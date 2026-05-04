Ο Όμιλος TITAN ολοκληρώνει την εξαγορά της Keystone Cement στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
04/05/2026 - 10:05
Στ. Παπασταύρου: Κάνουμε πράξη την ενεργειακή δημοκρατία. Υλοποιούμε στη Δυτική Ελλάδα το μεγαλύτερο δημόσιο συνεργατικό φωτοβολταϊκό πάρκο στη χώρα
04/05/2026 - 09:44
Το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ ξεκινά από σήμερα να συνοδεύει πλοία που έχουν εγκλωβιστεί στα Στενά του Ορμούζ
04/05/2026 - 09:17
Δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε από «άγνωστα βλήματα» ανοικτά των ΗΑΕ
04/05/2026 - 08:56
Σταύρος Παπασταύρου: Η Ελλάδα είναι ενεργειακός πρωταθλητής στη Νοτιοανατολική Ευρώπη
04/05/2026 - 08:46
ΠΑΣΟΚ: Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης οι μικρομεσαίοι παραγωγοί φωτοβολταϊκών
04/05/2026 - 08:33
Επεκτείνεται σε Ιωάννινα, Πρέβεζα, Γρεβενά και Θεσπρωτία η ασπίδα περιβαλλοντικής προστασίας
04/05/2026 - 08:24
Η ΔΕΠΑ Εμπορίας κέρδισε τον διαγωνισμό της Bulgartransgaz για την προμήθεια LNG
04/05/2026 - 08:18
Γιάννης Τριήρης: Το τραπεζικό «πάρτι» των δισ. και τα «ψιλά γράμματα» του πρωθυπουργού
04/05/2026 - 08:12
Ηλεκτροκίνηση: Επιταχύνει η ΔΕΗ την ανάπτυξη ταχυφορτιστών σε Ελλάδα και Ρουμανία με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση
04/05/2026 - 08:09
Ρεύμα: Ετοιμάζονται οι πάροχοι για τη νέα αγορά εξοικονόμησης με δόσεις στους λογαριασμούς
04/05/2026 - 08:06
Η συσκευή που δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάτε στην πρίζα
04/05/2026 - 06:51
Μην περιμένετε τον καύσωνα: Τι πρέπει να ελέγξετε σήμερα στο κλιματιστικό σας
04/05/2026 - 06:51
7 εύκολοι τρόποι να διατηρήσετε το σπίτι δροσερό
04/05/2026 - 06:52
Γιάννης Τριήρης: Πόσο μακριά είμαστε από τον εφιάλτη της πλήρους φτωχοποίησης;
03/05/2026 - 08:01
Η αγορά πετρελαίου μπροστά στην πραγματικότητα του Ορμούζ
30/04/2026 - 15:51
Παρέμβαση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για τα φωτοβολταϊκά μπαλκονιού: Ενίσχυση της ενεργειακής αυτονομίας των νοικοκυριών
30/04/2026 - 15:48
Η ΕΛΕΤΑΕΝ προκηρύσσει την φετινή Υποτροφία "Αρθούρος Ζερβός"
30/04/2026 - 15:44
Τροπολογία ΥΠΕΝ για αναστολή οικοδομικών αδειών σε περιοχές που εκπονείται ΕΠΣ και σε εκτός σχεδίου περιοχές της Μήλου
30/04/2026 - 15:43
HELLENiQ ENERGY: Επενδύει στη νέα γενιά με το θερινό Πρόγραμμα πρακτικής άσκησης “Empowering Interns”
30/04/2026 - 15:41
Πέτη Πέρκα: Απούσα η Ελλάδα από τη Διάσκεψη για τη Μετάβαση από τα Ορυκτά Καύσιμα
30/04/2026 - 15:40
ΡΑΑΕΥ: Διαβούλευση για συντονισμένη αναδιανομή και αντίρροπη συναλλαγή σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κανονισμού 2015/1222
30/04/2026 - 15:37
Γ. Μανιάτης: Δικαιώθηκε ο αγώνας μας στην ΕΕ για τα Ηλιακά Θερμικά
30/04/2026 - 15:13
Ο Δήμος Θεσσαλονίκης μεταξύ των 300 πόλεων παγκοσμίως που χρηματοδοτούνται από το ίδρυμα Bloomberg Philanthropies για νεανικές δράσεις για το κλίμα
30/04/2026 - 15:10
ΔΕΔΔΗΕ: Στοιχεία Εκκαθάρισης στα ΜΔΝ και ΜΣΣ Κρήτης για το 1ο τρίμηνο του έτους 2026
30/04/2026 - 14:36
Φατίχ Μπιρόλ: Ο κόσμος είναι αντιμέτωπος με τη μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση στην ιστορία
30/04/2026 - 14:34
Ο Α. Βλαμάκης για την ΕΛΕΤΑΕΝ στο workshop “Good Practices and Challenges in Environmental Permitting for RES and BESS Projects”
30/04/2026 - 14:24
H AKTOR LNG USA και η ALUMINIJ της Βοσνίας – Ερζεγοβίνης υπέγραψαν εικοσαετή συμφωνία για την πώληση αμερικανικού LNG
30/04/2026 - 14:17
Μνημόνιο Συνεργασίας Grid Telecom – 4iG για την ενίσχυση της ψηφιακής συνδεσιμότητας στα Βαλκάνια και τη Μεσόγειο
30/04/2026 - 14:06
Παρασύρης: Το ΠΑΣΟΚ εγγυάται μια άλλη ενεργειακή πολιτική
30/04/2026 - 14:00

Δευτέρα, 04/05/2026 - 09:17

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ θα ξεκινήσει από σήμερα Δευτέρα πρωί (ώρα Μέσης Ανατολής) μια προσπάθεια απεγκλωβισμού πλοίων που παραμένουν ακινητοποιημένα στα Στενά του Ορμούζ.

Περιέγραψε την προσπάθεια ως μια «ανθρωπιστική χειρονομία» που αποσκοπεί μόνο σε βοήθεια ουδέτερων χωρών που δεν εμπλέκονται στον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν.

«Για το καλό του Ιράν, της Μέσης Ανατολής και των ΗΠΑ, ενημερώσαμε αυτές τις χώρες ότι θα καθοδηγήσουμε τα πλοία τους με ασφάλεια έξω από αυτές τις περιορισμένες θαλάσσιες οδούς, ώστε να μπορούν ελεύθερα και να συνεχίσουν τις δραστηριότητές τους», τόνισε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος σε ανάρτησή του στο Truth Social.

«Αυτή η διαδικασία, Project Freedom (Σχέδιο Ελευθερία), θα ξεκινήσει το πρωί της Δευτέρας, ώρα Μέσης Ανατολής», πρόσθεσε ο Τραμπ, σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Στην ανάρτησή του παράλληλα ο Τραμπ είπε ότι οι ΗΠΑ έχουν «πολύ θετικές συζητήσεις» με το Ιράν που «θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε κάτι πολύ θετικό για όλους».

«Οι εκπρόσωποί μου έχουν πολύ θετικές συζητήσεις με το Ιράν και αυτές οι συζητήσεις θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε κάτι πολύ θετικό για όλους», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social.

Η εκεχειρία ισχύει από τις 8 Απριλίου, μετά από σχεδόν 40 ημέρες ισραηλινών και αμερικανικών αεροπορικών επιδρομών στο Ιράν και αντίποινα της Τεχεράνης στην περιοχή. Ωστόσο, οι διαπραγματεύσεις μετά την έναρξη της κατάπαυσης του πυρός έχουν βαλτώσει.

