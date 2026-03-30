ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Θεοδωρικάκος: Ισχυρή πιθανότητα παράτασης του πλαφόν στα τρόφιμα – Και νέα μέτρα, εφόσον χρειαστεί
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
30/03/2026 - 13:33
Παγκόσμια μελέτη Schneider Electric: Ο ενεργειακός κλάδος επιταχύνει τις επενδύσεις σε αυτόνομες λειτουργίες έως το 2030
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
30/03/2026 - 12:51
H Maria Rita Galli αναλαμβάνει Διευθύνουσα Σύμβουλος στην AKTOR LNG
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
30/03/2026 - 12:13
H Αυστραλία μειώνει στο μισό τον φόρο στα καύσιμα
ΚΟΣΜΟΣ
30/03/2026 - 12:04
Φιλιππίνες: Αγορά σχεδόν 2,5 εκατ. βαρέλια ρωσικού πετρελαίου
ΚΟΣΜΟΣ
30/03/2026 - 10:40
Η FedEx βοηθά στην αποκατάσταση τοπικών οικοσυστημάτων με 10.000 δέντρα σε Αθήνα και Εύβοια
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
30/03/2026 - 10:19
Μανώλης Γραφάκος: Για πρώτη φορά καταγράφονται οι ανάγκες συλλογής των χωριστών ρευμάτων αποβλήτων
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
30/03/2026 - 09:46
Διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος σε περιοχές της Τεχεράνης μετά τις επιθέσεις σε υποδομές
ΚΟΣΜΟΣ
30/03/2026 - 09:21
ΡΑΑΕΥ: Κατάλογος με τους κατόχους Άδειας Προμήθειας Φυσικού Αερίου που ασκούν τη δραστηριότητα Προμήθειας Υδρογόνου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
30/03/2026 - 09:09
Σήμερα στη Βουλή η ΠΝΠ για την επιδότηση καυσίμων και τα μέτρα στήριξης λόγω ενεργειακού κόστους
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
30/03/2026 - 08:29
Συμφωνία μεταξύ Διαχειριστών και Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον Κάθετο Διάδρομο
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
30/03/2026 - 08:18
Γιάννης Τριήρης: Η δίκη για τα Τέμπη και η … δίκη της κυβέρνησης και των δικαστών από την κοινωνία
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
30/03/2026 - 08:09
ΣΠΕΦ: «Φρένο» στις άδειες φωτοβολταϊκών και επιτάχυνση αποθήκευσης για να περιοριστούν οι απώλειες
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
30/03/2026 - 08:03
Ηλεκτρισμός: Κυριαρχία ΑΠΕ και άλμα εξαγωγών τον Φεβρουάριο
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
30/03/2026 - 07:59
Πυροσβέστης προειδοποιεί: Γιατί παίρνει φωτιά το air fryer
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
30/03/2026 - 06:51
Ειδικός αποκαλύπτει πόσες ώρες πρέπει να έχουμε ανοιχτή τη θέρμανση την άνοιξη
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
30/03/2026 - 06:50
10 συμβουλές για να κρατήσετε χαμηλά τον λογαριασμό σας εν μέσω κρίσης
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
30/03/2026 - 06:50
Αντλία θερμότητας VS φυσικό αέριο: Ποια λύση είναι πιο οικονομική
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
29/03/2026 - 07:43
Πιθανότατα χρησιμοποιείτε λάθος το πλυντήριο ρούχων!
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
29/03/2026 - 07:43
Το «οπλοστάσιο» των χωρών για τις ενεργειακές συνέπειες του πολέμου
ΚΟΣΜΟΣ
29/03/2026 - 07:44
Metlen: Αναβάλλεται για τις 9 Απριλίου η ανακοίνωση των ετήσιων αποτελεσμάτων
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
27/03/2026 - 15:47
Καλλιόπη Βέττα: Η κυβέρνηση και η Δ.Ε.Η. να δεσμευτούν για το μέλλον των εργαζομένων και των εργολαβικών στη Δυτική Μακεδονία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
27/03/2026 - 15:28
Παράθυρο στο μέλλον το εκθεσιακό δίδυμο Forward Green & Renewable EnergyTech – Έως αύριο στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
27/03/2026 - 15:01
ΡΑΑΕΥ: Δημόσια Διαβούλευση για την ένταξη της Άδειας Προμήθειας Υδρογόνου στον Κανονισμό Αδειών Φυσικού Αερίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
27/03/2026 - 14:26
ΣΠΕΦ: Οι απόψεις του Συνδέσμου στην συνάντηση στο ΥΠΕΝ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
27/03/2026 - 13:20
ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ: Η κυβέρνηση συνεχίζει να «πνίγει» την χώρα με φωτοβολταϊκά ενώ την ίδια στιγμή πετάμε ενέργεια από το κορεσμένο δίκτυο ΑΠΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
27/03/2026 - 12:40
Όμιλος ΤΙΤΑΝ - Ενιαία Ετήσια Έκθεση Απολογισμού 2025 : Ανάπτυξη-ορόσημο, δυναμικές εξαγορές και μια στρατηγική σχεδιασμένη για το μέλλον
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
27/03/2026 - 12:11
Στ. Παπασταύρου: Μέσα στον Απρίλιο, οι τελικές υπογραφές για το γεωτρύπανο, το Stena Drill Max
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
27/03/2026 - 11:38
ΠΑΣΟΚ: Τα μέτρα για τα καύσιμα – Ασυνέπεια αριθμών, σοβαρές παραλείψεις και επικοινωνιακά τεχνάσματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
27/03/2026 - 11:08
Motor Oil: Συμφωνία απόκτησης ποσοστού στην ANTENNA GREECE SUPPORT SERVICES M.A.E.
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
27/03/2026 - 10:40

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η FedEx βοηθά στην αποκατάσταση τοπικών οικοσυστημάτων με 10.000 δέντρα σε Αθήνα και Εύβοια

Newsroom
Δευτέρα, 30/03/2026 - 10:19

Στο πέμπτο έτος της, η συνεργασία με το Arbor Day Foundation και τη We4all ενισχύει τους στόχους βιωσιμότητας της FedEx και προωθεί την εθελοντική δράση.

