Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας: Η μάχη κατά του μεθανίου, πιθανή λύση στην ενεργειακή κρίση

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Ντ. Γιόργκενσεν (Επίτροπος Ενέργειας): Ετοιμότητα για ανακατανομή καυσίμων αεροπορίας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
05/05/2026 - 13:11
ΑΔΜΗΕ: Από σήμερα έως τις 7 Μαΐου η σύνοδος της ένωσης GO15 με τους μεγαλύτερους Διαχειριστές Συστημάτων Μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/05/2026 - 12:38
Στρατηγική συνεργασία ΕΛΒΟ – Ομίλου Κοπελούζου για την ενίσχυση της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/05/2026 - 12:01
Η Schneider Electric ανακοινώνει σημαντική πρόοδο στο νέο σχέδιο δράσης για τη βιωσιμότητα «Impact 2030»
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
05/05/2026 - 11:31
ΔΕΔΔΗΕ: Άνοιξε η πλατφόρμα για υποδοχή αιτημάτων για φωτοβολταϊκά
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
05/05/2026 - 10:56
Η ενεργειακή ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο στο επίκεντρο της συνομιλίας Σ. Παπασταύρου - Osama Mobarez
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
05/05/2026 - 10:32
Ιαπωνία: Πρώτη παράδοση πετρελαίου από τη Ρωσία μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή
ΚΟΣΜΟΣ
05/05/2026 - 10:05
GreenTank: Το ανθρακικό αποτύπωμα της ηλεκτροπαραγωγής – Μάρτιος 2026
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
05/05/2026 - 09:36
Με νέα ηλεκτρικά λεωφορεία αναδιαμορφώνεται ο συγκοινωνιακός χάρτης στη Θεσ/νίκη
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
05/05/2026 - 09:06
Κυριάκος Πιερρακάκης: Τα στοχευμένα μέτρα είναι που βοηθούν ουσιαστικά τους ευάλωτους
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
05/05/2026 - 08:40
Γεραπετρίτης: Στηρίζουμε τις διεθνείς πρωτοβουλίες για την απρόσκοπτη και ασφαλή διέλευση των Στενών του Ορμούζ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
05/05/2026 - 08:23
Γιάννης Τριήρης: Μήπως το «Άλλο Κόμμα» έχει ονοματεπώνυμο;
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
05/05/2026 - 08:12
Περικοπές ΑΠΕ: Διπλασιάστηκαν στο πρώτο τρίμηνο του 2026
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
05/05/2026 - 08:10
«Εξοικονομώ» μέσω παρόχων ρεύματος: Εντείνονται οι αντιδράσεις από την αγορά
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
05/05/2026 - 08:07
Το λάθος στην φόρτιση που «γερνά» την μπαταρία των smartphones
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/05/2026 - 06:39
Ζευγάρι αποκαλύπτει πως «ξένοιασε» από τους λογαριασμούς ρεύματος
ΚΟΣΜΟΣ
05/05/2026 - 06:39
Νέα ομιλία του Προστασία της Φύσης Lab με τίτλο: «Πώς το νερό γίνεται καθοριστικό για τη γεωργία του μέλλοντος»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/05/2026 - 15:44
ΧΗΤΟΣ: Επένδυση 7 εκατ. ευρώ για τον εκσυγχρονισμό της μονάδας ΖΗΡΕΙΑ και νέες “πράσινες” συσκευασίες
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/05/2026 - 15:40
R ENERGY: Επιστροφή σε καθαρή κερδοφορία, δείχνουν τα οικονομικά αποτελέσματα του 2025
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
04/05/2026 - 15:25
ΓΣΕΒΕΕ: Όχι στην αξιοποίηση των κονδυλίων του “Εξοικονομώ” από τους παρόχους ενέργειας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
04/05/2026 - 15:15
Ευρεία εκλογή του Προέδρου της ΡΑΑΕΥ, Κωνσταντίνου Τσιμάρα στο Δ.Σ. της ERRA
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/05/2026 - 14:38
Π. Κουκουλόπουλος: Οι πρωτομαγιάτικες χειμερινές θερμοκρασίες επαναφέρουν την αναγκαιότητα προσαρμογής του επιδόματος θέρμανσης στην πραγματικότητα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
04/05/2026 - 14:04
ΡΑΑΕΥ: Διαβούλευση για τις δημοπρασίες στα Σημεία Διασύνδεσης και Εισόδου του ΕΣΜΦΑ για το Έτος Αερίου 2026-2027
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
04/05/2026 - 13:58
Νίκος Χαρδαλιάς: Αξιοποιούμε ευρωπαϊκούς πόρους για τη μείωση του ενεργειακού κόστους σε όλη την Αττική
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
04/05/2026 - 13:47
ΠΑΣΟΚ: Η ενεργειακή μετάβαση χρειάζεται σχέδιο και ισορροπία – Η Εύβοια δεν αντέχει άλλο βάρος
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
04/05/2026 - 12:26
Η Volton στο πλευρό του Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος) για τα 30 χρόνια προσφοράς του
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
04/05/2026 - 12:11
Blue Heritage Bootcamp | Western Macedonia: Από την ιδέα στην επιτάχυνση - ένας κύκλος καινοτομίας για τις κοινότητές μας
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
04/05/2026 - 11:44
Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας: Η μάχη κατά του μεθανίου, πιθανή λύση στην ενεργειακή κρίση
ΚΟΣΜΟΣ
04/05/2026 - 11:16
Eldorado Gold: Σταθερά οικονομικά και λειτουργικά αποτελέσματα για το πρώτο τρίμηνο του 2026
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
04/05/2026 - 10:45
Motor Oil: Ορισμός Γενικών Διευθυντών, ανακοίνωση αποχώρησης διευθυντικού στελέχους
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/05/2026 - 10:40

