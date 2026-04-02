GREEN TANK: Το ανθρακικό αποτύπωμα της ηλεκτροπαραγωγής – Φεβρουάριος 2026

Πως θα γλυτώσεις χρήματα με ανιχνευτές κίνησης: Η συμβουλή του ηλεκτρολόγου
04/04/2026 - 08:37
Μια κίνηση 10'' μπορεί να σας εξοικονομήσει πάνω από 100 ευρώ στον λογαριασμό
04/04/2026 - 08:37
Ανοίγουν οι αιτήσεις για τον διαγωνισμό «Πράσινο Μπαλκόνι» του Δήμου Θεσσαλονίκης
03/04/2026 - 15:48
Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ επί του καταλόγου της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. αναφορικά με τα μοναδιαία κόστη σύνδεσης Χρηστών στο ΕΣΜΗΕ
03/04/2026 - 15:21
Επιστολή ΠΟΣΠΗΕΦ προς ΥΠΕΝ για τα πρόστιμα μη συμμόρφωσης που εκδόθηκαν πρόσφατα από τον ΔΑΠΕΕΠ
03/04/2026 - 14:52
Συμφωνία ΕΥΑΘ ΑΕ και ΕΟΑΛ για ψηφιακή αναβάθμιση στη διαχείριση νερού και λυμάτων
03/04/2026 - 14:19
Πέτη Πέρκα: Στη σκιά του Πάσχα η διαβούλευση για νομοσχέδιο-σκούπα του ΥΠΕΝ
03/04/2026 - 13:47
Αποτελέσματα δημόσιας διαβούλευσης ΡΑΑΕΥ για τη λειτουργία των λιγνιτικών μονάδων παραγωγής ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου
03/04/2026 - 13:09
Δήμος Κοζάνης: Ολοκλήρωση 1ης Φάσης Σχεδίου RAW4RES
03/04/2026 - 12:29
Κερδίστε έως 6% €πιστροφή με καύσιμα κίνησης ελίν στις πασχαλινές σας διαδρομές
03/04/2026 - 11:56
Στ. Αγγελούδης: Η Θεσσαλονίκη κέρδισε τη μάχη για τη ΔΕΘ – 120 στρέμματα ανοιχτού, προσβάσιμου Μητροπολιτικού Πάρκου
03/04/2026 - 10:33
ΡΑΑΕΥ: Συμπληρωματική ανακοίνωση κύκλου τροποποιήσεων ΑΠΕ – Φεβρουάριος 2026
03/04/2026 - 09:49
Με τον Διευθυντή ΛΚΔΜ Α. Νίκου συναντήθηκε το νέο Προεδρείο του ΣΠΑΡΤΑΚΟΥ
03/04/2026 - 09:28
Κουβέιτ: Πυρκαγιές σε διυλιστήριο εξαιτίας επιδρομής drones
03/04/2026 - 08:57
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Χρηματοδότηση 59 εκατ. ευρώ από την Παρευξείνια Τράπεζα
03/04/2026 - 08:50
«Ενέργεια Χωρίς Απώλειες»: Ημερίδα ΙΕΝΕ – ΤΕΕ για τη Εξοικονόμηση και τη Βιωσιμότητα στα Κτίρια
03/04/2026 - 08:31
Γιάννης Τριήρης: Οι πηχυαίοι τίτλοι των φίλιων μέσων και η πραγματικότητα
03/04/2026 - 08:18
Καύσιμα: Πρώτες «καμπάνες» για το πλαφόν - Στο ακριβό μπλοκ της ΕΕ οι τιμές στην Ελλάδα
03/04/2026 - 08:09
«Ξεπαγώνουν» οι έρευνες για τα θαλάσσια αιολικά- Τι προβλέπει ρύθμιση του ΥΠΕΝ
03/04/2026 - 08:04
Νέα ανάλυση αποκαλύπτει πόσα χρήματα κερδίζεις αναβαθμίζοντας τον θερμοσίφωνά σου
03/04/2026 - 06:34
Ειδικός λύνει την νο.1 παρεξήγηση για τα φωτοβολταϊκά
03/04/2026 - 06:34
Πετρέλαιο: Το σενάριο των 200 δολαρίων το βαρέλι δεν είναι όσο «τρελό» ακούγεται
03/04/2026 - 06:34
Το πρώτο φωτοβολταϊκό πάρκο της Fraport Greece στο «Μακεδονία» με 4.877 πάνελ
02/04/2026 - 15:42
GREEN TANK: Το ανθρακικό αποτύπωμα της ηλεκτροπαραγωγής – Φεβρουάριος 2026
02/04/2026 - 15:17
Schneider Electric: Το Resource Advisor+ αναδεικνύεται ως ηγετική λύση στη διαχείριση άνθρακα από τη Verdantix
02/04/2026 - 14:50
Όμιλος ΑΒΑΞ: Ιστορικά υψηλά το 2025 για τον κατασκευαστικό όμιλο
02/04/2026 - 14:25
ΑΑΔΕ: Πρόστιμα για υπέρβαση του πλαφόν στα καύσιμα
02/04/2026 - 13:59
Κέντρο Αειφορίας (CSE): Πως αποτιμάται η αξία των Κοινωνικών και Περιβαλλοντικών δράσεων με το διεθνές πρότυπο SROI
02/04/2026 - 13:19
Η ΕΕ ενισχύει τη σταθερότητα και την προβλεψιμότητα της αγοράς ανθρακούχων εκπομπών της
02/04/2026 - 12:51
ΔΕΗ: Φέρνει τη δυναμική τιμολόγηση ρεύματος και στα νοικοκυριά με έξυπνο μετρητή
02/04/2026 - 12:25

