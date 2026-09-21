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Κρεμλίνο: Η νίκη της AfD στη Γερμανία οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην έλλειψη φθηνού ρωσικού αερίου

Κρεμλίνο: Η νίκη της AfD στη Γερμανία οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην έλλειψη φθηνού ρωσικού αερίου
Newsroom
Δευτέρα, 21/09/2026 - 15:20
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Το Κρεμλίνο υποστήριξε σήμερα ότι η πρώτη θέση, που κατέλαβε η ακροδεξιά Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) στις χθεσινές εκλογές στο βορειοανατολικό γερμανικό κρατίδιο του Μεκλεμβούργου-Δυτικής Πομερανίας, οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο γεγονός ότι το Βερολίνο δεν αγοράζει πλέον φθηνό ρωσικό αέριο και επιλέγει να αγοράζει αντ' αυτού ακριβή ενέργεια από τις ΗΠΑ ενώ δείχνει επίσης πως «ένα μέρος των Γερμανών» αναζητεί μια «εναλλακτική επιλογή» στην υφιστάμενη εξουσία ώστε «να βελτιώσει την κατάστασή του».

«Διαπιστώνουμε ότι η υποχώρηση της ανταγωνιστικότητας της γερμανικής οικονομίας εξηγείται σε μεγάλο βαθμό από το γεγονός ότι η Γερμανία έπαψε να αγοράζει φθηνό ρωσικό αέριο (σ.σ.: μετά τη ρωσική επίθεση στην Ουκρανία το 2022) για να στραφεί προς το πολύ ακριβές αέριο (...) που προέρχεται από άλλες χώρες, κυρίως από τις Ηνωμένες Πολιτείες», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, όταν ερωτήθηκε σχετικά με τα αποτελέσματα των εκλογικών αναμετρήσεων που πραγματοποιήθηκαν χθες, Κυριακή, στη Γερμανία.

Σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, το Κρεμλίνο δήλωσε εξάλλου ότι ο νόμος, τον οποίο υπέγραψε την περασμένη Παρασκευή ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ για την επιβολή νέων σαρωτικών κυρώσεων εναντίον της Ρωσίας, δεν βοηθάει στην αποκατάσταση των σχέσεων των ΗΠΑ-Ρωσίας ούτε προωθεί μια ειρηνευτική διευθέτηση για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

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