Σ. Αρναούτογλου: Πόσα ακόμη δάση πρέπει να καούν για να γίνει η πρόληψη προτεραιότητα;

Δημόσιο απολογισμό για τα ευρωπαϊκά δισεκατομμύρια που προορίζονται για την πρόληψη – «Η απορρόφηση κονδυλίων δεν αποδεικνύει την προστασία των πολιτών»

Με μια αιχμηρή παρέμβαση στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στη συζήτηση για τους καταστροφικούς καύσωνες, τις δασικές πυρκαγιές και τις ξηρασίες που έπληξαν την Ευρώπη το καλοκαίρι του 2026, ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ και μέλος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Σάκης Αρναούτογλου, έθεσε στο επίκεντρο την ανάγκη ουσιαστικής πρόληψης, διαφάνειας στη διάθεση των ευρωπαϊκών πόρων και λογοδοσίας για τα έργα που υλοποιούνται.

Ο κ. Αρναούτογλου αναφέρθηκε ιδιαίτερα στην κατάσταση στην Ελλάδα και στην τεράστια απώλεια δασικών εκτάσεων στην Αττική τα τελευταία χρόνια, θέτοντας το ερώτημα:

«Πόσα ακόμα δάση πρέπει να καούν για να γίνει η πρόληψη προτεραιότητα;»

Παράλληλα, ζήτησε δημόσιο και συγκεκριμένο απολογισμό για τα δισεκατομμύρια ευρώ που διατίθενται, ώστε οι Ευρωπαίοι πολίτες να γνωρίζουν πόσα χρήματα φτάνουν πραγματικά στην πρόληψη, ποια έργα έχουν ολοκληρωθεί και ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη για το τελικό αποτέλεσμα.

«Η απορρόφηση κονδυλίων δεν αποδεικνύει την προστασία των πολιτών», τόνισε χαρακτηριστικά.

Ο Σάκης Αρναούτογλου υπογράμμισε ότι η Ευρώπη και τα κράτη μέλη πρέπει να περάσουν από τη διαχείριση της καταστροφής στην οργανωμένη πρόληψη, με στελεχωμένες δασικές υπηρεσίες και περισσότερες αρμοδιότητες, συστηματική διαχείριση της καύσιμης ύλης, ουσιαστική στήριξη της υπαίθρου και αυστηρούς ελέγχους πυρασφάλειας στα ηλεκτρικά δίκτυα.

Ιδιαίτερα αιχμηρή ήταν και η αναφορά του απέναντι στην ακροδεξιά και στην αμφισβήτηση της κλιματικής αλλαγής. Απευθυνόμενος στους εκπροσώπους της, τους κάλεσε να εξηγήσουν την αντίφαση ανάμεσα στην άρνηση της κλιματικής κρίσης και στο αυξανόμενο γεωπολιτικό και οικονομικό ενδιαφέρον για τη Γροιλανδία καθώς λιώνουν οι πάγοι.

«Μπορείτε να μεταφέρετε ένα μήνυμα στον κ. Τραμπ; Να τον ρωτήσετε γιατί άρχισε να ενδιαφέρεται για τη Γροιλανδία την ώρα που το λιώσιμο των πάγων αυξάνει τη γεωπολιτική και οικονομική της αξία;», ανέφερε.

Κλείνοντας την παρέμβασή του, ο Σάκης Αρναούτογλου έστειλε σαφές μήνυμα για την ανάγκη πολιτικής ευθύνης απέναντι στις επόμενες γενιές:

«Όποιος αγνοεί την επιστήμη πριν από την καταστροφή, δεν δικαιούται να επικαλείται την κλιματική κρίση μετά. Και απορώ με την ακροδεξιά: δεν ενδιαφέρονται καθόλου για τα παιδιά τους και τις επόμενες γενιές;»