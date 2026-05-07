ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΡΑΑΕΥ: Αποτελέσματα διαβούλευσης για την τροποποίησης του κανονισμού αδειών φυσικού αερίου για την ένταξη των αδειών προμήθειας υδρογόνου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
07/05/2026 - 15:41
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Απόδοση επενδυτικής βαθμίδας από τη Moody’s
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
07/05/2026 - 15:26
Άσκηση αντιρρύπανσης στο λιμάνι Νέας Μηχανιώνας στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Ημερών Θάλασσας
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
07/05/2026 - 14:55
3η διάσκεψη ακαδημαϊκών κόμβων του ΟΗΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
07/05/2026 - 14:03
ΥΠΟΙΚ: 774.000 ευρώ για τη βελτίωση της καθημερινότητας και υποδομών με χρηματοδότηση από το Ειδικό Πρόγραμμα ΔΑΜ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
07/05/2026 - 13:47
Η AVIN στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών που νοσούν
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
07/05/2026 - 12:50
Αλ .Μεϊκόπουλος: 2,5 χρόνια χωρίς απόφαση για το LNG στον Βόλο.Για το LNG Θράκης αποφάσισαν σε 8,5 μήνες
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
07/05/2026 - 12:18
ΕΒΕΠ: «Γέφυρα» επιστροφής ταλέντων το «Rebrain Greece» - Tα επαγγέλματα της επόμενης 10ετίας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
07/05/2026 - 11:46
METLEN: Δυναμική εκκίνηση στο 2026 με επιτάχυνση του στρατηγικού μετασχηματισμού
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
07/05/2026 - 10:51
TITAN: Πολύ δυναμικό ξεκίνημα του έτους με ισχυρή αύξηση της κερδοφορίας
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
07/05/2026 - 10:18
Ντ. Τραμπ: Πολύ πιθανή η σύναψη συμφωνίας με το Ιράν
ΚΟΣΜΟΣ
07/05/2026 - 10:02
Το Green Tank στο πρώτο Ελληνικό Φόρουμ για τα Θαλάσσια Λιβάδια
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
07/05/2026 - 09:43
Μπαχρέιν και ΗΑΕ ζητούν αποφασιστική απάντηση του ΣΑ του ΟΗΕ στις ιρανικές επιθέσεις - Άρση ναυτικού αποκλεισμού ζητεί το Ιράν
ΚΟΣΜΟΣ
07/05/2026 - 09:22
ΑΔΜΗΕ: Η Ελένη Μουστακίδου νέα Επικεφαλής Μονάδας Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
07/05/2026 - 09:04
Οι παραστάσεις του Εθνικού Θεάτρου «ταξίδεψαν» με την ενέργεια της ΔΕΗ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
07/05/2026 - 08:39
Ερώτηση Β. Γιόγιακα για τη στήριξη των επενδύσεων σε ΑΠΕ και τη μείωση απωλειών εσόδων
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
07/05/2026 - 08:21
Γιάννης Τριήρης: Όνειρο θερινής νυκτός η απόκτηση στέγης
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
07/05/2026 - 08:12
Κτίρια: Προειδοποιήσεις για πίεση στο στεγαστικό από τη νέα οδηγία της ΕΕ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
07/05/2026 - 08:06
ΔΕΣΦΑ: Αντίστροφη μέτρηση για την «πρεμιέρα» του αγωγού Δυτικής Μακεδονίας
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
07/05/2026 - 08:03
Ποιες συσκευές δεν πρέπει ποτέ να μπαίνουν σε πολύπριζο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
07/05/2026 - 06:42
Δημοφιλής τουριστικός προορισμός βυθίζεται τόσο γρήγορα που φαίνεται από το διάστημα
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
07/05/2026 - 06:42
Κυρ. Μητσοτάκης: Στα Στενά του Ορμούζ πρέπει να επιστρέψουμε στο προηγούμενο status quo
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
06/05/2026 - 15:56
Η Cyclon υποστηρίζει τον Παγκόσμιο Πρωταθλητή Matteo Fontana στο Ράλλυ Πορτογαλίας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
06/05/2026 - 15:42
Θερινή Ακαδημία 2026 Drill Baby Drill: Το Τέλος ή η Επανεκκίνηση της Ενεργειακής Μετάβασης;
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
06/05/2026 - 14:13
ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ: Επιστολή-Αίτημα προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
06/05/2026 - 14:11
Περιφέρεια Αττικής: Προγραμματική σύμβαση για αναβάθμιση δημόσιων χώρων και κτηρίων στον Δήμο Νίκαιας – Ρέντη, ύψους 2,11 εκατ. ευρώ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
06/05/2026 - 14:26
Στρατηγική συνεργασία ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ-ΕΜΠ: Νέος κύκλος αιτήσεων για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα "Διαχείριση Έργων Υποδομών και Κατασκευών"
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
06/05/2026 - 14:09
Η Ελλάδα επαναβεβαίωσε τη δέσμευσή της στη μη διάδοση των πυρηνικών και στον ρόλο του ΔΟΑΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
06/05/2026 - 13:35
Συνεργασία SUNEL – OMNIPOL για έργα καθαρής ενέργειας στην Κεντρική Ευρώπη
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
06/05/2026 - 13:24
Αρναούτογλου: ΑΠΕ με κανόνες και κοινωνική συναίνεση – Όχι σε εκπτώσεις για τη φύση και τις τοπικές κοινωνίες
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
06/05/2026 - 12:50

