόμενη φάση της οικονομίας
07/04/2026 - 10:16
ΣΒΕ: Η βιομηχανία έχει ανάγκη μόνιμες λύσεις – Τα πρώτα μέτρα για την ενέργεια είναι ένα θετικό πρώτο βήμα
07/04/2026 - 10:14
Σαουδική Αραβία: Αναχαιτίστηκαν 7 βαλλιστικοί πύραυλοι - Συντρίμμια κατέπεσαν σε περιοχή όπου βρίσκονται ενεργειακές υποδομές
07/04/2026 - 10:10
Πόλεμος στη Μ. Ανατολή: Στροφή στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας προβλέπει ο επικεφαλής του ΔΟΕ
07/04/2026 - 08:48
Ένας αιώνας σε κίνηση: Η Shell στην Ελλάδα μέσα από τη ματιά του Βασίλη Κεκάτου
07/04/2026 - 08:44
Στοιχεία ΔΕΣΦΑ για την κατανάλωση φυσικού αερίου το α’ τρίμηνο του 2026
07/04/2026 - 08:26
200 εκατ. ευρώ για το 2026 και 100 εκατ. ευρώ ανά έτος για τα επόμενα 5 χρόνια για ελάφρυνση του ενεργειακού κόστους στην Ελληνική Βιομηχανία
07/04/2026 - 08:22
Γιάννης Τριήρης: Εκσυγχρονισμός με apps και η μπάλα στην εξέδρα
07/04/2026 - 08:17
Ενεργειακό κόστος: Βήμα στη σωστή κατεύθυνση, αλλά μακριά από τη λύση- Πώς διαβάζει η αγορά τα μέτρα
07/04/2026 - 08:11
Fuel Pass: Βροχή αιτήσεων «μπλόκαρε» το σύστημα- Με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ η πρόσβαση
07/04/2026 - 08:05
Η φυσική εναλλακτική στον αφυγραντήρα, που σας γλυτώνει χρήματα
07/04/2026 - 06:35
Τα πέντε πιο συχνά λάθη στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκών
07/04/2026 - 06:35
Πήρατε air fryer και καίτε συνέχεια το φαγητό; Τι πρέπει να διορθώσετε
07/04/2026 - 06:35
Ενίσχυση της τεχνικής υποδομής: Elcon Megarad και Synnergy Hellas στον πίνακα αναδόχων του ΔΕΔΔΗΕ
06/04/2026 - 15:56
Ιράν: Η IAEA επιβεβαιώνει ότι οι πρόσφατες επιθέσεις δεν έχουν πλήξει τον ίδιο τον σταθμό του Μπουσέρ
06/04/2026 - 15:30
Π. Μαρινάκης: Η Ελλάδα κάνει ένα ουσιαστικό βήμα προς το ενεργειακό μέλλον με την έναρξη των δύο πρώτων μονάδων αποθήκευσης ενέργειας
06/04/2026 - 15:09
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας προς ΔΥΠΑ: Αίτημα επιμήκυνσης χρόνου απασχόλησης για τους απολυθέντες από την εταιρεία «ΛΑΡΚΟ»
06/04/2026 - 14:49
Enerwave και AB Βασιλόπουλος: Στρατηγική Συνεργασία με Αποκλειστικά Προνόμια για τους Καταναλωτές
06/04/2026 - 13:43
Έγκριση του λογισμικού IsZEB Certify – ΠΕΑ από το ΥΠΕΝ
06/04/2026 - 12:56
Στέφανος Γκίκας για “GReco Islands”: Xρυσή ευκαιρία για τα νησιά μας, να προχωρήσουν σε κρίσιμα έργα ύδρευσης, με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση
06/04/2026 - 12:16
Όμιλος ΔΕΗ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή των φωτοβολταϊκών ισχύος 2,13 GW στη Δυτική Μακεδονία – με ταχείς ρυθμούς η εγκατάσταση μονάδων αποθήκευσης
06/04/2026 - 12:01

Μνημόνιο Συνεργασίας ΔΥΠΑ – ΑΒΑΞ για την ενίσχυση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και της απασχόλησης στον κατασκευαστικό κλάδο

Μνημόνιο Συνεργασίας ΔΥΠΑ – ΑΒΑΞ για την ενίσχυση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και της απασχόλησης στον κατασκευαστικό κλάδο
Newsroom
Τρίτη, 07/04/2026 - 15:40

Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψαν σήμερα, Μ. Τρίτη 7 Απριλίου, η Διοικήτρια της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), Γιάννα Χορμόβα και η Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού της ΑΒΑΞ Αικατερίνη Μαντζώρου, με στόχο τη διασύνδεση της τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας στον τομέα της κατασκευής μεγάλης κλίμακας δημοσίων και ιδιωτικών έργων.

