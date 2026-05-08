GRICE 2026: Στην Αθήνα το κορυφαίο Διεθνές Συνέδριο για την Πράσινη Καινοτομία και την Κυκλική Οικονομία
08/05/2026 - 15:41
Μ. Χρυσοχοΐδης: Έρχεται πλήρης απαγόρευση των ηλεκτρικών πατινιών για ανηλίκους
08/05/2026 - 15:25
GREEN TANK: Τάσεις στην κατανάλωση & τις εισαγωγές ορυκτού αερίου – Απρίλιος 2026
08/05/2026 - 14:46
Νέο μέλος στο Δ.Σ. του ENTSO-E η Διευθύντρια Κλάδου Ευρωπαϊκών & Περιφερειακών Σχέσεων του ΑΔΜΗΕ, κ. Άλκηστη Φλώρου
08/05/2026 - 14:08
Η 56η «Ημέρα Καριέρας» της ΔΥΠΑ στον Πειραιά για τη Γαλάζια Οικονομία με περισσότερες από 900 θέσεις εργασίας
08/05/2026 - 14:02
Copernicus: Η επιστροφή του Ελ Νίνιο θα κάνει το 2027 την πιο καυτή χρονιά στα χρονικά
08/05/2026 - 13:23
Κ. Πιερρακάκης: Σε διαβούλευση την επόμενη εβδομάδα το ν/σ με όλα τα μέτρα στήριξης και ο συμπληρωματικός προϋπολογισμός ύψους 800 εκατ. ευρώ
08/05/2026 - 13:18
Πρόγραμμα Υποτροφιών HELLENiQ ENERGY: Παράταση έως τις 25 Μαΐου για τις αιτήσεις μεταπτυχιακών σπουδών
08/05/2026 - 13:03
Μεγάλη δασική πυρκαγιά στην απαγορευμένη ζώνη του Τσερνόμπιλ μετά την πτώση drone
08/05/2026 - 12:28
Η Ευρωπαϊκή Ένωση χορηγεί πάνω από 1 δισ. ευρώ σε ευρωπαϊκά έργα υδρογόνου για να επιταχύνει την καθαρή μετάβαση
08/05/2026 - 11:36
Υπουργείο Μεταφορών: Πλήρης ανανέωση στόλου με 1.700 σύγχρονα λεωφορεία στις συγκοινωνίες
08/05/2026 - 10:30
Επαναπιστοποίηση ISO 50001 για το σύνολο των εγκαταστάσεων της Lidl Ελλάς
08/05/2026 - 10:03
Χρυσοχοΐδης για Ηλεκτρικά Πατίνια: Απαιτείται συνολικός σχεδιασμός σε συνεργασία με το Υπουργείο Μεταφορών
08/05/2026 - 09:26
Fitch: Εύσημα στην Ελλάδα για τα στοχευμένα μέτρα στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων λόγω του αυξημένου ενεργειακού κόστους
08/05/2026 - 08:39
Ιταλία – Ελλάδα: Συνάντηση Urso – Παπαστεργίου για την ενίσχυση της ψηφιακής γέφυρας στη Μεσόγειο και των υποθαλάσσιων υποδομών
08/05/2026 - 08:18
Γιάννης Τριήρης: Η Ευρώπη στη μέγγενη του Τραμπ και της δικής της αδράνειας
08/05/2026 - 08:04
Ρεύμα: Η άνοδος του φυσικού αερίου ανεβάζει ξανά τη χονδρική τιμή- Ξεπέρασε τα 120 ευρώ
08/05/2026 - 08:02
Motor Oil: Επιφυλάξεις για τις αδειοδοτικές απαιτήσεις σε υδρογόνο και βιομεθάνιο
08/05/2026 - 08:00
Αυτές οι 5 οικιακές συσκευές αυξάνουν κρυφά τον λογαριασμό ρεύματος
08/05/2026 - 07:13
Ο «κανόνας των 5.000 δολαρίων» για το κλιματιστικό
08/05/2026 - 07:13
ΡΑΑΕΥ: Αποτελέσματα διαβούλευσης για την τροποποίησης του κανονισμού αδειών φυσικού αερίου για την ένταξη των αδειών προμήθειας υδρογόνου
07/05/2026 - 15:41
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Απόδοση επενδυτικής βαθμίδας από τη Moody's
07/05/2026 - 15:26
Άσκηση αντιρρύπανσης στο λιμάνι Νέας Μηχανιώνας στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Ημερών Θάλασσας
07/05/2026 - 14:55
3η διάσκεψη ακαδημαϊκών κόμβων του ΟΗΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη
07/05/2026 - 14:03
ΥΠΟΙΚ: 774.000 ευρώ για τη βελτίωση της καθημερινότητας και υποδομών με χρηματοδότηση από το Ειδικό Πρόγραμμα ΔΑΜ
07/05/2026 - 13:47
Η AVIN στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών που νοσούν
07/05/2026 - 12:50
Αλ .Μεϊκόπουλος: 2,5 χρόνια χωρίς απόφαση για το LNG στον Βόλο.Για το LNG Θράκης αποφάσισαν σε 8,5 μήνες
07/05/2026 - 12:18
ΕΒΕΠ: «Γέφυρα» επιστροφής ταλέντων το «Rebrain Greece» - Tα επαγγέλματα της επόμενης 10ετίας
07/05/2026 - 11:46
METLEN: Δυναμική εκκίνηση στο 2026 με επιτάχυνση του στρατηγικού μετασχηματισμού
07/05/2026 - 10:51
TITAN: Πολύ δυναμικό ξεκίνημα του έτους με ισχυρή αύξηση της κερδοφορίας
07/05/2026 - 10:18

