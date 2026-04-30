Η αγορά πετρελαίου μπροστά στην πραγματικότητα του Ορμούζ
30/04/2026 - 15:51
Παρέμβαση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για τα φωτοβολταϊκά μπαλκονιού: Ενίσχυση της ενεργειακής αυτονομίας των νοικοκυριών
30/04/2026 - 15:48
Η ΕΛΕΤΑΕΝ προκηρύσσει την φετινή Υποτροφία "Αρθούρος Ζερβός"
30/04/2026 - 15:44
Τροπολογία ΥΠΕΝ για αναστολή οικοδομικών αδειών σε περιοχές που εκπονείται ΕΠΣ και σε εκτός σχεδίου περιοχές της Μήλου
30/04/2026 - 15:43
HELLENiQ ENERGY: Επενδύει στη νέα γενιά με το θερινό Πρόγραμμα πρακτικής άσκησης “Empowering Interns”
30/04/2026 - 15:41
Πέτη Πέρκα: Απούσα η Ελλάδα από τη Διάσκεψη για τη Μετάβαση από τα Ορυκτά Καύσιμα
30/04/2026 - 15:40
ΡΑΑΕΥ: Διαβούλευση για συντονισμένη αναδιανομή και αντίρροπη συναλλαγή σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κανονισμού 2015/1222
30/04/2026 - 15:37
Γ. Μανιάτης: Δικαιώθηκε ο αγώνας μας στην ΕΕ για τα Ηλιακά Θερμικά
30/04/2026 - 15:13
Ο Δήμος Θεσσαλονίκης μεταξύ των 300 πόλεων παγκοσμίως που χρηματοδοτούνται από το ίδρυμα Bloomberg Philanthropies για νεανικές δράσεις για το κλίμα
30/04/2026 - 15:10
ΔΕΔΔΗΕ: Στοιχεία Εκκαθάρισης στα ΜΔΝ και ΜΣΣ Κρήτης για το 1ο τρίμηνο του έτους 2026
30/04/2026 - 14:36
Φατίχ Μπιρόλ: Ο κόσμος είναι αντιμέτωπος με τη μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση στην ιστορία
30/04/2026 - 14:34
Ο Α. Βλαμάκης για την ΕΛΕΤΑΕΝ στο workshop “Good Practices and Challenges in Environmental Permitting for RES and BESS Projects”
30/04/2026 - 14:24
H AKTOR LNG USA και η ALUMINIJ της Βοσνίας – Ερζεγοβίνης υπέγραψαν εικοσαετή συμφωνία για την πώληση αμερικανικού LNG
30/04/2026 - 14:17
Μνημόνιο Συνεργασίας Grid Telecom – 4iG για την ενίσχυση της ψηφιακής συνδεσιμότητας στα Βαλκάνια και τη Μεσόγειο
30/04/2026 - 14:06
Παρασύρης: Το ΠΑΣΟΚ εγγυάται μια άλλη ενεργειακή πολιτική
30/04/2026 - 14:00
Στ. Παπασταύρου: Λαμβάνουμε συντονισμένα μέτρα, για να διασφαλιστεί η σταθερότητα του συστήματος
30/04/2026 - 13:55
6ο Συνέδριο «Δίκαιο Ενέργειας»: Η κορυφαία ετήσια συνάντηση για το μέλλον της ενεργειακής αγοράς και πολιτικής.
30/04/2026 - 13:52
Ρεύμα: Πώς θα κινηθούν τα τιμολόγια Μαΐου
30/04/2026 - 06:37
ΕΕ: Τι αλλάζει στις κρατικές ενισχύσεις για τη βιομηχανία και το ενεργειακό κόστος
30/04/2026 - 06:34
Γιάννης Τριήρης: Όταν οι «μίζεροι» είναι η πλειοψηφία
30/04/2026 - 06:32
Είναι ασφαλές να φορτίζουμε το κινητό την νύχτα;
30/04/2026 - 06:39
Ειδικοί αποδομούν τους πέντε πιο διαδεδομένους μύθους για τα φωτοβολταϊκά
30/04/2026 - 06:39
Πώς θα επιλέξεις τον κατάλληλο ηλιακό θερμοσίφωνα
30/04/2026 - 06:39
Ρώσος ΥΠΟΙΚ: Η αποχώρηση των ΗΑΕ από τον ΟΠΕΚ θα αυξήσει την παγκόσμια παραγωγή πετρελαίου με αποτέλεσμα πτώση των τιμών
29/04/2026 - 15:44
ΕΕ: Έγκριση του Προσωρινού Πλαισίου Κρατικών Ενισχύσεων για Γεωργία, Αλιεία, Μεταφορές και Ενεργοβόρες Βιομηχανίες
29/04/2026 - 15:31
Π. Πέρκα: Η ΔΕΗ οφείλει να είναι πυλώνας ενεργειακής ασφάλειας και προστασίας των καταναλωτών
29/04/2026 - 15:20
ΠΑΣΟΚ: Η ενεργειακή πολιτική της Ν.Δ. οδηγεί στα σκουπίδια ηλεκτρική ενέργεια μηδενικού κόστους που αντιστοιχεί στην ετήσια κατανάλωση 1 εκ. νοικοκυριών
29/04/2026 - 15:06
Σταύρος Παπασταύρου: Η Ελλάδα πρωταγωνιστεί στην ενεργειακή ασφάλεια της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και των Δυτικών Βαλκανίων
29/04/2026 - 14:41
Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Συντονισμός στην απελευθέρωση αποθεμάτων πετρελαίου κι αύξηση παραγωγής στα διυλιστήρια της ΕΕ
29/04/2026 - 13:54
Συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Εμίρη του Κατάρ: Οι επενδύσεις σε υποδομές, data centers, ενέργειας και φιλοξενίας στο επίκεντρο
29/04/2026 - 13:07

Newsroom
Πέμπτη, 30/04/2026 - 14:06

Η Grid Telecom και ο Όμιλος 4iG υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας (MoU), με στόχο τη διερεύνηση στρατηγικών συμπράξεων στον τομέα των τηλεπικοινωνιών και των διασυνοριακών ψηφιακών υποδομών.

