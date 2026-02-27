Αύξηση προϋπολογισμού και παράταση στο «Κινούμαι Ηλεκτρικά»

Οι νέοι πόροι κατευθύνονται στις επιδοτήσεις οχημάτων νομικών προσώπων (κατηγορία Β) και ποδηλάτων φυσικών προσώπων (Κατηγορία Α). Η νέα κατανομή του προϋπολογισμού έχει ως εξής:
Κατηγορία Ωφελούμενου
Δημόσια Δαπάνη
(σε €)
Κατηγορία Α σύνολο
37.100.000
Κατηγορία Α – αυτοκίνητα Μ1-Ν1 και οχήματα L1e-L7e
35.000.000
Κατηγορία Α – ηλεκτρικά ποδήλατα
2.100.000
Κατηγορία Β σύνολο
22.900.000
Κατηγορία Β – αυτοκίνητα Μ1-Ν1 και οχήματα L1e-L7e
22.630.000
Κατηγορία Β – ηλεκτρικά ποδήλατα
270.000
Επιπλέον, παρατείνεται για τρεις (3) μήνες, έως 30 Ιουνίου 2026, η προθεσμία υποβολής νέων αιτήσεων. Η προθεσμία αυτή μπορεί να συντμηθεί σε περίπτωση που οι πόροι της δράσης εξαντληθούν νωρίτερα.
Πρόθεση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών είναι η αδιάλειπτη συνέχιση της δράσης «Κινούμαι Ηλεκτρικά» εντός του 2026 με νέους χρηματοδοτικούς πόρους.