ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Το υπεράκτιο οικόπεδο «Μπλοκ 2» εισέρχεται στη δεύτερη φάση ερευνών
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
19/03/2026 - 15:55
Bain & Company: Τα καθαρά καύσιμα ως πυλώνας της ενεργειακής μετάβασης
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
19/03/2026 - 15:50
Αίτημα της ΔΕΗ για παράταση ισχύος της Άδειας Παραγωγής μισθωμένης Αεριοστροβιλικής μονάδας 130 MW της ΔΕΗ Α.Ε.
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
19/03/2026 - 15:39
Σταύρος Παπασταύρου στη Βουλή: Ο ΣΥΡΙΖΑ κατέχει το πανελλήνιο ρεκόρ φορολόγησης του Έλληνα πολίτη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
19/03/2026 - 15:37
Τέλος η απεργία στα βενζινάδικα - 3.000 ευρώ voucher για τα πρατήρια καυσίμων
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
19/03/2026 - 15:05
Η Sparkle και η Hellas Sat ολοκλήρωσαν μια πρωτοποριακή δοκιμή κβαντικής ασφάλειας στα data centers τους στην Ελλάδα
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
19/03/2026 - 14:45
Energean: Ισχυρά αποτελέσματα για το 2025 – Αναστολή της παραγωγής στο Ισραήλ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
19/03/2026 - 14:19
Συνεργασία Schneider Electric-NVIDIA για τη δημιουργία πιστοποιημένων Blueprints που επιταχύνουν την υλοποίηση AI Εργοστασίων σε giga-scale
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
19/03/2026 - 13:45
Ιρανικές επιθέσεις κατά του σαουδαραβικού διυλιστηρίου Samref, κατά δύο διυλιστηρίων της κουβεϊτιανής KNPC και κατά καταριανής υποδομής LNG
ΚΟΣΜΟΣ
19/03/2026 - 13:20
Κυριάκος Μητσοτάκης: Ενεργοποίηση της ρήτρας αμοιβαίας συνδρομής της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
19/03/2026 - 12:53
Sunlight Group: Δυναμική ενίσχυση της ηγετικής ομάδας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
19/03/2026 - 12:16
ΑΔΜΗΕ: Ανάχωμα στις αυξήσεις των τιμών ρεύματος οι ΑΠΕ που συνδέονται στο ηλεκτρικό σύστημα
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
19/03/2026 - 11:52
Διεθνής διάκριση από την UNESCO για ελληνική πρωτοβουλία AI Στο IRCAI Global Top 100 το πρόγραμμα «Pioneers for AI»
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
19/03/2026 - 11:18
Renewable EnergyTech 2026: Η Sungrow αναδεικνύει τις νέες λύσεις για φωτοβολταϊκά και συστήματα αποθήκευση ενέργειας
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
19/03/2026 - 10:43
TITAN: Ισχυρές επιδόσεις οδήγησαν σε μία ακόμη χρονιά ρεκόρ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
19/03/2026 - 10:15
Ντ. Τραμπ: Απειλεί να «ανατινάξει» το μεγαλύτερο κοίτασμα αερίου του Ιράν μετά τις επιθέσεις στο Κατάρ
ΚΟΣΜΟΣ
19/03/2026 - 09:44
Κατά 5% αυξάνεται η τιμή του πετρελαίου Μπρεντ μετά τις επιθέσεις εναντίον ενεργειακών υποδομών στη Μ. Ανατολή
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
19/03/2026 - 09:10
N. Δένδιας και M. Whitaker στο 4ο Φόρουμ για την Αν. Μακεδονία και Θράκη
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
19/03/2026 - 08:54
Η τεχνητή νοημοσύνη χρειάζεται ενέργεια – αλλά με ποιους όρους;
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
19/03/2026 - 08:33
Στο Βελιγράδι μεταβαίνει σήμερα ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
19/03/2026 - 08:12
Γιάννης Τριήρης: Θα γίνει το Ιράν το «Βατερλό» του Τραμπ;
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
19/03/2026 - 08:06
Βενζινοπώλες: Κινητοποιήσεις για το πλαφόν- Με φόντο το ράλι των διεθνών τιμών πετρελαίου η συνάντηση με Θεοδωρικάκο
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
19/03/2026 - 08:03
Φωτιά στις αγορές ενέργειας βάζουν οι εξελίξεις στη Μ. Ανατολή- Στο ευρωπαϊκό μενού η ρήτρα διαφυγής
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
19/03/2026 - 08:00
Οι 7 συσκευές που δεν θα άφηνε ποτέ στην πρίζα ένας ηλεκτρολόγος
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
19/03/2026 - 07:04
Τα Στενά του Ορμούζ δεν είναι τελείως κλειστά - Πότε «ανοίγουν» και για ποιους
ΓΕΩ ΠΟΛΙΤΙΚΑ
19/03/2026 - 07:04
Το ΥΠEN παραχωρεί στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη έκταση για τη δημιουργία Σχολής Δοκίμων Αστυφυλάκων
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
18/03/2026 - 15:57
Όμιλος ΔΕΗ: Νέα αναβάθμιση στην αξιολόγηση βιωσιμότητας από την S&P Global
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
18/03/2026 - 15:29
Τον Σταθμό Μετατροπής της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης–Αττικής στη Δαμάστα Ηρακλείου, επισκέφθηκε ο Κωστής Χατζηδάκης
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
18/03/2026 - 15:03
Νίκος Ανδρουλάκης: Υπέρ της μείωσης του ΦΠΑ και του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
18/03/2026 - 14:38
Νίκος Παπαθανάσης: Έγκριση 20 Τομεακών Προγραμμάτων Ανάπτυξης ύψους 11,787 δισ. ευρώ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
18/03/2026 - 14:01

