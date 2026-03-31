150 Δήμαρχοι υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας με τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας

Για πρώτη φορά στην ιστορία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, το κράτος προχωρά θεσμικά, οργανωμένα και με σαφές πλαίσιο σε μια στρατηγική συνεργασία με τους Δήμους της χώρας στον κρίσιμο τομέα της ανθεκτικότητας και της πολιτικής προστασίας. Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας υπέγραψε Μνημόνιο Συνεργασίας με το Ελληνικό Δίκτυο Ανθεκτικών Πόλεων, θέτοντας τις βάσεις για έναν νέο, σύγχρονο και αποτελεσματικό μηχανισμό συνεργασίας.

Η υπογραφή του Μνημονίου πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 30 Μαρτίου 2026, στην αίθουσα «Άρης Γαρουφαλής» του Ωδείου Αθηνών.

Την ιστορικότητα της στιγμής ανέδειξε η παρουσία 150 Δημάρχων από όλη τη χώρα, οι οποίοι υπέγραψαν οι ίδιοι για τις πόλεις τους μαζί με τον Υπουργό, υπό την ομπρέλα του Ελληνικού Δικτύου Ανθεκτικών Πόλεων. Η μαζική αυτή συμμετοχή συνιστά μια ισχυρή και αδιαμφισβήτητη απόδειξη ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση περνά σε μια νέα εποχή συνεργασίας, ευθύνης και κοινής δράσης με την Πολιτεία.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, επιβεβαιώθηκε από όλες τις πλευρές – τον Πρόεδρο του Δικτύου, τον Υπουργό και τους Δημάρχους – ότι η αγαστή συνεργασία κράτους και Τοπικής Αυτοδιοίκησης μπορεί πλέον να αποκτήσει ουσιαστικό περιεχόμενο, μέσα από τεκμηριωμένες και κοστολογημένες προτάσεις, στοχευμένες παρεμβάσεις και ένα νέο επιχειρησιακό μοντέλο που ήδη αποτυπώνεται στο νομοσχέδιο «Ενεργή Μάχη». Ένα μοντέλο που, για πρώτη φορά, εστιάζει στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε Δήμου, λαμβάνοντας υπόψη τα γεωγραφικά, κοινωνικά και αναπτυξιακά του χαρακτηριστικά.

Ο Πρόεδρος του Ελληνικού Δικτύου Ανθεκτικών Πόλεων και Δήμαρχος Ελληνικού – Αργυρούπολης Γιάννης Κωνσταντάτος, δήλωσε: «Μέσα σε μόλις δύο χρόνια από την πρώτη του παρουσίαση, το Ελληνικό Δίκτυο Ανθεκτικών Πόλεων αφήνει ήδη ένα ισχυρό και μετρήσιμο αποτύπωμα σε έναν τομέα κρίσιμο για το παρόν και το μέλλον των τοπικών κοινωνιών: τη θωράκιση, την ανθεκτικότητα και την πολιτική προστασία.

Σήμερα, με την παρουσία 150 Δημάρχων από κάθε γωνιά της Ελλάδας, στέλνουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα ενότητας, ευθύνης και αποφασιστικότητας.

Πρόκειται για μια σημαντική στιγμή για την Αυτοδιοίκηση, καθώς για πρώτη φορά διαμορφώνεται ένα κοινό, θεσμικό και επιχειρησιακό πλαίσιο συνεργασίας με το κράτος, που δεν μένει στη θεωρία αλλά περνά στην πράξη.

Σήμερα, αποδεικνύεται ότι όσα μας ενώνουν είναι πολύ περισσότερα από αυτά που θέλουμε κατά καιρούς, να βρίσκουμε ως σημεία σύγκρουσης και διαφωνίας.

Με το μνημόνιο συνεργασίας, οι πόλεις μας αποκτούν φωνή, ρόλο και εργαλεία για να γίνουν πραγματικά ανθεκτικές και ασφαλείς για τους πολίτες τους.

Ευχαριστώ θερμά τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κ. Γιάννη Κεφαλογιάννη γιατί η συμβολή του ήταν καθοριστική, άκουσε, συζήτησε με όλους τους φορείς της αυτοδιοίκησης και στάθηκε στο πλευρό μας και στις διεκδικήσεις μας.

