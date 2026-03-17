Φυσικό αέριο: Βουτιά στην εγχώρια κατανάλωση τον Φεβρουάριο- Υψηλό τριετίας στις εξαγωγές

Λευκός Οίκος: Πετρελαιοφόρα αρχίζουν με μικρή ροή να διασχίζουν το Στενό του Χορμούζ
17/03/2026 - 15:43
Η TÜV AUSTRIA στην Ελλάδα στην Agrotica 2026: Καινοτόμες υπηρεσίες και ψηφιακές λύσεις για το μέλλον του αγροδιατροφικού τομέα
17/03/2026 - 15:27
Κυρ. Μητσοτάκης: Η Ευρώπη δεν θα εμπλακεί στρατιωτικά στη Μ. Ανατολή αλλά πρέπει να εστιάσει στις οικονομικές συνέπειες της κρίσης
17/03/2026 - 14:58
Η Enerwave Παρουσιάζει για 3η Χρονιά τη Theater Week
17/03/2026 - 14:12
Ρωσική επίθεση προκαλεί ζημιές σε ενεργειακές και λιμενικές υποδομές στη νότια Ουκρανία
17/03/2026 - 13:31
Σταύρος Παπασταύρου: Έχουμε εργαλεία και μέτρα για την αντιμετώπιση της κρίσης – είμαστε δίπλα στον πολίτη
17/03/2026 - 12:53
Δημοσίευση της 1ης Αναθεώρησης του Προγράμματος Συντήρησης Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου Έτους 2026
17/03/2026 - 12:22
Κίνα: Συνδέθηκε η πρώτη πυρηνική μονάδα παραγωγής ενέργειας με συμμετοχή ιδιωτικού κεφαλαίου
17/03/2026 - 11:46
Σύμπραξη Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ) και Κέντρου Αειφορίας (CSE) για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη
17/03/2026 - 11:02
Νέα επίθεση εναντίον πετρελαϊκής εγκατάστασης στη Φουτζάιρα
17/03/2026 - 10:35
WWF: Τα ορυκτά καύσιμα έχουν φτάσει στο τέλος τους. Το μέλλον ανήκει στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
17/03/2026 - 10:01
Χ. Μαμουλάκης: Προ των πυλών το νέο κύμα ακρίβειας σε αγροτικά προϊόντα και βασικά αγαθά λόγω της αύξησης στις τιμές καυσίμων
17/03/2026 - 09:24
ΔΑΠΕΕΠ: Μηνιαίο απολογιστικό δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ, ΣΗΘΥΑ και Αποθήκευσης-Δεκέμβριος 2025
17/03/2026 - 08:56
Ανοδικές και πάλι οι τιμές του πετρελαίου στις αγορές
17/03/2026 - 08:31
Μ. Μανουσάκης: Η διασύνδεση Κρήτης-Αττικής βάζει το νησί στη σύγχρονη εποχή
17/03/2026 - 08:21
Στ. Παπασταύρου: Η Ευρώπη πάντοτε έκανε το αναγκαίο βήμα σε περιόδους κρίσης – Τώρα είναι η ώρα να κινηθούμε πιο γρήγορα και πιο μπροστά
17/03/2026 - 08:17
Γιάννης Τριήρης: Ο πόλεμος ως νέα «κανονικότητα»
17/03/2026 - 08:12
Φυσικό αέριο: Βουτιά στην εγχώρια κατανάλωση τον Φεβρουάριο- Υψηλό τριετίας στις εξαγωγές
17/03/2026 - 08:10
Μητσοτάκης: Θα σταθούμε δίπλα στην ενεργοβόρο βιομηχανία- Στο τραπέζι στοχευμένα μέτρα και για νοικοκυριά
17/03/2026 - 08:08
Πόσο γεμάτο πρέπει να είναι το ψυγείο για μικρότερη κατανάλωση
17/03/2026 - 06:59
Ο πόλεμος «κόβει» το ρεύμα, ακόμη και σε απόσταση 2.000 μιλίων
17/03/2026 - 06:59
Πλαστικά μπουκάλια μετατρέπονται σε φάρμακο για τη νόσο του Πάρκινσον
16/03/2026 - 15:53
Τιμολόγιο Αναφοράς και Χρεώσεις Προμήθειας Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας για τον μήνα Φεβρουάριο 2026 (Ορθή Επανάληψη)
16/03/2026 - 15:32
ΑΠΕ και μεγάλα υδροηλεκτρικά μειώνουν τις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας
16/03/2026 - 14:57
Π. Μαρινάκης: Η κύρωση των ενεργειακών συμφωνιών είναι ένα αποφασιστικό βήμα για την αξιοποίηση των εθνικών πόρων και την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας
16/03/2026 - 14:24
ΕΛΕΤΑΕΝ: Μελέτη για την πραγματική κατάληψη γης των αιολικών πάρκων
16/03/2026 - 13:43
Στο Παρίσι ο Κ. Πιερρακάκης - Αύριο, θα συναντηθεί με τον επικεφαλής της International Energy Agency, Fatih Birol
16/03/2026 - 13:26
Όμιλος ΔΕΗ: Σημαντική αναβάθμιση από την EcoVadis στην αξιολόγηση βιωσιμότητας
16/03/2026 - 12:52
Ξεκινά η διοχέτευση στην αγορά των 400 εκατ. βαρελιών από τα αποθέματα πετρελαίου
16/03/2026 - 12:34
Στ. Παπασταύρου: Η Ευρώπη να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων
16/03/2026 - 11:57

