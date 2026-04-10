ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Φυσικό αέριο: Άλμα εξαγωγών κατά 316% στο πρώτο τρίμηνο

Φυσικό αέριο: Άλμα εξαγωγών κατά 316% στο πρώτο τρίμηνο
Άννα Διανά
Παρασκευή, 10/04/2026 - 08:19

Ρεκόρ τριετίας κατέγραψαν οι εξαγωγές φυσικού αερίου τον Μάρτιο, ενώ σε επίπεδο πρώτου τριμήνου υπερτετραπλασιάστηκαν σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, καταγράφοντας αύξηση 316%.

Σύμφωνα με τη μηνιαία ανάλυση του The GreenTank με βάση τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία του ΔΕΣΦΑ, οι συνολικές εξαγωγές αερίου τον Μάρτιο 2026 ανήλθαν σε 2.57 TWh και ρεκόρ τριετίας, ξεπερνώντας το προηγούμενο υψηλό του Φεβρουαρίου κατά 37.9% (+0.71 TWh).

Αθροιστικά τους πρώτους τρεις μήνες του έτους, οι εξαγωγές αερίου έφτασαν τις 5.99 TWh, κάνοντας «άλμα» κατά +316% σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2025. Το μεγαλύτερο κομμάτι των εξαγωγών διοχετεύτηκε μέσω της πύλης του Σιδηροκάστρου (4.7 TWh), ενώ οι εξαγωγές από τον IGB (Interconnector Greece Bulgaria) με σημείο εξόδου την Κομοτηνή έφτασαν τις 1.02 TWh. Οι εξαγωγές από την έξοδο της Νέας Μεσημβρίας ήταν 0.27 TWh.

Σε ό,τι αφορά την εγχώρια κατανάλωση, αυτή έφτασε τις 6.6 TWh, σημειώνοντας αύξηση 15% σε σχέση με τον Φεβρουάριο, λόγω αύξησης της κατανάλωσης και στους τρεις τομείς. Συγκριτικά με τον περσινό Μάρτιο η ζήτηση αυξήθηκε κατά 24% (+1.3 TWh).

Ειδικότερα ο τομέας ηλεκτρισμού κατανάλωσε το μεγαλύτερο μερίδιο (62%) φτάνοντας τις 4.1 TWh (+21.6% σε σχέση με τον Φεβρουάριο). Ακολούθησε ο τομέας των δικτύων με 1.73 TWh και μικρή αύξηση σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα (+4.7%). Τελευταία η βιομηχανία με 765 GWh, αυξημένη κατά 7.9% σε σχέση με τον Φεβρουάριο και +11.8% σε σχέση με πέρυσι. Αθροιστικά τους πρώτους τρεις μήνες του έτους, η συνολική εγχώρια κατανάλωση αερίου ήταν 20.43 TWh, ελάχιστα χαμηλότερα από το 2025 (-2.1%) όταν είχαμε την υψηλότερη κατανάλωση αερίου γι’ αυτό το διάστημα του έτους.

Ο τομέας ηλεκτρισμού ήταν ο μεγαλύτερος καταναλωτής με 61.1% και αθροιστική κατανάλωση 12.48 TWh για το τρίμηνο. Ωστόσο, σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2025, η κατανάλωση του ηλεκτρισμού μειώθηκε κατά 6.4%. Δεύτερος μεγαλύτερος καταναλωτής ήταν τα δίκτυα με μερίδιο 27.7% και αθροιστική κατανάλωση 5.67 TWh για το τρίμηνο φτάνοντας σε υψηλό τετραετίας. Σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025, η κατανάλωση στα δίκτυα αυξήθηκε κατά 4.9%.

Τελευταία στην κατανάλωση ήταν η βιομηχανία με 2.28 TWh και μερίδιο 11.2% επί του συνόλου. Ωστόσο, ήταν η υψηλότερη κατανάλωση της πενταετίας για αυτό το διάστημα του έτους. Συγκριτικά με το πρώτο τρίμηνο του 2025, η ζήτηση αερίου στη βιομηχανία αυξήθηκε κατά 7%.

Αυξημένες ήταν και οι εισαγωγές τον Μάρτιο, αυξημένες κατά 14% σε σχέση με τον Φεβρουάριο, αύξηση η οποία οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αύξηση των καθαρών εισαγωγών από την πύλη του Σιδηροκάστρου.

Στην πρώτη θέση των εισαγωγών τον Μάρτιο ήταν το LNG με 4.72 TWh. Οι εισαγωγές από το FSRU της Ρεβυθούσας (πύλη Αγίας Τριάδας) ήταν 3.68 TWh (+4.6% σε σχέση με τον Φεβρουάριο). Οι εισαγωγές από το FSRU Αλεξανδρούπολης (πύλη Αμφιτρίτης) ήταν 1.04 TWh, μειωμένες κατά 22.3% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Με βάση την ανάλυση του GreenTank στη δεύτερη θέση βρέθηκε η πύλη του Σιδηροκάστρου (που είναι η κύρια πύλη εισόδου ρωσικού αερίου) με καθαρές εισαγωγές 1.49 TWh, επιστρέφοντας σε ποσότητες μεγαλύτερες από 1TWh και σχεδόν 3.4 φορές υψηλότερες από τις εισαγωγές Φεβρουαρίου.

Στην τρίτη θέση ήταν η πύλη της Νέας Μεσημβρίας (απ’ όπου εισάγεται αζέρικο αέριο μέσω του αγωγού TAP) με 0.94 TWh και μείωση 15.2% συγκριτικά με τον Ιανουάριο. Μηδενικές ήταν οι εισαγωγές από την πύλη των Κήπων όπως συμβαίνει από τον Ιανουάριο του 2024.

Αθροιστικά το πρώτο τρίμηνο του 2026, οι συνολικές καθαρές εισαγωγές αερίου που αξιοποιήθηκαν για εγχώρια χρήση ήταν 20.43 TWh, αυξημένες κατά 11.2% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2025.

Οι εισαγωγές LNG ήταν πρώτες με μερίδιο 73.2%, και έφτασαν σε ιστορικό υψηλό με 14.93 TWh. Οι καθαρές εισαγωγές από την πύλη του Σιδηροκάστρου ήταν 4.07 TWh και μειωμένες κατά 16.4% σε σχέση με το 2025, ενώ είχαν μερίδιο 19.9%. Οι καθαρές εισαγωγές από την πύλη της Νέας Μεσημβρίας ήταν 2.43 TWh, μειωμένες κατά 8.7% και με μερίδιο 11.9%.

Τελευταία τροποποίηση στις 10/04/2026 - 08:21