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΟΣΜΟΣ

Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας: Η μάχη κατά του μεθανίου, πιθανή λύση στην ενεργειακή κρίση

Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας: Η μάχη κατά του μεθανίου, πιθανή λύση στην ενεργειακή κρίση
Newsroom
Δευτέρα, 04/05/2026 - 11:16

Οι εκπομπές μεθανίου που συνδέονται με τα ορυκτά καύσιμα παραμένουν «σε πολύ υψηλά επίπεδα», προειδοποιεί ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (ΔΟΕ), ο οποίος υπογραμμίζει ότι η ανάκτηση αυτών των εκπομπών θα μπορούσε να παράσχει τεράστιες ποσότητες αερίου στις αγορές, οι οποίες αντιμετωπίζουν ελλείψεις εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Το 2025 η παραγωγή ρεκόρ ορυκτών καυσίμων (πετρέλαιο, άνθρακας, αέριο) ήταν υπεύθυνη για το 35% των εκπομπών μεθανίου που οφείλονται στον άνθρωπο - συνολικά κατ' εκτίμηση 124 εκατομμύριο τόνοι, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΔΟΕ.

Ο ΔΟΕ παρουσίασε σήμερα την ετήσια έκθεσή του με τίτλο «Global Methane Tracker» για το μεθάνιο στον κόσμο με την ευκαιρία μιας διεθνούς συνόδου στο Παρίσι, στο πλαίσιο της γαλλικής προεδρίας της Ομάδας των Επτά (G7) περισσότερο ανεπτυγμένων βιομηχανικών χωρών.

Παρουσία υπουργών, οικονομικών και χρηματοοικονομικών παραγόντων, επιστημόνων κλπ., «αυτή η συνάντηση έχει στόχο να επιταχύνει την παγκόσμια κινητοποίηση στους κύριους τομείς που εκπέμπουν μεθάνιο: την ενέργεια, τα σκουπίδια και τη γεωργία», σύμφωνα με το γαλλικό υπουργείο Οικολογικής Μετάβασης.

