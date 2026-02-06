Επτά πρακτικές λύσεις για οικονομία σε ρεύμα, νερό και φυσικό αέριο

Με απλές καθημερινές πρακτικές τα νοικοκυριά μπορούν να μειώσουν αισθητά την ενεργειακή κατανάλωση και τους λογαριασμούς χωρίς να θυσιάσουν την άνεσή τους.

Το άγχος για τους λογαριασμούς ενέργειας επιστρέφει δυναμικά κάθε χειμώνα.

Είναι χαρακτηριστικό πως, σύμφωνα με έρευνα του CNET, σχεδόν το 80% των Αμερικανών δηλώνει ότι ανησυχεί σοβαρά για το αυξανόμενο κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος, του φυσικού αερίου και του νερού, σε μια περίοδο που οι οικογενειακοί προϋπολογισμοί παραμένουν πιεσμένοι.

Η κατάσταση είναι δυστυχώς παρόμοια και στην Ελλάδα.

Παρά το αρνητικό κλίμα, ωστόσο, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι δεν είναι αναγκαίο να θυσιάσουμε την άνεση για να μειώσουμε το ενεργειακό κόστος. Μικρές αλλαγές στην καθημερινότητα, βασισμένες σε πρακτικές συμβουλές, μπορούν να οδηγήσουν σε αισθητή εξοικονόμηση, χωρίς να επηρεαστεί η ποιότητα διαβίωσης.

Αφετηρία ο ενεργειακός έλεγχος

Μπορεί οι ενεργειακοί ελέγχοι να είναι περισσότερο συνηθισμένοι στις επιχειρήσεις, αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν γίνονται και στο σπίτι.

Μάλιστα υπάρχουν και κατασκευαστικές που αναλαμβάνουν δωρεάν ενεργειακούς ελέγχους, στέλνοντας έμπειρους μηχανικούς, οι οποίοι μετά από αυτοψία που διενεργούν, καταγράφουν τα προβλήματα του ακινήτου σας, και σας προτείνουν την πιο συμφέρουσα λύση για ενεργειακή αναβάθμιση ή ανακαίνιση.

Η σημασία της σωστής ρύθμισης του θερμοστάτη

Η προσαρμογή του θερμοστάτη θεωρείται ένα από τα πιο αποτελεσματικά και άμεσα μέτρα.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Ενέργειας, η ρύθμιση της θερμοκρασίας κατά 7 έως 10 βαθμούς για περίπου οκτώ ώρες την ημέρα μπορεί να μειώσει το κόστος θέρμανσης και ψύξης έως και 10%.

Η μείωση της θερμοκρασίας τον χειμώνα, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια του ύπνου ή όταν το σπίτι είναι άδειο, αποδίδει σημαντικά οφέλη.

Και η σωστή ρύθμιση του θερμοσίφωνα

Αντίστοιχα, η ρύθμιση του θερμοσίφωνα σε χαμηλότερη θερμοκρασία μπορεί να αποφέρει σημαντική εξοικονόμηση.

Πολλοί θερμοσίφωνες είναι ρυθμισμένοι στους 60°C, ενώ τα περισσότερα νοικοκυριά καλύπτονται πλήρως στους 49°C. Η αλλαγή αυτή μειώνει την κατανάλωση ενέργειας και περιορίζει τα ετήσια έξοδα.

Καθημερινές συνήθεις και συσκευές «βαμπίρ»

Συσκευές που παραμένουν συνδεδεμένες στην πρίζα καταναλώνουν ενέργεια ακόμη κι όταν δεν χρησιμοποιούνται.

Η λεγόμενη κατανάλωση «φάντασμα» μπορεί να κοστίζει κατά μέσο όρο περίπου 85 ευρώ τον χρόνο. Το σβήσιμο των φώτων όταν δεν χρειάζονται και η αποσύνδεση φορτιστών και συσκευών αποτελούν απλές αλλά αποτελεσματικές κινήσεις.

Πλυντήριο πιάτων και ώρες χαμηλής ζήτησης

Σε αντίθεση με τη διαδεδομένη αντίληψη, τα σύγχρονα πλυντήρια πιάτων είναι συχνά πιο οικονομικά από το πλύσιμο στο χέρι, καθώς χρησιμοποιούν έως 19 λίτρα νερού, όταν το χειροκίνητο πλύσιμο μπορεί να φτάσει ακόμη και τα... 100.

Παράλληλα, η χρήση ενεργοβόρων συσκευών εκτός ωρών αιχμής, όπου ισχύουν χαμηλότερες χρεώσεις, συμβάλλει στη μείωση του τελικού κόστους.

Συντήρηση και μακροπρόθεσμο όφελος

Τέλος, η τακτική αλλαγή φίλτρων στα συστήματα θέρμανσης και ψύξης διατηρεί την αποδοτικότητά τους και μπορεί να μειώσει την κατανάλωση ενέργειας έως και 15%.

Πρόκειται για μια χαμηλού κόστους παρέμβαση με σταθερό όφελος σε βάθος χρόνου.