ΣΥΦΩΕΛ: «ΟΧΙ» στην αύξηση ταρίφας-Ζητούν άμεσες αποζημιώσεις 100 εκατ. ευρώ για τα μικρά φωτοβολταϊκά
17/04/2026 - 14:48
Σανγκάη: Τα ηλεκτροκίνητα οχήματα είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο στις εξαγωγές οχημάτων στο πρώτο τρίμηνο του 2026
17/04/2026 - 14:24
Δήμος Θεσσαλονίκης: Διαγωνισμός για την προμήθεια 2.600 κάδων απορριμμάτων
17/04/2026 - 13:50
Data4: Εγκαινίασε δεύτερο data center κοντά στη Βαρσοβία
17/04/2026 - 13:36
Αρναούτογλου: Η πράσινη ναυτιλία είναι επένδυση στην ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης
17/04/2026 - 13:12
Πρωτιά της ΕΚΟ στη δημοσίευση Περιβαλλοντικών Δηλώσεων Προϊόντων (EPDs) για τα λιπαντικά της
17/04/2026 - 12:46
Με τον Βουλευτή Π.Ε Κοζάνης κ. Στάθη Κωνσταντινίδη συναντήθηκε ο ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ
17/04/2026 - 12:04
Η Ελλάδα στο επίκεντρο των Ενεργειακών Εξελίξεων: Δυναμική Παρουσία στην EGYPES 2026
17/04/2026 - 11:50
ΠΑΣΟΚ: Ερώτηση για την επικίνδυνη ατμοσφαιρική ρύπανση στη Θεσσαλονίκη
17/04/2026 - 11:43
ΡΑΑΕΥ: Τιμολόγιο Αναφοράς και Χρεώσεις Προμήθειας Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας για τον μήνα Απρίλιο 2026
17/04/2026 - 10:09
Συμμετοχή του πρωθυπουργού στην τηλεδιάσκεψη για τα Στενά του Ορμούζ, που διοργανώνουν Μακρόν και Στάρμερ
17/04/2026 - 09:35
ΙΟΒΕ: Οι εκτιμήσεις για την ελληνική οικονομία
17/04/2026 - 09:01
Η δημόσια επιχείρηση πετρελαίου PEMEX παραδέχθηκε πως ευθύνεται για μόλυνση στον Κόλπο του Μεξικού
17/04/2026 - 08:43
Πιερρακάκης: Η προώθηση μιας Ενεργειακής Ένωσης στην Ευρώπη θα έχει θετικό αντίκτυπο στην ενέργεια και στην ανταγωνιστικότητα
17/04/2026 - 08:36
ΔΕΗ blue: 20% επιστροφή, για φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων σε συνεργασία με τη Visa
17/04/2026 - 08:17
Γιάννης Τριήρης: Διπλά χαμένος ο Μητσοτάκης - Σε θεσμικό και οικονομικό ναρκοπέδιο το «success story»
17/04/2026 - 08:04
Έρχονται αλλαγές στη λιανική αγορά ρεύματος- Προ των πυλών και τα υβριδικά τιμολόγια
17/04/2026 - 08:02
Αποθήκευση ενέργειας: Αλλάζει το πλαίσιο, ξεκινούν τα πρώτα έργα
17/04/2026 - 07:59
Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ σχετικά με την δεύτερη τροποποίηση της Μεθοδολογίας για τον Συντονισμό της Περιφερειακής Επιχειρησιακής Ασφάλειας
16/04/2026 - 15:45
ΡΑΑΕΥ: Αίτημα της ΔΕΗ Α.Ε. για χορήγηση άδειας παραγωγής σε φορητά Η/Ζ συνολικής ισχύος 23MW
16/04/2026 - 15:17
Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για τα μέτρα ενεργειακού κόστους στη Βιομηχανία
16/04/2026 - 14:43
Οι ΗΠΑ δεν θα παρατείνουν την προσωρινή αναστολή κυρώσεων στο πετρέλαιο της Ρωσίας
16/04/2026 - 14:09
Συμμετοχή της εταιρίας NAS στην 3η έκθεση Renewable EnergyTech στην Θεσσαλονίκη
16/04/2026 - 13:07
Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών XI: Η ενέργεια στο επίκεντρο της διεθνούς ατζέντας
16/04/2026 - 12:35
Στρατηγικά αποθέματα λιπασμάτων στην ΕΕ για τη στήριξη των αγροτών σε περιόδους κρίσης ζητεί ο Γ. Μανιάτης
16/04/2026 - 11:42
Γιάννης Τριήρης: Εκρηκτικό μείγμα σκανδάλων και ακρίβειας
16/04/2026 - 11:08
Δυναμικό παρών της nvisionist στην κορυφαία διεθνή έκθεση Αιολικής Ενέργειας WindEurope 2026 για έκτη συνεχή χρονιά
16/04/2026 - 10:59
Η Grid Telecom εντάσσεται στη SubOptic και στην ICPC
16/04/2026 - 10:25
Οι υποψήφιοι για τη θέση του Αντιπροέδρου Κλάδου Ενέργειας της ΡΑΑΕΥ και τεσσάρων Μελών, καθώς και οι προτάσεις των αρμόδιων Υπουργών
16/04/2026 - 09:49
Η ElvalHalcor στο πλευρό της ομάδας καλαθοσφαίρισης «Κύδων Special Team» για παιδιά στο Φάσμα του Αυτισμού
16/04/2026 - 09:31

