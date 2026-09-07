ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Άδειες Παραγωγής/Βεβαιώσεις Παραγωγού που αναβιώνουν
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
08/09/2026 - 09:36
Γ. Καββαθάς (ΓΣΕΒΕΕ): Η κυβέρνηση κάνει πως δεν καταλαβαίνει το πρόβλημα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
08/09/2026 - 09:22
ΠΑΣΟΚ: Ο κ. Μητσοτάκης «ανακάλυψε» τρόπο να μειώσει κατά 30% την χονδρική τιμή στο ρεύμα. Ποιος τον εμπόδισε να το κάνει επί 7 χρόνια;
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
08/09/2026 - 09:08
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Προσωρινός ανάδοχος σε δύο έργα ΣΔΙΤ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
08/09/2026 - 08:21
Γιάννης Τριήρης: Τα σκάνδαλα Ζελένσκι, η ευρωπαϊκή «τσέπη» και το ξεπέταγμα της Ακροδεξιάς
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
08/09/2026 - 08:06
Ενέργεια: Οι τιμές ανεβαίνουν, τα μέτρα αργούν- Η προειδοποίηση Μυτιληναίου για δύσκολο χειμώνα
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
08/09/2026 - 08:03
Ρεύμα: Πώς θα έρθει η μείωση 30% έως το 2029 – Το σχέδιο για δίκτυα, μπαταρίες και ΥΚΩ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
08/09/2026 - 08:01
«Παγίδα» οι φθηνοί φορτιστές του εμπορίου: Πώς μπορούν να καταστρέψουν τις συσκευές σας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
08/09/2026 - 06:30
Ιδιοκτήτης σε απόγνωση: Πλήρωσε 10.000 δολάρια για νέο σύστημα κλιματισμού, αλλά το σπίτι «βράζει»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
08/09/2026 - 06:30
Η απλή αναβάθμιση που εξοικονομεί έως 10% στην κατανάλωση ενέργειας
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
08/09/2026 - 06:31
4ο Συνέδριο Effective Dialogue | Disruption or Destruction: Όταν η αβεβαιότητα μεγαλώνει, η βιώσιμη επανεκκίνηση είναι η απάντηση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
07/09/2026 - 15:45
Ε. Μυτιληναίος: Κρίσιμη η κατάσταση στις αγορές ενέργειας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
07/09/2026 - 15:27
Κων. Μιτζάλης: Διατήρηση του ανεκτέλεστου της ΑΒΑΞ σε υψηλά επίπεδα (κοντά στα 2,8 δις ευρώ), με νέα έργα 700 εκατ. ευρώ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
07/09/2026 - 15:21
ΟΗΕ: Οι δασικές πυρκαγιές και οι καύσωνες απειλούν την ποιότητα του αέρα και την υγεία των ανθρώπων
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
07/09/2026 - 14:50
Η Shell φέρνει την Ducati και την Playmobil στα πρατήριά της
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
07/09/2026 - 14:11
Γερμανία: Έρευνα για την πυρκαγιά που ξέσπασε σε υποσταθμό ηλεκτρικής ενέργειας
ΚΟΣΜΟΣ
07/09/2026 - 13:31
Ο Όμιλος ΔΕΠΑ στην 90ή ΔΕΘ: Η Ελλάδα χτίζει νέες ενεργειακές γέφυρες και ενισχύει τον ρόλο της στη Νοτιοανατολική Ευρώπη
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
07/09/2026 - 13:01
Η ΔΕΗ στην 90η ΔΕΘ: Ολοκληρωμένες λύσεις ενέργειας, τεχνολογίας και συνδεσιμότητας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
07/09/2026 - 12:32
Ο Δήμος Αθηναίων και η Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης ενώνουν δυνάμεις για την ποιότητα του αέρα
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
07/09/2026 - 11:55
Κ. Χατζηδάκης: Με δικαιοσύνη και ευθύνη δώσαμε όσα περισσότερα γινόταν
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
07/09/2026 - 11:14
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στις 15 Σεπτεμβρίου τα οικονομικά αποτελέσματα του 1ου εξαμήνου του 2026
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
07/09/2026 - 10:47
ΥΠΕΝ: Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας: Έργα που βελτιώνουν τη ζωή των πολιτών και χτίζουν την Ελλάδα του αύριο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
07/09/2026 - 10:22
Το Κέντρο Ενεργειακής Πολιτικής και Ανάπτυξης του ΕΚΠΑ προσκαλεί φοιτητές σε εθελοντική εργασία
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
07/09/2026 - 10:17
Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code σήμερα 10 περιφέρειες της χώρας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
07/09/2026 - 10:02
Σύλλογος ΕΠΑΦΗ: Ελέγξτε τη σύμβαση σύνδεσής σας. Ο Διαχειριστής μετατρέπει εγγυημένες συνδέσεις σε μη εγγυημένες μέσα από «τεχνικές» τροποποιήσεις
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
07/09/2026 - 09:27
Σταύρος Καλαφάτης στη 90ή ΔΕΘ: Δημιουργούμε περισσότερες ευκαιρίες ανάπτυξης και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
07/09/2026 - 09:12
Τσιμάρας: Η συνύπαρξη ενέργειας, υδάτων και αποβλήτων στη ΡΑΑΕΥ αποτελεί στρατηγικό πλεονέκτημα για τη χώρα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
07/09/2026 - 08:55
Ο Κάθετος Διάδρομος επεκτείνεται στα Δυτικά Βαλκάνια με τη συμμετοχή της Βόρειας Μακεδονίας και της Σερβίας
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
07/09/2026 - 08:43
Σταύρος Παπασταύρου: Η φιλοσοφία μας είναι να ενώσουμε δυνάμεις και αυτό ξεκινά πρώτα απ’ τον τρόπο που δουλεύουμε εμείς
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
07/09/2026 - 08:36
Ρεύμα: Στη μέγγενη η εξαγγελία για μείωση 30% – Αέριο και πετρέλαιο αλλάζουν την εξίσωση
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
07/09/2026 - 08:21

