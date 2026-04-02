GREEN TANK: Το ανθρακικό αποτύπωμα της ηλεκτροπαραγωγής – Φεβρουάριος 2026

Τους πρώτους δύο μήνες του 2026 εκπέμφθηκαν 2.89 εκατ. τόνοι από τον τομέα ηλεκτροπαραγωγής, μειωμένοι κατά 17.2% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, ωστόσο, περισσότεροι από το 2024 και το 2023. Οι μονάδες αερίου ήταν υπεύθυνες για πάνω από τις μισές εκπομπές (1.49 εκατ. τόνοι), ενώ ο λιγνιτικός Αγ. Δημήτριος ήταν ο κορυφαίος ρυπαντής με 0.8 εκατ. τόνους. Η ένταση άνθρακα ηλεκτροπαραγωγής διαμορφώθηκε στα 246.2 γρ. CO2/kWh.

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα δεδομένα ηλεκτροπαραγωγής (Φεβρουάριος 2026 για το διασυνδεμένο δίκτυο και Δεκέμβριος 2025 για τα μη διασυνδεδεμένα νησιά) και αυτά των ετήσιων εκπομπών CO 2 από το ΣΕΔΕ (2024), εκτιμώνται οι μηνιαίες εκπομπές (από κάθε μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της Ελλάδας που υπάγεται στο ΣΕΔΕ), ακολουθώντας τη μεθοδολογία και τις παραδοχές που παρουσιάζονται εδώ.

Ένταση άνθρακα της ηλεκτροπαραγωγής

Τον Φεβρουάριο 2026, η ένταση άνθρακα ηλεκτροπαραγωγής συνέχισε την πτωτική πορεία που έχει ξεκινήσει από την αρχή του έτους καταλήγοντας στα 223.9 γρ. CO2/kWh και σε χαμηλό πενταμήνου. Έτσι, η ένταση άνθρακα ήταν μειωμένη κατά 15.6% σε σχέση με τον Ιανουάριο και κατά 34.2% σε σχέση με τον περσινό Φεβρουάριο, λόγω της αυξημένης παραγωγής από ΑΠΕ που περιόρισε τη χρήση λιγνίτη και ορυκτού αερίου. .

Για τους πρώτους δύο μήνες του 2026, η ένταση άνθρακα διαμορφώθηκε στα 246.2 γρ. CO2/kWh, βελτιωμένη κατά 6.8% σε σχέση με τη μέση ένταση άνθρακα του 2025.

Οι περικοπές ΑΠΕ τον Φεβρουάριο εκτιμώνται στις 208 GWh με βάση τις προβλέψεις του ενοποιημένου προγραμματισμού του ΑΔΜΗΕ, φτάνοντας σε επίπεδα πρωτοφανή για αυτή την περίοδο, αφού τα προηγούμενα δύο έτη οι περικοπές ΑΠΕ Φεβρουαρίου ήταν κάτω από 5 GWh. Έτσι συνολικά για τους πρώτους δύο μήνες του 2026 οι περικοπές ΑΠΕ έφτασαν τις 214 GWh. Εάν αυτή η ενέργεια που απορρίφθηκε είχε διοχετευθεί για τον περιορισμό της παραγωγής ηλεκτρισμού από λιγνίτη και αέριο, η ένταση άνθρακα θα είχε διαμορφωθεί στα 229.5 γρ. CO2/kWh, μειωμένη κατά 6.8% συγκριτικά με την πραγματική.

Εκπομπές ανά καύσιμο

Οι εκπομπές CO2 από τις μονάδες ηλεκτροπαραγωγής που χρησιμοποιούν ορυκτά καύσιμα τον Φεβρουάριο έφτασαν τους 1.21 εκατ. τόνους, μειωμένες κατά 27.9% σε σχέση με τον Ιανουάριο, ενώ ήταν οι χαμηλότερες εκπομπές για τον μήνα Φεβρουάριο για την τελευταία δεκαετία τουλάχιστον.

Αθροιστικά για τους πρώτους δύο μήνες του 2026, οι εκπομπές έφτασαν τους 2.89 εκατ. τόνους, μειωμένες κατά 17.2% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, αλλά πάνω από τις εκπομπές του πρώτου διμήνου του 2024 και του 2023.

Οι εκπομπές από τις μονάδες αερίου για το πρώτο δίμηνο έφτασαν τους 1.49 εκατ. τόνους, μειωμένες κατά 18% σε σχέση με πέρυσι, ενώ ήταν υπεύθυνες για το 51.6% των συνολικών. Ωστόσο, για τον μήνα Φεβρουάριο οι εκπομπές των μονάδων αερίου σημείωσαν χαμηλό εννεαμήνου με 0.59 εκατ. τόνους.

