ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Ντ. Γιόργκενσεν (Επίτροπος Ενέργειας): Ετοιμότητα για ανακατανομή καυσίμων αεροπορίας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
05/05/2026 - 13:11
ΑΔΜΗΕ: Από σήμερα έως τις 7 Μαΐου η σύνοδος της ένωσης GO15 με τους μεγαλύτερους Διαχειριστές Συστημάτων Μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/05/2026 - 12:38
Στρατηγική συνεργασία ΕΛΒΟ – Ομίλου Κοπελούζου για την ενίσχυση της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/05/2026 - 12:01
Η Schneider Electric ανακοινώνει σημαντική πρόοδο στο νέο σχέδιο δράσης για τη βιωσιμότητα «Impact 2030»
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
05/05/2026 - 11:31
ΔΕΔΔΗΕ: Άνοιξε η πλατφόρμα για υποδοχή αιτημάτων για φωτοβολταϊκά
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
05/05/2026 - 10:56
Η ενεργειακή ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο στο επίκεντρο της συνομιλίας Σ. Παπασταύρου - Osama Mobarez
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
05/05/2026 - 10:32
Ιαπωνία: Πρώτη παράδοση πετρελαίου από τη Ρωσία μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή
ΚΟΣΜΟΣ
05/05/2026 - 10:05
GreenTank: Το ανθρακικό αποτύπωμα της ηλεκτροπαραγωγής – Μάρτιος 2026
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
05/05/2026 - 09:36
Με νέα ηλεκτρικά λεωφορεία αναδιαμορφώνεται ο συγκοινωνιακός χάρτης στη Θεσ/νίκη
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
05/05/2026 - 09:06
Κυριάκος Πιερρακάκης: Τα στοχευμένα μέτρα είναι που βοηθούν ουσιαστικά τους ευάλωτους
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
05/05/2026 - 08:40
Γεραπετρίτης: Στηρίζουμε τις διεθνείς πρωτοβουλίες για την απρόσκοπτη και ασφαλή διέλευση των Στενών του Ορμούζ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
05/05/2026 - 08:23
Γιάννης Τριήρης: Μήπως το «Άλλο Κόμμα» έχει ονοματεπώνυμο;
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
05/05/2026 - 08:12
Περικοπές ΑΠΕ: Διπλασιάστηκαν στο πρώτο τρίμηνο του 2026
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
05/05/2026 - 08:10
«Εξοικονομώ» μέσω παρόχων ρεύματος: Εντείνονται οι αντιδράσεις από την αγορά
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
05/05/2026 - 08:07
Το λάθος στην φόρτιση που «γερνά» την μπαταρία των smartphones
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/05/2026 - 06:39
Ζευγάρι αποκαλύπτει πως «ξένοιασε» από τους λογαριασμούς ρεύματος
ΚΟΣΜΟΣ
05/05/2026 - 06:39
Νέα ομιλία του Προστασία της Φύσης Lab με τίτλο: «Πώς το νερό γίνεται καθοριστικό για τη γεωργία του μέλλοντος»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/05/2026 - 15:44
ΧΗΤΟΣ: Επένδυση 7 εκατ. ευρώ για τον εκσυγχρονισμό της μονάδας ΖΗΡΕΙΑ και νέες “πράσινες” συσκευασίες
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/05/2026 - 15:40
R ENERGY: Επιστροφή σε καθαρή κερδοφορία, δείχνουν τα οικονομικά αποτελέσματα του 2025
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
04/05/2026 - 15:25
ΓΣΕΒΕΕ: Όχι στην αξιοποίηση των κονδυλίων του “Εξοικονομώ” από τους παρόχους ενέργειας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
04/05/2026 - 15:15
Ευρεία εκλογή του Προέδρου της ΡΑΑΕΥ, Κωνσταντίνου Τσιμάρα στο Δ.Σ. της ERRA
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/05/2026 - 14:38
Π. Κουκουλόπουλος: Οι πρωτομαγιάτικες χειμερινές θερμοκρασίες επαναφέρουν την αναγκαιότητα προσαρμογής του επιδόματος θέρμανσης στην πραγματικότητα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
04/05/2026 - 14:04
ΡΑΑΕΥ: Διαβούλευση για τις δημοπρασίες στα Σημεία Διασύνδεσης και Εισόδου του ΕΣΜΦΑ για το Έτος Αερίου 2026-2027
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
04/05/2026 - 13:58
Νίκος Χαρδαλιάς: Αξιοποιούμε ευρωπαϊκούς πόρους για τη μείωση του ενεργειακού κόστους σε όλη την Αττική
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
04/05/2026 - 13:47
ΠΑΣΟΚ: Η ενεργειακή μετάβαση χρειάζεται σχέδιο και ισορροπία – Η Εύβοια δεν αντέχει άλλο βάρος
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
04/05/2026 - 12:26
Η Volton στο πλευρό του Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος) για τα 30 χρόνια προσφοράς του
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
04/05/2026 - 12:11
Blue Heritage Bootcamp | Western Macedonia: Από την ιδέα στην επιτάχυνση - ένας κύκλος καινοτομίας για τις κοινότητές μας
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
04/05/2026 - 11:44
Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας: Η μάχη κατά του μεθανίου, πιθανή λύση στην ενεργειακή κρίση
ΚΟΣΜΟΣ
04/05/2026 - 11:16
Eldorado Gold: Σταθερά οικονομικά και λειτουργικά αποτελέσματα για το πρώτο τρίμηνο του 2026
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
04/05/2026 - 10:45
Motor Oil: Ορισμός Γενικών Διευθυντών, ανακοίνωση αποχώρησης διευθυντικού στελέχους
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/05/2026 - 10:40