Υπουργείο Μεταφορών: Πλήρης ανανέωση στόλου με 1.700 σύγχρονα λεωφορεία στις συγκοινωνίες

Παρασκευή, 08/05/2026 - 10:30
Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών πρόκειται για μια δομική αναβάθμιση του συστήματος μεταφορών, με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και εξασφαλισμένη χρηματοδότηση.

Μέχρι το 2028, ο ενεργός στόλος των δημόσιων οδικών συγκοινωνιών θα ξεπεράσει τα 2.000 οχήματα, εκ των οποίων περίπου 1.700 θα είναι καινούργια λεωφορεία, σηματοδοτώντας μια ουσιαστική και σε βάθος ανανέωση του στόλου.

Σήμερα, εκτελούνται δρομολόγια με περίπου 1.250 οχήματα, καλύπτοντας το σύνολο του δικτύου. Από αυτά, 871 είναι ήδη καινούργια.

Τον ερχόμενο μήνα μπαίνουν στη δράση ακόμη 205 νέα οχήματα (125 ηλεκτρικά, 13 CNG IVECO και 67 CNG Menarini), ανεβάζοντας τον αριθμό των καινούργιων οχημάτων σε 1.076. Η ενίσχυση αυτή δεν είναι μεμονωμένη κίνηση, αλλά κομμάτι του βασικού σχεδιασμού του υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών για την ανανέωση του συνόλου του στόλου λεωφορείων.

Έως τα τέλη του 2026, η ενίσχυση θα συνεχιστεί με επιπλέον 201 νέα οχήματα, εκ των οποίων 120 ηλεκτρικά μέσω leasing και 81 λεωφορεία από ιδιώτες, με την παραχώρηση επιπλέον 12 περιαστικών γραμμών. Ταυτόχρονα στο διάστημα αυτό, αποσύρονται όλα τα οχήματα παλαιότερης τεχνολογίας Euro 2.
Ως αποτέλεσμα, ο αριθμός των καινούργιων οχημάτων θα ανέρχεται σε 1.277 έως το τέλος αυτού του χρόνου.

Εγκρίθηκαν χρηματοδοτήσεις για επιπλέον 396 νέα οχήματα την επόμενη διετία

Έως το 2028, προβλέπεται πρόσθετη ανανέωση του στόλου με 396 σύγχρονα οχήματα, μέσα από συνδυασμό ευρωπαϊκών και εθνικών χρηματοδοτήσεων (ΕΣΠΑ, Modernization Fund, Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο), με συνολικούς πόρους που ξεπερνούν τα 290 εκατ. ευρώ.

  • 130 οχήματα μέσω ΕΣΠΑ, με προϋπολογισμό 108 εκατ. ευρώ
  • 150 οχήματα μέσω του Modernization Fund, με προϋπολογισμό 96 εκατ. ευρώ
  • 116 οχήματα μέσω του Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου, με προϋπολογισμό 86 εκατ. ευρώ

Με την ολοκλήρωση του σχεδιασμού του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ο συνολικός αριθμός του ενεργού στόλου το 2028 θα ανέρχεται σε 2.000 οχήματα, τα 1.673 εκ των οποίων θα είναι καινούργια, «σηματοδοτώντας μια ολική αναβάθμιση του στόλου, με έμφαση στην ηλεκτροκίνηση, τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και τη βελτίωση της καθημερινής εξυπηρέτησης των πολιτών» δηλώνουν οι ίδιες πηγές.