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Έρευνα για την πυρκαγιά που ξέσπασε σε υποσταθμό ηλεκτρικής ενέργειας

Γερμανία: Έρευνα για την πυρκαγιά που ξέσπασε σε υποσταθμό ηλεκτρικής ενέργειας
Newsroom
Δευτέρα, 07/09/2026 - 13:31
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

Υποσταθμός ηλεκτρικής ενέργειας στο Βερολίνο υπέστη μικρές ζημιές όταν ξέσπασε πυρκαγιά, ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία η οποία διεξάγει έρευνες για να καθορίσει αν πρόκειται για μια ακόμη απόπειρα δολιοφθοράς στο ενεργειακό δίκτυο της Γερμανίας.

Το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων μετέδωσε πως σύμφωνα με ανάρτηση της αστυνομίας στο Whatsapp, η πυρκαγιά ξέσπασε στη συνοικία Μοαμπίτ του Βερολίνου με αποτέλεσμα να υποστούν ζημιές ένα εργοτάξιο και «μέρος ενός υποσταθμού ηλεκτρικής ενέργειας».

Δεν υπάρχουν προβλήματα στην ηλεκτροδότηση, πρόσθεσε η αστυνομία η οποία διεξάγει έρευνα προκειμένου να διαλευκανθεί αν η πυρκαγιά οφείλεται σε εμπρησμό ή τεχνική βλάβη

Εξάλλου η αστυνομία αναζητεί έναν 48χρονο άνδρα, τον οποίο οι γερμανικές αρχές έχουν χαρακτηρίσει «εξτρεμιστή» ακτιβιστή υπέρ του κλίματος και φέρεται να είναι ο δράστης κάποιων επιθέσεων. Ο άνδρας έχει στείλει σε γερμανικά μέσα ενημέρωσης δύο επιστολές με τις οποίες αναλαμβάνει την ευθύνη για επιθέσεις.

Οι εισαγγελείς στη Σαξονία ανακοίνωσαν σήμερα ότι οι αρχές έχουν εντοπίσει συνολικά 21 εκρηκτικούς μηχανισμούς κοντά σε καλώδια υψηλής τάσης στο πλαίσιο των ερευνών τους για τις επιθέσεις στο ενεργειακό δίκτυο. Όλοι οι μηχανισμοί εξουδετερώθηκαν και η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνές της.

Το τελευταίο διάστημα έχουν πολλαπλασιαστεί οι απόπειρες δολιοφθοράς και οι υβριδικές επιθέσεις στο ενεργειακό σύστημα της Γερμανίας, κάποιες από τις οποίες αποδίδονται σε αριστερούς ακτιβιστές ή οικολόγους και άλλες στη Ρωσία.

Τις τελευταίες ημέρες έχουν γίνει στόχος εγκαταστάσεις στα κρατίδια Βόρεια Ρηνανία- Βεστφαλία και Βραδεμβούργου.

Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Γερμανία: Νέες απόπειρες δολιοφθοράς σε δίκτυα ηλεκτροδότησης
Γερμανία: Νέες απόπειρες δολιοφθοράς σε δίκτυα ηλεκτροδότησης 04 Σεπτεμβρίου 2026

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ρεύμα: Πώς θα έρθει η μείωση 30% έως το 2029 – Το σχέδιο για δίκτυα, μπαταρίες και ΥΚΩ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Ρεύμα: Πώς θα έρθει η μείωση 30% έως το 2029 – Το σχέδιο για δίκτυα, μπαταρίες και ΥΚΩ

Κ. Χατζηδάκης: Με δικαιοσύνη και ευθύνη δώσαμε όσα περισσότερα γινόταν
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κ. Χατζηδάκης: Με δικαιοσύνη και ευθύνη δώσαμε όσα περισσότερα γινόταν

Γερμανία: Νέες απόπειρες δολιοφθοράς σε δίκτυα ηλεκτροδότησης
ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Νέες απόπειρες δολιοφθοράς σε δίκτυα ηλεκτροδότησης

Green Tank: Τάσεις στην ηλεκτροπαραγωγή – Ιούλιος 2026
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Green Tank: Τάσεις στην ηλεκτροπαραγωγή – Ιούλιος 2026

Η Amazon υπογράφει τη μεγαλύτερη συμφωνία αγοράς ενέργειας στην Γερμανία και επενδύει σε νέα έργα αιολικής ενέργειας στη Σουηδία
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Η Amazon υπογράφει τη μεγαλύτερη συμφωνία αγοράς ενέργειας στην Γερμανία και επενδύει σε νέα έργα αιολικής ενέργειας στη Σουηδία

ΓΣΕΒΕΕ: Εξαμηνιαία αποτύπωση οικονομικού κλίματος στις μικρές επιχειρήσεις - Α&#039; Εξάμηνο 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

ΓΣΕΒΕΕ: Εξαμηνιαία αποτύπωση οικονομικού κλίματος στις μικρές επιχειρήσεις - Α' Εξάμηνο 2026