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Renewable EnergyTech 2026: Η Sungrow αναδεικνύει τις νέες λύσεις για φωτοβολταϊκά και συστήματα αποθήκευση ενέργειας

Renewable EnergyTech 2026: Η Sungrow αναδεικνύει τις νέες λύσεις για φωτοβολταϊκά και συστήματα αποθήκευση ενέργειας
Newsroom
Πέμπτη, 19/03/2026 - 10:43

Η Sungrow, παγκόσμιος ηγέτης στους μετατροπείς φωτοβολταϊκών συστημάτων (PV) και τις λύσεις αποθήκευσης ενέργειας (ESS), συμμετέχει και φέτος στην έκθεση Renewable EnergyTech 2026, η οποία θα πραγματοποιηθεί από τις 26 έως τις 28 Μαρτίου στη ΔΕΘ, παρουσιάζοντας τις πιο πρόσφατες τεχνολογικές λύσεις της για ένα πιο αποδοτικό και βιώσιμο ενεργειακό μέλλον.

Στη φετινή διοργάνωση η εταιρεία δίνει ιδιαίτερη έμφαση στον ταχέως αναπτυσσόμενο τομέα των εφαρμογών C&I (Commercial & Industrial) φωτοβολταϊκών και αποθήκευσης ενέργειας, που αποτελεί κρίσιμο πυλώνα για τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας των επιχειρήσεων και την περαιτέρω διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ενεργειακό σύστημα.

Καινοτόμες λύσεις για έργα C&I

Στο περίπτερο της Sungrow, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τις νέες λύσεις της εταιρείας για εμπορικές και βιομηχανικές εφαρμογές. Ξεχωρίζουν ο υβριδικός string inverter SH125CX, καθώς και τα συστήματα αποθήκευσης PowerKeeper και PowerStack 255CS, τα οποία θα παρουσιαστούν σε πραγματικό μέγεθος, προσφέροντας στους επισκέπτες τη δυνατότητα να εξερευνήσουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τον σχεδιασμό τους σε κάθε λεπτομέρεια.

Οι λύσεις αυτές έχουν σχεδιαστεί ώστε να προσφέρουν υψηλή απόδοση, ευελιξία και κορυφαία επίπεδα ασφάλειας, συμβάλλοντας στην ενεργειακή ανεξαρτησία των επιχειρήσεων και στη βέλτιστη αξιοποίηση της παραγόμενης ενέργειας.

DSC_6382.jpgΟλοκληρωμένο οικοσύστημα λύσεων PV, ESS και EV Charging

Παράλληλα, η Sungrow θα παρουσιάσει το σύνολο των λύσεων της για φωτοβολταϊκά, αποθήκευση ενέργειας και ηλεκτροκίνηση, καλύπτοντας εφαρμογές από οικιακές εγκαταστάσεις έως και έργα μεγάλης κλίμακας.