Θέλουμε Δήμους οργανωμένους, με σύγχρονα Κέντρα Διαχείρισης Κρίσεων, επικαιροποιημένα σχέδια, εκπαιδευμένο προσωπικό και δημιουργική σχέση με τους πολίτες τους. Θέλουμε συντονισμό και αποτελεσματικότητα σε κάθε κρίση.

Αν στην επόμενη δύσκολη στιγμή είμαστε πιο έτοιμοι, πιο συντονισμένοι και πιο αποτελεσματικοί, αν καταφέρουμε να προστατεύσουμε ανθρώπινες ζωές και περιουσίες, τότε θα μπορούμε να πούμε ότι πετύχαμε».

Στην ομιλία του, ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, ανέδειξε τη σημασία του Μνημονίου ως ενός θεσμικού βήματος με ουσιαστικό περιεχόμενο, επισημαίνοντας ότι η συνεργασία μεταξύ κεντρικής διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης δεν μπορεί πλέον να εξαντλείται σε ένα γραμμικό μοντέλο μεταφοράς οδηγιών από το κέντρο προς την περιφέρεια. Τόνισε ότι, σε συνθήκες κλιματικής κρίσης, η εμπειρία, η γνώση και η ιδιαιτερότητα κάθε τόπου πρέπει να ενσωματώνονται στον σχεδιασμό, ώστε η Πολιτική Προστασία να αποκτήσει συνέχεια, δομή και αποτέλεσμα.

Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης δήλωσε: «Με το Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και του Ελληνικού Δικτύου Ανθεκτικών Πόλεων, κατοχυρώνεται κάτι πολύ πιο ουσιαστικό από μια πρόθεση: μια ήδη δοκιμασμένη συνεργασία στην πράξη.

Περνάμε από τον κατακερματισμό στη διαλειτουργικότητα, από τον αυτοσχεδιασμό στη διαδικασία και από την αντίδραση στην πρόληψη.

Το νομοσχέδιο «Ενεργή Μάχη» που ψηφίσαμε πριν λίγο καιρό έρχεται να βάλει τάξη, συνοχή και σαφήνεια σε ένα πεδίο κρίσιμο για την ασφάλεια των πολιτών: την Πολιτική Προστασία.

Δεν πρόκειται για μια θεωρητική άσκηση. Είναι μια αναγκαία θεσμική πρωτοβουλία, που γεννήθηκε από την εμπειρία της πρώτης γραμμής και από τη συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, εκεί όπου οι αποφάσεις λαμβάνονται με ευθύνη και πίεση.

Η πρώτη μεγάλη πρόκληση είναι η ουσιαστική ενίσχυση των Δήμων με προσωπικό. Για πρώτη φορά, προβλέπεται η πρόσληψη από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και η διάθεση 350 επιτελικών στελεχών στους Ο.Τ.Α., ώστε να ενισχυθούν ο σχεδιασμός, η πρόληψη και η επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Η δεύτερη πρόκληση είναι η χρηματοδοτική ενίσχυση των Δήμων. Το νέο «ΑΙΓΙΣ» δεν μπορεί να είναι ένα πρόγραμμα από το κέντρο προς την περιφέρεια. Πρέπει να αποτυπώνει τις πραγματικές ανάγκες κάθε περιοχής, με στοχευμένη και αναλογική χρηματοδότηση, μέσα σε έναν ενιαίο εθνικό σχεδιασμό.

Στόχος μας είναι ένα σύγχρονο, αποτελεσματικό και ενιαίο σύστημα Πολιτικής Προστασίας, με ισχυρούς Δήμους, κοινή επιχειρησιακή γλώσσα, σαφείς ρόλους και αποφάσεις που στηρίζονται στα δεδομένα, όχι στη διαίσθηση».

Χαιρετισμό απηύθυνε, με επιστολή του από το Στρασβούργο, ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ Λάζαρος Κυρίζογλου, εκφράζοντας τη στήριξή του στις πρωτοβουλίες της Αυτοδιοίκησης και τη σημασία της ενότητας στις προκλήσεις.