ΠΑΣΟΚ: Ερώτηση για την επικίνδυνη ατμοσφαιρική ρύπανση στη Θεσσαλονίκη

ΠΑΣΟΚ: Ερώτηση για την επικίνδυνη ατμοσφαιρική ρύπανση στη Θεσσαλονίκη
Newsroom
Παρασκευή, 17/04/2026 - 11:43

Με πρωτοβουλία του Βουλευτή ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Πέτρου Παππά κατατέθηκε ερώτηση προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, συνυπογεγραμμένη από τον Υπεύθυνο του Κ.Τ.Ε. Περιβάλλοντος Βουλευτή Μανώλη Χριστοδουλάκη, αναδεικνύοντας το οξύ και διαχρονικό πρόβλημα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της IQAir (Απρίλιος 2026), οι συγκεντρώσεις μικροσωματιδίων PM2.5 στην πόλη καταγράφονται έως και τρεις φορές υψηλότερες από τα όρια που θέτει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, κατατάσσοντας τη Θεσσαλονίκη μεταξύ των πλέον επιβαρυμένων αστικών περιοχών της χώρας.

Οι Βουλευτές επισημαίνουν ότι η κατάσταση αυτή δεν αποτελεί συγκυριακό φαινόμενο, αλλά αποτέλεσμα διαχρονικής αποτυχίας σχεδιασμού και υλοποίησης αποτελεσματικών πολιτικών. Η έλλειψη ολοκληρωμένου σχεδίου για τις αστικές μεταφορές, η ενεργειακή φτώχεια που οδηγεί σε αυξημένη χρήση ρυπογόνων μορφών θέρμανσης, καθώς και η υποβάθμιση του αστικού πρασίνου, συνθέτουν ένα ιδιαίτερα ανησυχητικό περιβαλλοντικό τοπίο.

Παράλληλα, τονίζεται ότι οι πολίτες εκτίθενται καθημερινά σε επιβαρυμένο αέρα, ενώ το σύστημα υγείας επιβαρύνεται με αυξανόμενο κόστος λόγω των επιπτώσεων της ρύπανσης στη νοσηρότητα και τη θνησιμότητα. Η απουσία πρόληψης και έγκαιρης παρέμβασης μεταφράζεται σε απώλεια ποιότητας ζωής και σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις για τη χώρα.

Σε δήλωσή του, ο Πέτρος Παππάς ανέφερε:
«Η Θεσσαλονίκη δεν μπορεί να συνεχίσει να αναπνέει έναν αέρα επικίνδυνο για την υγεία των πολιτών της. Η ατμοσφαιρική ρύπανση δεν είναι ένα τεχνικό ζήτημα, αλλά μια βαθιά πολιτική επιλογή ή – καλύτερα – μια διαχρονική πολιτική αποτυχία. Απαιτείται άμεσα ένα ολοκληρωμένο και δεσμευτικό σχέδιο με συγκεκριμένα μέτρα, χρονοδιαγράμματα και λογοδοσία. Η προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος οφείλει να αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα της Πολιτείας».

