Νίκος Παπαθανάσης: Συνάντηση με φορείς και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της αμυντικής βιομηχανίας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
12/03/2026 - 13:00
Ουσιαστική και εποικοδομητική η ενημερωτική συνάντηση ΣΠΑΡΤΑΚΟΥ με τον Διοικητή του ΕΦΚΑ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
12/03/2026 - 12:46
ΔΕΠΑ Εμπορίας: Νέο φορτίο LNG από τις ΗΠΑ στη Ρεβυθούσα
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
12/03/2026 - 12:42
Κ. Χατζηδάκης: Κίνηση αποφασιστικότητας και κοινής λογικής το πλαφόν στα περιθώρια κέρδους
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
12/03/2026 - 12:01
Στρατηγική είσοδος της Energean στην Ανγκόλα, με εξαγορά ποσοστού της Chevron σε δύο θαλάσσια blocks
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
12/03/2026 - 11:18
Γιάννης Τριήρης: Το «πλαφόν» δεν θα ρίξει τις τιμές
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
12/03/2026 - 11:03
Προχωρούν τα ενεργειακά έργα του RRF- Στο 70% η απορρόφηση των κονδυλίων
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
12/03/2026 - 10:57
Πώς αντιδρά η αγορά στο νέο πλαφόν- Τι σημαίνει το όριο των 5 και 12 λεπτών στα καύσιμα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
12/03/2026 - 10:55
Σάκης Αρναούτογλου: Η Κομισιόν «αδειάζει» την Κυβέρνηση για τα σκουπίδια της Κέρκυρας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
12/03/2026 - 10:34
Το Green Tank συμμετείχε στη συνάντηση εταίρων του έργου ARTEMIS στη Σαρδηνία
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
12/03/2026 - 10:06
Βασίλης Κορκίδης: Η ενεργοποίηση του πλαφόν για τη προστασία της αγοράς χωρίς δημοσιονομικό κόστος
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
12/03/2026 - 09:31
Η Ελλάδα επιτυγχάνει την ενεργειακή μετάβαση με ταχύτητα-ρεκόρ στο Ταμείο Ανάκαμψης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
12/03/2026 - 09:00
Ολοκλήρωση της μεγάλης περιοδείας της ΕΥΔΑΜ: Η Τρίπολη στο επίκεντρο για την ενίσχυση των τοπικών επιχειρήσεων
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
12/03/2026 - 08:26
ΗΠΑ: Αποδεσμεύουν 172 εκατ. βαρέλια πετρελαίου από τα στρατηγικά τους αποθέματα
ΚΟΣΜΟΣ
12/03/2026 - 08:18
Καλά στην υγεία τους οι 22 ναυτικοί έπειτα από επίθεση σε ελληνόκτητο δεξαμενόπλοιο στον Περσικό Κόλπο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
12/03/2026 - 08:07
Γιατί το μπάνιο είναι πάντα παγωμένο - οι ειδικοί δίνουν την λύση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
12/03/2026 - 06:59
Έβαλε έξυπνο μετρητή και έπαθε σοκ όταν είδε τον λογαριασμό ρεύματος: «Κάτι δεν πάει καλά»
ΚΟΣΜΟΣ
12/03/2026 - 06:59
Άμεση επιβολή πλαφόν σε καύσιμα και βασικά αγαθά έως τις 30 Ιουνίου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
11/03/2026 - 15:47
Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας του ΚΕΠΑ με το Δήμο Ελευσίνας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/03/2026 - 15:46
15 οδηγοί από την Ελλάδα θα ταξιδέψουν στο Grand Prix της Monza με τη Shell
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/03/2026 - 15:30
Φρ. Παρασύρης: Aπό τη μηδενική αποθήκευση στην πυρηνική αυταπάτη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
11/03/2026 - 15:27
Γ. Χατζηθεοδοσίου: “Καμπανάκι” για καύσιμα, μεταφορές και τιμές προϊόντων
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
11/03/2026 - 15:22
Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Δέσμη παραβάσεων Μαρτίου, οι κυριότερες αποφάσεις που αφορούν την Ελλάδα
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
11/03/2026 - 15:11
AirEnergy: Παρέδωσε Φωτοβολταϊκό σταθμό 24,052MW στη V-RIDIUM
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
11/03/2026 - 14:50
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Μόνη λύση, η πράσινη μετάβαση, η πυρηνική ενέργεια δεν είναι πράσινη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
11/03/2026 - 14:43
Η Γερμανία απελευθερώνει μέρος των εθνικών αποθεμάτων πετρελαίου
ΚΟΣΜΟΣ
11/03/2026 - 14:13
Κυρ. Μητσοτάκης: πλαφόν στα περιθώρια κέρδους στα καύσιμα και σε προϊόντα του σούπερ μάρκετ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
11/03/2026 - 13:32
ΔΕΣΦΑ: Κανένα ζήτημα εφοδιασμού με φυσικό αέριο, ευκαιρία για τη χώρα ο κάθετος διάδρομος
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
11/03/2026 - 13:22
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: Ο Μανώλης Μαραγκουδάκης ολοκληρώνει την 30ετή πορεία του. Νέος CEO ο Αριστοτέλης Χαντάβας.
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
11/03/2026 - 12:58
Στρατηγική συμμαχία Ομίλου AKTOR – Ομίλου ONEX για τη διεκδίκηση του Λιμένος Ελευσίνας
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
11/03/2026 - 12:20

