Συγκροτήθηκε η Υποεπιτροπή Εκτίμησης Πλημμυρικού Κινδύνου

Πως θα γλυτώσεις χρήματα με ανιχνευτές κίνησης: Η συμβουλή του ηλεκτρολόγου
04/04/2026 - 08:37
04/04/2026 - 08:37
Μια κίνηση 10'' μπορεί να σας εξοικονομήσει πάνω από 100 ευρώ στον λογαριασμό
04/04/2026 - 08:37
Ανοίγουν οι αιτήσεις για τον διαγωνισμό «Πράσινο Μπαλκόνι» του Δήμου Θεσσαλονίκης
03/04/2026 - 15:48
03/04/2026 - 15:48
Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ επί του καταλόγου της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. αναφορικά με τα μοναδιαία κόστη σύνδεσης Χρηστών στο ΕΣΜΗΕ
03/04/2026 - 15:21
03/04/2026 - 15:21
Επιστολή ΠΟΣΠΗΕΦ προς ΥΠΕΝ για τα πρόστιμα μη συμμόρφωσης που εκδόθηκαν πρόσφατα από τον ΔΑΠΕΕΠ
03/04/2026 - 14:52
Συμφωνία ΕΥΑΘ ΑΕ και ΕΟΑΛ για ψηφιακή αναβάθμιση στη διαχείριση νερού και λυμάτων
03/04/2026 - 14:19
Πέτη Πέρκα: Στη σκιά του Πάσχα η διαβούλευση για νομοσχέδιο-σκούπα του ΥΠΕΝ
03/04/2026 - 13:47
Αποτελέσματα δημόσιας διαβούλευσης ΡΑΑΕΥ για τη λειτουργία των λιγνιτικών μονάδων παραγωγής ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου
03/04/2026 - 13:09
Δήμος Κοζάνης: Ολοκλήρωση 1ης Φάσης Σχεδίου RAW4RES
03/04/2026 - 12:29
Κερδίστε έως 6% €πιστροφή με καύσιμα κίνησης ελίν στις πασχαλινές σας διαδρομές
03/04/2026 - 11:56
Στ. Αγγελούδης: Η Θεσσαλονίκη κέρδισε τη μάχη για τη ΔΕΘ – 120 στρέμματα ανοιχτού, προσβάσιμου Μητροπολιτικού Πάρκου
03/04/2026 - 10:33
ΡΑΑΕΥ: Συμπληρωματική ανακοίνωση κύκλου τροποποιήσεων ΑΠΕ – Φεβρουάριος 2026
03/04/2026 - 09:49
Με τον Διευθυντή ΛΚΔΜ Α. Νίκου συναντήθηκε το νέο Προεδρείο του ΣΠΑΡΤΑΚΟΥ
03/04/2026 - 09:28
Κουβέιτ: Πυρκαγιές σε διυλιστήριο εξαιτίας επιδρομής drones
03/04/2026 - 08:57
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Χρηματοδότηση 59 εκατ. ευρώ από την Παρευξείνια Τράπεζα
03/04/2026 - 08:50
«Ενέργεια Χωρίς Απώλειες»: Ημερίδα ΙΕΝΕ – ΤΕΕ για τη Εξοικονόμηση και τη Βιωσιμότητα στα Κτίρια
03/04/2026 - 08:31
Γιάννης Τριήρης: Οι πηχυαίοι τίτλοι των φίλιων μέσων και η πραγματικότητα
03/04/2026 - 08:18
Καύσιμα: Πρώτες «καμπάνες» για το πλαφόν - Στο ακριβό μπλοκ της ΕΕ οι τιμές στην Ελλάδα
03/04/2026 - 08:09
«Ξεπαγώνουν» οι έρευνες για τα θαλάσσια αιολικά- Τι προβλέπει ρύθμιση του ΥΠΕΝ
03/04/2026 - 08:04
Νέα ανάλυση αποκαλύπτει πόσα χρήματα κερδίζεις αναβαθμίζοντας τον θερμοσίφωνά σου
03/04/2026 - 06:34
Ειδικός λύνει την νο.1 παρεξήγηση για τα φωτοβολταϊκά
03/04/2026 - 06:34
Πετρέλαιο: Το σενάριο των 200 δολαρίων το βαρέλι δεν είναι όσο «τρελό» ακούγεται
03/04/2026 - 06:34
Το πρώτο φωτοβολταϊκό πάρκο της Fraport Greece στο «Μακεδονία» με 4.877 πάνελ
02/04/2026 - 15:42
GREEN TANK: Το ανθρακικό αποτύπωμα της ηλεκτροπαραγωγής – Φεβρουάριος 2026
02/04/2026 - 15:17
Schneider Electric: Το Resource Advisor+ αναδεικνύεται ως ηγετική λύση στη διαχείριση άνθρακα από τη Verdantix
02/04/2026 - 14:50
Όμιλος ΑΒΑΞ: Ιστορικά υψηλά το 2025 για τον κατασκευαστικό όμιλο
02/04/2026 - 14:25
ΑΑΔΕ: Πρόστιμα για υπέρβαση του πλαφόν στα καύσιμα
02/04/2026 - 13:59
Κέντρο Αειφορίας (CSE): Πως αποτιμάται η αξία των Κοινωνικών και Περιβαλλοντικών δράσεων με το διεθνές πρότυπο SROI
02/04/2026 - 13:19
Η ΕΕ ενισχύει τη σταθερότητα και την προβλεψιμότητα της αγοράς ανθρακούχων εκπομπών της
02/04/2026 - 12:51
ΔΕΗ: Φέρνει τη δυναμική τιμολόγηση ρεύματος και στα νοικοκυριά με έξυπνο μετρητή
02/04/2026 - 12:25

