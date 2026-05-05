Ντ. Γιόργκενσεν (Επίτροπος Ενέργειας): Ετοιμότητα για ανακατανομή καυσίμων αεροπορίας
05/05/2026 - 13:11
ΑΔΜΗΕ: Από σήμερα έως τις 7 Μαΐου η σύνοδος της ένωσης GO15 με τους μεγαλύτερους Διαχειριστές Συστημάτων Μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας
05/05/2026 - 12:38
Στρατηγική συνεργασία ΕΛΒΟ – Ομίλου Κοπελούζου για την ενίσχυση της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας
05/05/2026 - 12:01
Η Schneider Electric ανακοινώνει σημαντική πρόοδο στο νέο σχέδιο δράσης για τη βιωσιμότητα «Impact 2030»
05/05/2026 - 11:31
ΔΕΔΔΗΕ: Άνοιξε η πλατφόρμα για υποδοχή αιτημάτων για φωτοβολταϊκά
05/05/2026 - 10:56
Η ενεργειακή ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο στο επίκεντρο της συνομιλίας Σ. Παπασταύρου - Osama Mobarez
05/05/2026 - 10:32
Ιαπωνία: Πρώτη παράδοση πετρελαίου από τη Ρωσία μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή
05/05/2026 - 10:05
GreenTank: Το ανθρακικό αποτύπωμα της ηλεκτροπαραγωγής – Μάρτιος 2026
05/05/2026 - 09:36
Με νέα ηλεκτρικά λεωφορεία αναδιαμορφώνεται ο συγκοινωνιακός χάρτης στη Θεσ/νίκη
05/05/2026 - 09:06
Κυριάκος Πιερρακάκης: Τα στοχευμένα μέτρα είναι που βοηθούν ουσιαστικά τους ευάλωτους
05/05/2026 - 08:40
Γεραπετρίτης: Στηρίζουμε τις διεθνείς πρωτοβουλίες για την απρόσκοπτη και ασφαλή διέλευση των Στενών του Ορμούζ
05/05/2026 - 08:23
Γιάννης Τριήρης: Μήπως το «Άλλο Κόμμα» έχει ονοματεπώνυμο;
05/05/2026 - 08:12
Περικοπές ΑΠΕ: Διπλασιάστηκαν στο πρώτο τρίμηνο του 2026
05/05/2026 - 08:10
«Εξοικονομώ» μέσω παρόχων ρεύματος: Εντείνονται οι αντιδράσεις από την αγορά
05/05/2026 - 08:07
Το λάθος στην φόρτιση που «γερνά» την μπαταρία των smartphones
05/05/2026 - 06:39
Ζευγάρι αποκαλύπτει πως «ξένοιασε» από τους λογαριασμούς ρεύματος
05/05/2026 - 06:39
Νέα ομιλία του Προστασία της Φύσης Lab με τίτλο: «Πώς το νερό γίνεται καθοριστικό για τη γεωργία του μέλλοντος»
04/05/2026 - 15:44
ΧΗΤΟΣ: Επένδυση 7 εκατ. ευρώ για τον εκσυγχρονισμό της μονάδας ΖΗΡΕΙΑ και νέες “πράσινες” συσκευασίες
04/05/2026 - 15:40
R ENERGY: Επιστροφή σε καθαρή κερδοφορία, δείχνουν τα οικονομικά αποτελέσματα του 2025
04/05/2026 - 15:25
ΓΣΕΒΕΕ: Όχι στην αξιοποίηση των κονδυλίων του “Εξοικονομώ” από τους παρόχους ενέργειας
04/05/2026 - 15:15
Ευρεία εκλογή του Προέδρου της ΡΑΑΕΥ, Κωνσταντίνου Τσιμάρα στο Δ.Σ. της ERRA
04/05/2026 - 14:38
Π. Κουκουλόπουλος: Οι πρωτομαγιάτικες χειμερινές θερμοκρασίες επαναφέρουν την αναγκαιότητα προσαρμογής του επιδόματος θέρμανσης στην πραγματικότητα
04/05/2026 - 14:04
ΡΑΑΕΥ: Διαβούλευση για τις δημοπρασίες στα Σημεία Διασύνδεσης και Εισόδου του ΕΣΜΦΑ για το Έτος Αερίου 2026-2027
04/05/2026 - 13:58
Νίκος Χαρδαλιάς: Αξιοποιούμε ευρωπαϊκούς πόρους για τη μείωση του ενεργειακού κόστους σε όλη την Αττική
04/05/2026 - 13:47
ΠΑΣΟΚ: Η ενεργειακή μετάβαση χρειάζεται σχέδιο και ισορροπία – Η Εύβοια δεν αντέχει άλλο βάρος
04/05/2026 - 12:26
Η Volton στο πλευρό του Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος) για τα 30 χρόνια προσφοράς του
04/05/2026 - 12:11
Blue Heritage Bootcamp | Western Macedonia: Από την ιδέα στην επιτάχυνση - ένας κύκλος καινοτομίας για τις κοινότητές μας
04/05/2026 - 11:44
Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας: Η μάχη κατά του μεθανίου, πιθανή λύση στην ενεργειακή κρίση
04/05/2026 - 11:16
Eldorado Gold: Σταθερά οικονομικά και λειτουργικά αποτελέσματα για το πρώτο τρίμηνο του 2026
04/05/2026 - 10:45
Motor Oil: Ορισμός Γενικών Διευθυντών, ανακοίνωση αποχώρησης διευθυντικού στελέχους
04/05/2026 - 10:40