Ιδιαίτερη θέση στο περίπτερο της εταιρείας θα έχει ο καινοτόμος modular inverter 1+X, μια πρωτοποριακή λύση για έργα μεγάλης κλίμακας που έφερε επανάσταση στον σχεδιασμό μεγάλων φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων, συνδυάζοντας ιδανικά τα πλεονεκτήματα των string και των κεντρικών inverter. Η αρχιτεκτονική του προσφέρει αυξημένη ευελιξία, υψηλή αποδοτικότητα και σημαντική βελτίωση στη λειτουργία και συντήρηση των έργων μεγάλης κλίμακας. Στο περίπτερο της Sungrow, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν και τα κορυφαία συστήματα αποθήκευσης ενέργειας, PowerTitan 2.0 και PowerTitan 3.0, μέσω τεχνολογίας VR, αλλά και ειδικών κατασκευών που παρουσιάζουν το ευρύ φάσμα εφαρμογών των συγκεκριμένων λύσεων.

Επιπλέον, οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για τις λύσεις φόρτισης (AC και DC) ηλεκτρικών οχημάτων (EV Charging) της Sungrow, οι οποίες ενσωματώνονται ιδανικά με τα φωτοβολταϊκά και τα συστήματα αποθήκευσης της εταιρείας, δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο ενεργειακό οικοσύστημα καθαρής ενέργειας.

Ο κ. Δημήτρης Γαλανός, Regional Manager της Sungrow για την Νοτιοανατολική Ευρώπη, δήλωσε σχετικά: «Η Renewable EnergyTech αποτελεί κάθε χρόνο μια ιδιαίτερα σημαντική συνάντηση για την αγορά των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή των βαλκανίων. Για τη Sungrow, η συμμετοχή μας σε διοργανώσεις όπως αυτή αποτελεί ευκαιρία να συναντήσουμε συνεργάτες και επαγγελματίες του κλάδου, να ανταλλάξουμε απόψεις και να παρουσιάσουμε τις τεχνολογίες που συμβάλλουν στην ενεργειακή μετάβαση της περιοχής. Παραμένουμε σταθερά προσηλωμένοι στη στήριξη της ανάπτυξης έργων που ενισχύουν την αποδοτικότητα, τη σταθερότητα και την ενεργειακή ασφάλεια του συστήματος, προσφέροντας αξιόπιστες και καινοτόμες λύσεις για κάθε εφαρμογή».

Η ομάδα ειδικών της Sungrow θα βρίσκεται καθ’ όλη τη διάρκεια της έκθεσης στη διάθεση των επισκεπτών, παρέχοντας αναλυτική ενημέρωση για τις τεχνολογίες της εταιρείας και τις εφαρμογές τους σε όλο το φάσμα των έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Σας περιμένουμε στο κτήριο 13 της ΔΕΘ, περίπτερο B03.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

18 Μαρτίου, Παγκόσμια Μέρα Ανακύκλωσης. Γιατί δεν θα δείτε σήμερα αναρτήσεις από τις εταιρείες του κλάδου των φωτοβολταϊκών; 18 Μαρτίου 2026

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΑΔΜΗΕ: Ανάχωμα στις αυξήσεις των τιμών ρεύματος οι ΑΠΕ που συνδέονται στο ηλεκτρικό σύστημα

Για 2ο σταθμό φόρτισης βάζει πλώρη ο ΟΑΣΘ. Υπεγράφη προγραμματική σύμβαση με την ΑΝΕΘ

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο στον ΕΣΣΑΗΕ - Στο επίκεντρο η επιτάχυνση της αποθήκευσης ενέργειας στην Ελλάδα

18 Μαρτίου, Παγκόσμια Μέρα Ανακύκλωσης. Γιατί δεν θα δείτε σήμερα αναρτήσεις από τις εταιρείες του κλάδου των φωτοβολταϊκών;

Κοινή επιστολή SolarPower Europe-ΣΕΦ για το ενεργειακό κόστος και για ένα λειτουργικό θεσμικό πλαίσιο για την αυτοκατανάλωση

Ενέργεια: Στα 3 δισ. τα deals το 2025- ΑΠΕ, δίκτυα και αποθήκευση οδηγούν το νέο κύμα συναλλαγών