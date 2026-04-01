Συγκροτήθηκε η Υποεπιτροπή Εκτίμησης Πλημμυρικού Κινδύνου

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η υπουργική απόφαση για τη συγκρότηση της Υποεπιτροπής Εκτίμησης Πλημμυρικού Κινδύνου, η οποία αποτελεί μία ακόμη ουσιαστική θεσμική τομή του νόμου «Ενεργή Μάχη». Η απόφαση εκδόθηκε από τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, κ . Γιάννη Κεφαλογιάννη , κατ’ εφαρμογή του άρθρου 7 του ν. 5281/2026.

Η νέα Υποεπιτροπή αποτελεί εξειδικευμένο επιστημονικό όργανο, το οποίο θα λειτουργεί στο πλαίσιο της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, με αποστολή την αξιολόγηση, την ιεράρχηση και την επιστημονική τεκμηρίωση των κινδύνων πλημμύρας. Μέσω στοχευμένων εισηγήσεων ενισχύει τον σχεδιασμό της Πολιτικής Προστασίας.

Με τη συγκρότησή της δημιουργείται, για πρώτη φορά, ένας σταθερός θεσμικός μηχανισμός για την αντιμετώπιση του πλημμυρικού κινδύνου με συνέχεια, εξειδίκευση και οργανωμένη επιστημονική υποστήριξη.

Η Υποεπιτροπή θα συγκεντρώνει, θα επεξεργάζεται και θα αξιολογεί δεδομένα από πεδία όπως η υδρολογία, η μετεωρολογία, ο χωρικός σχεδιασμός, οι υποδομές ύδατος και τα αντιπλημμυρικά έργα, παρέχοντας στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας ένα σταθερό σημείο επιστημονικής αναφοράς για την εκτίμηση και διαχείριση του κινδύνου.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η σύνθεση της Υποεπιτροπής, καθώς τα μέλη της είναι επιστήμονες εγνωσμένου κύρους και μέλη Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού από κορυφαία Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας, καθώς και εκπρόσωποι αρμόδιων κρατικών φορέων.

Συγκρότηση της Υποεπιτροπή Εκτίμησης Πλημμυρικού Κινδύνου

α) Πρόεδρος Επιτροπής: Δημήτριος Εμμανουλούδης, Καθηγητής Τμήματος Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Ανθεκτικότητας, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.

Αναπληρωτής Πρόεδρος, Φώτιος Μάρης, Καθηγητής Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.

β) Τακτικό Μέλος: Παναγιώτης Αγγελίδης, Καθηγητής Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.

Αναπληρωματικό Μέλος: Λάμπρος Βασιλειάδης, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

γ) Τακτικό Μέλος: Ηλίας Δημητρίου, Διευθυντής Ερευνών, Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων, Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών.

Αναπληρωματικό Μέλος: Αικατερίνη Μάζη, Ειδική Λειτουργική Επιστήμονας Β’, Υδρογεωλόγος, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.

δ) Τακτικό Μέλος: Ανδρέας Ευστρατιάδης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

Αναπληρωματικό Μέλος: Δημήτριος Μυρωνίδης, Καθηγητής Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

ε) Τακτικό Μέλος: Αριστείδης Κουτρούλης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης.

Αναπληρωματικό Μέλος: Ουρανία Τζωράκη, Καθηγήτρια Τμήματος Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

στ) Τακτικό Μέλος: Ανδρέας Λαγγούσης, Καθηγητής Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών.

Αναπληρωματικό Μέλος: Αριστείδης Μπλούτσος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

ζ) Τακτικό Μέλος:Άννα Παπαχατζή, υπάλληλος της Γενικής Γραμματείας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Αναπληρωματικό Μέλος: Ευαγγελία Λεδάκη, υπάλληλος της ίδιας Γενικής Γραμματείας.

η) Τακτικό Μέλος: Ελένη Αθανασίου, Προϊσταμένη Τμήματος Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας – Λειψυδρίας και Διαχείρισης Ζήτησης, Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Αναπληρωματικό Μέλος: Στυλιανός Κουτράκης, υπάλληλος του ίδιου Τμήματος.

θ) Τακτικό Μέλος: Βασίλειος Μαρτζάκλης, Αρχιπύραρχος, Υποδιοικητής Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ., Πυροσβεστικό Σώμα.

Αναπληρωματικό Μέλος: Ιωάννης Μιαούλης, Αρχιπύραρχος, Διευθυντής Διεύθυνσης Πυρόσβεσης, Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος.

Η θητεία της Υποεπιτροπής είναι τετραετής, ενώ τα μέλη της δεν λαμβάνουν αμοιβή ή αποζημίωση για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις. Η ισχύς της απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στο ΦΕΚ.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στη συνολική φιλοσοφία της «Ενεργής Μάχης», η οποία μετατοπίζει το κέντρο βάρους της Πολιτικής Προστασίας στην πρόληψη, στην έγκαιρη προετοιμασία και στη συστηματική αξιοποίηση της επιστημονικής γνώσης, με στόχο έναν πιο συνεκτικό και αποτελεσματικό μηχανισμό ετοιμότητας και απόκρισης.

Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, δήλωσε: «Με τη συγκρότηση της Υποεπιτροπής Εκτίμησης Πλημμυρικού Κινδύνου κάνουμε ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα ώστε η Πολιτική Προστασία να στηρίζεται όλο και περισσότερο στην επιστημονική γνώση, στην πρόληψη και στον έγκαιρο σχεδιασμό. Στόχος μας είναι να θωρακίζουμε τη χώρα απέναντι στους φυσικούς κινδύνους με θεσμούς που λειτουργούν σταθερά, μεθοδικά και αποτελεσματικά».