ΡΑΑΕΥ: Αποτελέσματα διαβούλευσης για την τροποποίησης του κανονισμού αδειών φυσικού αερίου για την ένταξη των αδειών προμήθειας υδρογόνου
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Απόδοση επενδυτικής βαθμίδας από τη Moody's
Άσκηση αντιρρύπανσης στο λιμάνι Νέας Μηχανιώνας στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Ημερών Θάλασσας
3η διάσκεψη ακαδημαϊκών κόμβων του ΟΗΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη
ΥΠΟΙΚ: 774.000 ευρώ για τη βελτίωση της καθημερινότητας και υποδομών με χρηματοδότηση από το Ειδικό Πρόγραμμα ΔΑΜ
Η AVIN στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών που νοσούν
Αλ .Μεϊκόπουλος: 2,5 χρόνια χωρίς απόφαση για το LNG στον Βόλο.Για το LNG Θράκης αποφάσισαν σε 8,5 μήνες
ΕΒΕΠ: «Γέφυρα» επιστροφής ταλέντων το «Rebrain Greece» - Tα επαγγέλματα της επόμενης 10ετίας
METLEN: Δυναμική εκκίνηση στο 2026 με επιτάχυνση του στρατηγικού μετασχηματισμού
TITAN: Πολύ δυναμικό ξεκίνημα του έτους με ισχυρή αύξηση της κερδοφορίας
Ντ. Τραμπ: Πολύ πιθανή η σύναψη συμφωνίας με το Ιράν
Το Green Tank στο πρώτο Ελληνικό Φόρουμ για τα Θαλάσσια Λιβάδια
Μπαχρέιν και ΗΑΕ ζητούν αποφασιστική απάντηση του ΣΑ του ΟΗΕ στις ιρανικές επιθέσεις - Άρση ναυτικού αποκλεισμού ζητεί το Ιράν
ΑΔΜΗΕ: Η Ελένη Μουστακίδου νέα Επικεφαλής Μονάδας Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων
Οι παραστάσεις του Εθνικού Θεάτρου «ταξίδεψαν» με την ενέργεια της ΔΕΗ
Ερώτηση Β. Γιόγιακα για τη στήριξη των επενδύσεων σε ΑΠΕ και τη μείωση απωλειών εσόδων
Γιάννης Τριήρης: Όνειρο θερινής νυκτός η απόκτηση στέγης
Κτίρια: Προειδοποιήσεις για πίεση στο στεγαστικό από τη νέα οδηγία της ΕΕ
ΔΕΣΦΑ: Αντίστροφη μέτρηση για την «πρεμιέρα» του αγωγού Δυτικής Μακεδονίας
Ποιες συσκευές δεν πρέπει ποτέ να μπαίνουν σε πολύπριζο
Δημοφιλής τουριστικός προορισμός βυθίζεται τόσο γρήγορα που φαίνεται από το διάστημα
Κυρ. Μητσοτάκης: Στα Στενά του Ορμούζ πρέπει να επιστρέψουμε στο προηγούμενο status quo
Η Cyclon υποστηρίζει τον Παγκόσμιο Πρωταθλητή Matteo Fontana στο Ράλλυ Πορτογαλίας
Θερινή Ακαδημία 2026 Drill Baby Drill: Το Τέλος ή η Επανεκκίνηση της Ενεργειακής Μετάβασης;
ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ: Επιστολή-Αίτημα προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Περιφέρεια Αττικής: Προγραμματική σύμβαση για αναβάθμιση δημόσιων χώρων και κτηρίων στον Δήμο Νίκαιας – Ρέντη, ύψους 2,11 εκατ. ευρώ
Στρατηγική συνεργασία ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ-ΕΜΠ: Νέος κύκλος αιτήσεων για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα "Διαχείριση Έργων Υποδομών και Κατασκευών"
Η Ελλάδα επαναβεβαίωσε τη δέσμευσή της στη μη διάδοση των πυρηνικών και στον ρόλο του ΔΟΑΕ
Συνεργασία SUNEL – OMNIPOL για έργα καθαρής ενέργειας στην Κεντρική Ευρώπη
Αρναούτογλου: ΑΠΕ με κανόνες και κοινωνική συναίνεση – Όχι σε εκπτώσεις για τη φύση και τις τοπικές κοινωνίες
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Newsroom
Πέμπτη, 07/05/2026 - 09:43
Το Green Tank συμμετείχε ενεργά στο πρώτο Ελληνικό Φόρουμ για τα Θαλάσσια Λιβάδια, που πραγματοποιήθηκε στο Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος στην Αθήνα από τις 28 έως τις 30 Απριλίου 2026, συμβάλλοντας στον διάλογο για την προστασία και αποκατάσταση των λιβαδιών Ποσειδωνίας (Posidonia oceanica), ενός από τα σημαντικότερα οικοσυστήματα της Μεσογείου.

Το Φόρουμ αποτέλεσε έναν σημαντικό χώρο συνάντησης μεταξύ της επιστημονικής κοινότητας, θεσμικών φορέων, εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και επιχειρήσεων, με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας και την ανάδειξη λύσεων για τη διατήρηση των θαλάσσιων λιβαδιών.

