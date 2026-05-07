Άσκηση αντιρρύπανσης στο λιμάνι Νέας Μηχανιώνας στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Ημερών Θάλασσας

Μια ξεχωριστή και ιδιαίτερα εντυπωσιακή άσκηση αντιρρύπανσης θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 8 Μαΐου και ώρα 10:00 π.μ. στο λιμάνι της Νέας Μηχανιώνας, στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Ημερών Θάλασσας.

Η δράση υλοποιείται από το Α’ Τμήμα της Ν.Μηχανιώνας, σε στενή συνεργασία με τις Εθελοντικές Ομάδες Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Θερμαϊκού, την Τοπική Κοινότητα της Νέας Μηχανιώνας, σε διοργάνωση της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Θερμαϊκού, καθώς και με τη συμμετοχή όλων σχεδόν των σχολικών μονάδων της περιοχής, των οποίων οι μαθητές θα παρακολουθήσουν την άσκηση.

Η άσκηση, που δεν έχει ξαναπραγματοποιηθεί στην περιοχή, θα εξελιχθεί με τη χρήση σκάφους του Λιμενικού Σώματος καθώς και άλλων υποστηρικτικών σκαφών, παρουσιάζοντας τα επιχειρησιακά στάδια αντιμετώπισης θαλάσσιας ρύπανσης. Συγκεκριμένα, θα περιλαμβάνει:

εντοπισμό πετρελαιοκηλίδας

εγκλωβισμό της με πλωτά φράγματα

περισυλλογή με απορροφητικά υλικά

ασφαλή μεταφορά και διαχείριση των επιβλαβών ουσιών

Η πρωτοβουλία δίνει έμφαση στην εκπαίδευση και την ευαισθητοποίηση των νέων γύρω από την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, αναδεικνύοντας παράλληλα, μέσα από την ίδια τη διαδικασία, τη σημασία της συνεργασίας και της συντονισμένης δράσης όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.

Η συγκεκριμένη δράση φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα ισχυρό μήνυμα αφύπνισης για την αξία της θάλασσας και την ανάγκη διαρκούς προστασίας της.