Η 4iG IDI, επιχειρηματικός βραχίονας του Ομίλου 4iG -με αντικείμενο την ανάπτυξη διεθνών ψηφιακών υποδομών- και η κατά 100% θυγατρική του ΑΔΜΗΕ, Grid Telecom, ως αδειοδοτημένος πάροχος τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών χονδρικής στην Ελλάδα, σχεδιάζουν την ανταλλαγή εξειδικευμένης τεχνογνωσίας και βέλτιστων πρακτικών, για την από κοινού ανάπτυξη και λειτουργία τηλεπικοινωνιακών δικτύων, με στόχο την ενίσχυση της συνδεσιμότητας μεταξύ Αλβανίας, Ελλάδας και ευρύτερα.

Κεντρικό αντικείμενο των συζητήσεων είναι η ανάπτυξη μίας χερσαίας διασύνδεσης οπτικών ινών υψηλής χωρητικότητας μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας. Η πρωτοβουλία αυτή αποσκοπεί στη δημιουργία ενός ανθεκτικού, ψηφιακού διαδρόμου που θα συνδέει τα δίκτυα των δύο εταιρειών, βελτιώνοντας τη διασυνοριακή και διεθνή συνδεσιμότητα, από τη Μεσόγειο έως τα κύρια ευρωπαϊκά σημεία παρουσίας (Points of Presence).

Επιπλέον, προβλέπεται η δυνατότητα επέκτασης της συνεργασίας των δύο μερών με τρίτους στρατηγικούς εταίρους για από κοινού σχεδιασμό, προμήθεια, υλοποίηση, λειτουργία και εμπορική αξιοποίηση ενός νέου υποθαλάσσιου καλωδιακού συστήματος οπτικών ινών που θα επεκτείνεται στην Αδριατική και στη Μεσόγειο.

Το MoU στοχεύει στη στρατηγική συνεργασία μεταξύ της Grid Telecom και της 4iG IDI, επιβεβαιώνοντας την πρόθεσή τους να συνεχίσουν τις συζητήσεις τους, με την αξιοποίηση περαιτέρω συνεργειών.

Ο Πρόεδρος και Γενικός Διευθυντής της Grid Telecom, κ. Κωνσταντίνος Αγαθάκης, δήλωσε:

«Η συνεργασία μας με την 4iG για τη δημιουργία νέων, συμπληρωματικών χερσαίων και υποθαλάσσιων τηλεπικοινωνιακών υποδομών μεταξύ της Αλβανίας και της ηπειρωτικής Ελλάδας, με επέκτασή τους προς την Κρήτη και πέραν αυτής, θα υποστηρίξει την υλοποίηση ενός νέου ψηφιακού διαδρόμου, που θα αναπτύσσεται ανατολικά προς τη Μέση Ανατολή και δυτικά προς σημαντικούς ευρωπαϊκούς προορισμούς. Παράλληλα, θα ενισχύσει τον στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας ως περιφερειακού κόμβου διασύνδεσης ανοικτής πρόσβασης στην Ανατολική Μεσόγειο και τα Βαλκάνια».

Ο κ. László Blénessy, Αντιπρόεδρος, αρμόδιος για τις Διεθνείς Ψηφιακές Υποδομές της 4iG, δήλωσε:

«Το Μνημόνιο Συνεργασίας με την Grid Telecom αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς την ενίσχυση της περιφερειακής ψηφιακής συνδεσιμότητας. Συνδυάζοντας τις συμπληρωματικές μας υποδομές και την τεχνογνωσία μας, στοχεύουμε στην παροχή ανθεκτικών συνδέσεων υψηλής χωρητικότητας που θα υποστηρίξουν τις επιχειρήσεις και την οικονομική ανάπτυξη σε ολόκληρη την περιοχή».

Κρίσιμος ο ρόλος των υποδομών και της συνδεσιμότητας για την ανάπτυξη των data centers και της AI 24 Απριλίου 2026

Σταύρος Παπασταύρου: Η Ελλάδα πρωταγωνιστεί στην ενεργειακή ασφάλεια της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και των Δυτικών Βαλκανίων

Συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Εμίρη του Κατάρ: Οι επενδύσεις σε υποδομές, data centers, ενέργειας και φιλοξενίας στο επίκεντρο

Αν. Τασούλας: Η Ελλάδα υποστηρίζει σθεναρά τις πρωτοβουλίες που ενισχύουν τη διασυνδεσιμότητα σε ολόκληρη την Ευρώπη

Σάκης Αρναούτογλου: Χωρίς σωστή διαχείριση νερού, οι αγρότες θα πληρώνουν την κλιματική κρίση

Η AKTOR LNG USA και η ALBGAZ υπέγραψαν 20ετή συμφωνία για την πώληση αμερικανικού LNG

Η Ελλάδα στην 11η θέση του κόσμου στις περιβαλλοντικές επιδόσεις