Με νέα ηλεκτρικά λεωφορεία αναδιαμορφώνεται ο συγκοινωνιακός χάρτης στη Θεσ/νίκη
Τρίτη, 05/05/2026 - 09:06

Ο νέος συγκοινωνιακός χάρτης της Θεσσαλονίκης βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε, στα γραφεία του ΟΣΕΘ, ο Συντονιστής του Γραφείου του Πρωθυπουργού Γιάννης Παπαγεωργίου με την κα. Βασιλική Τραούδα, Προέδρο του ΟΣΕΘ, τον κ. Ιπποκράτη Βλαχοπαναγιώτη, συνεργάτη του αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών Κωνσταντίνου Κυρανάκη και Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. του Οργανισμού και τον κ. Σάλεμ Σαμουέλ, Διευθυντή του Συγκοινωνιακού Έργου.

Συζητήθηκε η αναδιαμόρφωση του συγκοινωνιακού χάρτη της Θεσσαλονίκης, ο οποίος βρίσκεται υπό επεξεργασία, ενόψει και της επέκτασης του μετρό προς Καλαμαριά. Εξετάζονται παρεμβάσεις στις λεωφορειακές γραμμές και η διασύνδεση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, με στόχο πιο γρήγορες και αξιόπιστες μετακινήσεις για τους πολίτες.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανανέωση του στόλου με νέα ηλεκτρικά λεωφορεία. Προγραμματίζεται η κυκλοφορία επιπλέον 100 ηλεκτρικών λεωφορείων εντός του Μαΐου και 50 αρθρωτών, 18 μέτρων, εντός του καλοκαιριού. Παράλληλα, 175 νέα λεωφορεία θα ενισχύσουν τον στόλο μέσω δύο νέων διαγωνισμών που θα προκηρυχθούν, εντός του έτους, με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ και το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο. Η ενίσχυση αυτή αναμένεται να συμβάλει ουσιαστικά στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και στη βελτίωση της ποιότητας των μετακινήσεων.

Οι αστικές συγκοινωνίες αποτελούσαν για χρόνια ένα από τα βασικά προβλήματα της πόλης. Σήμερα, μέσα από ένα συνεκτικό σχέδιο της κυβέρνησης, ενισχύονται συνεχώς, με παρεμβάσεις που βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών και αναβαθμίζουν το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Παράλληλα, προχωρά ο συνολικός εκσυγχρονισμός της εικόνας και της λειτουργίας των αστικών συγκοινωνιών, με δράσεις όπως το rebranding του ΟΣΕΘ μέσω του διαγωνισμού «Το λεωφορείο όπως το ΘΕΣ», στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής για βιώσιμη κινητικότητα.

«Η αναβάθμιση των αστικών συγκοινωνιών της Θεσσαλονίκης αποτελεί σταθερή προτεραιότητα της κυβέρνησης του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, με στόχο σύγχρονες, αξιόπιστες και βιώσιμες μετακινήσεις για όλους τους πολίτες. Η Θεσσαλονίκη μπαίνει σε μια νέα εποχή καθώς με τον νέο συγκοινωνιακό χάρτη, την ενίσχυση του στόλου και τη διασύνδεση όλων των μέσων, διαμορφώνεται ένα σύγχρονο και λειτουργικό σύστημα αστικών συγκοινωνιών. Η Θεσσαλονίκη αλλάζει, με σχέδιο, συνέπεια και παρεμβάσεις που αποδίδουν στην πράξη», δήλωσε ο Συντονιστής του Γραφείου του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη Γιάννης Παπαγεωργίου.

Ηλεκτροκίνηση: Επιταχύνει η ΔΕΗ την ανάπτυξη ταχυφορτιστών σε Ελλάδα και Ρουμανία με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση 04 Μαϊος 2026

Στ. Καλαφάτης: Η Θεσσαλονίκη διαθέτει όλα τα συστατικά για να καταστεί κόμβος καινοτομίας, εξωστρέφειας και παραγωγής τεχνολογίας
ΠΑΣΟΚ: Ερώτηση για την επικίνδυνη ατμοσφαιρική ρύπανση στη Θεσσαλονίκη
Στ. Αγγελούδης: Η Θεσσαλονίκη κέρδισε τη μάχη για τη ΔΕΘ – 120 στρέμματα ανοιχτού, προσβάσιμου Μητροπολιτικού Πάρκου
Παράθυρο στο μέλλον το εκθεσιακό δίδυμο Forward Green &amp; Renewable EnergyTech – Έως αύριο στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης
Forward Green &amp; Renewable EnergyTech: Η Θεσσαλονίκη περιφερειακός κόμβο πράσινης-έξυπνης ενέργειας και κυκλικής οικονομίας
Renewable EnergyTech 2026: Η Sungrow αναδεικνύει τις νέες λύσεις για φωτοβολταϊκά και συστήματα αποθήκευση ενέργειας
