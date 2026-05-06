Κυρ. Μητσοτάκης: Στα Στενά του Ορμούζ πρέπει να επιστρέψουμε στο προηγούμενο status quo
Η Cyclon υποστηρίζει τον Παγκόσμιο Πρωταθλητή Matteo Fontana στο Ράλλυ Πορτογαλίας
Θερινή Ακαδημία 2026 Drill Baby Drill: Το Τέλος ή η Επανεκκίνηση της Ενεργειακής Μετάβασης;
ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ: Επιστολή-Αίτημα προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Περιφέρεια Αττικής: Προγραμματική σύμβαση για αναβάθμιση δημόσιων χώρων και κτηρίων στον Δήμο Νίκαιας – Ρέντη, ύψους 2,11 εκατ. ευρώ
Στρατηγική συνεργασία ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ-ΕΜΠ: Νέος κύκλος αιτήσεων για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα "Διαχείριση Έργων Υποδομών και Κατασκευών"
Η Ελλάδα επαναβεβαίωσε τη δέσμευσή της στη μη διάδοση των πυρηνικών και στον ρόλο του ΔΟΑΕ
Συνεργασία SUNEL – OMNIPOL για έργα καθαρής ενέργειας στην Κεντρική Ευρώπη
Αρναούτογλου: ΑΠΕ με κανόνες και κοινωνική συναίνεση – Όχι σε εκπτώσεις για τη φύση και τις τοπικές κοινωνίες
Η Αυστραλία θα δημιουργήσει απόθεμα ενός δισεκατομμυρίου λίτρων καυσίμων
2,5 εκατ. ευρώ για την χρηματοδότηση της ενεργειακής αναβάθμισης και υποδομών προσβασιμότητας στο Δημαρχείο Εορδαίας
Από τα Ιωάννινα ξεκινά ο ΔΕΗ Tour of Hellas 2026 με τερματισμό του 1ου ετάπ στο Αγρίνιο
Ντ. Τραμπ: Αναστολή της αμερικανικής στρατιωτικής επιχείρησης συνοδείας πλοίων στα Στενά του Ορμούζ
ΣΥΦΩΕΛ: Άμεσες τεκμηριωμένες νομικές παρεμβάσεις σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο για περικοπές, μηδενικές και αρνητικές τιμές
Eurostat: Σταθερές οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας των νοικοκυριών στην ΕΕ το 2025
H Κρ. Λαγκάρντ προειδοποιεί για τη «μη βιώσιμη» εξάρτηση της Ευρώπης από τα ορυκτά καύσιμα
Στο ΔΣ του αμερικανικού Ινστιτούτου Έρευνας Ηλεκτρικής Ενέργειας ο CEO της ΔΕΗ Γεώργιος Στάσσης
Φον ντερ Λάιεν: «Έτοιμη για όλα τα σενάρια η ΕΕ» όσον αφορά τους αμερικανικούς δασμούς
27 Εθνικοί Κόμβοι για την προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή στο πλαίσιο της Αποστολής της ΕΕ για το ΚΛΙΜΑ: γνωρίστε τον Ελληνικό Κόμβο
Γιάννης Τριήρης: Ψεύτικες αλήθειες
Ρευματοκλοπές: «Φωτιά» τα νέα πρόστιμα από τον Απρίλιο - Ποιοι πληρώνουν έως και τα διπλάσια
Οικιακές συσκευές: Ο ανταγωνισμός από την Κίνα οδηγεί σε αποπληθωρισμό της αγορά
Η πιο σημαντική εργασία πριν ανοίξετε το κλιματιστικό σας αυτό το καλοκαίρι
NYT: Το ποντάρισμα της Κίνας στην αιολική ενέργεια αποδίδει
Η Ελληνική Τσιμεντοβιομηχανία Πρωταγωνιστής στην Πράσινη Μετάβαση
Άνοδος της θερμοκρασίας και μεταφορά σκόνης από τη Σαχάρα
FixItBnB: Νέα υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης για καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης από τη ΔΕΗ
Συμμετοχή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στο 9ο Περιβαλλοντικό Συνέδριο Μακεδονίας
Η πρώτη ομάδα ομιλητών για το 11ο Συμπόσιο Ενεργειακής Μετάβασης της ΗΑΕΕ στην Αθήνα
Η LG Electronics ενισχύει τη θέση της στην ευρωπαϊκή αγορά οικιακών αντλιών θερμότητας
Θερινή Ακαδημία 2026 Drill Baby Drill: Το Τέλος ή η Επανεκκίνηση της Ενεργειακής Μετάβασης;
Newsroom
Τετάρτη, 06/05/2026 - 14:13

Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (IHU) & οι Εκδόσεις Σάκκουλα συνδιοργανώνουν Θερινή Ακαδημία, στην Αθήνα, από τις 29 Ιουνίου έως τις 3 Ιουλίου 2026, με αντικείμενο μία από τις πλέον επίκαιρες, κρίσιμες και σύνθετες θεματικές της εποχής: τη σχέση μεταξύ ενεργειακής ασφάλειας, υδρογονανθράκων και πράσινης μετάβασης.

