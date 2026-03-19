Renewable EnergyTech 2026: Η Sungrow αναδεικνύει τις νέες λύσεις για φωτοβολταϊκά και συστήματα αποθήκευση ενέργειας

Η Sungrow, παγκόσμιος ηγέτης στους μετατροπείς φωτοβολταϊκών συστημάτων (PV) και τις λύσεις αποθήκευσης ενέργειας (ESS), συμμετέχει και φέτος στην έκθεση Renewable EnergyTech 2026, η οποία θα πραγματοποιηθεί από τις 26 έως τις 28 Μαρτίου στη ΔΕΘ, παρουσιάζοντας τις πιο πρόσφατες τεχνολογικές λύσεις της για ένα πιο αποδοτικό και βιώσιμο ενεργειακό μέλλον.

Στη φετινή διοργάνωση η εταιρεία δίνει ιδιαίτερη έμφαση στον ταχέως αναπτυσσόμενο τομέα των εφαρμογών C&I (Commercial & Industrial) φωτοβολταϊκών και αποθήκευσης ενέργειας, που αποτελεί κρίσιμο πυλώνα για τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας των επιχειρήσεων και την περαιτέρω διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ενεργειακό σύστημα.

Καινοτόμες λύσεις για έργα C&I

Στο περίπτερο της Sungrow, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τις νέες λύσεις της εταιρείας για εμπορικές και βιομηχανικές εφαρμογές. Ξεχωρίζουν ο υβριδικός string inverter SH125CX, καθώς και τα συστήματα αποθήκευσης PowerKeeper και PowerStack 255CS, τα οποία θα παρουσιαστούν σε πραγματικό μέγεθος, προσφέροντας στους επισκέπτες τη δυνατότητα να εξερευνήσουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τον σχεδιασμό τους σε κάθε λεπτομέρεια.

Οι λύσεις αυτές έχουν σχεδιαστεί ώστε να προσφέρουν υψηλή απόδοση, ευελιξία και κορυφαία επίπεδα ασφάλειας, συμβάλλοντας στην ενεργειακή ανεξαρτησία των επιχειρήσεων και στη βέλτιστη αξιοποίηση της παραγόμενης ενέργειας.

Ολοκληρωμένο οικοσύστημα λύσεων PV, ESS και EV Charging

Παράλληλα, η Sungrow θα παρουσιάσει το σύνολο των λύσεων της για φωτοβολταϊκά, αποθήκευση ενέργειας και ηλεκτροκίνηση, καλύπτοντας εφαρμογές από οικιακές εγκαταστάσεις έως και έργα μεγάλης κλίμακας.

Ιδιαίτερη θέση στο περίπτερο της εταιρείας θα έχει ο καινοτόμος modular inverter 1+X, μια πρωτοποριακή λύση για έργα μεγάλης κλίμακας που έφερε επανάσταση στον σχεδιασμό μεγάλων φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων, συνδυάζοντας ιδανικά τα πλεονεκτήματα των string και των κεντρικών inverter. Η αρχιτεκτονική του προσφέρει αυξημένη ευελιξία, υψηλή αποδοτικότητα και σημαντική βελτίωση στη λειτουργία και συντήρηση των έργων μεγάλης κλίμακας. Στο περίπτερο της Sungrow, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν και τα κορυφαία συστήματα αποθήκευσης ενέργειας, PowerTitan 2.0 και PowerTitan 3.0, μέσω τεχνολογίας VR, αλλά και ειδικών κατασκευών που παρουσιάζουν το ευρύ φάσμα εφαρμογών των συγκεκριμένων λύσεων.

Επιπλέον, οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για τις λύσεις φόρτισης (AC και DC) ηλεκτρικών οχημάτων (EV Charging) της Sungrow, οι οποίες ενσωματώνονται ιδανικά με τα φωτοβολταϊκά και τα συστήματα αποθήκευσης της εταιρείας, δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο ενεργειακό οικοσύστημα καθαρής ενέργειας.

Ο κ. Δημήτρης Γαλανός, Regional Manager της Sungrow για την Νοτιοανατολική Ευρώπη, δήλωσε σχετικά: «Η Renewable EnergyTech αποτελεί κάθε χρόνο μια ιδιαίτερα σημαντική συνάντηση για την αγορά των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή των βαλκανίων. Για τη Sungrow, η συμμετοχή μας σε διοργανώσεις όπως αυτή αποτελεί ευκαιρία να συναντήσουμε συνεργάτες και επαγγελματίες του κλάδου, να ανταλλάξουμε απόψεις και να παρουσιάσουμε τις τεχνολογίες που συμβάλλουν στην ενεργειακή μετάβαση της περιοχής. Παραμένουμε σταθερά προσηλωμένοι στη στήριξη της ανάπτυξης έργων που ενισχύουν την αποδοτικότητα, τη σταθερότητα και την ενεργειακή ασφάλεια του συστήματος, προσφέροντας αξιόπιστες και καινοτόμες λύσεις για κάθε εφαρμογή».

Η ομάδα ειδικών της Sungrow θα βρίσκεται καθ’ όλη τη διάρκεια της έκθεσης στη διάθεση των επισκεπτών, παρέχοντας αναλυτική ενημέρωση για τις τεχνολογίες της εταιρείας και τις εφαρμογές τους σε όλο το φάσμα των έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Σας περιμένουμε στο κτήριο 13 της ΔΕΘ, περίπτερο B03.