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Συγκροτήθηκε η Υποεπιτροπή Εκτίμησης Πλημμυρικού Κινδύνου

Newsroom
Τετάρτη, 01/04/2026 - 14:28

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η υπουργική απόφαση για τη συγκρότηση της Υποεπιτροπής Εκτίμησης Πλημμυρικού Κινδύνου, η οποία αποτελεί μία ακόμη ουσιαστική θεσμική τομή του νόμου «Ενεργή Μάχη». Η απόφαση εκδόθηκε από τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, κ. Γιάννη Κεφαλογιάννη, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 7 του ν. 5281/2026.

Η νέα Υποεπιτροπή αποτελεί εξειδικευμένο επιστημονικό όργανο, το οποίο θα λειτουργεί στο πλαίσιο της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, με αποστολή την αξιολόγηση, την ιεράρχηση και την επιστημονική τεκμηρίωση των κινδύνων πλημμύρας. Μέσω στοχευμένων εισηγήσεων ενισχύει τον σχεδιασμό της Πολιτικής Προστασίας.

Με τη συγκρότησή της δημιουργείται, για πρώτη φορά, ένας σταθερός θεσμικός μηχανισμός για την αντιμετώπιση του πλημμυρικού κινδύνου με συνέχεια, εξειδίκευση και οργανωμένη επιστημονική υποστήριξη.

Η Υποεπιτροπή θα συγκεντρώνει, θα επεξεργάζεται και θα αξιολογεί δεδομένα από πεδία όπως η υδρολογία, η μετεωρολογία, ο χωρικός σχεδιασμός, οι υποδομές ύδατος και τα αντιπλημμυρικά έργα, παρέχοντας στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας ένα σταθερό σημείο επιστημονικής αναφοράς για την εκτίμηση και διαχείριση του κινδύνου.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η σύνθεση της Υποεπιτροπής, καθώς τα μέλη της είναι επιστήμονες εγνωσμένου κύρους και μέλη Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού από κορυφαία Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας, καθώς και εκπρόσωποι αρμόδιων κρατικών φορέων.

Συγκρότηση της Υποεπιτροπή Εκτίμησης Πλημμυρικού Κινδύνου

α) Πρόεδρος Επιτροπής: Δημήτριος Εμμανουλούδης, Καθηγητής Τμήματος Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Ανθεκτικότητας, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.

Αναπληρωτής Πρόεδρος, Φώτιος Μάρης, Καθηγητής Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.

