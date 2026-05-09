«Auto» ή «On»: Ποια είναι η καλύτερη ρύθμιση για το κλιματιστικό
09/05/2026 - 07:35
Το μεγάλο λάθος στην ανακύκλωση που βλάπτει τους ωκεανούς
09/05/2026 - 07:35
Τεράστια σπατάλη: Στο εμπόριο συσκευές «φτιαγμένες να χαλάσουν»
09/05/2026 - 07:35
GRICE 2026: Στην Αθήνα το κορυφαίο Διεθνές Συνέδριο για την Πράσινη Καινοτομία και την Κυκλική Οικονομία
08/05/2026 - 15:41
Μ. Χρυσοχοΐδης: Έρχεται πλήρης απαγόρευση των ηλεκτρικών πατινιών για ανηλίκους
08/05/2026 - 15:25
GREEN TANK: Τάσεις στην κατανάλωση & τις εισαγωγές ορυκτού αερίου – Απρίλιος 2026
08/05/2026 - 14:46
Νέο μέλος στο Δ.Σ. του ENTSO-E η Διευθύντρια Κλάδου Ευρωπαϊκών & Περιφερειακών Σχέσεων του ΑΔΜΗΕ, κ. Άλκηστη Φλώρου
08/05/2026 - 14:08
Η 56η «Ημέρα Καριέρας» της ΔΥΠΑ στον Πειραιά για τη Γαλάζια Οικονομία με περισσότερες από 900 θέσεις εργασίας
08/05/2026 - 14:02
Copernicus: Η επιστροφή του Ελ Νίνιο θα κάνει το 2027 την πιο καυτή χρονιά στα χρονικά
08/05/2026 - 13:23
Κ. Πιερρακάκης: Σε διαβούλευση την επόμενη εβδομάδα το ν/σ με όλα τα μέτρα στήριξης και ο συμπληρωματικός προϋπολογισμός ύψους 800 εκατ. ευρώ
08/05/2026 - 13:18
Πρόγραμμα Υποτροφιών HELLENiQ ENERGY: Παράταση έως τις 25 Μαΐου για τις αιτήσεις μεταπτυχιακών σπουδών
08/05/2026 - 13:03
Μεγάλη δασική πυρκαγιά στην απαγορευμένη ζώνη του Τσερνόμπιλ μετά την πτώση drone
08/05/2026 - 12:28
Η Ευρωπαϊκή Ένωση χορηγεί πάνω από 1 δισ. ευρώ σε ευρωπαϊκά έργα υδρογόνου για να επιταχύνει την καθαρή μετάβαση
08/05/2026 - 11:36
Υπουργείο Μεταφορών: Πλήρης ανανέωση στόλου με 1.700 σύγχρονα λεωφορεία στις συγκοινωνίες
08/05/2026 - 10:30
Επαναπιστοποίηση ISO 50001 για το σύνολο των εγκαταστάσεων της Lidl Ελλάς
08/05/2026 - 10:03
Χρυσοχοΐδης για Ηλεκτρικά Πατίνια: Απαιτείται συνολικός σχεδιασμός σε συνεργασία με το Υπουργείο Μεταφορών
08/05/2026 - 09:26
Fitch: Εύσημα στην Ελλάδα για τα στοχευμένα μέτρα στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων λόγω του αυξημένου ενεργειακού κόστους
08/05/2026 - 08:39
Ιταλία – Ελλάδα: Συνάντηση Urso – Παπαστεργίου για την ενίσχυση της ψηφιακής γέφυρας στη Μεσόγειο και των υποθαλάσσιων υποδομών
08/05/2026 - 08:18
Γιάννης Τριήρης: Η Ευρώπη στη μέγγενη του Τραμπ και της δικής της αδράνειας
08/05/2026 - 08:04
Ρεύμα: Η άνοδος του φυσικού αερίου ανεβάζει ξανά τη χονδρική τιμή- Ξεπέρασε τα 120 ευρώ
08/05/2026 - 08:02
Motor Oil: Επιφυλάξεις για τις αδειοδοτικές απαιτήσεις σε υδρογόνο και βιομεθάνιο
08/05/2026 - 08:00
Αυτές οι 5 οικιακές συσκευές αυξάνουν κρυφά τον λογαριασμό ρεύματος
08/05/2026 - 07:13
Ο «κανόνας των 5.000 δολαρίων» για το κλιματιστικό
08/05/2026 - 07:13
ΡΑΑΕΥ: Αποτελέσματα διαβούλευσης για την τροποποίησης του κανονισμού αδειών φυσικού αερίου για την ένταξη των αδειών προμήθειας υδρογόνου
07/05/2026 - 15:41
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Απόδοση επενδυτικής βαθμίδας από τη Moody's
07/05/2026 - 15:26
Άσκηση αντιρρύπανσης στο λιμάνι Νέας Μηχανιώνας στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Ημερών Θάλασσας
07/05/2026 - 14:55
3η διάσκεψη ακαδημαϊκών κόμβων του ΟΗΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη
07/05/2026 - 14:03
ΥΠΟΙΚ: 774.000 ευρώ για τη βελτίωση της καθημερινότητας και υποδομών με χρηματοδότηση από το Ειδικό Πρόγραμμα ΔΑΜ
07/05/2026 - 13:47
Η AVIN στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών που νοσούν
07/05/2026 - 12:50
Αλ .Μεϊκόπουλος: 2,5 χρόνια χωρίς απόφαση για το LNG στον Βόλο.Για το LNG Θράκης αποφάσισαν σε 8,5 μήνες
07/05/2026 - 12:18