GREEN TANK: Το ανθρακικό αποτύπωμα της ηλεκτροπαραγωγής – Φεβρουάριος 2026

Πέμπτη, 02/04/2026 - 15:17

Τους πρώτους δύο μήνες του 2026 εκπέμφθηκαν 2.89 εκατ. τόνοι από τον τομέα ηλεκτροπαραγωγής, μειωμένοι κατά 17.2% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, ωστόσο, περισσότεροι από το 2024 και το 2023. Οι μονάδες αερίου ήταν υπεύθυνες για πάνω από τις μισές εκπομπές (1.49 εκατ. τόνοι), ενώ ο λιγνιτικός Αγ. Δημήτριος ήταν ο κορυφαίος ρυπαντής με 0.8 εκατ. τόνους. Η ένταση άνθρακα ηλεκτροπαραγωγής διαμορφώθηκε στα 246.2 γρ. CO2/kWh.

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα δεδομένα ηλεκτροπαραγωγής (Φεβρουάριος 2026 για το διασυνδεμένο δίκτυο και Δεκέμβριος 2025 για τα μη διασυνδεδεμένα νησιά) και αυτά των ετήσιων εκπομπών CO2 από το ΣΕΔΕ (2024), εκτιμώνται οι μηνιαίες εκπομπές (από κάθε μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της Ελλάδας που υπάγεται στο ΣΕΔΕ), ακολουθώντας τη μεθοδολογία και τις παραδοχές που παρουσιάζονται εδώ.

Ένταση άνθρακα της ηλεκτροπαραγωγής

Τον Φεβρουάριο 2026, η ένταση άνθρακα ηλεκτροπαραγωγής συνέχισε την πτωτική πορεία που έχει ξεκινήσει από την αρχή του έτους καταλήγοντας στα 223.9 γρ. CO2/kWh και σε χαμηλό πενταμήνου. Έτσι, η ένταση άνθρακα ήταν μειωμένη κατά 15.6% σε σχέση με τον Ιανουάριο και κατά 34.2% σε σχέση με τον περσινό Φεβρουάριο, λόγω της αυξημένης παραγωγής από ΑΠΕ που περιόρισε τη χρήση λιγνίτη και ορυκτού αερίου. .

Για τους πρώτους δύο μήνες του 2026, η ένταση άνθρακα διαμορφώθηκε στα 246.2 γρ. CO2/kWh, βελτιωμένη κατά 6.8% σε σχέση με τη μέση ένταση άνθρακα του 2025.