Η Federal Express Corporation (FedEx Express Greece), η μεγαλύτερη εταιρεία ταχυμεταφορών παγκοσμίως, συνεχίζει για πέμπτη χρονιά τη συνεργασία της με το Arbor Day Foundation και τη We4all, συμβάλλοντας στη φύτευση και χρηματοδότηση περισσότερων από 10.000 δέντρων σε Αθήνα και Εύβοια. Φέτος, η δράση συνεχίστηκε στο Διώνη Αττικής, όπου φυτεύθηκαν ακόμη 2.000 δενδρύλλια.

Η πρωτοβουλία ξεκίνησε μετά τις μεγάλες πυρκαγιές του 2021, που κατέκαψαν πάνω από 650.000 στρέμματα και έπληξαν σοβαρά τα τοπικά οικοσυστήματα και τις κοινότητες. Με τις πυρκαγιές να παραμένουν συχνές τα επόμενα χρόνια, η ανάγκη για ευρείας κλίμακας αναδάσωση έγινε πιο επιτακτική. Σύμφωνα με διεθνείς μελέτες, η αποκατάσταση δασικών εκτάσεων μπορεί να απορροφήσει έως και 2,2 δισ. τόνους CO₂ κάθε χρόνο — αναδεικνύοντας τη σημασία της αναδάσωσης στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Μέσα σε αυτή την πενταετία, οι εθελοντές της FedEx έχουν συμβάλει στην αναγέννηση περιοχών στον Υμηττό, την Εύβοια, τον Νέο Βουτζά, τη Βαρυμπόμπη, τη Σαρωνίδα και πρόσφατα το Διώνη, βοηθώντας στην ενίσχυση της βιοποικιλότητας, της ποιότητας του αέρα και της τοπικής ανθεκτικότητας.

«Αυτό είναι το πνεύμα της FedEx στην πράξη», δήλωσε ο Παναγιώτης Γάτσιος, Senior Ground Operations Manager, FedEx. «Για πέντε χρόνια, τα μέλη της ομάδας μας δίνουν το παρών και κάνουν πραγματική διαφορά στις κοινότητες όπου ζούμε και εργαζόμαστε. Στηρίζουμε δράσεις που βοηθούν τις περιοχές να αναπτύσσονται βιώσιμα και να γίνονται πιο ανθεκτικές.»

«Η υποστήριξη της FedEx έχει φέρει χαρά και ελπίδα σε περιοχές που έχουν πληγεί από τις πυρκαγιές», είπε ο Γιάννης Ηλιόπουλος, CEO και συνιδρυτής της We4all. «Κάθε χρόνο, οι εθελοντές της FedEx φυτεύουν δέντρα εκεί όπου χρειάζονται περισσότερο — κι αυτή η δέσμευση είναι που δημιουργεί πραγματικό αντίκτυπο.»

«Τα δέντρα θεραπεύουν τα σημάδια των φυσικών καταστροφών και μας βοηθούν να προχωρήσουμε μπροστά», δήλωσε η Lachel Bradley-Williams, senior manager community trees, Arbor Day Foundation. «Η ανάκαμψη απαιτεί χρόνο, και είμαστε εδώ για να στηρίξουμε αυτό το ταξίδι, δίπλα στη FedEx και τη We4all. Μαζί, καλλιεργούμε ελπίδα.»

Η πρωτοβουλία είναι μέρος του FedEx Cares, του παγκόσμιου προγράμματος κοινωνικής προσφοράς της εταιρείας, που επικεντρώνεται στη βιωσιμότητα και την ενδυνάμωση των κοινοτήτων. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα FedEx Cares.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Μανώλης Γραφάκος: Για πρώτη φορά καταγράφονται οι ανάγκες συλλογής των χωριστών ρευμάτων αποβλήτων 30 Μαρτίου 2026

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Παράθυρο στο μέλλον το εκθεσιακό δίδυμο Forward Green & Renewable EnergyTech – Έως αύριο στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Σάκης Αρναούτογλου: Οι φυσικές καταστροφές δεν είναι πια εξαίρεση – Η Ευρώπη πρέπει να επενδύσει στην πρόληψη πριν από την επόμενη κρίση

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η Κρήτη και η Ελλάδα στο επίκεντρο της παγκόσμιας επιστημονικής κοινότητας για το νερό

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

AKTOR ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ: Απόκτηση 7 αιολικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Εύβοια

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ν. Παπαθανάσης: Νέες ενεργειακές αναβαθμίσεις δημοσίων κτιρίων ύψους 5,785 εκατ. ευρώ μέσω ΕΣΠΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Παγκόσμια Ημέρα Δασών: Η συμβιωτική σχέση μεταξύ βιώσιμης δασικής διαχείρισης και σύγχρονης βιοενέργειας για προστασία και κλιματική ανθεκτικότητα