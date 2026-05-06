Θερινή Ακαδημία 2026 Drill Baby Drill: Το Τέλος ή η Επανεκκίνηση της Ενεργειακής Μετάβασης;

Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (IHU) & οι Εκδόσεις Σάκκουλα συνδιοργανώνουν Θερινή Ακαδημία, στην Αθήνα, από τις 29 Ιουνίου έως τις 3 Ιουλίου 2026, με αντικείμενο μία από τις πλέον επίκαιρες, κρίσιμες και σύνθετες θεματικές της εποχής: τη σχέση μεταξύ ενεργειακής ασφάλειας, υδρογονανθράκων και πράσινης μετάβασης.

Σε ένα διεθνές περιβάλλον όπου η παγκόσμια ενεργειακή πολιτική επανακαθορίζεται υπό την πίεση γεωπολιτικών εντάσεων, κλιματικής κρίσης και μεταβαλλόμενων οικονομικών προτεραιοτήτων, το σύνθημα «Drill Baby Drill» επανέρχεται δυναμικά στο δημόσιο διάλογο και το ερώτημα τίθεται εκ νέου: βρισκόμαστε μπροστά στο τέλος της ενεργειακής μετάβασης ή σε μια αναγκαία επανεκκίνησή της με νέους όρους; Αποτελεί άραγε ένδειξη οπισθοδρόμησης από τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης ή προάγγελο μιας νέας, ρεαλιστικής φάσης της ενεργειακής μετάβασης;

Μην χάσετε την ευκαιρία να συμμετάσχετε σε μια κορυφαία ακαδημαϊκή διοργάνωση που τοποθετείται στην αιχμή του διεθνούς ενεργειακού διαλόγου. Η Θερινή Ακαδημία 2026 υπό τη συνδιοργάνωση IHU – Εκδόσεις Σάκκουλα, αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία εμβάθυνσης, δικτύωσης και ουσιαστικής συμμετοχής στη συζήτηση για το μέλλον της ενεργειακής μετάβασης. Από τις 29 Ιουνίου έως τις 3 Ιουλίου 2026, στην Αθήνα, η επιστήμη, η πολιτική και η αγορά συναντώνται σε ένα δυναμικό φόρουμ ανταλλαγής γνώσης και προβληματισμού. Εξασφαλίστε τη θέση σας και γίνετε μέρος του διαλόγου που διαμορφώνει τη νέα ενεργειακή εποχή.

Η Θερινή Ακαδημία 2026 φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα διεπιστημονικό φόρουμ προβληματισμού και ανταλλαγής απόψεων, φέρνοντας σε διάλογο: Καθηγητές και ερευνητές από τα πεδία της Γεωπολιτικής, του Δικαίου και της Οικονομίας της Ενέργειας, Στελέχη της αγοράς και της βιομηχανίας ενέργειας, Εκπροσώπους θεσμικών και ρυθμιστικών αρχών.

Θεματικοί Άξονες

Η Θερινή Ακαδημία αναπτύσσεται γύρω από τέσσερις κεντρικούς άξονες:

1. Drill Baby Drill vs Transition: Μύθος ή Πραγματικότητα;

Ανάλυση της επανεμφάνισης του δόγματος εντατικοποίησης των εξορύξεων έναντι της επιταχυνόμενης μετάβασης σε καθαρές μορφές ενέργειας. Πρόκειται για πραγματική στροφή πολιτικής ή για ρητορική αναπροσαρμογή στο πλαίσιο της ενεργειακής ασφάλειας;

2. Υδρογονάνθρακες το 2026: Από το “phase-out” στο “phase-realism”

Επανεκτίμηση της θέσης των υδρογονανθράκων στο παγκόσμιο ενεργειακό μείγμα. Πώς μεταβαίνουμε από τη λογική της πλήρους απεξάρτησης (phase-out) σε μια πιο ρεαλιστική προσέγγιση (phase-realism); Ποιες είναι οι νομικές, οικονομικές και επενδυτικές συνέπειες;

3. Η Μετάβαση στην Πράξη: Υδρογόνο, ΑΠΕ και το Όραμα της Αειφορίας

Εστίαση στις τεχνολογικές και κανονιστικές εξελίξεις που διαμορφώνουν τη νέα ενεργειακή πραγματικότητα: Υδρογόνο και νέα καύσιμα, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), Αποθήκευση ενέργειας, Βιώσιμη ανάπτυξη, καινοτομία και πράσινες επενδύσεις

4. Η Νέα Ενεργειακή Τάξη Πραγμάτων – Όταν η Ενέργεια Ανασχεδιάζει τον Γεωπολιτικό Χάρτη

Διερεύνηση της σύνδεσης ενέργειας και γεωπολιτικής: ενεργειακή διπλωματία, συμμαχίες, αυτονομία η θέση της Ευρώπης στο παγκόσμιο ενεργειακό σύστημα

Θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης χορηγούμενες από το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος και τις Εκδόσεις Σάκκουλα.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΡΙΝΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