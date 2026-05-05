Γιάννης Τριήρης: Μήπως το «Άλλο Κόμμα» έχει ονοματεπώνυμο;

Λένε πως στην πολιτική, το «Άλλο» είναι συνήθως η γκρίζα ζώνη της αδιαφορίας ή της απογοήτευσης. Στη χθεσινή τελευταία δημοσκόπηση της Opinion Poll, όμως, το «Άλλο» δεν είναι η αποχή και ο αντισυστημισμός, αλλά η εκδίκηση της λογικής.

Όταν μέσα σε έναν μήνα, η κατηγορία των πολιτών που δηλώνει πως στις επόμενες εκλογές θα ψηφίσει «Άλλο Κόμμα» εκτινάσσεται από το 8,8% στο 12,6%, είναι ηλίου φαεινότερον πως η κοινωνία δεν ψάχνει απλώς κάτι διαφορετικό, αλλά έχει ήδη βρει τον πόλο που θα συσπειρώσει την οργή της.

Και το «φάντασμα» που πλανάται πάνω από το Μαξίμου, αυτό που δίνει σάρκα και οστά σε αυτή την άνοδο, δεν είναι άλλο από τον Αλέξη Τσίπρα.

Είναι πολιτικό παράδοξο και ταυτόχρονα στρατηγικός εφιάλτης για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ένας ηγέτης που τυπικά δεν έχει ανακοινώσει νέο φορέα, να καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση στην καταλληλότητα για την πρωθυπουργία με σχεδόν διψήφιο ποσοστό (9,9%). Η δυναμική του Αλέξη Τσίπρα δεν είναι πλέον θεωρητική, είναι μαθηματική.

Όπως κατέδειξε η δημοσκόπηση η δεξαμενή των εν δυνάμει ψηφοφόρων του έφτασε στο 30,5%. Με το 7,7% να δηλώνει «πολύ πιθανό» να τον ψηφίσει και το 11,4% «αρκετά πιθανό», η σκληρή βάση του αγγίζει το 19,1%. Αν προσθέσουμε το 11,5% που δηλώνει «λίγο πιθανό», προκύπτει ένα εντυπωσιακό 30,5% δυνητικών ψηφοφόρων.

Αυτή η εξέλιξη προφανώς και σηματοδοτεί το τέλος του «Αντι-Τσίπρα» μετώπου, που προωθεί η κυβερνητική προπαγάνδα, αν συνυπολογιστεί και η υποχώρηση των αρνητικών ψήφων, με το «καθόλου πιθανό» να ψηφίσω το κόμμα Τσίπρα να κατρακυλά κατά 5,5 μονάδες (στο 65,9% από 71,4%). Ο κόσμος έπαψε να φοβάται τον Τσίπρα και άρχισε να τρέμει τον Μητσοτάκη.

Σε κάθε περίπτωση η ραγδαία φθορά της ΝΔ δεν είναι τυχαία. Είναι το αποτέλεσμα μιας οικονομικής πολιτικής που το 90% των πολιτών θεωρεί ανεπαρκή ή χωρίς καμία αξία, αφού το 92,3% των Ελλήνων δηλώνει «πολύ ή αρκετά ανήσυχο» για το νέο κύμα ακρίβειας και μόλις ένας στους δέκα (9,1%) πιστεύει ότι τα μέτρα της κυβέρνησης θα βοηθήσουν.

Όταν η ακρίβεια και η οικονομία πνίγουν το νοικοκυριό, και η διαφθορά λερώνει το δημόσιο βίο, η κοινωνία δεν έχει άλλη υπομονή.

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη βρίσκεται σε κατάσταση αποδρομής και το ξέρει. Το αφήγημα της «εξάντλησης της τετραετίας» έχει ήδη ηττηθεί στη συνείδηση των πολιτών, καθώς η πλειοψηφία απαιτεί πρόωρες εκλογές άμεσα ή το αργότερο το φθινόπωρο.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν μάχεται πλέον μόνο με την αντιπολίτευση, αλλά με την ίδια την πραγματικότητα που τον έχει ξεπεράσει. Η αντίστροφη μέτρηση της ανατροπής που έχει ήδη ξεκινήσει.