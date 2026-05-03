04/05/2026 - 10:40
Ο Όμιλος TITAN ολοκληρώνει την εξαγορά της Keystone Cement στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
04/05/2026 - 10:05
Στ. Παπασταύρου: Κάνουμε πράξη την ενεργειακή δημοκρατία. Υλοποιούμε στη Δυτική Ελλάδα το μεγαλύτερο δημόσιο συνεργατικό φωτοβολταϊκό πάρκο στη χώρα
04/05/2026 - 09:44
Το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ ξεκινά από σήμερα να συνοδεύει πλοία που έχουν εγκλωβιστεί στα Στενά του Ορμούζ
04/05/2026 - 09:17
Δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε από «άγνωστα βλήματα» ανοικτά των ΗΑΕ
04/05/2026 - 08:56
Σταύρος Παπασταύρου: Η Ελλάδα είναι ενεργειακός πρωταθλητής στη Νοτιοανατολική Ευρώπη
04/05/2026 - 08:46
ΠΑΣΟΚ: Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης οι μικρομεσαίοι παραγωγοί φωτοβολταϊκών
04/05/2026 - 08:33
Επεκτείνεται σε Ιωάννινα, Πρέβεζα, Γρεβενά και Θεσπρωτία η ασπίδα περιβαλλοντικής προστασίας
04/05/2026 - 08:24
Η ΔΕΠΑ Εμπορίας κέρδισε τον διαγωνισμό της Bulgartransgaz για την προμήθεια LNG
04/05/2026 - 08:18
Γιάννης Τριήρης: Το τραπεζικό «πάρτι» των δισ. και τα «ψιλά γράμματα» του πρωθυπουργού
04/05/2026 - 08:12
Ηλεκτροκίνηση: Επιταχύνει η ΔΕΗ την ανάπτυξη ταχυφορτιστών σε Ελλάδα και Ρουμανία με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση
04/05/2026 - 08:09
Ρεύμα: Ετοιμάζονται οι πάροχοι για τη νέα αγορά εξοικονόμησης με δόσεις στους λογαριασμούς
04/05/2026 - 08:06
Η συσκευή που δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάτε στην πρίζα
04/05/2026 - 06:51
Μην περιμένετε τον καύσωνα: Τι πρέπει να ελέγξετε σήμερα στο κλιματιστικό σας
04/05/2026 - 06:51
7 εύκολοι τρόποι να διατηρήσετε το σπίτι δροσερό
04/05/2026 - 06:52
Γιάννης Τριήρης: Πόσο μακριά είμαστε από τον εφιάλτη της πλήρους φτωχοποίησης;
03/05/2026 - 08:01
Η αγορά πετρελαίου μπροστά στην πραγματικότητα του Ορμούζ
30/04/2026 - 15:51
Παρέμβαση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για τα φωτοβολταϊκά μπαλκονιού: Ενίσχυση της ενεργειακής αυτονομίας των νοικοκυριών
30/04/2026 - 15:48
Η ΕΛΕΤΑΕΝ προκηρύσσει την φετινή Υποτροφία "Αρθούρος Ζερβός"
30/04/2026 - 15:44
Τροπολογία ΥΠΕΝ για αναστολή οικοδομικών αδειών σε περιοχές που εκπονείται ΕΠΣ και σε εκτός σχεδίου περιοχές της Μήλου
30/04/2026 - 15:43
HELLENiQ ENERGY: Επενδύει στη νέα γενιά με το θερινό Πρόγραμμα πρακτικής άσκησης “Empowering Interns”
30/04/2026 - 15:41
Πέτη Πέρκα: Απούσα η Ελλάδα από τη Διάσκεψη για τη Μετάβαση από τα Ορυκτά Καύσιμα
30/04/2026 - 15:40
ΡΑΑΕΥ: Διαβούλευση για συντονισμένη αναδιανομή και αντίρροπη συναλλαγή σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κανονισμού 2015/1222
30/04/2026 - 15:37
Γ. Μανιάτης: Δικαιώθηκε ο αγώνας μας στην ΕΕ για τα Ηλιακά Θερμικά
30/04/2026 - 15:13
Ο Δήμος Θεσσαλονίκης μεταξύ των 300 πόλεων παγκοσμίως που χρηματοδοτούνται από το ίδρυμα Bloomberg Philanthropies για νεανικές δράσεις για το κλίμα
30/04/2026 - 15:10
ΔΕΔΔΗΕ: Στοιχεία Εκκαθάρισης στα ΜΔΝ και ΜΣΣ Κρήτης για το 1ο τρίμηνο του έτους 2026
30/04/2026 - 14:36
Φατίχ Μπιρόλ: Ο κόσμος είναι αντιμέτωπος με τη μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση στην ιστορία
30/04/2026 - 14:34
Ο Α. Βλαμάκης για την ΕΛΕΤΑΕΝ στο workshop “Good Practices and Challenges in Environmental Permitting for RES and BESS Projects”
30/04/2026 - 14:24
H AKTOR LNG USA και η ALUMINIJ της Βοσνίας – Ερζεγοβίνης υπέγραψαν εικοσαετή συμφωνία για την πώληση αμερικανικού LNG
30/04/2026 - 14:17
Μνημόνιο Συνεργασίας Grid Telecom – 4iG για την ενίσχυση της ψηφιακής συνδεσιμότητας στα Βαλκάνια και τη Μεσόγειο
30/04/2026 - 14:06

ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Γιάννης Τριήρης: Πόσο μακριά είμαστε από τον εφιάλτη της πλήρους φτωχοποίησης;
Γιάννης Τριήρης
Κυριακή, 03/05/2026 - 08:01

Ενώ το κυβερνητικό επιτελείο επιδίδεται σε ασκήσεις επικοινωνιακής αισιοδοξίας, η σκληρή γλώσσα των αριθμών της Eurostat έρχεται να γκρεμίσει το αφήγημα της «ισχυρής Ελλάδας».

Ο πληθωρισμός του Απριλίου δεν είναι απλώς ένας στατιστικός δείκτης, αλλά η απόδειξη μιας οικονομίας που «αιμορραγεί» και μιας κυβέρνησης που παρακολουθεί τις εξελίξεις ως απλός τροχονόμος των συμφερόντων των ισχυρών της αγοράς .

Τον Απρίλιο, ο πληθωρισμός στην Ελλάδα εκτινάχθηκε στο 4,6%, την ώρα που ο μέσος όρος της Ευρωζώνης περιορίστηκε στο 3%. Η απόκλιση αυτή δεν είναι τυχαία. Είναι το αποτέλεσμα μιας πολιτικής που αφήνει την αγορά ανεξέλεγκτη και την ενέργεια στο έλεος των κερδοσκόπων. Με τον τομέα της ενέργειας να καλπάζει με ετήσιο ρυθμό 10,9% , από 5,1% τον Μάρτιο, η χώρα μας καθίσταται η «μαύρη τρύπα» της αγοραστικής δύναμης στην Ευρώπη.

Είναι εύκολο να δείχνει κανείς τη Μέση Ανατολή και τα Στενά του Ορμούζ. Είναι όμως εγκληματικό να μην παραδέχεται ότι οι εγχώριες κυβερνητικές επιλογές καθιστούν την Ελλάδα πολύ πιο ευάλωτη από τους εταίρους της.

Όταν στην Ελλάδα ο πληθωρισμός των τροφίμων και της ενέργειας καλπάζει με ρυθμούς διπλάσιους από τον μέσο ευρωπαϊκό, όταν ο βασικός μισθός εξαντλείται το πρώτο δεκαπενθήμερο για ενοίκιο και λογαριασμούς, τότε η απόσταση από την «οικονομική ασφυξία» δεν μετριέται πια σε χιλιόμετρα, αλλά σε μήνες καθυστέρησης λήψης μέτρων.

Η κυβέρνηση οχυρώνεται πίσω από εισαγόμενες κρίσεις. Όμως, η αύξηση του πληθωρισμού κατά 1,7% μέσα σε έναν μόνο μήνα (Μάρτιος προς Απρίλιο) στην Ελλάδα, δείχνει ότι υπάρχει ένας εγχώριος μηχανισμός ακρίβειας που τρέφεται από την κυβερνητική αδράνεια.

Δεν κινδυνεύουμε απλώς να παραμείνουμε γιατί ήδη είμαστε η φτωχότερη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κινδυνεύουμε να δούμε την αγοραστική δύναμη του Έλληνα να καταρρέει πλήρως, μετατρέποντας τα είδη πρώτης ανάγκης σε είδη πολυτελείας.

Αν το «όριο πείνας» γίνει στην Ελλάδα ο κανόνας και όχι η εξαίρεση, αν οι υπηρεσίες και τα βιομηχανικά αγαθά συνεχίσουν την ανοδική τους τροχιά χωρίς ανάχωμα, τότε η κοινωνική δυσαρέσκεια θα πάρει διαστάσεις που καμία επικοινωνιακή διαχείριση δεν θα μπορεί να αναχαιτίσει.

Το καμπανάκι χτυπάει δυνατά και το ερώτημα είναι αν θα αλλάξει η πορεία της χώρας ή θα συνεχίσουμε να βλέπουμε την πλάτη των Ευρωπαίων εταίρων μας, την ίδια ώρα που η τσέπη του πολίτη αδειάζει με ρυθμούς ανθρωπιστικής κρίσης.

ΥΓ. Χθες δημοσιοποιήθηκαν τα στοιχεία της συνομοσπονδίας εργατικών συνδικάτων της Τουρκίας TÜRK-İŞ, που δείχνουν ότι το «όριο πείνας» ξεπέρασε τον κατώτατο μισθό και οι πολίτες αδυνατούν να καλύψουν το 25% των βασικών τους αναγκών. Κάποιοι θα πουν: «Εμείς είμαστε μακριά από αυτόν τον εφιάλτη». Είναι όμως έτσι;

