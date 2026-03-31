Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις καλούνται να προετοιμασθούν για «παρατεταμένη αναστάτωση» στις αγορές ενέργειας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
31/03/2026 - 14:04
Δ. Χριστογιαννόπουλος (ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ): Περνάμε από την εποχή της ανάπτυξης στην εποχή της ευθύνης – Η πρόκληση των 2.500 τόνων
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
31/03/2026 - 13:18
Τάκης Θεοδωρικάκος: Στηρίζουμε με σχέδιο και αποτελέσματα τη βιομηχανία αλουμινίου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
31/03/2026 - 12:53
Οριστική λύση στο πρόβλημα πόσιμου νερού στις Σέρρες
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
31/03/2026 - 12:13
Γιγάντιο πετρελαιοφόρο επλήγη από ιρανική επίθεση στα ανοικτά του Ντουμπάι
ΚΟΣΜΟΣ
31/03/2026 - 11:17
Παρουσία εκπροσώπων των καλλιεργητών η συνάντηση για την άρδευση της Κωπαΐδας στο ΥΠΕΝ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
31/03/2026 - 10:26
Κ. Γκίλφοϊλ: Αυξάνουμε τις ροές LNG από τις ΗΠΑ, μέσω Ελλάδας, προς ΝΑ Ευρώπη και Ουκρανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
31/03/2026 - 09:55
150 Δήμαρχοι υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας με τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
31/03/2026 - 09:24
Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για άσκηση υποψήφιων δικηγόρων στη ΡΑΑΕΥ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
31/03/2026 - 09:16
ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ για «Εξοικονομώ 2025»: Εκτός πραγματικότητας το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των έργων
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
31/03/2026 - 08:49
Βουλή: «Ναι» της επιτροπής Οικονομικών στην ΠΝΠ για την επιδότηση καυσίμων (Fuel Pass)
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
31/03/2026 - 08:36
Συνεχίζουν να ανεβαίνουν οι τιμές του πετρελαίου - Πάνω από 109 δολάρια το Μπρεντ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
31/03/2026 - 08:29
Γιάννης Τριήρης: Περιμένοντας (μάταια;) το «δυστυχώς αποτύχαμε»
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
31/03/2026 - 08:13
Έκτακτη τηλεδιάσκεψη των υπουργών Ενέργειας της ΕΕ- Στο επίκεντρο τιμές και επάρκεια καυσίμων
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
31/03/2026 - 08:11
Έρχεται το νέο «Ανακαινίζω» με προϋπολογισμό 500 εκατ. ευρώ- Επιδοτήσεις από 70% για επισκευές και ενεργειακή αναβάθμιση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
31/03/2026 - 08:04
Έναρξη θερινού ωραρίου της διζωνικής μειωμένης τιμολόγησης
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
30/03/2026 - 15:53
ΔΕΔΔΗΕ: Τιμολόγηση Φεβρουαρίου του 2026 Σταθμών ΑΠΕ στα ΜΔΝ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
30/03/2026 - 15:34
Ν. Παπαθανάσης: Ανακατεύθυνση πόρων ύψους 2,13 δις. ευρώ πέτυχε η Ελλάδα στο πλαίσιο της ενδιάμεσης αναθεώρησης του ΕΣΠΑ 2021-2027
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
30/03/2026 - 15:08
Ζελένσκι: Πρόταση στη Μόσχα για ενεργειακή εκεχειρία ως απάντηση στην πετρελαϊκή κρίση
ΚΟΣΜΟΣ
30/03/2026 - 14:45
Κ. Τσιάρας: Στήριξη του πρωτογενούς τομέα εν μέσω πολέμου - Το ενεργειακό κόστος, μεγάλο ζητούμενο για τους αλιείς
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
30/03/2026 - 14:15
ΔΑΠΕΕΠ: Ειδική Τιμή Αγοράς τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ Ιανουάριος 2026 (διορθωτική)
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
30/03/2026 - 13:58
Θεοδωρικάκος: Ισχυρή πιθανότητα παράτασης του πλαφόν στα τρόφιμα – Και νέα μέτρα, εφόσον χρειαστεί
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
30/03/2026 - 13:33
Παγκόσμια μελέτη Schneider Electric: Ο ενεργειακός κλάδος επιταχύνει τις επενδύσεις σε αυτόνομες λειτουργίες έως το 2030
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
30/03/2026 - 12:51
H Maria Rita Galli αναλαμβάνει Διευθύνουσα Σύμβουλος στην AKTOR LNG
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
30/03/2026 - 12:13
H Αυστραλία μειώνει στο μισό τον φόρο στα καύσιμα
ΚΟΣΜΟΣ
30/03/2026 - 12:04
Φιλιππίνες: Αγορά σχεδόν 2,5 εκατ. βαρέλια ρωσικού πετρελαίου
ΚΟΣΜΟΣ
30/03/2026 - 10:40
Η FedEx βοηθά στην αποκατάσταση τοπικών οικοσυστημάτων με 10.000 δέντρα σε Αθήνα και Εύβοια
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
30/03/2026 - 10:19
Μανώλης Γραφάκος: Για πρώτη φορά καταγράφονται οι ανάγκες συλλογής των χωριστών ρευμάτων αποβλήτων
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
30/03/2026 - 09:46
Διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος σε περιοχές της Τεχεράνης μετά τις επιθέσεις σε υποδομές
ΚΟΣΜΟΣ
30/03/2026 - 09:21
ΡΑΑΕΥ: Κατάλογος με τους κατόχους Άδειας Προμήθειας Φυσικού Αερίου που ασκούν τη δραστηριότητα Προμήθειας Υδρογόνου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
30/03/2026 - 09:09