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Δύο σημαντικές και ιδιαίτερα δημιουργικές ημέρες για το έργο ARTEMIS Interreg Euro-MED Natural Heritage πραγματοποιήθηκαν στις 3–4 Μαρτίου 2026 στη Santa Teresa Gallura της Σαρδηνίας, όπου οι εταίροι του έργου συναντήθηκαν στην πιλοτική περιοχή του έργου στη Σαρδηνία, την Προστατευόμενη Θαλάσσια Περιοχή Capo Testa – Punta Falcone.

Η συνάντηση αποτέλεσε ευκαιρία για τους εταίρους να αποτιμήσουν την πρόοδο του έργου, να ανταλλάξουν εμπειρίες και γνώσεις και να συζητήσουν τα επόμενα βήματα, καθώς το έργο εισέρχεται στο τελευταίο τετράμηνο υλοποίησής του.

Επιταχύνοντας την αποκατάσταση της Ποσειδωνίας στη Μεσόγειο

Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκε ως κοινή προτεραιότητα: η επιτάχυνση της αποκατάστασης των θαλάσσιων λιβαδιών Ποσειδωνίας, ενός από τα σημαντικότερα θαλάσσια οικοσυστήματα της Μεσογείου.

Τα λιβάδια Ποσειδωνίας, που συχνά χαρακτηρίζονται ως ένας «κρυμμένος θησαυρός» της θάλασσας, διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη διατήρηση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας, στην προστασία των ακτών και στην αποθήκευση άνθρακα.

Οι εταίροι αντάλλαξαν εμπειρίες από τις πιλοτικές δράσεις αποκατάστασης και συζήτησαν βασικά ερωτήματα για την επόμενη φάση του έργου:

  • Ποια είναι τα βασικά διδάγματα από τις πιλοτικές προσπάθειες αποκατάστασης;
  • Πώς μπορούν να αναπτυχθούν φιλόδοξα και επιστημονικά τεκμηριωμένα σχέδια αποκατάστασης, προσαρμοσμένα στις τοπικές συνθήκες και ευθυγραμμισμένα με τους εθνικούς και ευρωπαϊκούς στόχους για τη φύση;
  • Πώς μπορεί να ενισχυθεί η μακροχρόνια επιστημονική παρακολούθηση, η θεσμική ικανότητα και η συμμετοχή των ενδιαφερόμενων φορέων;
  • Ποιοι μηχανισμοί μπορούν να εξασφαλίσουν επαρκή και σταθερή χρηματοδότηση για την υλοποίηση δράσεων αποκατάστασης σε μεγαλύτερη κλίμακα;

