Πέτη Πέρκα: Στη σκιά του Πάσχα η διαβούλευση για νομοσχέδιο-σκούπα του ΥΠΕΝ

Την Μεγάλη Εβδομάδα ζητά από τους πολίτες και την Κοινωνία των Πολιτών το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας να διαβάσουν τα πάνω από 100 άρθρα νομοσχεδίου που έθεσε σε δημόσια διαβούλευση στις 31 Μαρτίου και η οποία λήγει στις 14 Απριλίου, δύο μέρες δηλαδή μετά το Πάσχα.

Ενσωμάτωση ευρωπαϊκής Οδηγίας, διατάξεις για τα υπεράκτια αιολικά, για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, για τους δασικούς χάρτες, πολεοδομικές αλλά και λατομικές διατάξεις θα συνοδεύσουν, με προτροπή της κυβέρνησης, το τροπάριο της Κασσιανής, τα Πάθη του Χριστού και το Χριστός Ανέστη!

Και η επιλογή αυτή θα είχε πλάκα αν δεν επιβεβαίωνε δυστυχώς, για άλλη μία φορά, την «αλλεργία» της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας στην ουσιαστική διαβούλευση και την «επιτελικότητα» που έχει καθιερώσει όσον αφορά στην κακή νομοθέτηση.

Δυστυχώς δεν «προσδοκώμεν ανάστασιν δημοκρατικών θεσμών».