GRICE 2026: Στην Αθήνα το κορυφαίο Διεθνές Συνέδριο για την Πράσινη Καινοτομία και την Κυκλική Οικονομία
08/05/2026 - 15:41
Μ. Χρυσοχοΐδης: Έρχεται πλήρης απαγόρευση των ηλεκτρικών πατινιών για ανηλίκους
08/05/2026 - 15:25
GREEN TANK: Τάσεις στην κατανάλωση & τις εισαγωγές ορυκτού αερίου – Απρίλιος 2026
08/05/2026 - 14:46
Νέο μέλος στο Δ.Σ. του ENTSO-E η Διευθύντρια Κλάδου Ευρωπαϊκών & Περιφερειακών Σχέσεων του ΑΔΜΗΕ, κ. Άλκηστη Φλώρου
08/05/2026 - 14:08
Η 56η «Ημέρα Καριέρας» της ΔΥΠΑ στον Πειραιά για τη Γαλάζια Οικονομία με περισσότερες από 900 θέσεις εργασίας
08/05/2026 - 14:02
Copernicus: Η επιστροφή του Ελ Νίνιο θα κάνει το 2027 την πιο καυτή χρονιά στα χρονικά
08/05/2026 - 13:23
Κ. Πιερρακάκης: Σε διαβούλευση την επόμενη εβδομάδα το ν/σ με όλα τα μέτρα στήριξης και ο συμπληρωματικός προϋπολογισμός ύψους 800 εκατ. ευρώ
08/05/2026 - 13:18
Πρόγραμμα Υποτροφιών HELLENiQ ENERGY: Παράταση έως τις 25 Μαΐου για τις αιτήσεις μεταπτυχιακών σπουδών
08/05/2026 - 13:03
Μεγάλη δασική πυρκαγιά στην απαγορευμένη ζώνη του Τσερνόμπιλ μετά την πτώση drone
08/05/2026 - 12:28
Η Ευρωπαϊκή Ένωση χορηγεί πάνω από 1 δισ. ευρώ σε ευρωπαϊκά έργα υδρογόνου για να επιταχύνει την καθαρή μετάβαση
08/05/2026 - 11:36
Υπουργείο Μεταφορών: Πλήρης ανανέωση στόλου με 1.700 σύγχρονα λεωφορεία στις συγκοινωνίες
08/05/2026 - 10:30
Επαναπιστοποίηση ISO 50001 για το σύνολο των εγκαταστάσεων της Lidl Ελλάς
08/05/2026 - 10:03
Χρυσοχοΐδης για Ηλεκτρικά Πατίνια: Απαιτείται συνολικός σχεδιασμός σε συνεργασία με το Υπουργείο Μεταφορών
08/05/2026 - 09:26
Fitch: Εύσημα στην Ελλάδα για τα στοχευμένα μέτρα στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων λόγω του αυξημένου ενεργειακού κόστους
08/05/2026 - 08:39
Ιταλία – Ελλάδα: Συνάντηση Urso – Παπαστεργίου για την ενίσχυση της ψηφιακής γέφυρας στη Μεσόγειο και των υποθαλάσσιων υποδομών
08/05/2026 - 08:18
Γιάννης Τριήρης: Η Ευρώπη στη μέγγενη του Τραμπ και της δικής της αδράνειας
08/05/2026 - 08:04
Ρεύμα: Η άνοδος του φυσικού αερίου ανεβάζει ξανά τη χονδρική τιμή- Ξεπέρασε τα 120 ευρώ
08/05/2026 - 08:02
Motor Oil: Επιφυλάξεις για τις αδειοδοτικές απαιτήσεις σε υδρογόνο και βιομεθάνιο
08/05/2026 - 08:00
Αυτές οι 5 οικιακές συσκευές αυξάνουν κρυφά τον λογαριασμό ρεύματος
08/05/2026 - 07:13
Ο «κανόνας των 5.000 δολαρίων» για το κλιματιστικό
08/05/2026 - 07:13
ΡΑΑΕΥ: Αποτελέσματα διαβούλευσης για την τροποποίησης του κανονισμού αδειών φυσικού αερίου για την ένταξη των αδειών προμήθειας υδρογόνου
07/05/2026 - 15:41
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Απόδοση επενδυτικής βαθμίδας από τη Moody’s
07/05/2026 - 15:26
Άσκηση αντιρρύπανσης στο λιμάνι Νέας Μηχανιώνας στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Ημερών Θάλασσας
07/05/2026 - 14:55
3η διάσκεψη ακαδημαϊκών κόμβων του ΟΗΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη
07/05/2026 - 14:03
ΥΠΟΙΚ: 774.000 ευρώ για τη βελτίωση της καθημερινότητας και υποδομών με χρηματοδότηση από το Ειδικό Πρόγραμμα ΔΑΜ
07/05/2026 - 13:47
Η AVIN στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών που νοσούν
07/05/2026 - 12:50
Αλ .Μεϊκόπουλος: 2,5 χρόνια χωρίς απόφαση για το LNG στον Βόλο.Για το LNG Θράκης αποφάσισαν σε 8,5 μήνες
07/05/2026 - 12:18
ΕΒΕΠ: «Γέφυρα» επιστροφής ταλέντων το «Rebrain Greece» - Tα επαγγέλματα της επόμενης 10ετίας
07/05/2026 - 11:46
METLEN: Δυναμική εκκίνηση στο 2026 με επιτάχυνση του στρατηγικού μετασχηματισμού
07/05/2026 - 10:51
TITAN: Πολύ δυναμικό ξεκίνημα του έτους με ισχυρή αύξηση της κερδοφορίας
07/05/2026 - 10:18