Χαιρετισμό απηύθυνε επίσης ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, ο οποίος συνεχάρη το Ελληνικό Δίκτυο Ανθεκτικών Πόλεων για τη δυναμική και ουσιαστική του παρουσία, καθώς και το Υπουργείο που ακούει και δίνει ενεργό ρόλο και λόγο στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Δήμαρχοι Δήμων - Μελών του Δικτύου παρουσίασαν τα αποτελέσματα της δεύτερης φάσης της έρευνας για την υφιστάμενη κατάσταση της Πολιτικής Προστασίας στους Δήμους-Μέλη, αναδεικνύοντας τόσο τις προκλήσεις όσο και τις σημαντικές δυνατότητες βελτίωσης.

Η Διευθύντρια Ανάπτυξης του Ε.λ.Δ.Α.Π. Χρύσα Κοντάκη, παρουσίασε ένα σύγχρονο και ισχυρό εργαλείο σχεδιασμού και διαχείρισης: την αναλυτική χαρτογράφηση κινδύνων και αναγκών, η οποία αποτελεί βασικό πυλώνα για τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασαν οι τοποθετήσεις τεσσάρων Δημάρχων, που ανέδειξαν τις διαφορετικές προκλήσεις ανά κατηγορία Δήμων:

Ο Αντιπρόεδρος του Δικτύου και Δήμαρχος Αργιθέας κ. Ανδρέας Στεργίου ανέδειξε τον ρόλο των ορεινών Δήμων στην προστασία των υδάτινων πόρων και των οικοσυστημάτων, επισημαίνοντας τη σημασία της έγκαιρης πρόληψης και της ενίσχυσης των τοπικών υποδομών.

Ο Δήμαρχος Σκιάθου κ. Θεόδωρος Τζούμας εστίασε στην έννοια της «απομόνωσης χωρίς ρίσκο», συνδέοντας την πολιτική προστασία με την αυτάρκεια και τον βιώσιμο τουρισμό στον νησιωτικό χώρο, με έμφαση στην ανάγκη διαρκούς ετοιμότητας.

Ο Δήμαρχος Πλατανιά κ. Γιάννης Μαλανδράκης ανέδειξε τους ημιαστικούς Δήμους ως πυλώνες συνοχής και ανάπτυξης της περιφέρειας, υπογραμμίζοντας τον ρόλο τους ως συνδετικό κρίκο ανάμεσα σε διαφορετικά περιβάλλοντα.

Ο Δήμαρχος Πολυγύρου κ. Γιώργος Εμμανουήλ αναφέρθηκε στις προκλήσεις της ανθεκτικότητας σε πυκνοκατοικημένα αστικά περιβάλλοντα, δίνοντας έμφαση στην ανάγκη ολοκληρωμένου σχεδιασμού και συντονισμένων παρεμβάσεων.

Μέσα από το μνημόνιο συνεργασίας περιλαμβάνονται η τροφοδότηση της Εθνικής Βάσης Δεδομένων Πολιτικής Προστασίας, η ανάπτυξη Τοπικών Κέντρων Διαχείρισης Κινδύνου, καθώς και η εκπόνηση και επικαιροποίηση τοπικών σχεδίων πρόληψης και δράσης.

Παράλληλα, προβλέπεται ενεργός ρόλος του Δικτύου στη διαμόρφωση του κανονιστικού πλαισίου, στην εκπαίδευση και επιμόρφωση των στελεχών, στην ενίσχυση του εθελοντισμού και στη συμμετοχή σε προγράμματα και δράσεις. Ιδιαίτερη σημασία έχει η δημιουργία Παρατηρητηρίου Πολιτικής Προστασίας και η προώθηση της ψηφιοποίησης και της μοντελοποίησης δεδομένων. Για πρώτη φορά τίθενται οι βάσεις για κοινά εργαλεία, κοινά πρότυπα και ενιαία επιχειρησιακή λογική για όλους τους Δήμους.

Οι Δήμοι – Μέλη του Δικτύου που υπέγραψαν: Δήμος Αγίας Παρασκευής, Δήμος Αγίου Δημητρίου, Δήμος Αγίου Ευστρατίου, Δήμος Αγράφων, Δήμος Αγρινίου, Δήμος Αθηναίων, Δήμος Αιγιαλείας, Δήμος Αλεξανδρούπολης, Δήμος Αλμωπίας, Δήμος Αμπελοκήπων – Μενεμένης, Δήμος Αμφίκλειας – Ελάτειας, Δήμος Ανατολικής Σάμου, Δήμος Ανδραβίδας – Κυλλήνης, Δήμος Αποκορώνου, Δήμος Αργιθέας, Δήμος Αργοστολίου, Δήμος Άργους – Μυκηνών, Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας, Δήμος Ασπροπύργου, Δήμος Αχαρνών, Δήμος Βόρειας Κέρκυρας, Δήμος Βελβεντού, Δήμος Βέλου Βόχας, Δήμος Βέροιας, Δήμος Βιάννου, Δήμος Βιλσατίας, Δήμος Βόρειων Τζουμέρκων, Δήμος Βύρωνα, Δήμος Γορτυνίας, Δήμος Δάφνης – Υμηττού, Δήμος Δελφών, Δήμος Διστόμου - Αράχωβας – Αντίκυρας, Δήμος Δομοκού, Δήμος Δυτική Σάμου, Δήμος Ελευσίνας, Δήμος Ελληνικού – Αργυρούπολης, Δήμος Επιδαύρου, Δήμος Ερυμάνθου, Δήμος Ζωγράφου, Δήμος Ήλιδας, Δήμος Ηλιούπολης, Δήμος Ηρωικής Νήσου Κάσου, Δήμος Ηρωικής Νήσου Ψαρών, Δήμος Θέρμης, Δήμος Θεσσαλονίκης, Δήμος Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου, Δήμος Ιητών, Δήμος Ιθάκης, Δήμος Καλυμνίων, Δήμος Καρπενησίου, Δήμος Καρύστου, Δήμος Κασσάνδρας, Δήμος Κηφισιάς, Δήμος Κορινθίων, Δήμος Κρωπίας, Δήμος Κύμης – Αλιβερίου, Δήμος Κώ, Δήμος Λαγκαδά, Δήμος Λαμιέων, Δήμος Λαρισαίων, Δήμος Λίμνης Πλαστήρα, Δήμος Λοκρών, Δήμος Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων, Δήμος Μακρακώμης, Δήμος Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Άννας, Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας, Δήμος Μεγανησίου, Δήμος Μεγαρέων, Δήμος Μετεώρων, Δήμος Μετσόβου, Δήμος Μήλου, Δήμος Μυλοποτάμου, Δήμος Μυτιλήνης, Δήμος Νότιας Κυνουρίας, Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, Δήμος Νέας Ιωνίας, Δήμος Νίκαιας - Αγίου Ιωάννη Ρέντη, Δήμος Νισύρου, Δήμος Οινουσσών, Δήμος Παιανίας, Δήμος Παλαιού Φαλήρου, Δήμος Παλλήνης, Δήμος Παπάγου – Χολαργού, Δήμος Πάρου, Δήμος Πλατανιά, Δήμος Πολύγυρου, Δήμος Πρέβεζας, Δήμος Ραφήνας – Πικερμίου, Δήμος Ρεθύμνης, Δήμος Ρόδου, Δήμος Σάμης, Δήμος Σητείας, Δήμος Σιθωνίας, Δήμος Σιντικής, Δήμος Σίφνου, Δήμος Σκιάθου, Δήμος Σκοπέλου, Δήμος Σουλίου, Δήμος Σοφάδων, Δήμος Σφακιών, Δήμος Τεμπών, Δήμος Τροιζηνίας – Μεθάνων, Δήμος Φαρσάλων, Δήμος Φυλής, Δήμος Χερσονήσου, Δήμος Χίου, Δήμος Ωραιοκάστρου, Δήμος Λαυρεωτικής, Δήμος Λευκάδας, Δήμος Γεωργίου Καραϊσκάκη, Εταιρεία Ανέλιξη Α.Ε. Ο.Τ.Α., Σύνδεσμος Προστασίας και Ανάπτυξης Υμηττού.

Στην εκδήλωση παρέστη επίσης ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγος Θεόδωρος Βάγιας, ο Διευθυντής του Γ.Γ. του Πρωθυπουργού, ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής Γρηγόρης Ζαφειρόπουλος καθώς επίσης και συνεργάτες του Δικτύου, εκπρόσωποι ερευνητικών και ακαδημαϊκών ιδρυμάτων.

Η εκδήλωση υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου Adaptation Hubs, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Grant Agreement: 101212639).