Φυσικό αέριο: Βουτιά στην εγχώρια κατανάλωση τον Φεβρουάριο- Υψηλό τριετίας στις εξαγωγές

Άννα Διανά
Τρίτη, 17/03/2026 - 08:10

Η εγχώρια κατανάλωση φυσικού αερίου υποχώρησε τον Φεβρουάριο στις 5,73 TWh, καταγράφοντας χαμηλό τριμήνου και μείωση 27% σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 2025.

Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται κυρίως στη χαμηλότερη ζήτηση από την ηλεκτροπαραγωγή, ενώ οι ηπιότερες καιρικές συνθήκες περιόρισαν την κατανάλωση και στα δίκτυα. Η κατανάλωση αερίου μειώθηκε και σε σχέση με τον Ιανουάριο. Ειδικότερα, στον τομέα ηλεκτρισμού η κατανάλωση αερίου έπεσε στις 3.4 TWh (-33% ή -1,643 GWh). Ακολούθησε ο τομέας των δικτύων με 1.7 TWh (-29.2% ή -622 GWh) και τελευταία η βιομηχανία όπου η κατανάλωση περιορίστηκε στις 0.71 TWh και σε χαμηλό πενταμήνου.

Όπως προκύπτει από το μηνιαίο δελτίο του The Green Tank για τις τάσεις στην κατανάλωση και τις εισαγωγές ορυκτού αερίου τον Φεβρουάριο, με βάση τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία του Διαχειριστή του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ) την ώρα που η εγχώρια κατανάλωση αερίου κινήθηκε πτωτικά, οι εξαγωγές φυσικού αέριο τον ίδιο μήνα έφτασαν σε υψηλό τριετίας με 1.88 TWh, λόγω αύξησης των εξαγωγών από την πύλη του Σιδηροκάστρου. Μετά από 10 συνεχόμενους μήνες μηδενικών εξαγωγών από την πύλη της Νέας Μεσημβρίας, τον Φεβρουάριο οι εξαγωγές ήταν 0.034 TWh. Αθροιστικά τους πρώτους δύο μήνες του έτους, οι εξαγωγές αερίου έφτασαν τις 3.45 TWh. Το μεγαλύτερο κομμάτι των εξαγωγών έγινε από την πύλη του Σιδηροκάστρου με 2.75 TWh, ενώ οι εξαγωγές από τον IGB (Interconnector Greece Bulgaria) με σημείο εξόδου την Κομοτηνή έφτασαν τις 0.67 TWh. Οι εξαγωγές από την έξοδο της Νέας Μεσημβρίας ήταν 0.034 TWh λόγω των εξαγωγών Φεβρουαρίου, αφού από τον Απρίλιο 2025 μέχρι και τον Φεβρουάριο 2026 οι εξαγωγές από αυτήν την πύλη ήταν μηδενικές.