Η συμβολή του Green Tank επικεντρώθηκε στην αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου Interreg Euro-MED ARTEMIS, αναδεικνύοντας την ανάγκη για πιο συνεκτικές πολιτικές και αποτελεσματικά εργαλεία για την αποκατάσταση της Ποσειδωνίας.

Συγκεκριμένα, τη δεύτερη ημέρα του Φόρουμ, η Δήμητρα Σύρου συμμετείχε στη συζήτηση με θέμα «Κοινωνική Συμμετοχή, Αντίκτυπος & Δράσεις της Κοινωνίας των Πολιτών». Στο πλαίσιο αυτό παρουσίασε πρόταση πολιτικής για την προώθηση στην πράξη της αποκατάστασης των λιβαδιών Ποσειδωνίας, η οποία συνδιαμορφώθηκε με το Εργαστήριο Οικολογίας Θαλάσσιων Αγγειόσπερμων του Ινστιτούτου Ωκεανογραφίας του Ελληνικού Κέντρου Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ), αξιοποιώντας ερευνητικά δεδομένα, καθώς και μέσα από συνεργασία, ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών, αρμόδιων αρχών, εμπλεκόμενων φορέων και επιμέρους δρώντων της κοινωνίας των πολιτών.

Η συνεδρία, υπό τον συντονισμό του Δρ. Simon Karythis (Ionian Environment Foundation) και της Δάφνης Μάντζιου (Argosaronic Environment Foundation), περιλάμβανε επίσης παρεμβάσεις της Ηλέκτρας Αθηναίου (iSea), του Τάσου Ρόδη (Καθετή), του Δρ. Ιωάννη Κεραμιδά (Cyclades Preservation Fund), του Βαγγέλη Παράβα (WWF Ελλάς) και της Christina Archer (Sustainable Sailing Greece), με επίκεντρο την προστασία και αποκατάσταση των θαλάσσιων λιβαδιών μέσα από επιστήμη, κοινότητες και συνεργασίες.

Την τρίτη ημέρα, το Green Tank συνέβαλε στη συνδιοργάνωση κλειστής συνάντησης εργασίας με αντικείμενο τη θεσμική ενίσχυση για την προστασία της Ποσειδωνίας. Στη συνάντηση στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι από αρμόδιες υπηρεσίες και Υπουργεία, δόθηκε έμφαση σε ζητήματα όπως η αγκυροβολία και οι δράσεις αποκατάστασης και αντάλλαξαν απόψεις επί προτάσεων πολιτικής. Η συνάντηση διοργανώθηκεσε συνεργασία με το Cyclades Preservation Fund, το ΕΛΚΕΘΕ και το WWF Ελλάς.

Αργότερα την ίδια ημέρα, η Ιόλη Χριστοπούλου συμμετείχε στη συνεδρία με θέμα «Πηγές και Προτεραιότητες σχετικά με τη Χρηματοδότηση για την Ποσειδωνία»,, συμβάλλοντας στη συζήτηση για τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία και τις ανάγκες υποστήριξης δράσεων προστασίας και αποκατάστασης των θαλάσσιων λιβαδιών (όπως επενδύσεις σε πιστώσεις για την Ποσειδωνία).

Η συνεδρία, υπό τον συντονισμό της Βέρας Αλεξανδροπούλου (Aenaos Thalassa), περιλάμβανε επίσης συμμετοχές από τον Ξενοφώντα Κάππα (Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη & Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου), την Άντζελα Λάζου-Ντιν (Blue Marine Foundation), τον Γιώργο Πρωτόπαπα (Πράσινο Ταμείο), και την Ελένη Γκουρβέλου (Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών Προγραμμάτων ΕΤΠΑ & ΤΣ, Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας) , με επίκεντρο τις πηγές χρηματοδότησης και τις προτεραιότητες για την αποτελεσματική προστασία και αποκατάσταση της Ποσειδωνίας.

Η συμμετοχή στο Φόρουμ ανέδειξε τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ διαφορετικών τομέων, καθώς και την ανάγκη για ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου και της χρηματοδότησης, προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική προστασία των λιβαδιών Ποσειδωνίας στη Μεσόγειο.

Το πρώτο Ελληνικό Φόρουμ για τα Θαλάσσια Λιβάδια (Greek Seagrass Forum) διοργανώθηκε από τους εταίρους του προγράμματος Greek Islands Seagrass Alliance (GISA), που σχεδίασε και συντονίζει το Cyclades Preservation Fund, σε συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ), Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης, το Ionian Environment Foundation, το Argosaronic Environment Foundation και την Aenaos Thalassa. Το πρόγραμμα GISA υποστηρίζεται από το Ίδρυμα Seacology. Το Greek Seagrass Forum υλοποιήθηκε με την αρωγή των προγραμμάτων Interreg Euro–MED ARTEMIS / The Green Tank και Mediterranean Blue Forests / WWF Greece, σε συνεργασία με το Institut français de Grèce – Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος.

