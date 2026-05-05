Η πρώτη ομάδα ομιλητών για το 11ο Συμπόσιο Ενεργειακής Μετάβασης της ΗΑΕΕ στην Αθήνα

Το συμπόσιο, με κεντρικό θέμα «Strategic Energy Shifts: Policies and Politics in Transition», επικεντρώνεται στις γεωπολιτικές αλλαγές, τις ενεργειακές πολιτικές και την επιτάχυνση των επενδύσεων.
Η πρώτη ομάδα ομιλητών που ανακοινώθηκε περιλαμβάνει ένα μείγμα στρατηγικών υπευθύνων χάραξης πολιτικής, στελεχών της αγοράς και ακαδημαϊκών, με έμφαση σε:
- Στρατηγική και Πολιτική: Ειδικοί που θα αναλύσουν το πλαίσιο του EU Green Deal και REPowerEU.
- Βιομηχανικά Στελέχη: Ηγέτες της ενέργειας που θα συζητήσουν για την απανθρακοποίηση και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
- Ακαδημαϊκούς και Ερευνητές: Εμπειρογνώμονες που θα παρουσιάσουν έρευνες για τις αγορές άνθρακα και τη χρηματοδότηση της μετάβασης.
Σημαντικές Πληροφορίες:
- Ημερομηνίες: 25-27 Μαΐου 2026.
- Τοποθεσίες:
- 25 Μαΐου: ALBA Graduate Business School (Ακαδημαϊκές συνεδρίες).
- 26–27 Μαΐου: Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή στην Κηφισιά (Plenary Sessions).
Το συμπόσιο στοχεύει να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ της υψηλού επιπέδου στρατηγικής και της αποφασιστικής εκτέλεσης πολιτικής, εν μέσω έντονων γεωπολιτικών ανακατατάξεων.