Άοσμο και αόρατο, το μεθάνιο είναι το κύριο συστατικό του φυσικού αερίου που διαφεύγει κυρίως από αγωγούς αερίου, αγελάδες και χωματερές. Περίπου 580 εκατομμύρια τόνοι (Mt) εκπομπών εκλύονται κάθε χρόνο στον κόσμο, το 60% των οποίων οφείλεται στην ανθρώπινη δραστηριότητα, με πρώτη τη γεωργία και ακολουθεί η ενέργεια.

Καθώς μπορεί να θερμαίνει πολύ περισσότερο από το διοξείδιο του άνθρακα (CO2), το μεθάνιο είναι υπεύθυνο για περίπου το 30% της ανόδου της θερμοκρασίας στον κόσμο μετά τη βιομηχανική επανάσταση, όμως καθώς η διάρκεια ζωής του είναι βραχύτερη, η μείωσή του προσφέρει «σημαντικά οφέλη για το κλίμα βραχυπρόθεσμα», υπενθυμίζει ο ΔΟΕ.

Σε ελαφρά άνοδο (121 Mt το 2024), οι εκπομπές που συνδέονται με τον τομέα των ορυκτών καυσίμων παραμένουν κοντά στο ρεκόρ του 2019, με πρώτο το πετρέλαιο (45 Mt), ενώ ακολουθούν ο άνθρακας (43 Mt) και το αέριο (36 Mt).

Δεν υπάρχει «καμιά ένδειξη ότι οι παγκόσμιες εκπομπές μεθανίου που συνδέονται με την ενέργεια μειώθηκαν το 2025», υπογραμμίζει ο ΔΟΕ, παρά τη δέσμευση που υπογράφηκε το 2021 από μια εκατοστή χώρες, μεταξύ των οποίων αυτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι Ηνωμένες Πολιτείες, για τη μείωση του μεθανίου.

- Χαμηλό το κόστος της μείωσης -

Στη βιομηχανία του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, το μεθάνιο διαφεύγει από διαρροές στις βάνες, στους αγωγούς αερίου, κατά τις επιχειρήσεις άμεσης απελευθέρωσης αερίου στην ατμόσφαιρα ή της αναποτελεσματικής εσκεμμένης καύσης (μη πλήρης καύση του αερίου) στις εγκαταστάσεις.

Δοκιμασμένες λύσεις, όπως ο εντοπισμός και η επισκευή διαρροών ή η παύση της εσκεμμένης καύσης, θα επέτρεπε να αποφευχθεί το 30% των εκπομπών που προέρχονται από δραστηριότητες οι οποίες συνδέονται με τα ορυκτά καύσιμα, «με μηδενικό κόστος», καθώς το αέριο που συλλαμβάνεται μπορεί να πωληθεί.

Ο ΔΟΕ επισημαίνει ότι η ανάκτηση αυτού του αερίου που σπαταλιέται θα επέτρεπε να ενισχυθεί η ενεργειακή ασφάλεια που τίθεται σε δοκιμασία με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, καθώς θα μπορούσε να εφοδιάσει τις αγορές με 200 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα ετησίως. Αυτό θα απαιτούσε χρόνο, όμως ο ΔΟΕ εκτιμά ότι 15 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα θα μπορούσαν να απελευθερωθούν γρήγορα.

Αυτά τα 200 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα αντιπροσωπεύουν το διπλάσιο των ετήσιων ροών από τα στρατηγικής σημασίας στενά του Ορμούζ, τα οποία έχουν κλείσει από την αρχή του πολέμου.