GREEN TANK: Τάσεις στην κατανάλωση & τις εισαγωγές ορυκτού αερίου – Απρίλιος 2026
Newsroom
Παρασκευή, 08/05/2026 - 14:46
Σε χαμηλό 7μήνου η εγχώρια κατανάλωση αερίου τον Απρίλιο (4.4 TWh) λόγω μείωσης και στους 3 τομείς. Αθροιστικά για το πρώτο 4μηνο του 2026, η συνολική κατανάλωση κυμάνθηκε στα ίδια επίπεδα με το 2025 (24.8 TWh), ενώ τα δίκτυα έφτασαν σε υψηλό 4ετίας (6.7 TWh). Πρώτη πηγή εισαγωγών για το 4μηνο το LNG μέσω Ρεβυθούσας (17 TWh) παρά τη μείωση τον Απρίλιο και το κλείσιμο για συντήρηση του FSRU στην Αλεξανδρούπολη. Κατακόρυφη μείωση των εξαγωγών τον Απρίλιο (0.6 TWh). Συγκριτικά με τα υπόλοιπα κράτη μέλη της ΕΕ-27 για το πρώτο 3μηνο του 2026, η Ελλάδα βρέθηκε στην 6η καλύτερη θέση μειώνοντας τη χρήση αερίου κατά 2.2% σε σχέση με το 2025.

Η παρούσα ανάλυση αφορά την εγχώρια κατανάλωση, τις εισαγωγές αλλά και τις εξαγωγές ορυκτού αερίου. Βασίζεται στα ιστορικά στοιχεία του ΔΕΣΦΑ για τις Επικυρωμένες Ημερήσιες Παραδόσεις / Παραλαβές Φ.Α (έως και Δεκέμβριο 2025), καθώς και στα τελευταία διαθέσιμα Στοιχεία Κατανομών Φ.Α. από το Νέο Σύστημα Εμπορικών Πληροφοριών του ΔΕΣΦΑ (Απρίλιος 2026). Επίσης, χρησιμοποιεί τα τελευταία δημοσιευμένα μηνιαία στοιχεία από τη Eurostat για τις εισαγωγές υγροποιημένου ορυκτού αέριου (LNG) από τη Ρωσία (Μάρτιος 2026).

Κατανάλωση

Απρίλιος

Τον Απρίλιο 2026 η εγχώρια κατανάλωση αερίου έπεσε στις 4.4 TWh και σε χαμηλό επταμήνου. Συγκριτικά με τον Μάρτιο μειώθηκε κατά 33.8%, ωστόσο συγκριτικά με τον περσινό Απρίλιο αυξήθηκε κατά 11.2%.

Ο τομέας ηλεκτροπαραγωγής έπεσε σε χαμηλό δωδεκάμηνου με 2.8 TWh (-31.6% σε σχέση με τον Μάρτιο), ωστόσο είχε και πάλι τη μεγαλύτερη κατανάλωση (64.2%). Ακολούθησε ο τομέας των δικτύων με 986 GWh και τη μεγαλύτερη μείωση σε σχέση με τον Μάρτιο (-43.1%). Τελευταία η βιομηχανία με 577 GWh που έπεσε σε χαμηλό εντεκάμηνου. Ωστόσο συγκριτικά με τον Απρίλιο 2025 αυξήθηκε κατά 19.7%.

