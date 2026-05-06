Κυρ. Μητσοτάκης: Στα Στενά του Ορμούζ πρέπει να επιστρέψουμε στο προηγούμενο status quo
06/05/2026 - 15:56
Η Cyclon υποστηρίζει τον Παγκόσμιο Πρωταθλητή Matteo Fontana στο Ράλλυ Πορτογαλίας
06/05/2026 - 15:42
Θερινή Ακαδημία 2026 Drill Baby Drill: Το Τέλος ή η Επανεκκίνηση της Ενεργειακής Μετάβασης;
06/05/2026 - 14:13
ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ: Επιστολή-Αίτημα προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας
06/05/2026 - 14:11
Περιφέρεια Αττικής: Προγραμματική σύμβαση για αναβάθμιση δημόσιων χώρων και κτηρίων στον Δήμο Νίκαιας – Ρέντη, ύψους 2,11 εκατ. ευρώ
06/05/2026 - 14:26
Στρατηγική συνεργασία ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ-ΕΜΠ: Νέος κύκλος αιτήσεων για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα "Διαχείριση Έργων Υποδομών και Κατασκευών"
06/05/2026 - 14:09
Η Ελλάδα επαναβεβαίωσε τη δέσμευσή της στη μη διάδοση των πυρηνικών και στον ρόλο του ΔΟΑΕ
06/05/2026 - 13:35
Συνεργασία SUNEL – OMNIPOL για έργα καθαρής ενέργειας στην Κεντρική Ευρώπη
06/05/2026 - 13:24
Αρναούτογλου: ΑΠΕ με κανόνες και κοινωνική συναίνεση – Όχι σε εκπτώσεις για τη φύση και τις τοπικές κοινωνίες
06/05/2026 - 12:50
Η Αυστραλία θα δημιουργήσει απόθεμα ενός δισεκατομμυρίων λίτρων καυσίμων
06/05/2026 - 12:19
2,5 εκατ. ευρώ για την χρηματοδότηση της ενεργειακής αναβάθμισης και υποδομών προσβασιμότητας στο Δημαρχείο Εορδαίας
06/05/2026 - 11:39
Από τα Ιωάννινα ξεκινά ο ΔΕΗ Tour of Hellas 2026 με τερματισμό του 1ου ετάπ στο Αγρίνιο
06/05/2026 - 11:18
Ντ. Τραμπ: Αναστολή της αμερικανικής στρατιωτικής επιχείρησης συνοδείας πλοίων στα Στενά του Ορμούζ
06/05/2026 - 10:42
ΣΥΦΩΕΛ: Άμεσες τεκμηριωμένες νομικές παρεμβάσεις σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο για περικοπές, μηδενικές και αρνητικές τιμές
06/05/2026 - 10:05
Eurostat: Σταθερές οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας των νοικοκυριών στην ΕΕ το 2025
06/05/2026 - 09:36
H Κρ. Λαγκάρντ προειδοποιεί για τη «μη βιώσιμη» εξάρτηση της Ευρώπης από τα ορυκτά καύσιμα
06/05/2026 - 09:22
Στο ΔΣ του αμερικανικού Ινστιτούτου Έρευνας Ηλεκτρικής Ενέργειας ο CEO της ΔΕΗ Γεώργιος Στάσσης
06/05/2026 - 09:06
Φον ντερ Λάιεν: «Έτοιμη για όλα τα σενάρια η ΕΕ» όσον αφορά τους αμερικανικούς δασμούς
06/05/2026 - 08:49
27 Εθνικοί Κόμβοι για την προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή στο πλαίσιο της Αποστολής της ΕΕ για το ΚΛΙΜΑ: γνωρίστε τον Ελληνικό Κόμβο
06/05/2026 - 08:18
Γιάννης Τριήρης: Ψεύτικες αλήθειες
06/05/2026 - 08:11
Ρευματοκλοπές: «Φωτιά» τα νέα πρόστιμα από τον Απρίλιο - Ποιοι πληρώνουν έως και τα διπλάσια
06/05/2026 - 08:08
Οικιακές συσκευές: Ο ανταγωνισμός από την Κίνα οδηγεί σε αποπληθωρισμό της αγορά
06/05/2026 - 08:00
Η πιο σημαντική εργασία πριν ανοίξετε το κλιματιστικό σας αυτό το καλοκαίρι
06/05/2026 - 06:33
NYT: Το ποντάρισμα της Κίνας στην αιολική ενέργεια αποδίδει
06/05/2026 - 06:33
Η Ελληνική Τσιμεντοβιομηχανία Πρωταγωνιστής στην Πράσινη Μετάβαση
05/05/2026 - 15:26
Άνοδος της θερμοκρασίας και μεταφορά σκόνης από τη Σαχάρα
05/05/2026 - 14:32
FixItBnB: Νέα υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης για καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης από τη ΔΕΗ
05/05/2026 - 14:34
Συμμετοχή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στο 9ο Περιβαλλοντικό Συνέδριο Μακεδονίας
05/05/2026 - 14:26
Η πρώτη ομάδα ομιλητών για το 11ο Συμπόσιο Ενεργειακής Μετάβασης της ΗΑΕΕ στην Αθήνα
05/05/2026 - 14:09
Η LG Electronics ενισχύει τη θέση της στην ευρωπαϊκή αγορά οικιακών αντλιών θερμότητας
Περιφέρεια Αττικής: Προγραμματική σύμβαση για αναβάθμιση δημόσιων χώρων και κτηρίων στον Δήμο Νίκαιας – Ρέντη, ύψους 2,11 εκατ. ευρώ
Newsroom
Τετάρτη, 06/05/2026 - 14:26