Οι εκπομπές από τις μονάδες λιγνίτη για το πρώτο δίμηνο του 2026 έφτασαν τους 0.9 εκατ. τόνους, μειωμένες κατά 27.5% συγκριτικά με το 2025 και οι χαμηλότερες τουλάχιστον για την τελευταία δεκαετία γι’ αυτό το διάστημα του έτους.

Τέλος, οι μονάδες πετρελαίου στα μη διασυνδεδεμένα νησιά εκτιμάται ότι εξέπεμψαν 0.42 εκατ. τόνους στους πρώτους δύο μήνες, παρουσιάζοντας αύξηση 15.4% σε σχέση με το 2025.

Όσον αφορά τα μερίδια του κάθε καυσίμου στις συνολικές εκπομπές, το αέριο ήταν υπεύθυνο για το 51.6%, ο λιγνίτης για το 31.1% και τέλος το πετρέλαιο για το 14.4% του συνόλου.

Εκπομπές ανά σταθμό ηλεκτροπαραγωγής

Στον επιμερισμό των εκπομπών ανά σταθμό ηλεκτροπαραγωγής, ο λιγνιτικός ατμοηλεκτρικός σταθμός (ΑΗΣ) του Αγίου Δημητρίου ήταν στην 1η θέση των ρυπαντών για τους πρώτους δύο μήνες του 2026 με 0.8 εκατ. τόνους και υπεύθυνος για το 89.2% των εκπομπών από μονάδες λιγνίτη. Τον Φεβρουάριο λειτούργησαν δύο από τις πέντε μονάδες του ΑΗΣ (ΙΙΙ και V) με συνολική παραγωγή 234.5 GWh.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε ο ΘΗΣ Αγ. Νικόλαος ΙΙ, που λειτουργεί με ορυκτό αέριο και είχε εκπομπές 0.27 εκατ. τόνους. Την πεντάδα των κορυφαίων ρυπαντών για το πρώτο δίμηνο του 2026 συμπλήρωσαν τρεις μονάδες αερίου: η Μεγαλόπολη V (0.21 εκατ. τόνοι), ο ΑΗΣ Λαυρίου IV-V (0.16 εκατ. τόνοι) και η Θερμοηλεκτρική Κομοτηνής (0.15 εκατ. τόνοι).

Η λιγνιτική μονάδα Πτολεμαΐδα 5 δεν λειτούργησε τον Φεβρουάριο και οι εκπομπές της γι’ αυτή την περίοδο του έτους περιορίστηκαν σε αυτές του Ιανουαρίου (0.097 εκατ. τόνοι).

Στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, οι πέντε μεγαλύτεροι ρυπαντές ήταν οι δύο από τους τρεις σταθμούς της Κρήτης, οι δύο σταθμοί της Ρόδου και ο σταθμός της Κω. Συγκεκριμένα, για τους σταθμούς της Κρήτης, ο Αθερινόλακκος είχε εκπομπές 0.12 εκατ. τόνους και τα Λινοπεράματα 0.075 εκατ. τόνους. Στο νησί της Ρόδου, ο σταθμός της Ρόδου είχε εκπομπές 0.03 εκατ. τόνους, ενώ ο σταθμός της Ν. Ρόδου 0.027 εκατ. τόνους. Τέλος, ο σταθμός στο νησί της Κω είχε εκπομπές 0.022 εκατ. τόνους.

Εκπομπές τομέα – σύγκριση με ΕΣΕΚ

Σύμφωνα με το τελικό αναθεωρημένο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) που κατατέθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Δεκέμβριο του 2024, οι εκπομπές του τομέα για το 2025 δεν θα έπρεπε να είχαν υπερβεί τους 10.2 εκατ. τόνους ενώ για το 2030 δεν πρέπει να υπερβούν τους 4 εκατ. τόνους. Θεωρώντας γραμμική μείωση εκπομπών μεταξύ 2025 και 2030, προκύπτει ότι ο προϋπολογισμός άνθρακα του τομέα ηλεκτροπαραγωγής για το 2026 δεν θα πρέπει να υπερβεί τους 9 εκατ. τόνους.

Μέχρι στιγμής για το 2026, οι εκπομπές του τομέα εκτιμώνται 2.89 εκατ. τόνοι, δηλαδή 32.3% του ετήσιου προϋπολογισμού άνθρακα για το έτος. Επομένως στο ⅙ του έτους ο τομέας ηλεκτροπαραγωγής έχει ήδη εκπέμψει το ⅓ του προϋπολογισμού άνθρακα για το 2026. Απομένουν 6.07 εκατ. τόνοι ως το τέλος του έτους σύμφωνα με την παραπάνω πρόβλεψη.

Μπορείτε να δείτε την εξέλιξη των εκπομπών του τομέα της ηλεκτροπαραγωγής από το 2013 ως σήμερα και να διαβάσετε τις αναλύσεις προηγούμενων μηνών εδώ.