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Το μεγάλο λάθος στην ανακύκλωση που βλάπτει τους ωκεανούς
Newsroom
Σάββατο, 09/05/2026 - 07:35
Ο νέος χρυσός κανόνας για την ανακύκλωση των πλαστικών μπουκαλιών.

Αν είστε λάτρης της ανακύκλωσης, πιθανότατα γνωρίζετε καλά ότι πρέπει να καθαρίζετε τα δοχεία, να αφαιρείτε ετικέτες και να τα ξεπλένετε πριν τα πετάξετε στον κάδο.

Ωστόσο, ένας κανόνας που πιθανότατα ακολουθείτε εδώ και χρόνια δεν είναι πλέον απαραίτητος - και ίσως μάλιστα να μην βοηθά καθόλου το περιβάλλον.

Για χρόνια μας έλεγαν να αφαιρούμε τα καπάκια από τα πλαστικά μπουκάλια νερού και να τα συμπιέζουμε πριν τα τοποθετήσουμε στον κάδο ανακύκλωσης, ώστε να αποφεύγονται μπλοκαρίσματα στα μηχανήματα επεξεργασίας. Σήμερα όμως αποδεικνύεται ότι καμία από αυτές τις πρακτικές δεν είναι αναγκαία και ενδέχεται να προκαλεί περισσότερα προβλήματα απ’ όσα λύνει.

«Όταν η ανακύκλωση γίνεται πιο εύκολη, αυξάνεται η συμμετοχή», αναφέρει η Association of Plastic Recyclers (APR). «Το υλικό από το καπάκι ανακυκλώνεται. Γιατί να απορρίπτουμε κάτι που μπορεί να αξιοποιηθεί;»

Στο παρελθόν, η βιομηχανία ανακύκλωσης πλαστικών δεν μπορούσε να επεξεργαστεί μπουκάλια με τα καπάκια τους. Έτσι καθιερώθηκε η οδηγία να αφαιρούνται, ώστε να εξασφαλίζεται η ανακύκλωση του μπουκαλιού. Ωστόσο, οι τεχνολογίες συλλογής και επεξεργασίας έχουν βελτιωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια και πλέον αυτό το επιπλέον βήμα δεν χρειάζεται.

