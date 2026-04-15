Τρεις έξυπνοι τρόποι για να μειώσετε δραστικά τον λογαριασμό του νερού
Sasikan Ulevik on Unsplash
Newsroom
Τετάρτη, 15/04/2026 - 06:37

Εύκολοι τρόποι για να μειώσετε την σπατάλη του νερού. Ακόμη και μικρές αλλάγες μπορούν να κάνουν τη διαφορά.

Το τελευταίο διάστημα οι λογαριασμοί του νερού έχουν επανέλθει στο προσκήνιο, καθώς καταγράφονται αυξήσεις σε αρκετές περιοχές της χώρας, κυρίως λόγω του αυξημένου ενεργειακού κόστους και της ανάγκης εκσυγχρονισμού των υποδομών.

Οι δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης επισημαίνουν ότι το κόστος λειτουργίας έχει αυξηθεί σημαντικά, ενώ η παρατεταμένη ξηρασία και η πίεση στους υδάτινους πόρους οδηγούν σε ανάγκη εξοικονόμησης και καλύτερης διαχείρισης, γεγονός που ενδέχεται να επηρεάσει ακόμη περισσότερο την τιμολογιακή πολιτική.

Μικρές αλλαγές στην καθημερινότητα μπορούν να μειώσουν σημαντικά τη χρήση και σας τους παρουσιάζουμε:

«Έξυπνη» χρήση του νερού για την προσωπική υγιεινή

  • Είναι εύκολο να περνά κανείς περισσότερο χρόνο στο ντους απ’ όσο νομίζει, γι’ αυτό προσπαθήστε να περιορίζετε τη διάρκειά του περίπου στα τέσσερα λεπτά.
  • Μην αφήνετε τη βρύση ανοιχτή όταν βουρτσίζετε τα δόντια σας - σύμφωνα με την Ofwat, έτσι σπαταλώνται έως και εννέα λίτρα νερού το λεπτό.
  • Αν ανακαινίζετε το μπάνιο σας, επιλέξτε βρύσες, τηλέφωνα ντους ή καζανάκια εξοικονόμησης νερού. Αυτές οι λύσεις περιορίζουν τη ροή και συμβάλλουν στη μείωση των λογαριασμών.

«Έξυπνη» χρήση του νερού και στην κουζίνα

  • Τα οικολογικά προγράμματα σε πλυντήρια πιάτων και ρούχων εξοικονομούν τόσο νερό όσο και ενέργεια. Στις περισσότερες περιπτώσεις είναι εξίσου αποτελεσματικά, χωρίς ανάγκη για πιο ενεργοβόρες ρυθμίσεις.
  • Λειτουργείτε τις συσκευές μόνο όταν είναι γεμάτες και όχι με μισό φορτίο.
  • Πλένετε φρούτα και λαχανικά σε μπολ με νερό αντί κάτω από τρεχούμενη βρύση και επαναχρησιμοποιήστε το νερό, για παράδειγμα στο πότισμα φυτών.
  • Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το νερό στο οποίο βράσατε λαχανικά για την παρασκευή σούπας ή σάλτσας.

Σταματήστε τις διαρροές

Το νερό που στάζει από βρύσες, ντους ή καζανάκια σημαίνει χρήματα που χάνονται. Συνήθως πρόκειται για εύκολη επισκευή που μπορεί να γίνει χωρίς υδραυλικό.

Υπάρχουν αναλυτικοί οδηγοί που βοηθούν να διαπιστώσετε αν χρειάζεται αλλαγή ροδέλας ή o-ring, καθώς και σχετικά βίντεο οδηγιών στο YouTube.

Πηγή: The Sun

Τελευταία τροποποίηση στις 15/04/2026 - 06:37