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Άσκηση αντιρρύπανσης στο λιμάνι Νέας Μηχανιώνας στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Ημερών Θάλασσας

Άσκηση αντιρρύπανσης στο λιμάνι Νέας Μηχανιώνας στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Ημερών Θάλασσας
Newsroom
Πέμπτη, 07/05/2026 - 14:55
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

Μια ξεχωριστή και ιδιαίτερα εντυπωσιακή άσκηση αντιρρύπανσης θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 8 Μαΐου και ώρα 10:00 π.μ. στο λιμάνι της Νέας Μηχανιώνας, στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Ημερών Θάλασσας.

Η δράση υλοποιείται από το Α’ Τμήμα της Ν.Μηχανιώνας, σε στενή συνεργασία με τις Εθελοντικές Ομάδες Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Θερμαϊκού, την Τοπική Κοινότητα της Νέας Μηχανιώνας, σε διοργάνωση της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Θερμαϊκού, καθώς και με τη συμμετοχή όλων σχεδόν των σχολικών μονάδων της περιοχής, των οποίων οι μαθητές θα παρακολουθήσουν την άσκηση.

Η άσκηση, που δεν έχει ξαναπραγματοποιηθεί στην περιοχή, θα εξελιχθεί με τη χρήση σκάφους του Λιμενικού Σώματος καθώς και άλλων υποστηρικτικών σκαφών, παρουσιάζοντας τα επιχειρησιακά στάδια αντιμετώπισης θαλάσσιας ρύπανσης. Συγκεκριμένα, θα περιλαμβάνει:

  • εντοπισμό πετρελαιοκηλίδας
  • εγκλωβισμό της με πλωτά φράγματα
  • περισυλλογή με απορροφητικά υλικά
  • ασφαλή μεταφορά και διαχείριση των επιβλαβών ουσιών

Η πρωτοβουλία δίνει έμφαση στην εκπαίδευση και την ευαισθητοποίηση των νέων γύρω από την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, αναδεικνύοντας παράλληλα, μέσα από την ίδια τη διαδικασία, τη σημασία της συνεργασίας και της συντονισμένης δράσης όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.

Η συγκεκριμένη δράση φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα ισχυρό μήνυμα αφύπνισης για την αξία της θάλασσας και την ανάγκη διαρκούς προστασίας της.

Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Το Green Tank στο πρώτο Ελληνικό Φόρουμ για τα Θαλάσσια Λιβάδια
Το Green Tank στο πρώτο Ελληνικό Φόρουμ για τα Θαλάσσια Λιβάδια 07 Μαϊος 2026

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Δράση καθαρισμού και ανακύκλωσης ΑΕΚΚ από την ΑΝΑΚΕΜ σε περιοχή του Δήμου Θερμαϊκού
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Δράση καθαρισμού και ανακύκλωσης ΑΕΚΚ από την ΑΝΑΚΕΜ σε περιοχή του Δήμου Θερμαϊκού

Έναρξη συστήματος δωρεάν κοινόχρηστων ηλεκτρικών ποδηλάτων Δήμου Θερμαϊκού
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Έναρξη συστήματος δωρεάν κοινόχρηστων ηλεκτρικών ποδηλάτων Δήμου Θερμαϊκού

Με φυσικό αέριο τροφοδοτούνται Νέα Μηχανιώνα και Επανομή
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Με φυσικό αέριο τροφοδοτούνται Νέα Μηχανιώνα και Επανομή