Τα καπάκια κατασκευάζονται συνήθως από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE) και πολυπροπυλένιο (PP), υλικά με μεγάλη ζήτηση στις εγχώριες και διεθνείς αγορές ανακύκλωσης. Συνεπώς, η ανακύκλωσή τους μπορεί να αποτελέσει πραγματική βοήθεια για τις μονάδες ανακύκλωσης.

Παράλληλα, η APR αναθεωρεί και τη σύσταση για το πάτημα των μπουκαλιών. Όταν ένα μπουκάλι συμπιέζεται, υπάρχει πιθανότητα να καταλήξει κατά λάθος στη ροή ανακύκλωσης χαρτιού.

«Το βασικό μήνυμα της APR είναι: ΑΔΕΙΑΣΤΕ ΤΟ ΜΠΟΥΚΑΛΙ ΚΑΙ ΞΑΝΑΒΑΛΤΕ ΤΟ ΚΑΠΑΚΙ», επισημαίνει ο οργανισμός. «Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη ροής υλικών σε μονάδες διαλογής, τα πατημένα μπουκάλια μπορεί να ταξινομηθούν λανθασμένα και να οδηγηθούν στο χαρτί. Η διατήρηση του τρισδιάστατου σχήματος βοηθά στη σωστή διαλογή

Ο Floris van Hest, διευθυντής της ολλανδικής περιβαλλοντικής οργάνωσης North Sea Foundation, τονίζει ότι επειδή τα πλαστικά καπάκια συχνά δεν ανακυκλώνονται σωστά, «συγκαταλέγονται στα πέντε απορρίμματα που εντοπίζονται συχνότερα σε παραλίες παγκοσμίως».

Σύμφωνα με ανάλυση της οργάνωσης το 2016, στη βόρεια ακτογραμμή της Ολλανδίας το 80% των καπακιών που βρέθηκαν στις ακτές προερχόταν από συσκευασίες τροφίμων και ποτών, ενώ το 70% ήταν ήδη φθαρμένο. Η φθορά αυτή δείχνει ότι είχαν παραμείνει για μεγάλο διάστημα στη θάλασσα πριν ξεβραστούν στις ακτές. Η έρευνα καταλήγει ότι τα πλαστικά καπάκια όχι μόνο διασπώνται εξαιρετικά αργά, αλλά συγκαταλέγονται και στους πέντε πιο θανατηφόρους ρύπους για τη θαλάσσια ζωή.

Ιδανικά, το να χρησιμοποιούμε επαναχρησιμοποιούμενα μπουκάλια νερού και μεταλλικά καλαμάκια μειώνει την ανάγκη για πλαστικά μιας χρήσης. Ωστόσο, ο σωστός τρόπος ανακύκλωσης ενός πλαστικού μπουκαλιού είναι απλός: ξεπλύνετέ το, ξαναβιδώστε το καπάκι και τοποθετήστε το στον κάδο ανακύκλωσης.

Επικοινωνήστε με τη τοπική μονάδα ανακύκλωσης για να επιβεβαιώσετε ότι διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό επεξεργασίας. Αν όχι, ακολουθήστε τη μέθοδο διαλογής που προτείνει.

Πηγή: realsimple.com

Δημοφιλής τουριστικός προορισμός βυθίζεται τόσο γρήγορα που φαίνεται από το διάστημα
Το Green Tank στο πρώτο Ελληνικό Φόρουμ για τα Θαλάσσια Λιβάδια
Vodafone: 100% των αποβλήτων των καταστημάτων της προς ανακύκλωση
Αυτός είναι ο σωστός τρόπος να ανακυκλώνετε τις μπαταρίες
Πλαστικά μπουκάλια μετατρέπονται σε φάρμακο για τη νόσο του Πάρκινσον
ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ: 250 νέα δέντρα φυτεύονται μέσα από δράση ανακύκλωσης
Παπασταύρου: Στόχος της συνεργασίας μεταξύ ΥΠΕΝ και Τ.Α. είναι η ενίσχυση της ανακύκλωσης και της κυκλικής οικονομίας
Βουλευτές της Νέας Αριστεράς καταγγέλλουν την κυβέρνηση για αποτυχία στην ανακύκλωση