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Γιάννης Τριήρης: Μήπως το «Άλλο Κόμμα» έχει ονοματεπώνυμο;

Γιάννης Τριήρης: Μήπως το «Άλλο Κόμμα» έχει ονοματεπώνυμο;
Γιάννης Τριήρης
Τρίτη, 05/05/2026 - 08:12

Λένε πως στην πολιτική, το «Άλλο» είναι συνήθως η γκρίζα ζώνη της αδιαφορίας ή της απογοήτευσης. Στη χθεσινή τελευταία δημοσκόπηση της Opinion Poll, όμως, το «Άλλο» δεν είναι η αποχή και ο αντισυστημισμός, αλλά η εκδίκηση της λογικής.

Όταν μέσα σε έναν μήνα, η κατηγορία των πολιτών που δηλώνει πως στις επόμενες εκλογές θα ψηφίσει «Άλλο Κόμμα» εκτινάσσεται από το 8,8% στο 12,6%, είναι ηλίου φαεινότερον πως η κοινωνία δεν ψάχνει απλώς κάτι διαφορετικό, αλλά έχει ήδη βρει τον πόλο που θα συσπειρώσει την οργή της.

Και το «φάντασμα» που πλανάται πάνω από το Μαξίμου, αυτό που δίνει σάρκα και οστά σε αυτή την άνοδο, δεν είναι άλλο από τον Αλέξη Τσίπρα.

Είναι πολιτικό παράδοξο και ταυτόχρονα στρατηγικός εφιάλτης για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ένας ηγέτης που τυπικά δεν έχει ανακοινώσει νέο φορέα, να καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση στην καταλληλότητα για την πρωθυπουργία με σχεδόν διψήφιο ποσοστό (9,9%). Η δυναμική του Αλέξη Τσίπρα δεν είναι πλέον θεωρητική, είναι μαθηματική.

Όπως κατέδειξε η δημοσκόπηση η δεξαμενή των εν δυνάμει ψηφοφόρων του έφτασε στο 30,5%. Με το 7,7% να δηλώνει «πολύ πιθανό» να τον ψηφίσει και το 11,4% «αρκετά πιθανό», η σκληρή βάση του αγγίζει το 19,1%. Αν προσθέσουμε το 11,5% που δηλώνει «λίγο πιθανό», προκύπτει ένα εντυπωσιακό 30,5% δυνητικών ψηφοφόρων.

Αυτή η εξέλιξη προφανώς και σηματοδοτεί το τέλος του «Αντι-Τσίπρα» μετώπου, που προωθεί η κυβερνητική προπαγάνδα, αν συνυπολογιστεί και η υποχώρηση των αρνητικών ψήφων, με το «καθόλου πιθανό» να ψηφίσω το κόμμα Τσίπρα να κατρακυλά κατά 5,5 μονάδες (στο 65,9% από 71,4%). Ο κόσμος έπαψε να φοβάται τον Τσίπρα και άρχισε να τρέμει τον Μητσοτάκη.

Σε κάθε περίπτωση η ραγδαία φθορά της ΝΔ δεν είναι τυχαία. Είναι το αποτέλεσμα μιας οικονομικής πολιτικής που το 90% των πολιτών θεωρεί ανεπαρκή ή χωρίς καμία αξία, αφού το 92,3% των Ελλήνων δηλώνει «πολύ ή αρκετά ανήσυχο» για το νέο κύμα ακρίβειας και μόλις ένας στους δέκα (9,1%) πιστεύει ότι τα μέτρα της κυβέρνησης θα βοηθήσουν.

Όταν η ακρίβεια και η οικονομία πνίγουν το νοικοκυριό, και η διαφθορά λερώνει το δημόσιο βίο, η κοινωνία δεν έχει άλλη υπομονή.

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη βρίσκεται σε κατάσταση αποδρομής και το ξέρει. Το αφήγημα της «εξάντλησης της τετραετίας» έχει ήδη ηττηθεί στη συνείδηση των πολιτών, καθώς η πλειοψηφία απαιτεί πρόωρες εκλογές άμεσα ή το αργότερο το φθινόπωρο.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν μάχεται πλέον μόνο με την αντιπολίτευση, αλλά με την ίδια την πραγματικότητα που τον έχει ξεπεράσει. Η αντίστροφη μέτρηση της ανατροπής που έχει ήδη ξεκινήσει.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Γιάννης Τριήρης: Το τραπεζικό «πάρτι» των δισ. και τα «ψιλά γράμματα» του πρωθυπουργού
Γιάννης Τριήρης: Το τραπεζικό «πάρτι» των δισ. και τα «ψιλά γράμματα» του πρωθυπουργού 04 Μαϊος 2026