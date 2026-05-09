Το μεγάλο λάθος στην ανακύκλωση που βλάπτει τους ωκεανούς

Αν είστε λάτρης της ανακύκλωσης, πιθανότατα γνωρίζετε καλά ότι πρέπει να καθαρίζετε τα δοχεία, να αφαιρείτε ετικέτες και να τα ξεπλένετε πριν τα πετάξετε στον κάδο.

Ωστόσο, ένας κανόνας που πιθανότατα ακολουθείτε εδώ και χρόνια δεν είναι πλέον απαραίτητος - και ίσως μάλιστα να μην βοηθά καθόλου το περιβάλλον.

Για χρόνια μας έλεγαν να αφαιρούμε τα καπάκια από τα πλαστικά μπουκάλια νερού και να τα συμπιέζουμε πριν τα τοποθετήσουμε στον κάδο ανακύκλωσης, ώστε να αποφεύγονται μπλοκαρίσματα στα μηχανήματα επεξεργασίας. Σήμερα όμως αποδεικνύεται ότι καμία από αυτές τις πρακτικές δεν είναι αναγκαία και ενδέχεται να προκαλεί περισσότερα προβλήματα απ’ όσα λύνει.

«Όταν η ανακύκλωση γίνεται πιο εύκολη, αυξάνεται η συμμετοχή», αναφέρει η Association of Plastic Recyclers (APR). «Το υλικό από το καπάκι ανακυκλώνεται. Γιατί να απορρίπτουμε κάτι που μπορεί να αξιοποιηθεί;»

Στο παρελθόν, η βιομηχανία ανακύκλωσης πλαστικών δεν μπορούσε να επεξεργαστεί μπουκάλια με τα καπάκια τους. Έτσι καθιερώθηκε η οδηγία να αφαιρούνται, ώστε να εξασφαλίζεται η ανακύκλωση του μπουκαλιού. Ωστόσο, οι τεχνολογίες συλλογής και επεξεργασίας έχουν βελτιωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια και πλέον αυτό το επιπλέον βήμα δεν χρειάζεται.

Τα καπάκια κατασκευάζονται συνήθως από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE) και πολυπροπυλένιο (PP), υλικά με μεγάλη ζήτηση στις εγχώριες και διεθνείς αγορές ανακύκλωσης. Συνεπώς, η ανακύκλωσή τους μπορεί να αποτελέσει πραγματική βοήθεια για τις μονάδες ανακύκλωσης.

Παράλληλα, η APR αναθεωρεί και τη σύσταση για το πάτημα των μπουκαλιών. Όταν ένα μπουκάλι συμπιέζεται, υπάρχει πιθανότητα να καταλήξει κατά λάθος στη ροή ανακύκλωσης χαρτιού.

«Το βασικό μήνυμα της APR είναι: ΑΔΕΙΑΣΤΕ ΤΟ ΜΠΟΥΚΑΛΙ ΚΑΙ ΞΑΝΑΒΑΛΤΕ ΤΟ ΚΑΠΑΚΙ», επισημαίνει ο οργανισμός. «Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη ροής υλικών σε μονάδες διαλογής, τα πατημένα μπουκάλια μπορεί να ταξινομηθούν λανθασμένα και να οδηγηθούν στο χαρτί. Η διατήρηση του τρισδιάστατου σχήματος βοηθά στη σωστή διαλογή.»

Ο Floris van Hest, διευθυντής της ολλανδικής περιβαλλοντικής οργάνωσης North Sea Foundation, τονίζει ότι επειδή τα πλαστικά καπάκια συχνά δεν ανακυκλώνονται σωστά, «συγκαταλέγονται στα πέντε απορρίμματα που εντοπίζονται συχνότερα σε παραλίες παγκοσμίως».

Σύμφωνα με ανάλυση της οργάνωσης το 2016, στη βόρεια ακτογραμμή της Ολλανδίας το 80% των καπακιών που βρέθηκαν στις ακτές προερχόταν από συσκευασίες τροφίμων και ποτών, ενώ το 70% ήταν ήδη φθαρμένο. Η φθορά αυτή δείχνει ότι είχαν παραμείνει για μεγάλο διάστημα στη θάλασσα πριν ξεβραστούν στις ακτές. Η έρευνα καταλήγει ότι τα πλαστικά καπάκια όχι μόνο διασπώνται εξαιρετικά αργά, αλλά συγκαταλέγονται και στους πέντε πιο θανατηφόρους ρύπους για τη θαλάσσια ζωή.

Ιδανικά, το να χρησιμοποιούμε επαναχρησιμοποιούμενα μπουκάλια νερού και μεταλλικά καλαμάκια μειώνει την ανάγκη για πλαστικά μιας χρήσης. Ωστόσο, ο σωστός τρόπος ανακύκλωσης ενός πλαστικού μπουκαλιού είναι απλός: ξεπλύνετέ το, ξαναβιδώστε το καπάκι και τοποθετήστε το στον κάδο ανακύκλωσης.

Επικοινωνήστε με τη τοπική μονάδα ανακύκλωσης για να επιβεβαιώσετε ότι διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό επεξεργασίας. Αν όχι, ακολουθήστε τη μέθοδο διαλογής που προτείνει.

Πηγή: realsimple.com