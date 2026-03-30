Η FedEx βοηθά στην αποκατάσταση τοπικών οικοσυστημάτων με 10.000 δέντρα σε Αθήνα και Εύβοια

Στο πέμπτο έτος της, η συνεργασία με το Arbor Day Foundation και τη We4all ενισχύει τους στόχους βιωσιμότητας της FedEx και προωθεί την εθελοντική δράση.

Η Federal Express Corporation (FedEx Express Greece), η μεγαλύτερη εταιρεία ταχυμεταφορών παγκοσμίως, συνεχίζει για πέμπτη χρονιά τη συνεργασία της με το Arbor Day Foundation και τη We4all, συμβάλλοντας στη φύτευση και χρηματοδότηση περισσότερων από 10.000 δέντρων σε Αθήνα και Εύβοια. Φέτος, η δράση συνεχίστηκε στο Διώνη Αττικής, όπου φυτεύθηκαν ακόμη 2.000 δενδρύλλια.

Η πρωτοβουλία ξεκίνησε μετά τις μεγάλες πυρκαγιές του 2021, που κατέκαψαν πάνω από 650.000 στρέμματα και έπληξαν σοβαρά τα τοπικά οικοσυστήματα και τις κοινότητες. Με τις πυρκαγιές να παραμένουν συχνές τα επόμενα χρόνια, η ανάγκη για ευρείας κλίμακας αναδάσωση έγινε πιο επιτακτική. Σύμφωνα με διεθνείς μελέτες, η αποκατάσταση δασικών εκτάσεων μπορεί να απορροφήσει έως και 2,2 δισ. τόνους CO₂ κάθε χρόνο — αναδεικνύοντας τη σημασία της αναδάσωσης στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Μέσα σε αυτή την πενταετία, οι εθελοντές της FedEx έχουν συμβάλει στην αναγέννηση περιοχών στον Υμηττό, την Εύβοια, τον Νέο Βουτζά, τη Βαρυμπόμπη, τη Σαρωνίδα και πρόσφατα το Διώνη, βοηθώντας στην ενίσχυση της βιοποικιλότητας, της ποιότητας του αέρα και της τοπικής ανθεκτικότητας.

«Αυτό είναι το πνεύμα της FedEx στην πράξη», δήλωσε ο Παναγιώτης Γάτσιος, Senior Ground Operations Manager, FedEx. «Για πέντε χρόνια, τα μέλη της ομάδας μας δίνουν το παρών και κάνουν πραγματική διαφορά στις κοινότητες όπου ζούμε και εργαζόμαστε. Στηρίζουμε δράσεις που βοηθούν τις περιοχές να αναπτύσσονται βιώσιμα και να γίνονται πιο ανθεκτικές.»

«Η υποστήριξη της FedEx έχει φέρει χαρά και ελπίδα σε περιοχές που έχουν πληγεί από τις πυρκαγιές», είπε ο Γιάννης Ηλιόπουλος, CEO και συνιδρυτής της We4all. «Κάθε χρόνο, οι εθελοντές της FedEx φυτεύουν δέντρα εκεί όπου χρειάζονται περισσότερο — κι αυτή η δέσμευση είναι που δημιουργεί πραγματικό αντίκτυπο.»

«Τα δέντρα θεραπεύουν τα σημάδια των φυσικών καταστροφών και μας βοηθούν να προχωρήσουμε μπροστά», δήλωσε η Lachel Bradley-Williams, senior manager community trees, Arbor Day Foundation. «Η ανάκαμψη απαιτεί χρόνο, και είμαστε εδώ για να στηρίξουμε αυτό το ταξίδι, δίπλα στη FedEx και τη We4all. Μαζί, καλλιεργούμε ελπίδα.»

Η πρωτοβουλία είναι μέρος του FedEx Cares, του παγκόσμιου προγράμματος κοινωνικής προσφοράς της εταιρείας, που επικεντρώνεται στη βιωσιμότητα και την ενδυνάμωση των κοινοτήτων. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα FedEx Cares.