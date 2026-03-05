GreenTank: Τάσεις στην ηλεκτροπαραγωγή – Ιανουάριος 2026

Ιστορικό ρεκόρ καθαρών μηνιαίων εξαγωγών με 1,264 GWh τον Ιανουάριο 2026. Σε αντίθεση με το 2025 που η αύξηση των εξαγωγών συσχετιζόταν με αυξημένη χρήση ορυκτού αερίου, η εκτόξευση των εξαγωγών τον Ιανουάριο σχετίζεται με τη μεγάλη αύξηση της αιολικής παραγωγής η οποία σημείωσε υψηλό -τουλάχιστον πενταετίας- με 1,509 GWh. Υψηλό τετραετίας καταγράφηκε και για τα μεγάλα υδροηλεκτρικά με 738.4 GWh. Ωστόσο, η μέση τιμή στην χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρισμού παρέμεινε στα ίδια επίπεδα με αυτά του Δεκεμβρίου 2025 (108.7 €/MWh), λόγω της εκτεταμένης χρήσης του ακριβού ορυκτού αερίου (2,405 GWh) η παραγωγή του οποίου βρέθηκε πολύ κοντά σε αυτή του Δεκεμβρίου (2,477 GWh).

Η παρούσα ανάλυση αφορά την ηλεκτροπαραγωγή σε ολόκληρη την επικράτεια, και βασίζεται στα τελευταία διαθέσιμα μηνιαία δεδομένα του ΑΔΜΗΕ για το διασυνδεδεμένο δίκτυο (Ιανουάριος 2026) και του ΔΕΔΔΗΕ για τα μη διασυνδεμένα νησιά (Δεκέμβριος 2025). Επιπλέον, αξιοποιεί τα στοιχεία του ΔΕΔΔΗΕ για τη χαμηλή και μέση τάση, καθώς και για την εγκατεστημένη ισχύ συστημάτων αυτοπαραγωγής (Σεπτέμβριος 2025). Για την ακριβέστερη προσέγγιση της ηλεκτροπαραγωγής από ΣΗΘΥΑ στη χαμηλή και μέση τάση, όπως και για τους συντελεστές χρησιμοποίησης φωτοβολταϊκών που απαιτούνται για την εκτίμηση της αυτοπαραγωγής, αξιοποιούνται τα δεδομένα του δελτίου του ειδικού λογαριασμού ΑΠΕ (ΕΛΑΠΕ) του ΔΑΠΕΕΠ (Νοέμβριος 2025). Για τις τιμές στην χονδρεμπορική αγορά, αξιοποιούνται τα δεδομένα των τιμών στην αγορά επόμενης ημέρας (Day-Ahead Market) από το Ευρωπαϊκό δίκτυο διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας (ENTSO-E). Μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικότερα τη μεθοδολογία που ακολουθήθηκε εδώ.

Ο μήνας Ιανουάριος

Τον Ιανουάριο 2026, οι ΑΠΕ ήταν στην πρώτη θέση της ηλεκτροπαραγωγής με 2,528 GWh, καταγράφοντας αύξηση 41% σε σχέση με τον Δεκέμβριο και την τέταρτη υψηλότερη μηνιαία ηλεκτροπαραγωγή για την τελευταία δεκαετία τουλάχιστον.

Το αέριο ήταν στη δεύτερη θέση, αλλά σε υψηλά επίπεδα και σε πολύ κοντινή απόσταση από τις ΑΠΕ, με 2,405 GWh. Σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα το αέριο έμεινε πρακτικά αμετάβλητο, αφού μειώθηκε μόλις κατά 2.9%.

Στην τρίτη θέση ανέβηκαν τα μεγάλα υδροηλεκτρικά με 738.4 GWh, ποσότητα υπερδιπλάσια της ηλεκτροπαραγωγής του Δεκεμβρίου (361.6 GWh) και υψηλό μηνιαίας παραγωγής της τελευταίας τετραετίας.

Στην τέταρτη θέση έπεσε ο λιγνίτης με 373 GWh, μειωμένος κατά 7.9% σε σχέση με τον Δεκέμβριο και με τη χαμηλότερη παραγωγή για τον μήνα Ιανουάριο.

Στην τελευταία θέση βρέθηκε το πετρέλαιο με 264 GWh, αυξημένο κατά 42.7% σε σχέση με τον Δεκέμβριο.

Η συνολική εγχώρια ζήτηση έφτασε τις 5,045 GWh, καταγράφοντας αύξηση 9.2% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Η συνολική ηλεκτροπαραγωγή αυτόν τον μήνα έφτασε τις 6,309 GWh, αυξημένη κατά 20.8% συγκριτικά με τον Δεκέμβριο και +1,264 GWh πάνω από την εγχώρια ζήτηση. Η ποσότητα αυτή διοχετεύτηκε στην κάλυψη της ζήτησης γειτονικών χωρών, υπερδιπλασιάζοντας την αντίστοιχη ποσότητα του προηγούμενου μήνα (+110.2%) και καταγράφοντας ιστορικό ρεκόρ μηνιαίων καθαρών εξαγωγών.

Παρά την υψηλή ηλεκτροπαραγωγή από ΑΠΕ και μεγάλα υδροηλεκτρικά, η εξίσου υψηλή ηλεκτροπαραγωγή από αέριο (2,405 GWh) διατήρησε την τιμή της αγοράς σε υψηλά επίπεδα. Έτσι, η μέση τιμή στη χονδρεμπορική αγορά ενέργειας τον Ιανουάριο 2026 διαμορφώθηκε στα 108.7 €/MWh, μόλις 1.2% χαμηλότερη από την μέση τιμή του Δεκεμβρίου 2025 όπου η παραγωγή από αέριο κυμάνθηκε σε παραπλήσια επίπεδα (2,477 GWh).

Σύγκριση με προηγούμενα έτη

Σε σύγκριση με προηγούμενα έτη, οι ΑΠΕ κατέγραψαν υψηλό ηλεκτροπαραγωγής για τον πρώτο μήνα του έτους, ενώ ήταν 42.5% πάνω από την παραγωγή του Ιανουαρίου 2025.

Το αέριο από τη δεύτερη θέση, κατέγραψε επίσης ρεκόρ ηλεκτροπαραγωγής Ιανουαρίου ξεπερνώντας κατά λίγο (+2%). το προηγούμενο υψηλό που σημειώθηκε τον Ιανουάριο 2025.

Τα μεγάλα υδροηλεκτρικά είχαν τη δεύτερη υψηλότερη ηλεκτροπαραγωγή Ιανουαρίου μετά το 2021, ενώ κατέγραψαν αύξηση 185% σε σχέση με πέρυσι.

Ο λιγνίτης είχε τη χαμηλότερη ηλεκτροπαραγωγή Ιανουαρίου της τελευταίας δεκαετίας τουλάχιστον, και ήταν 26.9% κάτω από τον περσινό Ιανουάριο, ενώ Το πετρέλαιο εκτιμάται ότι αυξήθηκε κατά 9.6% σε σχέση με τον Ιανουάριο 2025.

Τέλος, οι καθαρές εξαγωγές της χώρας αυξήθηκαν κατά 230.9% σε σχέση με τον Ιανουάριο 2025.

Μεταβολές πηγών στην κάλυψη της ζήτησης

Συγκρίνοντας τον Ιανουάριο 2026 με τον Ιανουάριο 2025, οι ΑΠΕ, τα μεγάλα υδροηλεκτρικά και οι καθαρές εξαγωγές σημείωσαν τη μεγαλύτερη αύξηση, ενώ μικρότερη αύξηση είχαν το αέριο και το πετρέλαιο. Ο λιγνίτης ήταν η μόνη πηγή που μειώθηκε σε σχέση με πέρυσι.

Οι ΑΠΕ αυξήθηκαν κατά 754.2 GWh, κυρίως χάρη στην τεράστια αύξηση της παραγωγής των αιολικών και λιγότερο στην αύξηση των φωτοβολταϊκών. Ενδεικτικά για την υψηλή τάση, η παραγωγή από αιολικά έφτασε τις 1,509 GWh (+667.4 GWh από το 2025), ενώ η παραγωγή από φωτοβολταϊκά έφτασε τις 249.7 GWh (+25.3 GWh από το 2025).

Τα μεγάλα υδροηλεκτρικά, χάρη στις υψηλές βροχοπτώσεις αυτόν το μήνα, είχαν αύξηση 479.2 GWh. Το αέριο αυξήθηκε μόλις κατά 47.5 GWh, ενώ το πετρέλαιο κατά 23 GWh. Ο λιγνίτης μειώθηκε κατά 137.5 GWh.

Παρατηρούμε ότι η αύξηση των ΑΠΕ και των μεγάλων υδροηλεκτρικών, που αθροιστικά έφτασε τις 1,233 GWh, ήταν αρκετή για να καλύψει την αύξηση της ζήτησης (284 GWh) και τη μείωση του λιγνίτη, ενώ μεγάλο μέρος της καθαρής παραγωγής διοχετεύθηκε σε εξαγωγές (από 812 έως 949.5 GWh).

Οι αντίστοιχες ποσοστιαίες μεταβολές του Ιανουαρίου 2026, σε σχέση με τον Ιανουάριο 2025 ήταν:

Λιγνίτης: -26.9%

Ορυκτό αέριο: +2.0%

ΑΠΕ: +42.5%

Μεγάλα υδροηλεκτρικά: +185.0%

Καθαρές εξαγωγές: +230.9%

Πετρέλαιο: +9.6%

Εγχώρια ζήτηση: +6.0%

Σύγκριση καθαρής ενέργειας με ορυκτά καύσιμα

Τον Ιανουάριο 2026 οι καθαρές πηγές ενέργειας (αιολικά, φωτοβολταϊκά, υδροηλεκτρικά, βιομάζα, αυτοπαραγωγή) με συνολική παραγωγή 3,266 GWh ξεπέρασαν τα ορυκτά καύσιμα (ορυκτό αέριο, λιγνίτης, πετρέλαιο), που παρήγαγαν 3,042 GWh.

Σε σύγκριση με τον περσινό Ιανουάριο, οι καθαρές πηγές ενέργειας παρουσίασαν αύξηση 60.7%, φτάνοντας σε ιστορικό υψηλό για την ηλεκτροπαραγωγή του πρώτου μήνα του έτους. Επίσης, με μερίδιο 64.7%, ανέτρεψαν την εικόνα του Ιανουαρίου 2025, περνώντας πρώτες στην κάλυψη της ζήτησης. Εν αντιθέσει, τα ορυκτά καύσιμα μειώθηκαν κατά 2.2% σε σχέση με πέρυσι καλύπτοντας 60.3% της ζήτησης.

Περικοπές ενέργειας από ΑΠΕ

Βάση του συνδυασμού των προβλέψεων που εμφανίζονται στις επιλύσεις ISP2 και ISP3 του ΑΔΜΗΕ, οι περικοπές από ΑΠΕ τον Ιανουάριο έφτασαν τις 5.9 GWh (ή 0.2% της παραγωγής ΑΠΕ), παραμένοντας πρακτικά στάσιμες σε σχέση με τον Δεκέμβριο (4.2 GWh ή 0.2% της παραγωγής ΑΠΕ). Ωστόσο, ήταν σχεδόν πενταπλάσιες των περικοπών του περσινού Ιανουαρίου (1.3 GWh ή 0.07% της παραγωγής ΑΠΕ).

Η μέρα με τις υψηλότερες περικοπές ήταν η Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026 με συνολικές περικοπές ΑΠΕ 2.68 GWh, σχεδόν το ήμισυ των περικοπών του μήνα. Οι περισσότερες περικοπές τον Ιανουάριο σημειώθηκαν μεταξύ 10 το πρωί και 12 το μεσημέρι.

Όσον αφορά τις ώρες με μηδενικές [1] ή αρνητικές τιμές στην χονδρεμπορική αγορά ενέργειας, τον Ιανουάριο 2026 σημειώθηκαν 7 ώρες, ενώ τον Ιανουάριο 2025 δεν είχαμε καμία ώρα με μηδενικές ή αρνητικές τιμές.

[1] Θεωρούμε μηδενικές τις τιμές κάτω από 0.05 €/MWh.