β) Τακτικό Μέλος: Παναγιώτης Αγγελίδης, Καθηγητής Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.

Αναπληρωματικό Μέλος: Λάμπρος Βασιλειάδης, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

γ) Τακτικό Μέλος: Ηλίας Δημητρίου, Διευθυντής Ερευνών, Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων, Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών.

Αναπληρωματικό Μέλος: Αικατερίνη Μάζη, Ειδική Λειτουργική Επιστήμονας Β’, Υδρογεωλόγος, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.

δ) Τακτικό Μέλος: Ανδρέας Ευστρατιάδης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

Αναπληρωματικό Μέλος: Δημήτριος Μυρωνίδης, Καθηγητής Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

ε) Τακτικό Μέλος: Αριστείδης Κουτρούλης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης.

Αναπληρωματικό Μέλος: Ουρανία Τζωράκη, Καθηγήτρια Τμήματος Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

στ) Τακτικό Μέλος: Ανδρέας Λαγγούσης, Καθηγητής Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών.

Αναπληρωματικό Μέλος: Αριστείδης Μπλούτσος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

ζ) Τακτικό Μέλος:Άννα Παπαχατζή, υπάλληλος της Γενικής Γραμματείας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Αναπληρωματικό Μέλος: Ευαγγελία Λεδάκη, υπάλληλος της ίδιας Γενικής Γραμματείας.

η) Τακτικό Μέλος: Ελένη Αθανασίου, Προϊσταμένη Τμήματος Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας – Λειψυδρίας και Διαχείρισης Ζήτησης, Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Αναπληρωματικό Μέλος: Στυλιανός Κουτράκης, υπάλληλος του ίδιου Τμήματος.

θ) Τακτικό Μέλος: Βασίλειος Μαρτζάκλης, Αρχιπύραρχος, Υποδιοικητής Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ., Πυροσβεστικό Σώμα.

Αναπληρωματικό Μέλος: Ιωάννης Μιαούλης, Αρχιπύραρχος, Διευθυντής Διεύθυνσης Πυρόσβεσης, Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος.

Η θητεία της Υποεπιτροπής είναι τετραετής, ενώ τα μέλη της δεν λαμβάνουν αμοιβή ή αποζημίωση για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις. Η ισχύς της απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στο ΦΕΚ.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στη συνολική φιλοσοφία της «Ενεργής Μάχης», η οποία μετατοπίζει το κέντρο βάρους της Πολιτικής Προστασίας στην πρόληψη, στην έγκαιρη προετοιμασία και στη συστηματική αξιοποίηση της επιστημονικής γνώσης, με στόχο έναν πιο συνεκτικό και αποτελεσματικό μηχανισμό ετοιμότητας και απόκρισης.

Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, δήλωσε: «Με τη συγκρότηση της Υποεπιτροπής Εκτίμησης Πλημμυρικού Κινδύνου κάνουμε ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα ώστε η Πολιτική Προστασία να στηρίζεται όλο και περισσότερο στην επιστημονική γνώση, στην πρόληψη και στον έγκαιρο σχεδιασμό. Στόχος μας είναι να θωρακίζουμε τη χώρα απέναντι στους φυσικούς κινδύνους με θεσμούς που λειτουργούν σταθερά, μεθοδικά και αποτελεσματικά».

Στρατηγική συνεργασία του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και της ΕΤΕπ για την ενεργειακή υποστήριξη των ηλεκτρικών λεωφορείων στην Αθήνα
01 Απριλίου 2026
150 Δήμαρχοι υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας με τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας
Σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας με τίτλο «Ενεργή Μάχη»
Υπεγράφη η έγκριση του Εθνικού Χάρτη Εκτίμησης Κινδύνου Δασικών Πυρκαγιών
Τελετή παράδοσης-παραλαβής 50 νέων οχημάτων στη Δασική Υπηρεσία, παρουσία Παπασταύρου και Κεφαλογιάννη
Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς την Πέμπτη σε 10 περιφέρειες
Στα ύψη ο υδράργυρος έως και την Τετάρτη