Πρώτο τετράμηνο του έτους

Αθροιστικά τους πρώτους τέσσερις μήνες του έτους, η συνολική εγχώρια κατανάλωση αερίου ήταν 24.79 TWh και ίση με την κατανάλωση του 2025 για το ίδιο διάστημα. Συγκριτικά με το περσινό πρώτο τετράμηνο, η κατανάλωση αερίου για ηλεκτρισμό μειώθηκε ενώ αυξήθηκαν οι καταναλώσεις των δικτύων και της βιομηχανίας.

Πιο συγκεκριμένα, ο τομέας ηλεκτρισμού παρέμεινε ο μεγαλύτερος καταναλωτής με 15.3 TWh, ωστόσο μειώθηκε κατά 2.95% σε σχέση με το 2025 που σημειώθηκε ιστορικό υψηλό. Το μερίδιό του στη συνολική κατανάλωση αερίου μειώθηκε από 63.5% το 2025 σε 61.7%.

Τα δίκτυα ήταν ο δεύτερος μεγαλύτερος καταναλωτής με 6.7 TWh (+3.5% σε σχέση με το 2025), και την υψηλότερη κατανάλωση αερίου της τελευταίας τετραετίας γι’ αυτό το διάστημα. Το μερίδιο των δικτύων έφτασε το 26.8%.

Τελευταία η βιομηχανία με 2.9 TWh και αύξηση 9.4% σε σχέση με το ίδιο διάστημα του 2025. Το μερίδιο της βιομηχανίας για το τετράμηνο ήταν 11.5%.

Εξαγωγές

Οι συνολικές εξαγωγές αερίου τον Απρίλιο 2026 ήταν 0.61 TWh και οι χαμηλότερες για το 2026. Οι εξαγωγές αυτόν το μήνα μειώθηκαν στο ¼ των εξαγωγών του Μαρτίου όταν σημειώθηκε ρεκόρ τριετίας. Αυτό οφείλεται κυρίως στην τεράστια μείωση των εξαγωγών μέσω Σιδηροκάστρου (-42.8%) και μέσω Νέας Μεσημβρίας (-44.4%), καθώς και στις μηδενικές εξαγωγές μέσω Κομοτηνής-IGB.

Ωστόσο, αθροιστικά τους πρώτους τέσσερις μήνες του έτους οι εξαγωγές έφτασαν τις 6.6 TWh, σημειώνοντας αύξηση 340.7% σε σχέση με τη ίδια περίοδο του 2025. Το 80% των εξαγωγών αερίου διοχετεύθηκε μέσω της πύλης του Σιδηροκάστρου, το 15.5% μέσω της πύλης της Κομοτηνής-IGB, και 4.5% μέσω της πύλης της Νέας Μεσημβρίας.

Εισαγωγές

Απρίλιος

Οι συνολικές εισαγωγές στο Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς -που κάλυψαν αποκλειστικά εγχώριες ανάγκες- τον Απρίλιο ήταν 4.35 TWh, μειωμένες κατά 34.9% σε σχέση με τον Μάρτιο, κυρίως λόγω μείωσης των εισαγωγών LNG.

Παρά τη μείωση, οι εισαγωγές LNG παρέμειναν στην πρώτη θέση και τον Απρίλιο χάρη στις εισαγωγές LNG μέσω της πύλης Αγίας Τριάδας (FSRU Ρεβυθούσας), που έφτασαν τις 2.1 TWh (-42.8% συγκριτικά με τον Μάρτιο). Οι εισαγωγές από την πύλη Αμφιτρίτης (FSRU Αλεξανδρούπολης) ήταν μηδενικές καθώς το τερματικό βρίσκεται σε τρίμηνη περίοδο συντήρησης.

Στη δεύτερη θέση εισαγωγών βρέθηκε η πύλη του Σιδηροκάστρου (που είναι η κύρια πύλη εισόδου ρωσικού αερίου) με καθαρές εισαγωγές 1.3 TWh, μειωμένες κατά 11.5% σε σχέση με τον Μάρτιο.

Στην τρίτη θέση ήταν η πύλη της Νέας Μεσημβρίας (απ’ όπου εισάγεται αζέρικο αέριο μέσω του αγωγού TAP) με 0.93 TWh και διπλάσιες εισαγωγές από αυτές του Μαρτίου. Μηδενικές ήταν οι εισαγωγές από την πύλη των Κήπων όπως συμβαίνει από τον Ιανουάριο του 2024.

Πρώτο τετράμηνο του έτους

Αθροιστικά τους πρώτους τέσσερις μήνες του 2026, οι συνολικές καθαρές εισαγωγές αερίου που αξιοποιήθηκαν για εγχώρια χρήση ήταν 24.8 TWh, μειωμένες κατά 0.9% σε σχέση με το ίδιο διάστημα του 2025.

Οι συνολικές εισαγωγές LNG (πύλη Αγίας Τριάδας + πύλη Αμφιτρίτης) έφτασαν τις 17.04 TWh και σε ιστορικό υψηλό γι’ αυτή την περίοδο, Αντίθετα οι συνολικές εισαγωγές από την πύλη του Σιδηροκάστρου έπεσαν στις 10.7, ενώ οι συνολικές εισαγωγές από την πύλη της Νέας Μεσημβρίας ήταν 3.7 TWh. Σε ό,τι αφορά τις εξαγωγές, αυτές ήταν 5.3 GWh μέσω Σιδηροκάστρου, 1.02 μέσω Κομοτηνής- IGB και 0.3 μέσω Νέας Μεσημβρίας.

Όσον αφορά τον καταμερισμό των καθαρών εισαγωγών, το LNG είχε μερίδιο 68.7% και το μεγαλύτερο της τελευταίας τριετίας γι’ αυτή την περίοδο. Η πύλη του Σιδηροκάστρου είχε μερίδιο 21.7%, ενώ η πύλη της Νέας Μεσημβρίας 13.7%.

Η εξάρτηση της Ελλάδας από το ρωσικό αέριο

Η Ελλάδα έχει μηδενίσει τις εισαγωγές ρωσικού LNG από τον Νοέμβριο 2024, οπότε ήδη ευθυγραμμίζεται με την μετέπειτα απόφαση της ΕΕ για απαγόρευση εισαγωγών ρωσικού αερίου από την 1η Ιανουαρίου 2027. Ωστόσο, όσον αφορά το ρωσικό αέριο αγωγού, αυτό συνεχίζει να εισάγεται. Ένα μέρος χρησιμοποιείται για εγχώρια χρήση ενώ το μεγαλύτερο διοχετεύεται σε γειτονικές χώρες αφού οι εξαγωγές μέσω της πύλης του Σιδηροκάστρου είναι σε υψηλά επίπεδα από τις αρχές του έτους.

Πιο συγκεκριμένα, για το πρώτο τετράμηνο του 2026, οι συνολικές εισαγωγές μέσω Σιδηροκάστρου ήταν 10.7 TWh. Ωστόσο, οι εξαγωγές μέσω Σιδηροκάστρου ήταν το ½ της ποσότητας των εισαγωγών, κι έτσι οι καθαρές εισαγωγές κατέληξαν σε 5.4 TWh, μειωμένες κατά 43% σε σχέση με πέρυσι.

Σύγκριση μεταξύ κρατών μελών ΕΕ-27

Πρώτο τρίμηνο του έτους

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα δεδομένα της Eurostat για τα κράτη μέλη της ΕΕ-27, η Ελλάδα βρέθηκε στην 6η καλύτερη θέση όσον αφορά τη μεταβολή στην κατανάλωση αερίου μεταξύ 2026 και 2025 για πρώτο τρίμηνο του έτους (Ιανουάριος – Μάρτιος). Πιο συγκεκριμένα, η Ελλάδα μείωσε την κατανάλωση αερίου κατά 2.2%, ποσότητα σχεδόν πενταπλάσια του μέσου όρου της ΕΕ-27 (-0.45%) και ήταν ανάμεσα στα 9 κράτη μέλη που εμφάνισαν βελτίωση.

Από τα υπόλοιπα κράτη μέλη, πρωτοπόρες γι’ αυτό το διάστημα ήταν η Γαλλία με -10.6% και η Φινλανδία με -10.1%. Στις χειρότερες θέσεις βρέθηκαν η Εσθονία με +39% και η Λετονία με +40%.

Μπορείτε να διαβάσετε εδώ τις αναλύσεις των προηγούμενων μηνών από την έναρξη των μέτρων μείωσης της ΕΕ τον Αύγουστο του 2022.