Σε ένα διεθνές περιβάλλον όπου η παγκόσμια ενεργειακή πολιτική επανακαθορίζεται υπό την πίεση γεωπολιτικών εντάσεων, κλιματικής κρίσης και μεταβαλλόμενων οικονομικών προτεραιοτήτων, το σύνθημα «Drill Baby Drill» επανέρχεται δυναμικά στο δημόσιο διάλογο και το ερώτημα τίθεται εκ νέου: βρισκόμαστε μπροστά στο τέλος της ενεργειακής μετάβασης ή σε μια αναγκαία επανεκκίνησή της με νέους όρους; Αποτελεί άραγε ένδειξη οπισθοδρόμησης από τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης ή προάγγελο μιας νέας, ρεαλιστικής φάσης της ενεργειακής μετάβασης;

Μην χάσετε την ευκαιρία να συμμετάσχετε σε μια κορυφαία ακαδημαϊκή διοργάνωση που τοποθετείται στην αιχμή του διεθνούς ενεργειακού διαλόγου. Η Θερινή Ακαδημία 2026 υπό τη συνδιοργάνωση IHU – Εκδόσεις Σάκκουλα, αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία εμβάθυνσης, δικτύωσης και ουσιαστικής συμμετοχής στη συζήτηση για το μέλλον της ενεργειακής μετάβασης. Από τις 29 Ιουνίου έως τις 3 Ιουλίου 2026, στην Αθήνα, η επιστήμη, η πολιτική και η αγορά συναντώνται σε ένα δυναμικό φόρουμ ανταλλαγής γνώσης και προβληματισμού. Εξασφαλίστε τη θέση σας και γίνετε μέρος του διαλόγου που διαμορφώνει τη νέα ενεργειακή εποχή.

Η Θερινή Ακαδημία 2026 φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα διεπιστημονικό φόρουμ προβληματισμού και ανταλλαγής απόψεων, φέρνοντας σε διάλογο: Καθηγητές και ερευνητές από τα πεδία της Γεωπολιτικής, του Δικαίου και της Οικονομίας της Ενέργειας, Στελέχη της αγοράς και της βιομηχανίας ενέργειας, Εκπροσώπους θεσμικών και ρυθμιστικών αρχών.

Θεματικοί Άξονες

Η Θερινή Ακαδημία αναπτύσσεται γύρω από τέσσερις κεντρικούς άξονες:

1. Drill Baby Drill vs Transition: Μύθος ή Πραγματικότητα;

Ανάλυση της επανεμφάνισης του δόγματος εντατικοποίησης των εξορύξεων έναντι της επιταχυνόμενης μετάβασης σε καθαρές μορφές ενέργειας. Πρόκειται για πραγματική στροφή πολιτικής ή για ρητορική αναπροσαρμογή στο πλαίσιο της ενεργειακής ασφάλειας;

2. Υδρογονάνθρακες το 2026: Από το “phase-out” στο “phase-realism”

Επανεκτίμηση της θέσης των υδρογονανθράκων στο παγκόσμιο ενεργειακό μείγμα. Πώς μεταβαίνουμε από τη λογική της πλήρους απεξάρτησης (phase-out) σε μια πιο ρεαλιστική προσέγγιση (phase-realism); Ποιες είναι οι νομικές, οικονομικές και επενδυτικές συνέπειες;

3. Η Μετάβαση στην Πράξη: Υδρογόνο, ΑΠΕ και το Όραμα της Αειφορίας

Εστίαση στις τεχνολογικές και κανονιστικές εξελίξεις που διαμορφώνουν τη νέα ενεργειακή πραγματικότητα: Υδρογόνο και νέα καύσιμα, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), Αποθήκευση ενέργειας, Βιώσιμη ανάπτυξη, καινοτομία και πράσινες επενδύσεις

4. Η Νέα Ενεργειακή Τάξη Πραγμάτων – Όταν η Ενέργεια Ανασχεδιάζει τον Γεωπολιτικό Χάρτη

  • Διερεύνηση της σύνδεσης ενέργειας και γεωπολιτικής: ενεργειακή διπλωματία, συμμαχίες, αυτονομία η θέση της Ευρώπης στο παγκόσμιο ενεργειακό σύστημα

Θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης χορηγούμενες από το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος και τις Εκδόσεις Σάκκουλα.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΡΙΝΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ

