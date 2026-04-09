ΚΕΠΑ: Μνημόνιο Συνεργασίας με Δήμο Ελευσίνας

Στη διάρκεια συνάντησης με αντιπροσωπεία του Δήμου Ελευσίνας αποτελούμενης από τον Δήμαρχο Ελευσίνας κ. Γεώργιο Γεωργόπουλο, την Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος και Πρασίνου κ. Ειρήνη Χαλκιαδάκη, τον Αντιδήμαρχο Δημόσιας Υγείας, Κ.Α.Π.Η. και Προσχολικής Αγωγής κ. Χαράλαμπο Τσαφαρά, τον Αναπληρωτή Προϊστάμενο του Τμήματος Περιβάλλοντος και Κυκλικής Οικονομίας κ. Σπύρο Ελευσινιώτη, στο ΚΕΠΑ, υπεγράφη από το Δήμαρχο κ. Γεώργιο Γεωργόπουλο και τον καθ. κ. Δημήτριο Μαυράκη με την ιδιότητα του UNAI SDG7 Hub Co-Chair Μνημόνιο Συνεργασίας για ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την ενίσχυση του αστικού πρασίνου και τον 7ο Στόχο Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Από την πλευρά του Δήμου προτάθηκε η διερεύνηση δυνατοτήτων συνεργασίας εκτός της ενίσχυσης του αστικού πρασίνου και η συνδρομή του UNAI (United Nations Academic Impact) στη δημιουργία ενός 18ου Στόχου Βιώσιμης Ανάπτυξης για τον Πολιτισμό.

Τα δύο μέρη συμφώνησαν στην ανταλλαγή απόψεων και στην αναζήτηση μέσων και διαδικασιών υλοποίησης των προτάσεων.