Παρουσία εκπροσώπων των καλλιεργητών η συνάντηση για την άρδευση της Κωπαΐδας στο ΥΠΕΝ

Newsroom
Τρίτη, 31/03/2026 - 10:26

Υπό τον συντονισμό του Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου

Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός και ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Βοιωτίας Γιώργος Ντασιώτης συμμετείχαν στη συνάντηση για την άρδευση του Κωπαϊδικού πεδίου, που πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 30 Μαρτίου 2026, υπό τον συντονισμό του Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου.

Η συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας, παρουσία και του Γενικού Γραμματέα Υδάτων Πέτρου Βαρελίδη, ενώ η ΕΥΔΑΠ εκπροσωπήθηκε από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου Γιώργο Στεργίου και τους Χαράλαμπο Σαχίνη (Διευθύνων Σύμβουλος), Γιώργο Καραγιάννη (Γεν. Διευθυντής Ύδρευσης) και Αγγελική Χριστοφόρου (Διευθύντρια Υδροληψίας).

Κλήθηκαν και συμμετείχαν οι Γιώργος Ζάχαρης και Βέργος Βέργου από τον Αγροτικό Σύλλογο «Ησίοδος», Λουκάς Βούλγαρης και Γιάννης Δημητρίου από τον Αγροτικό Σύλλογο Λιβαδειάς, καθώς και ο προϊστάμενος του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Βοιωτίας Χρήστος Ντάης.

Στο πλαίσιο της συνάντησης, ο Υπουργός Σταύρος Παπασταύρου εξέφρασε με καθαρό τρόπο την πολιτική βούληση να εξευρεθεί, άμεσα πρόσφορη λύση για την άρδευση του Κωπαϊδικού πεδίου, σε συνάρτηση πάντα με τις ανάγκες ύδρευσης.

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, σε συνέχεια της συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου και με βάση το σχετικό ψήφισμα:

  1. Αιτήθηκε να σταματήσει η υπεράντληση από τη λίμνη Υλίκη.
  2. Κατέθεσε κοστολογημένη πρόταση ενίσχυσης και αναβάθμισης των αντλητικών και αρδευτικών διατάξεων, ώστε να μπορούν να ανταπεξέλθουν στις συνθήκες που διαμορφώθηκαν και την πολύ χαμηλή πλέον στάθμη της Υλίκης.

Συμφωνήθηκε να υπάρξει στενή τριμερής συνεργασία (ΥΠΕΝ – ΠΣΤΕ – ΕΥΔΑΠ) την επόμενη περίοδο για την εφαρμογή της καλύτερης δυνατής λύσης, με την τεχνική και οικονομική συνδρομή της ΕΥΔΑΠ.

Μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης, ο Υπουργός Περιβάλλοντος & Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου δήλωσε: «Υποδεχτήκαμε σήμερα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κατόπιν πρόσκλησής μας, τους αρμόδιους φορείς για την εξυπηρέτηση των αρδευτικών αναγκών της περιοχής της Κωπαΐδας. Σε συνεργασία με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, την ΕΥΔΑΠ και εκπροσώπους τοπικών αγροτικών συλλόγων, αναζητούμε τις κατάλληλες παρεμβάσεις ώστε να διασφαλιστεί σταθερή παροχή, βελτιωμένη ενεργειακή απόδοση και αξιόπιστη λειτουργία του συστήματος άρδευσης. Επιδιώκουμε από κοινού έναν έγκαιρο, βιώσιμο και αποτελεσματικό σχεδιασμό, προκειμένου να ανταποκριθούμε στις αυξημένες ανάγκες».

Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός τόνισε: «Ευχαριστούμε τον Υπουργό κ. Παπασταύρου για τη σημερινή συνάντηση, με τη συμμετοχή και εκπροσώπων των καλλιεργητών της Κωπαΐδας. Συνεργαζόμαστε με τον Γενικό Γραμματέα κ. Βαρελίδη και τη διοίκηση της ΕΥΔΑΠ για να καταφέρουμε και φέτος να ολοκληρώσουμε ομαλά την αρδευτική περίοδο, παρά τις δυσμενείς συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί με το ιστορικό χαμηλό στη στάθμη της Υλίκης. Είμαστε όλοι μαζί σε αυτήν την προσπάθεια και είναι κοινός ο στόχος μας να ποτιστεί ο δεύτερος μεγαλύτερος κάμπος της χώρας».

Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Βοιωτίας Γιώργος Ντασιώτης δήλωσε: «Η σημερινή συνάντηση επιβεβαίωσε ότι μόνο μέσα από συντονισμό και συνεργασία μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις της φετινής αρδευτικής περιόδου. Σε μια ιδιαίτερα δύσκολη συγκυρία, κατά την οποία τα αποθέματα των νερών πρέπει να εξυπηρετήσουν πολλαπλές ανάγκες, εργαζόμαστε από κοινού με το Υπουργείο, την ΕΥΔΑΠ και τους παραγωγούς, ώστε να εξασφαλίσουμε τις καλύτερες δυνατές συνθήκες για τον κάμπο. Η καλή διάθεση για γρήγορες λύσεις αποτυπώθηκε από όλες τις πλευρές και απομένει η διευθέτηση των χρονοβόρων διαδικασιών για το τελικό αποτέλεσμα. Παραμένουμε σταθερά προσανατολισμένοι στην υποστήριξη της αγροτικής παραγωγής και στην αναζήτηση βιώσιμων λύσεων για το μέλλον της Κωπαΐδας».

150 Δήμαρχοι υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας με τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας
Οριστική λύση στο πρόβλημα πόσιμου νερού στις Σέρρες 31 Μαρτίου 2026
Οριστική λύση στο πρόβλημα πόσιμου νερού στις Σέρρες
ΣΠΕΦ: Οι απόψεις του Συνδέσμου στην συνάντηση στο ΥΠΕΝ
Στ. Παπασταύρου: Μέσα στον Απρίλιο, οι τελικές υπογραφές για το γεωτρύπανο, το Stena Drill Max
Συνάντηση στο ΥΠΕΝ: Τριπλό αίτημα στήριξης από ΣΥΦΩΕΛ για φωτοβολταϊκά μέχρι 500KW
Συνάντηση ΠΟΣΠΗΕΦ με την Γενική Γραμματέα ΥΠΕΝ: Έως 49,65% οι απώλειες εσόδων των μικρομεσαίων Φ/Β παραγωγών
Στ. Παπασταύρου στο Baker Institute: Η ανάπτυξη του τομέα υδρογονανθράκων εντάσσεται στην στρατηγική ενεργειακού ρεαλισμού που ακολουθεί η Κυβέρνηση