Σε ό,τι αφορά τις εισαγωγές που κάλυψαν αποκλειστικά εγχώριες ανάγκες- έπεσαν στις 5.73 TWh και σε χαμηλό τριμήνου σημειώνοντας πτώση κατά 29.2% σε σχέση με τον Ιανουάριο. Η μείωση, σύμφωνα με την ανάλυση του GreenTank οφείλεται κατά κύριο λόγο στη μείωση των καθαρών εισαγωγών από την πύλη του Σιδηροκάστρου και λιγότερο στη μείωση των εισαγωγών LNG.

Στην πρώτη θέση εισαγωγών τον Φεβρουάριο ήταν το LNG με 4.85 TWh. Οι εισαγωγές από το FSRU Ρεβυθούσας (πύλη Αγίας Τριάδας) ήταν 3.52 TWh (-17.7% σε σχέση με τον Ιανουάριο) και σε επίπεδο παρόμοιο με τις εισαγωγές Δεκεμβρίου. Οι εισαγωγές από το FSRU Αλεξανδρούπολης (πύλη Αμφιτρίτης) ήταν 1.33 TWh, αυξημένες κατά 22.8% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε η πύλη του Σιδηροκάστρου (που είναι η κύρια πύλη εισόδου ρωσικού αερίου) με καθαρές εισαγωγές 0.68 TWh, μειωμένες κατά 68% σε σύγκριση με τον Ιανουάριο. Οι εισαγωγές αερίου από την πύλη του Σιδηροκάστρου έφτασαν σε χαμηλό τριετίας, ενώ είχαν να πέσουν κάτω από 1 TWh από τον Μάιο 2023.

Στην τρίτη θέση ήταν η πύλη της Νέας Μεσημβρίας (απ’ όπου εισάγεται αζέρικο αέριο μέσω του αγωγού TAP) με 0.82 TWh και μείωση 13.3% συγκριτικά με τον Ιανουάριο. Μηδενικές ήταν οι εισαγωγές από την πύλη των Κήπων όπως συμβαίνει από τον Ιανουάριο του 2024.

Αθροιστικά το πρώτο δίμηνο του 2026, οι συνολικές καθαρές εισαγωγές αερίου που αξιοποιήθηκαν για εγχώρια χρήση ήταν 13.83 TWh, μειωμένες κατά 11.3% σε σχέση με το πρώτο δίμηνο του 2025. Οι εισαγωγές LNG έφτασαν τις 10.2 TWh και σε ιστορικό υψηλό, ενώ κάλυψαν 70.5% του συνόλου. Οι καθαρές εισαγωγές από την πύλη του Σιδηροκάστρου ήταν 2.56 TWh, ήταν μειωμένες κατά 57.2% σε σχέση με το πρώτο δίμηνο του 2025 και με μερίδιο 17.6%. Οι καθαρές εισαγωγές από την πύλη της Νέας Μεσημβρίας ήταν 1.72 TWh, μειωμένες μόλις κατά 1.3% και με μερίδιο 11.9%.

Σε ό,τι αφορά την εγχώρια κατανάλωση στο δίμηνο έφτασε συνολικά τις 13,2 TWh, καταγράφοντας υποχώρηση σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Σε σύγκριση με τους πρώτους δύο μήνες του 2025, η κατανάλωση αερίου στον τομέα του ηλεκτρισμού και στον τομέα των δικτύων μειώθηκε φτάνοντας στις 8.4 TWh (-16.6%) και στις 3.9 TWh (-2.9%) αντίστοιχα. Στη βιομηχανία, η χρήση αερίου αυξήθηκε κατά 4.8% φτάνοντας στις 1.52 TWh.

Σε ό,τι αφορά τον καταμερισμό της κατανάλωσης ανά χρήση, ο ηλεκτρισμός ήταν για άλλη μια φορά ο μεγαλύτερος καταναλωτής αλλά με χαμηλότερο μερίδιο απ’ ότι πέρυσι (60.6% το 2026, 64.6% το 2025). Ακολούθησαν τα δίκτυα με μερίδιο 28.4% και τελευταία η βιομηχανία με 11%.