Η συνεργασία αφορά στην παροχή υψηλού επιπέδου επαγγελματικής εκπαίδευσης και ποιοτικών θέσεων μαθητείας σε νέες και νέους έως 29 ετών, απόφοιτους τουλάχιστον Γυμνασίου, που θα επιλέξουν ειδικότητες των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑΣ) Μαθητείας της ΔΥΠΑ στον τομέα των κατασκευών, όπως ενδεικτικά Κτιριακών Έργων, Χειριστών Μηχανημάτων Έργου, Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών & Ανελκυστήρων και Τεχνικών Θερμικών & Υδραυλικών Εγκαταστάσεων.

Στο πλαίσιο του Μνημονίου προβλέπεται, μεταξύ άλλων:

  • η λειτουργία νέων τμημάτων σε ΕΠΑΣ Μαθητείας της ΔΥΠΑ στην Αττική για τα σχολικά έτη 2026-2027 και 2027-2028 σε ειδικότητες του κατασκευαστικού κλάδου
  • η παροχή ποιοτικών θέσεων μαθητείας από την ΑΒΑΞ για τους μαθητές των σχετικών ειδικοτήτων
  • η ενίσχυση της διασύνδεσης εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας μέσω του δυικού συστήματος εκπαίδευσης
  • η υλοποίηση δράσεων εξωστρέφειας, όπως Ημέρες Καριέρας, ενημερωτικές ημερίδες και Open Days
  • η από κοινού υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της κοινωνίας, ιδίως των νέων, για τις προοπτικές του κατασκευαστικού κλάδου
  • η παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης και πρόσθετων κινήτρων προς τους μαθητευόμενους.

Η συνεργασία θα έχει διάρκεια έως τις 30 Ιουνίου 2028 και εντάσσεται στο στρατηγικό σχεδιασμό της ΔΥΠΑ για την αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και τη στήριξη της απασχόλησης.

Οι μαθητές των ΕΠΑΣ Μαθητείας της ΔΥΠΑ συνδυάζουν τη μαθητεία σε επιχειρήσεις με θεωρητική και εργαστηριακή εκπαίδευση στη σχολή. Παράλληλα, λαμβάνουν αμοιβή και ασφάλιση, εκπαιδεύονται σε σύγχρονες υποδομές από έμπειρο εκπαιδευτικό προσωπικό και δικαιούνται παροχές, όπως επίδομα στέγασης και σίτισης, καθώς και σπουδαστική άδεια και αναβολή στράτευσης.

Η Διοικήτρια της ΔΥΠΑ, Γιάννα Χορμόβα, δήλωσε: «Με τη συνεργασία μας με την ΑΒΑΞ ενισχύουμε ουσιαστικά τη σύνδεση της επαγγελματικής εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας, δημιουργώντας ένα σύγχρονο πλαίσιο ανάπτυξης δεξιοτήτων που ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες της οικονομίας. Στόχος μας είναι να προσφέρουμε ουσιαστικές και βιώσιμες ευκαιρίες απασχόλησης για τους νέους, μέσα από σύγχρονες μορφές μάθησης, όπως η μαθητεία, που συνδυάζουν τη θεωρητική κατάρτιση με την πρακτική εμπειρία σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Παράλληλα, συμβάλλουμε στην αναβάθμιση της τεχνικής εκπαίδευσης και στην ενίσχυση της ελκυστικότητας των τεχνικών επαγγελμάτων, επενδύοντας σε τομείς αιχμής με υψηλή ζήτηση, όπως ο δυναμικά αναπτυσσόμενος κατασκευαστικός κλάδος».

Η Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού της ΑΒΑΞ, Αικατερίνη Μαντζώρου, δήλωσε:« Είμαστε πολύ χαρούμενοι που διευρύνουμε ακόμη περισσότερο την ήδη πολύ στενή και αποδοτική συνεργασία μας με τη ΔΥΠΑ, με στόχο την προσέλκυση νέων ταλέντων από την Ελλάδα και το εξωτερικό στον Όμιλό μας. To Μνημόνιο Συνεργασίας που υπογράψαμε σήμερα, σηματοδοτεί την παροχή δυνατότητας σε ακόμη περισσότερους αυριανούς εξειδικευμένους τεχνικούς να μαθητεύσουν δίπλα σε ήδη καταξιωμένους επαγγελματίες του κατασκευαστικού κλάδου. Η διαρκής επικοινωνία με νέους επιστήμονες και επαγγελματίες αποτελεί για εμάς, στον Όμιλο ΑΒΑΞ, στρατηγική επιλογή».

Για περισσότερες πληροφορίες για τις ΕΠΑΣ Μαθητείας της ΔΥΠΑ επισκεφθείτε: https://schools.dypa.gov.gr

Τη Σημασία της Ενεργειακής Αποδοτικότητας στα Κτίρια και τη Βιομηχανία Ανέδειξε η Ημερίδα ΙΕΝΕ-ΤΕΕ 07 Απριλίου 2026

