Πέτη Πέρκα: Στη σκιά του Πάσχα η διαβούλευση για νομοσχέδιο-σκούπα του ΥΠΕΝ

Ενσωμάτωση ευρωπαϊκής Οδηγίας, διατάξεις για τα υπεράκτια αιολικά, για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, για τους δασικούς χάρτες, πολεοδομικές αλλά και λατομικές διατάξεις θα συνοδεύσουν, με προτροπή της κυβέρνησης, το τροπάριο της Κασσιανής, τα Πάθη του Χριστού και το Χριστός Ανέστη!
Και η επιλογή αυτή θα είχε πλάκα αν δεν επιβεβαίωνε δυστυχώς, για άλλη μία φορά, την «αλλεργία» της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας στην ουσιαστική διαβούλευση και την «επιτελικότητα» που έχει καθιερώσει όσον αφορά στην κακή νομοθέτηση.
Δυστυχώς δεν «προσδοκώμεν ανάστασιν δημοκρατικών θεσμών».