Οι ερωτώντες τονίζουν την ανάγκη άμεσης υιοθέτησης ενός ολοκληρωμένου, πολυεπίπεδου σχεδίου δράσης, με σαφείς στόχους, συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και μετρήσιμα αποτελέσματα.

Με την κοινοβουλευτική τους παρέμβαση, καλούν την κυβέρνηση να απαντήσει, μεταξύ άλλων, στα εξής κρίσιμα ζητήματα:

  • Τα επικαιροποιημένα στοιχεία για τις συγκεντρώσεις PM2.5 και τις ημέρες υπέρβασης των ορίων,
  • Την ύπαρξη και το περιεχόμενο ολοκληρωμένου σχεδίου για τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα,
  • Τα μέτρα για τη μείωση των εκπομπών από τις μεταφορές και την ανανέωση του στόλου οχημάτων,
  • Τα κίνητρα για τον περιορισμό της καύσης ξύλου και άλλων ρυπογόνων μορφών θέρμανσης,
  • Τις παρεμβάσεις για την ενίσχυση του αστικού πρασίνου,
  • Τις πολιτικές αποσυμφόρησης της κυκλοφορίας,
  • Το κόστος προστίμων λόγω υπέρβασης των ευρωπαϊκών ορίων,
  • Και τη θεσμική και χρηματοδοτική ενίσχυση της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Η προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος δεν μπορεί να παραμένει σε δεύτερη μοίρα. Η Θεσσαλονίκη χρειάζεται άμεσα ένα συνεκτικό και αποτελεσματικό σχέδιο, που θα διασφαλίζει καθαρό αέρα και βιώσιμη καθημερινότητα για όλους τους πολίτες.

Υποσχέσεις χωρίς θεσμοθέτηση και θεσμοθέτηση έναντι των υποσχέσεων; Κοινή επιστολή 13 οργανώσεων για τα Θαλάσσια Πάρκα στην Ελλάδα
Υποσχέσεις χωρίς θεσμοθέτηση και θεσμοθέτηση έναντι των υποσχέσεων; Κοινή επιστολή 13 οργανώσεων για τα Θαλάσσια Πάρκα στην Ελλάδα 14 Απριλίου 2026
Δήμος Θεσσαλονίκης: Διαγωνισμός για την προμήθεια 2.600 κάδων απορριμμάτων 17 Απριλίου 2026
Δήμος Θεσσαλονίκης: Διαγωνισμός για την προμήθεια 2.600 κάδων απορριμμάτων

Αρναούτογλου: Η πράσινη ναυτιλία είναι επένδυση στην ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρναούτογλου: Η πράσινη ναυτιλία είναι επένδυση στην ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης

Στρατηγικά αποθέματα λιπασμάτων στην ΕΕ για τη στήριξη των αγροτών σε περιόδους κρίσης ζητεί ο Γ. Μανιάτης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στρατηγικά αποθέματα λιπασμάτων στην ΕΕ για τη στήριξη των αγροτών σε περιόδους κρίσης ζητεί ο Γ. Μανιάτης

Σ. Αρναούτογλου: Το κόστος καυσίμων απειλεί την επιβίωση της Ευρωπαϊκής αλιείας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σ. Αρναούτογλου: Το κόστος καυσίμων απειλεί την επιβίωση της Ευρωπαϊκής αλιείας

ΠΑΣΟΚ: Fuel Pass της ταλαιπωρίας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Fuel Pass της ταλαιπωρίας

Στ. Αγγελούδης: Η Θεσσαλονίκη κέρδισε τη μάχη για τη ΔΕΘ – 120 στρέμματα ανοιχτού, προσβάσιμου Μητροπολιτικού Πάρκου
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Στ. Αγγελούδης: Η Θεσσαλονίκη κέρδισε τη μάχη για τη ΔΕΘ – 120 στρέμματα ανοιχτού, προσβάσιμου Μητροπολιτικού Πάρκου

Παράθυρο στο μέλλον το εκθεσιακό δίδυμο Forward Green &amp; Renewable EnergyTech – Έως αύριο στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Παράθυρο στο μέλλον το εκθεσιακό δίδυμο Forward Green & Renewable EnergyTech – Έως αύριο στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης