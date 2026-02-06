ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Ανακοινώθηκε η νέα οργανωτική δομή του ομίλου AKTOR
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
06/02/2026 - 08:18
Νέα CEO στον ΔΕΣΦΑ η Maria Sferruzza
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
06/02/2026 - 08:12
Γιάννης Τριήρης: Τι αποκαλύπτει η απόφαση του Αρείου Πάγου για τα κόκκινα δάνεια
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
06/02/2026 - 08:09
Ν. Τσάφος: Η στροφή στις ΑΠΕ κ η μετατροπή της χώρας σε εξαγωγέα ενέργειας οδηγούν σε χαμηλότερες τιμές
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
06/02/2026 - 08:03
Πόσο κρύο αντέχει το κινητό και το smartwatch σας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
06/02/2026 - 06:48
Οι ενοικιαστές έχουν ένα καινούριο «όπλο» για εξοικονόμηση ενέργειας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
06/02/2026 - 06:48
Επτά πρακτικές λύσεις για οικονομία σε ρεύμα, νερό και φυσικό αέριο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
06/02/2026 - 06:47
Ο Ν. Τσάφος για τις πέντε τεκτονικές αλλαγές στην ενέργεια, το ενεργειακό κόστος της βιομηχανίας και μια τεράστια ευκαιρία για την Ελλάδα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
05/02/2026 - 15:50
H ΔΕΗ διαψεύδει δημοσιεύματα για πιθανή εξαγορά της Nova
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/02/2026 - 15:48
Πρόσκληση για Δημόσια Διαβούλευση για την Προμήθεια, επέκταση και συντήρηση Συστημάτων Πληροφορικής για το Data Center της ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/02/2026 - 15:44
Στ. Παπασταύρου: «Νευρώνας» της ενεργειακής και πολιτικής αρχιτεκτονικής η Β. Ελλάδα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
05/02/2026 - 15:31
Νέα Αριστερά: Από την ενεργειακή φτώχεια στην ενεργειακή τιμωρία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
05/02/2026 - 15:05
ΥΠΕΝ: Υπογραφή προγραμματικών συμβάσεων για τη δημιουργία, αναβάθμιση και ανάδειξη πεζοπορικών και περιπατητικών διαδρομών
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
05/02/2026 - 14:37
Ανακοίνωση σχετικά με τη Φέρουσα Ικανότητα της Δημοτικής Ενότητας της Θίσβης
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
05/02/2026 - 14:00
Νέο ΔΕΗ Mini Park στον Σταθμό Λαρίσης
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
05/02/2026 - 13:20
Η υπηρεσιακή Πρόεδρος της Βενεζουέλας συναντήθηκε με στελέχη ξένων πετρελαϊκών εταιρειών
ΚΟΣΜΟΣ
05/02/2026 - 13:04
Ξεκινά σήμερα στο Παρίσι το 3ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών: Γαλλία–Ελλάδα σε κρίσιμη συγκυρία για την Ευρώπη
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/02/2026 - 12:21
Η Schneider Electric αναγνωρίστηκε για τη συνεχή ηγετική της θέση στον τομέα της βιωσιμότητας σε όλες τις κορυφαίες αξιολογήσεις ESG για το 2025
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
05/02/2026 - 11:54
Συμμετοχή της METLEN και του κατασκευαστικού της βραχίονα ΜΕΤΚΑ στο έργο Παραχώρησης ΒΟΑΚ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
05/02/2026 - 11:23
Η Ρωσία θα συνεχίσει να προμηθεύει πετρέλαιο στην Κούβα
ΚΟΣΜΟΣ
05/02/2026 - 10:55
Εξώδικο Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη κατά ΔΕΔΔΗΕ: Ζητά εξηγήσεις για τις πολύωρες απροειδοποίητες διακοπές και απειλεί με αγωγές
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/02/2026 - 10:22
Ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ αυτοματοποιεί την έκδοση Περιβαλλοντικών Δηλώσεων Προϊόντος (EPD) για όλες τις μονάδες σκυροδέματος
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
05/02/2026 - 09:38
Ν. Δένδιας: Ελλάδα και Ισραήλ δεν αποκλείουν την Τουρκία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
05/02/2026 - 09:04
Βουλευτές της Νέας Αριστεράς καταγγέλλουν την κυβέρνηση για αποτυχία στην ανακύκλωση
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
05/02/2026 - 08:37
Ενημερώθηκε ο Γεωπληροφοριακος Χάρτης της ΕΛΕΤΑΕΝ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
05/02/2026 - 08:14
Γιάννης Τριήρης: Χαώδης η απόσταση μεταξύ κυβερνητικής ρητορικής και πραγματικότητας
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
05/02/2026 - 08:06
Ηλεκτροπαραγωγή: Οι περικοπές ΑΠΕ κράτησαν στάσιμες τις εκπομπές παρά το ιστορικό χαμηλό του λιγνίτη
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
05/02/2026 - 08:04
Πυρά ΔΕΠΑ και Motor Oil σε ΔΕΣΦΑ για τις χρεώσεις φόρτωσης LNG
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
05/02/2026 - 08:02
Πρέπει να καλύπτουμε τη μονάδα του AC τον χειμώνα; Τι λένε οι ειδικοί
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/02/2026 - 06:38
Λογαριασμοί ρεύματος: Αυτή είναι η φθηνότερη ώρα για να κάνετε τις δουλειές σας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/02/2026 - 06:40

Επτά πρακτικές λύσεις για οικονομία σε ρεύμα, νερό και φυσικό αέριο

Επτά πρακτικές λύσεις για οικονομία σε ρεύμα, νερό και φυσικό αέριο
Mohammad O Siddiqui on Unsplash
Newsroom
Παρασκευή, 06/02/2026 - 06:47

Με απλές καθημερινές πρακτικές τα νοικοκυριά μπορούν να μειώσουν αισθητά την ενεργειακή κατανάλωση και τους λογαριασμούς χωρίς να θυσιάσουν την άνεσή τους.

Το άγχος για τους λογαριασμούς ενέργειας επιστρέφει δυναμικά κάθε χειμώνα.

Είναι χαρακτηριστικό πως, σύμφωνα με έρευνα του CNET, σχεδόν το 80% των Αμερικανών δηλώνει ότι ανησυχεί σοβαρά για το αυξανόμενο κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος, του φυσικού αερίου και του νερού, σε μια περίοδο που οι οικογενειακοί προϋπολογισμοί παραμένουν πιεσμένοι.

Η κατάσταση είναι δυστυχώς παρόμοια και στην Ελλάδα.

Παρά το αρνητικό κλίμα, ωστόσο, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι δεν είναι αναγκαίο να θυσιάσουμε την άνεση για να μειώσουμε το ενεργειακό κόστος. Μικρές αλλαγές στην καθημερινότητα, βασισμένες σε πρακτικές συμβουλές, μπορούν να οδηγήσουν σε αισθητή εξοικονόμηση, χωρίς να επηρεαστεί η ποιότητα διαβίωσης.

Αφετηρία ο ενεργειακός έλεγχος

Μπορεί οι ενεργειακοί ελέγχοι να είναι περισσότερο συνηθισμένοι στις επιχειρήσεις, αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν γίνονται και στο σπίτι.

Μάλιστα υπάρχουν και κατασκευαστικές που αναλαμβάνουν δωρεάν ενεργειακούς ελέγχους, στέλνοντας έμπειρους μηχανικούς, οι οποίοι μετά από αυτοψία που διενεργούν, καταγράφουν τα προβλήματα του ακινήτου σας, και σας προτείνουν την πιο συμφέρουσα λύση για ενεργειακή αναβάθμιση ή ανακαίνιση.

Η σημασία της σωστής ρύθμισης του θερμοστάτη

Η προσαρμογή του θερμοστάτη θεωρείται ένα από τα πιο αποτελεσματικά και άμεσα μέτρα.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Ενέργειας, η ρύθμιση της θερμοκρασίας κατά 7 έως 10 βαθμούς για περίπου οκτώ ώρες την ημέρα μπορεί να μειώσει το κόστος θέρμανσης και ψύξης έως και 10%.

Η μείωση της θερμοκρασίας τον χειμώνα, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια του ύπνου ή όταν το σπίτι είναι άδειο, αποδίδει σημαντικά οφέλη.

Και η σωστή ρύθμιση του θερμοσίφωνα

Αντίστοιχα, η ρύθμιση του θερμοσίφωνα σε χαμηλότερη θερμοκρασία μπορεί να αποφέρει σημαντική εξοικονόμηση.

Πολλοί θερμοσίφωνες είναι ρυθμισμένοι στους 60°C, ενώ τα περισσότερα νοικοκυριά καλύπτονται πλήρως στους 49°C. Η αλλαγή αυτή μειώνει την κατανάλωση ενέργειας και περιορίζει τα ετήσια έξοδα.

Καθημερινές συνήθεις και συσκευές «βαμπίρ»

Συσκευές που παραμένουν συνδεδεμένες στην πρίζα καταναλώνουν ενέργεια ακόμη κι όταν δεν χρησιμοποιούνται.

Η λεγόμενη κατανάλωση «φάντασμα» μπορεί να κοστίζει κατά μέσο όρο περίπου 85 ευρώ τον χρόνο. Το σβήσιμο των φώτων όταν δεν χρειάζονται και η αποσύνδεση φορτιστών και συσκευών αποτελούν απλές αλλά αποτελεσματικές κινήσεις.

Πλυντήριο πιάτων και ώρες χαμηλής ζήτησης

Σε αντίθεση με τη διαδεδομένη αντίληψη, τα σύγχρονα πλυντήρια πιάτων είναι συχνά πιο οικονομικά από το πλύσιμο στο χέρι, καθώς χρησιμοποιούν έως 19 λίτρα νερού, όταν το χειροκίνητο πλύσιμο μπορεί να φτάσει ακόμη και τα... 100.

Παράλληλα, η χρήση ενεργοβόρων συσκευών εκτός ωρών αιχμής, όπου ισχύουν χαμηλότερες χρεώσεις, συμβάλλει στη μείωση του τελικού κόστους.

Συντήρηση και μακροπρόθεσμο όφελος

Τέλος, η τακτική αλλαγή φίλτρων στα συστήματα θέρμανσης και ψύξης διατηρεί την αποδοτικότητά τους και μπορεί να μειώσει την κατανάλωση ενέργειας έως και 15%.

Πρόκειται για μια χαμηλού κόστους παρέμβαση με σταθερό όφελος σε βάθος χρόνου.

Τελευταία τροποποίηση στις 06/02/2026 - 06:47