Οι περικοπές ΑΠΕ τον Φεβρουάριο εκτιμώνται στις 208 GWh με βάση τις προβλέψεις του ενοποιημένου προγραμματισμού του ΑΔΜΗΕ, φτάνοντας σε επίπεδα πρωτοφανή για αυτή την περίοδο, αφού τα προηγούμενα δύο έτη οι περικοπές ΑΠΕ Φεβρουαρίου ήταν κάτω από 5 GWh. Έτσι συνολικά για τους πρώτους δύο μήνες του 2026 οι περικοπές ΑΠΕ έφτασαν τις 214 GWh. Εάν αυτή η ενέργεια που απορρίφθηκε είχε διοχετευθεί για τον περιορισμό της παραγωγής ηλεκτρισμού από λιγνίτη και αέριο, η ένταση άνθρακα θα είχε διαμορφωθεί στα 229.5 γρ. CO2/kWh, μειωμένη κατά 6.8% συγκριτικά με την πραγματική.

Εκπομπές ανά καύσιμο

Οι εκπομπές CO2 από τις μονάδες ηλεκτροπαραγωγής που χρησιμοποιούν ορυκτά καύσιμα τον Φεβρουάριο έφτασαν τους 1.21 εκατ. τόνους, μειωμένες κατά 27.9% σε σχέση με τον Ιανουάριο, ενώ ήταν οι χαμηλότερες εκπομπές για τον μήνα Φεβρουάριο για την τελευταία δεκαετία τουλάχιστον.

Αθροιστικά για τους πρώτους δύο μήνες του 2026, οι εκπομπές έφτασαν τους 2.89 εκατ. τόνους, μειωμένες κατά 17.2% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, αλλά πάνω από τις εκπομπές του πρώτου διμήνου του 2024 και του 2023.

Οι εκπομπές από τις μονάδες αερίου για το πρώτο δίμηνο έφτασαν τους 1.49 εκατ. τόνους, μειωμένες κατά 18% σε σχέση με πέρυσι, ενώ ήταν υπεύθυνες για το 51.6% των συνολικών. Ωστόσο, για τον μήνα Φεβρουάριο οι εκπομπές των μονάδων αερίου σημείωσαν χαμηλό εννεαμήνου με 0.59 εκατ. τόνους.

Οι εκπομπές από τις μονάδες λιγνίτη για το πρώτο δίμηνο του 2026 έφτασαν τους 0.9 εκατ. τόνους, μειωμένες κατά 27.5% συγκριτικά με το 2025 και οι χαμηλότερες τουλάχιστον για την τελευταία δεκαετία γι’ αυτό το διάστημα του έτους.

Τέλος, οι μονάδες πετρελαίου στα μη διασυνδεδεμένα νησιά εκτιμάται ότι εξέπεμψαν 0.42 εκατ. τόνους στους πρώτους δύο μήνες, παρουσιάζοντας αύξηση 15.4% σε σχέση με το 2025.

Όσον αφορά τα μερίδια του κάθε καυσίμου στις συνολικές εκπομπές, το αέριο ήταν υπεύθυνο για το 51.6%, ο λιγνίτης για το 31.1% και τέλος το πετρέλαιο για το 14.4% του συνόλου.

Εκπομπές ανά σταθμό ηλεκτροπαραγωγής

Στον επιμερισμό των εκπομπών ανά σταθμό ηλεκτροπαραγωγής, ο λιγνιτικός ατμοηλεκτρικός σταθμός (ΑΗΣ) του Αγίου Δημητρίου ήταν στην 1η θέση των ρυπαντών για τους πρώτους δύο μήνες του 2026 με 0.8 εκατ. τόνους και υπεύθυνος για το 89.2% των εκπομπών από μονάδες λιγνίτη. Τον Φεβρουάριο λειτούργησαν δύο από τις πέντε μονάδες του ΑΗΣ (ΙΙΙ και V) με συνολική παραγωγή 234.5 GWh.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε ο ΘΗΣ Αγ. Νικόλαος ΙΙ, που λειτουργεί με ορυκτό αέριο και είχε εκπομπές 0.27 εκατ. τόνους. Την πεντάδα των κορυφαίων ρυπαντών για το πρώτο δίμηνο του 2026 συμπλήρωσαν τρεις μονάδες αερίου: η Μεγαλόπολη V (0.21 εκατ. τόνοι), ο ΑΗΣ Λαυρίου IV-V (0.16 εκατ. τόνοι) και η Θερμοηλεκτρική Κομοτηνής (0.15 εκατ. τόνοι).