Από την ομάδα του Green Tank, η Δήμητρα Σύρου παρουσίασε τις υπό διαμόρφωση προτάσεις πολιτικής του έργου, οι οποίες αναπτύσσονται σε συνεργασία με το Plan Bleu και αφορούν στη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου και την ενεργοποίηση χρηματοδοτικών και οικονομικών εργαλείων για την ενίσχυση της προστασίας και την κλιμάκωση της αποκατάστασης των λιβαδιών Ποσειδωνίας στη Μεσόγειο. Παράλληλα, ενημέρωσε για την πρόοδο στη διαμόρφωση του εθνικού θεσμικού πλαισίου για την αποκατάσταση της Ποσειδωνίας, μια διαδικασία που προχωρά σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας του ΕΛΚΕΘΕ.

Πέρα από την προστασία της βιοποικιλότητας, οι συμμετέχοντες τόνισαν ότι η αποκατάσταση των λιβαδιών Ποσειδωνίας αποτελεί επένδυση στην κλιματική ανθεκτικότητα, στο φυσικό κεφάλαιο και στο μέλλον των παράκτιων κοινοτήτων της Μεσογείου.

IMG_7906-1-600x600.jpg

Εξερευνώντας τοπία που αναδεικνύουν τη σχέση ανθρώπου και φύσης

Η δεύτερη ημέρα ξεκίνησε με επίσκεψη στο εμβληματικό Valle della Luna, ένα εντυπωσιακό παράκτιο τοπίο που αποτυπώνει τη λεπτή ισορροπία ανάμεσα στη φύση, τον άνθρωπο και τον χρόνο. Η περιοχή, που στο παρελθόν έγινε γνωστή ως τόπος διαμονής εναλλακτικών κοινοτήτων, αναζητά σήμερα μια νέα ισορροπία ανάμεσα στη διατήρηση της φύσης, τον τουρισμό και την τοπική ζωή.

Το ιδιαίτερο αυτό περιβάλλον αποτέλεσε αφορμή για προβληματισμό γύρω από το τι σημαίνει στην πράξη προστασία και αποκατάσταση της φύσης — μια θεματική που βρίσκεται στον πυρήνα του έργου ARTEMIS.

Επικοινωνώντας την αποκατάσταση: γεφυρώνοντας την επιστήμη με την κοινωνία

Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα στιγμή της συνάντησης αποτέλεσε η συνεδρία peer learning με τον ειδικό στη βιωσιμότητα και την επικοινωνία Thomas Kolster. Μέσα από διαδραστικές ασκήσεις, οι εταίροι διερεύνησαν τρόπους ενίσχυσης της αφήγησης και της επικοινωνίας γύρω από την αποκατάσταση των θαλάσσιων λιβαδιών.

Η συζήτηση ανέδειξε ότι για να κερδίσουν την υποστήριξη επιχειρήσεων, θεσμών και τοπικών κοινωνιών, τα περιβαλλοντικά έργα πρέπει να συνδέονται με την καθημερινότητα των ανθρώπων. Οι συμμετέχοντες εργάστηκαν σε διεπιστημονικές ομάδες, επιχειρώντας να μεταφράσουν επιστημονικές έννοιες σε σαφείς και κατανοητές ιστορίες που αναδεικνύουν την πραγματική αξία της αποκατάστασης.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Δέσμη παραβάσεων Μαρτίου, οι κυριότερες αποφάσεις που αφορούν την Ελλάδα
Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Δέσμη παραβάσεων Μαρτίου, οι κυριότερες αποφάσεις που αφορούν την Ελλάδα 11 Μαρτίου 2026

