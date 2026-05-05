Με νέα ηλεκτρικά λεωφορεία αναδιαμορφώνεται ο συγκοινωνιακός χάρτης στη Θεσ/νίκη

Ο νέος συγκοινωνιακός χάρτης της Θεσσαλονίκης βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε, στα γραφεία του ΟΣΕΘ, ο Συντονιστής του Γραφείου του Πρωθυπουργού Γιάννης Παπαγεωργίου με την κα. Βασιλική Τραούδα, Προέδρο του ΟΣΕΘ, τον κ. Ιπποκράτη Βλαχοπαναγιώτη, συνεργάτη του αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών Κωνσταντίνου Κυρανάκη και Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. του Οργανισμού και τον κ. Σάλεμ Σαμουέλ, Διευθυντή του Συγκοινωνιακού Έργου.

Συζητήθηκε η αναδιαμόρφωση του συγκοινωνιακού χάρτη της Θεσσαλονίκης, ο οποίος βρίσκεται υπό επεξεργασία, ενόψει και της επέκτασης του μετρό προς Καλαμαριά. Εξετάζονται παρεμβάσεις στις λεωφορειακές γραμμές και η διασύνδεση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, με στόχο πιο γρήγορες και αξιόπιστες μετακινήσεις για τους πολίτες.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανανέωση του στόλου με νέα ηλεκτρικά λεωφορεία. Προγραμματίζεται η κυκλοφορία επιπλέον 100 ηλεκτρικών λεωφορείων εντός του Μαΐου και 50 αρθρωτών, 18 μέτρων, εντός του καλοκαιριού. Παράλληλα, 175 νέα λεωφορεία θα ενισχύσουν τον στόλο μέσω δύο νέων διαγωνισμών που θα προκηρυχθούν, εντός του έτους, με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ και το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο. Η ενίσχυση αυτή αναμένεται να συμβάλει ουσιαστικά στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και στη βελτίωση της ποιότητας των μετακινήσεων.

Οι αστικές συγκοινωνίες αποτελούσαν για χρόνια ένα από τα βασικά προβλήματα της πόλης. Σήμερα, μέσα από ένα συνεκτικό σχέδιο της κυβέρνησης, ενισχύονται συνεχώς, με παρεμβάσεις που βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών και αναβαθμίζουν το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Παράλληλα, προχωρά ο συνολικός εκσυγχρονισμός της εικόνας και της λειτουργίας των αστικών συγκοινωνιών, με δράσεις όπως το rebranding του ΟΣΕΘ μέσω του διαγωνισμού «Το λεωφορείο όπως το ΘΕΣ», στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής για βιώσιμη κινητικότητα.

«Η αναβάθμιση των αστικών συγκοινωνιών της Θεσσαλονίκης αποτελεί σταθερή προτεραιότητα της κυβέρνησης του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, με στόχο σύγχρονες, αξιόπιστες και βιώσιμες μετακινήσεις για όλους τους πολίτες. Η Θεσσαλονίκη μπαίνει σε μια νέα εποχή καθώς με τον νέο συγκοινωνιακό χάρτη, την ενίσχυση του στόλου και τη διασύνδεση όλων των μέσων, διαμορφώνεται ένα σύγχρονο και λειτουργικό σύστημα αστικών συγκοινωνιών. Η Θεσσαλονίκη αλλάζει, με σχέδιο, συνέπεια και παρεμβάσεις που αποδίδουν στην πράξη», δήλωσε ο Συντονιστής του Γραφείου του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη Γιάννης Παπαγεωργίου.