Η λιγνιτική μονάδα Πτολεμαΐδα 5 δεν λειτούργησε τον Φεβρουάριο και οι εκπομπές της γι’ αυτή την περίοδο του έτους περιορίστηκαν σε αυτές του Ιανουαρίου (0.097 εκατ. τόνοι).

Στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, οι πέντε μεγαλύτεροι ρυπαντές ήταν οι δύο από τους τρεις σταθμούς της Κρήτης, οι δύο σταθμοί της Ρόδου και ο σταθμός της Κω. Συγκεκριμένα, για τους σταθμούς της Κρήτης, ο Αθερινόλακκος είχε εκπομπές 0.12 εκατ. τόνους και τα Λινοπεράματα 0.075 εκατ. τόνους. Στο νησί της Ρόδου, ο σταθμός της Ρόδου είχε εκπομπές 0.03 εκατ. τόνους, ενώ ο σταθμός της Ν. Ρόδου 0.027 εκατ. τόνους. Τέλος, ο σταθμός στο νησί της Κω είχε εκπομπές 0.022 εκατ. τόνους.

Εκπομπές τομέα – σύγκριση με ΕΣΕΚ

Σύμφωνα με το τελικό αναθεωρημένο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) που κατατέθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Δεκέμβριο του 2024, οι εκπομπές του τομέα για το 2025 δεν θα έπρεπε να είχαν υπερβεί τους 10.2 εκατ. τόνους ενώ για το 2030 δεν πρέπει να υπερβούν τους 4 εκατ. τόνους. Θεωρώντας γραμμική μείωση εκπομπών μεταξύ 2025 και 2030, προκύπτει ότι ο προϋπολογισμός άνθρακα του τομέα ηλεκτροπαραγωγής για το 2026 δεν θα πρέπει να υπερβεί τους 9 εκατ. τόνους.

Μέχρι στιγμής για το 2026, οι εκπομπές του τομέα εκτιμώνται 2.89 εκατ. τόνοι, δηλαδή 32.3% του ετήσιου προϋπολογισμού άνθρακα για το έτος. Επομένως στο ⅙ του έτους ο τομέας ηλεκτροπαραγωγής έχει ήδη εκπέμψει το ⅓ του προϋπολογισμού άνθρακα για το 2026. Απομένουν 6.07 εκατ. τόνοι ως το τέλος του έτους σύμφωνα με την παραπάνω πρόβλεψη.

Μπορείτε να δείτε την εξέλιξη των εκπομπών του τομέα της ηλεκτροπαραγωγής από το 2013 ως σήμερα και να διαβάσετε τις αναλύσεις προηγούμενων μηνών εδώ.

ΑΑΔΕ: Πρόστιμα για υπέρβαση του πλαφόν στα καύσιμα
Φυσικό αέριο: Βουτιά στην εγχώρια κατανάλωση τον Φεβρουάριο- Υψηλό τριετίας στις εξαγωγές
Το Green Tank συμμετείχε στη συνάντηση εταίρων του έργου ARTEMIS στη Σαρδηνία
GreenTank: Τάσεις στην ηλεκτροπαραγωγή – Ιανουάριος 2026
Τραμπ: Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις θα προμηθεύονται ηλεκτρική ενέργεια από εργοστάσια που καίνε άνθρακα
Κοινή επιστολή περιβαλλοντικών οργανώσεων προς την ΕΤΕπ για το εργαλείο εμπροσθοβαρούς χρηματοδότησης με πόρους του ΣΕΔΕ2
Κίνα-Σανσί: Η ενεργειακή παραγωγή από καθαρές πηγές ήταν μεγαλύτερη από την ενεργειακή παραγωγή της καύσης άνθρακα το 2025