Εν αναμονή, ο ΔΟΕ υπογραμμίζει πως οι περισσότερες από τις περίπου 100 χώρες που υπογράφουν την Παγκόσμια Δέσμευση για το Μεθάνιο (Global Methane Pledge) δεν έχουν ακόμα λάβει συγκεκριμένα μέτρα: οι σημερινές πολιτικές θα μείωναν μέχρι το 2030 κατά 20% τις εκπομπές που συνδέονται με το πετρέλαιο και το αέριο, κάτω από το στόχο του -30% που έχει τεθεί σε σχέση με το 2020.

Περίπου 70% των εκπομπών μεθανίου από τον τομέα των ορυκτών καυσίμων προέρχεται από τις 10 χώρες με τις περισσότερες εκπομπές, με πρώτη την Κίνα, ενώ ακολουθούν οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ρωσία.

Υπάρχουν εντούτοις πρόοδοι, υπογραμμίζει ο ΔΟΕ, ο οποίος χαιρετίζει τη συνεχή βελτίωση της δορυφορικής παρακολούθησης, που επιτρέπει να εντοπίζονται ακριβέστερα τα επεισόδια «υπερεκπομπών» και να λαμβάνονται διορθωτικά μέτρα.

Εξάλλου η μέση παγκόσμια ένταση των εκπομπών από το πετρέλαιο και το αέριο -πόσο μεθάνιο απορρίπτεται σε σχέση με την παραγόμενη ποσότητα ενέργειας- έχει μειωθεί κατά περίπου 10% από το 2019, αντισταθμίζοντας την αύξηση της παραγωγής.

Η Νορβηγία παρουσιάζει τη χαμηλότερη ένταση, ενώ ορισμένοι παραγωγοί της Μέσης Ανατολής έχουν σχετικά ικανοποιητικά αποτελέσματα. Αντιθέτως το Τουρκμενιστάν και η Βενεζουέλα παρουσιάζουν τα χειρότερα επίπεδα.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ ξεκινά από σήμερα να συνοδεύει πλοία που έχουν εγκλωβιστεί στα Στενά του Ορμούζ
Το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ ξεκινά από σήμερα να συνοδεύει πλοία που έχουν εγκλωβιστεί στα Στενά του Ορμούζ 04 Μαϊος 2026
Ζευγάρι αποκαλύπτει πως «ξένοιασε» από τους λογαριασμούς ρεύματος 05 Μαϊος 2026
Ζευγάρι αποκαλύπτει πως «ξένοιασε» από τους λογαριασμούς ρεύματος

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ιαπωνία: Πρώτη παράδοση πετρελαίου από τη Ρωσία μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή
ΚΟΣΜΟΣ

Ιαπωνία: Πρώτη παράδοση πετρελαίου από τη Ρωσία μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Κυριάκος Πιερρακάκης: Τα στοχευμένα μέτρα είναι που βοηθούν ουσιαστικά τους ευάλωτους
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυριάκος Πιερρακάκης: Τα στοχευμένα μέτρα είναι που βοηθούν ουσιαστικά τους ευάλωτους

Το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ ξεκινά από σήμερα να συνοδεύει πλοία που έχουν εγκλωβιστεί στα Στενά του Ορμούζ
ΚΟΣΜΟΣ

Το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ ξεκινά από σήμερα να συνοδεύει πλοία που έχουν εγκλωβιστεί στα Στενά του Ορμούζ

Δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε από «άγνωστα βλήματα» ανοικτά των ΗΑΕ
ΚΟΣΜΟΣ

Δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε από «άγνωστα βλήματα» ανοικτά των ΗΑΕ

Η αγορά πετρελαίου μπροστά στην πραγματικότητα του Ορμούζ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Η αγορά πετρελαίου μπροστά στην πραγματικότητα του Ορμούζ

Φατίχ Μπιρόλ: Ο κόσμος είναι αντιμέτωπος με τη μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση στην ιστορία
ΚΟΣΜΟΣ

Φατίχ Μπιρόλ: Ο κόσμος είναι αντιμέτωπος με τη μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση στην ιστορία