Τις προγραμματικές συμβάσεις για την υλοποίηση δύο σημαντικών αναπλάσεων στον Δήμο Νίκαιας – Ρέντη, συνολικού προϋπολογισμού 2,11 εκατ. ευρώ πλέον ΦΠΑ, υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς μαζί με τον Δήμαρχο Κωνσταντίνο Μαραγκάκη, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας.

Η πρώτη προγραμματική σύμβαση αφορά στην αναβάθμιση των Πάρκων «Καβάφη» και «Ειρήνη», συνολικής έκτασης 11,5 στρεμμάτων, με τη δημιουργία ασφαλών χώρων αναψυχής, άθλησης και ευεξίας για επισκέπτες κάθε ηλικίας, μέσα από την αναβάθμιση του πρασίνου, του αστικού εξοπλισμού και των παιδικών χαρών τους. Οι παρεμβάσεις θα εξασφαλίζουν την πλήρη προσβασιμότητα από ΑμεΑ και άτομα με κινητικά προβλήματα. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 1,4 εκατ. ευρώ πλέον ΦΠΑ και χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής.

Η δεύτερη σύμβαση αφορά στην ανακατασκευή υπάρχοντος δημοτικού κτιρίου επί της οδού Κικινίου 14, με στόχο την εγκατάσταση του ΚΑΠΗ Νίκαιας στο ισόγειο και τη μετεγκατάσταση Δημοτικού Ωδείου στον 1ο όροφο του κτηρίου – έργα που χρηματοδοτούνται αντιστοίχως με 366.000 ευρώ από το Περιφερειακό Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027» και 347.000 ευρώ από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής.

«Η αναβάθμιση των ανοικτών δημόσιων χώρων και των υποδομών που εξυπηρετούν την κοινωνική συνοχή, τον πολιτισμό και την εκπαίδευση, αποτελούν μέρος του συνολικού σχεδιασμού μας για καλύτερη ποιότητα ζωής, περισσότερη ασφάλεια, προσβασιμότητα και λειτουργικότητα σε κάθε γειτονιά» δήλωσε ο κ. Χαρδαλιάς και πρόσθεσε: «Μαζί με τον άξιο Δήμαρχο Νίκαιας – Ρέντη, Κωνσταντίνο Μαραγκάκη, προχωράμε βήμα-βήμα σε ουσιαστικά έργα που αλλάζουν την εικόνα της πόλης και βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών: από τις αναπλάσεις των πάρκων και την αξιοποίηση δημοτικών υποδομών, μέχρι το μεγάλο έργο στο πρώην Νεκροταφείο Νεάπολης, τις νέες σχολικές μονάδες, την αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων και – το βασικότερο – τα κρίσιμα αντιπλημμυρικά έργα, προϋπολογισμού 25 εκατ. ευρώ. Για εμάς, κάθε παρέμβαση έχει κοινωνικό πρόσημο και αναπτυξιακό αποτύπωμα. Συνεχίζουμε με πράξεις, όχι λόγια, επενδύοντας σε σύγχρονους, ανθρώπινους και ανθεκτικούς Δήμους, όπως αξίζουν στους πολίτες τους».

Από πλευράς του, ο κ. Μαραγκάκης δήλωσε: «Η συνεργασία μας με τον Περιφερειάρχη Νίκο Χαρδαλιά, αποτυπώνεται στην υπογραφή των προγραμματικών συμβάσεων για την υλοποίηση αυτών των δύο σημαντικών παρεμβάσεων.
Μέσα από αυτές προχωρούμε στη δημιουργία σύγχρονων, ασφαλών και λειτουργικών χώρων αναψυχής, άθλησης και ευεξίας για όλες τις ηλικίες, με στόχο την ουσιαστική αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος και τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, με έναν ολοκληρωμένο και βιοκλιματικό σχεδιασμό.
Παράλληλα, εξασφαλίστηκε η χρηματοδότηση για την ανακατασκευή του δημοτικού κτιρίου στην οδό Κινικίου και η δημιουργία ΚΑΠΗ, καθώς και σύγχρονων χώρων πολιτιστικών δραστηριοτήτων με πρόβλεψη λειτουργίας Δημοτικού Ωδείου, ενισχύοντας ουσιαστικά τις κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές της περιοχής.
Ευχαριστώ θερμά τον Περιφερειάρχη Αττικής Νίκο Χαρδαλιά για τη σταθερή συνεργασία και τη στήριξή του στην υλοποίηση έργων που έχουν ουσιαστικό και άμεσο αποτύπωμα στην ποιότητα ζωής των πολιτών και στη συνολική αναβάθμιση της πόλης μας».

Στην υπογραφή των προγραμματικών συμβάσεων παραβρέθηκε η Διευθύντρια Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Αττικής, Μαίρη Μίσκα.

